Los runners no tuvieron que esperar hasta las 20. Desde hoy, rige el nuevo horario para salir a hacer actividad física en la ciudad, que es entre las 19 y las 9. También se implementó el sistema de salidas a través del número de DNI (las personas con documentos terminados en cifras pares podrán salir los días pares; y aquellos con DNI finalizados en número impar, los días impares).

En los bosques de Palermo, a las 19.30, había menos personas haciendo ejercicio que en jornadas anteriores, pero, de a poco, llegaban más runners . "Me parece bien habilitar días según el DNI. Creo que lo tendrían que haber implementado de entrada. De todos modos, no creo que la gente salga más de tres veces a la semana. siempre están los que se acuerdan que quieren salir justo el día que no pueden", indicó Mayra Frondozo, de 31 años, que corría por Avenida de los Ombúes.

Sobre esa calle, en la intersección con Figueroa Alcorta, había un control policial. También se veían efectivos en moto, que patrullaban la zona. Por ahora, apelan más a la responsabilidad ciudadana que al control efectivo.

Desde la Secretaria de Justicia y Seguridad de la Ciudad indicaron a la nacion que "se está trabajando en la concientizacion con los voluntarios, los agentes de prevención, los bomberos y la policía", para que las personas puedan seguir saliendo, pero de manera ordenada.

Cerca de ahí, en El Rosedal, dentro del circuito interno que bordea al lago, había un control estricto por parte de los voluntarios del gobierno para dividir a los que corrían, de los que andaban en bicicleta. De este modo, buscaban evitar accidentes y descongestionar la zona.

"Acá pueden poner controles, pero si nos tienen que pedir el DNI, es porque perdimos como sociedad. Tenemos que ser responsables, salgamos cuando nos toca, no nos llevemos el mundo por delante, como solemos hacer los argentinos", señaló Mauricio Cirotti, de 56 años.

"Mi hijo quería venir a correr y hoy no le toca. Casi lo mato, le dije que tenía que ser responsable. El que todavía no toma conciencia es porque no quiere ver la difícil realidad que estamos atravesando", relató Mario López, de 60 años.

Frente a la cantidad de personas que salieron el lunes de la semana pasada a ejercitarse, surgieron varias críticas por parte del presidente, Alberto Fernández, y del gobernador, Axel Kicillof, por temor a que esas actividades potencien los contagios.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, indicó: "No hay ningún elemento técnico para asociar las actividades al aire libre con el aumento de casos".

Consultado por las palabras del Presidente, explicó que Fernández "se preocupa por la salud de los ciudadanos y por que sean conscientes de que hay un problema que enfrentar". No obstante, añadió que técnicamente "aún no se pueden sacar conclusiones" y que se trata de "interpretaciones individuales".

"Los cambios permitirán mantener la actividad física, pero reduciendo el mínimo posible que la gente se junte", señaló el jefe de gobierno porteño Horario Rodríguez Larreta en declaraciones radiales.