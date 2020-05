Los pasajeros al bajar de una formación esta mañana en la estación Constitución Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

La extensión de la cuarentena nacional por el nuevo coronavirus comenzó con cambios en el transporte. Según la resolución 110/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, el transporte público automotor y ferroviario de pasajeros comienza a circular en su horario y frecuencia habitual. La medida tiene como objetivo reducir la aglomeración de personas en los servicios debido al progresivo incremento de actividades , especialmente en la Capital y el conurbano, donde se concentra la mayor cantidad de viajes.

"Hay más movimiento", era la frase repetida esta mañana en la zona de Constitución por aquellos que la conocen y recorren todos los días. Pasajeros, taxistas, inspectores de colectivos y personal de seguridad aseguraban que este importante centro de trasbordo empieza a recuperar de a poco algo de su fisonomía habitual, con colas más largas, mayor circulación de taxis y un aumento en la frecuencia de colectivos. Al menos durante las horas pico. A primera hora de la mañana también se formaron largas filas de vehículos en los accesos a la ciudad .

Los vehículos frenados sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata en dirección a la ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

"En el tren había más gente que la semana pasada. Pero no veníamos apretados. Por suerte todavía se puede viajar bien", contó Yesica Calcallo, quien acababa de bajar de una formación del Ferrocarril Roca, proveniente de Lomas de Zamora.

Eric Buccieri, que trabaja en comercio exterior y todos los días viaja desde Glew, coincidió: "Todos los días aumenta". Según él, la mayor concentración de personas ahora se da a media tarde: "Siempre vuelvo a las 15 y ahí sí viaja gente parada".

Fuentes de Trenes Argentinos confirmaron a LA NACION que desde hoy las líneas Roca y Sarmiento funcionan con la frecuencia anterior al inicio de la cuarentena "para favorecer el distanciamiento social". En tanto, la línea Mitre, como transporta menos pasajeros, seguirá con las frecuencias reducidas. "La semana había un 10% de pasajeros respecto a la actividad normal y hoy estamos aproximadamente en un 20%", señalaron.

Filas más largas que la semana pasada en las paradas de colectivo frente a la estación Constitución Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Las empresas de colectivos también modificaron sus servicios. "Achicamos la frecuencia de cinco a tres minutos y agregamos sies unidades, con lo cual tenemos el 80% de los colectivos andando", explicó Daniel, un inspector de la Línea 12 parado sobre avenida Brasil. "Pero siempre con los pasajeros sentados y el film protector para el conductor", añadió.

Según Brian Martínez, un joven que aguardaba el 59, al inicio de la cuarentena se formaban colas de unas diez personas. Hoy había 30. "Me parece bien que aumente la frecuencia", opinó.

El incremento de movimiento en la zona quedó plasmado en una postal amarga, que desde hace rato no se veía. Alrededor de las 9, un colectivo de la línea 9 arrolló a una joven que cruzaba hacia la estación del ferrocarril. Las ambulancias del SAME llegaron 15 minutos después y se llevaron a la mujer, que estaba consciente. "El colectivo cruzó en rojo, no esperó. Ella tenía paso", dijo un testigo que prestó declaración a la policía.

Cerca de las 10, en el Centro de Trasbordo, la única entrada habilitada hoy a la Línea C del subte, había tres largas filas de personas que esperaban pasar los controles para tomar el servicio. "Normalmente a esta hora ya debería comenzaron a mermar", indicó un policía que trabaja siempre en el lugar.

En los controles que se hace a los pasajeros se forman largas colas Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Fuentes de Metrovías indicaron a LA NACION que desde hoy habrá una formación más por Línea. "De esta forma, estamos prestando casi el 50% del servicio, para un 4% de usuarios que es lo que se está moviendo hoy", explicaron.

En tanto, en la estación Retiro del Ferrocarril Mitre, las formaciones circulaban con normalidad y el movimiento era algo superior al habitual. "Viene como hasta ahora, cada 20 minutos -señaló Jimena Uribelarrea, al bajar de una formación del tren Retiro-Tigre-. A diferencia del lunes pasado, estaban todos los vagones con gente. La mayoría intentamos sentarnos en asientos solos".

Las filas en el Acceso Norte Ramal Tigre hacia Panamericana Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Aunque en la Ciudad de Buenos Aires la cuarentena seguirá siendo estricta, desde esta semana podrán abrir sus puertas algunos negocios de cercanía que hasta ahora estaban cerrados. Eso traerá aún más circulación a las calles porteñas. Por eso, el Ministerio de Transporte anunció una nueva serie de pautas para minimizar el contagio en el transporte público que, como hasta ahora, podrá ser utilizado solamente por los trabajadores que cumplan tareas esenciales.

Además de recordar el uso obligatorio de tapabocas y de higienizarse frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel, el ministerio dirigido por Mario Meoni recomienda : ingresar a las unidades de transporte público por las puertas posteriores, respetar la distancia de un metro y medio entre pasajeros en andenes y molinetes, circular con las ventanillas abiertas, y de ser posible, sentarse siempre con un asiento de distancia.