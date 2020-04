El Gobierno busca reforzar la cantidad de trabajadores de la salud para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus Fuente: Archivo

"Me contagié en el hospital", dice Gabriel, un médico de una institución del interior del país, en una de las zonas más afectadas por el coronavirus . Ya retirado, había ido a colaborar con la coordinación dada su experiencia de más de 40 años de trabajo. "Fue en los primeros días después de la declaración de la OMS del Covid-19 como pandemia y había un poco de desborde. No en la atención, sino en la planificación y en la busca de cómo se daba la ruta de contagios de los primeros casos y cómo se llamaba a los contactos estrechos y familiares para explicarles los pasos a seguir", dice Gabriel, quien pidió no aparecer con nombre completo ni localidad porque -otro efecto insólito de la pandemia - hay algunos casos de discriminación que sufren los infectados.

En esa oficina estuvo una hora, no atendió a pacientes, pero sí estuvo con colegas infectólogos. Tres días después empezó a sentirse mal, tuvo fiebre recurrente, le hicieron el hisopado y dio positivo. De los colegas con los que había compartido esa jornada, otros tres también contrajeron el virus. "Fueron cuatro o cinco días en los que estuve decaído, se me fueron el olfato y el gusto. Pero, como tengo la ventaja de que conozco los signos de alarma, nunca tuve síntomas que me asustaran, ni falta de aire. Tampoco perdí el control de la cabeza, porque si mirás la televisión que informa constantemente de miles de muertos te podés aterrar", dice. Quince días después -tras haberse autoprescripto uno de los tratamientos experimentales que se están probando en el mundo- tuvo un primer análisis negativo y espera el segundo para el alta definitiva. "Ahora quedé vacunado y con la sangre cotizada", bromea, en referencia a la posibilidad de que se use el plasma de curados como tratamiento. Gabriel no contagió a nadie; ni siquiera a su esposa.

¿Cómo se prepara el servicio hospitalario para el pico de contagios?

Él es uno de los trabajadores de la salud que han entrado en contacto con el nuevo coronavirus y que ya se cuentan por decenas; al menos tres murieron en distintas provincias. Al 2 de abril, sólo en la ciudad de Buenos Aires, se registraban 20 contagiados acumulados. El Ministerio de Salud de la Nación llevaba un conteo de positivos de Covid-19 entre el personal médico de todo el país, pero decidió dejar de comunicar ese número agregado y ni siquiera se lleva el conteo para uso interno, según explicaron desde la cartera.

Uno de los problemas de la situación es que cada miembro del equipo médico que tiene síntomas debe automáticamente aislarse para evitar contagios, lo que diezma durante semanas a los distintos equipos, por otra parte ya sobreexigidos tanto en lo físico como en lo mental. Lidiar con una epidemia así no es gratis: una encuesta realizada a más de 1200 enfermeros y médicas que trabajan en hospitales de China reveló que más del 50% informaron síntomas de depresión y más del 70% indicaron signos de angustia psicológica, según precisó el portal Intramed. En tanto, desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también se pidió "rotar" trabajadores de áreas que puedan no ser específicas para evitar el excesivo trajín antes de la llegada del pico de casos.

"Hay un montón de médicos y otros miembros del equipo de salud infectados", dijo Jorge Yedro, secretario gremial del colegio médico del Chaco y miembro de la comisión directiva de la Confederación Médica de la República Argentina. "En general, son jóvenes que pudieron sobrellevar la infección y están terminando la cuarentena después del primer ciclo y de a poco se van a reincorporar; pero se supone que habrá más contagiados", agregó. De Chaco fue el primer médico fallecido: había atendido sin protección por un resfrío aparentemente menor a una persona con contacto estrecho con la primera persona fallecida en esa provincia.

Protección

"Exigimos el derecho a la seguridad para cada acto", expresó Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales de Buenos Aires. "No olvidemos que todavía no estamos en el pico y para todo momento tiene que haber desde máscaras de protección a algún tipo de camisolín; en el Ministerio de salud nos aseguran que está comprando", dijo Gilardi, quien añadió que hay otros 20 casos en la jurisdicción -entre enfermeros, camilleros, médicos- que están a la espera de los resultados de hisopados y por eso no pueden ir a trabajar. Desde el Ministerio de Salud porteño afirmaron que los trabajadores del área tendrán un tipo de protección si atienden a personas no afectadas con el Covid-19, que incluye barbijo y máscara facial de plástico, y el equipo completo para quienes sí. Y que ya sumaron 1200 enfermeros al plantel y están en proceso de contratación de otros 570 médicos, además de 180 respiradores artificiales, insumo clave para la terapia intensiva.

En la conferencia de prensa de ayer, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de Pedro Silberman, director de Talento Humano, explicó que se elaboraron tres líneas de trabajo, una de las que incluye ampliar la fuerza de trabajo (aumentó en 15.000 los profesionales disponibles, incluyendo la prórroga a 3000 residentes, más 4000 voluntarios en las distintas jurisdicciones y 5000 egresados de carreras de salud a los que se les acelerará el título habilitante), con insumos y cursos autoadministrados para capacitarse y actualizarse en Covid-19, avanzados o iniciales, según el caso.

Además, tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires autorizaron a médicos jubilados que lo deseen a colaborar en medio de la epidemia, sobre todo en aspectos de planificación técnica (al ser grupo de riesgo no convendría que estuvieran en la primera línea de atención). La búsqueda es evitar el colapso del sistema que, según la OMS, está visto por otras epidemias que aumenta drásticamente la mortalidad de todas las enfermedades, incluso para aquellas para las que existen tratamientos. "Durante el brote de enfermedad por el virus del ébola de 2014-2015, el exceso de fallecimientos por sarampión, paludismo, VIH/sida y tuberculosis atribuible al colapso de los sistemas sanitarios superó al de las muertes por ébola", precisó en un comunicado. Lo que se intenta evitar es lo que Ciro Ugarte, director de Emergencias de la OPS, llamó anteayer en rueda de prensa virtual "la heroicidad" del personal médico de Ecuador por la falta de insumos. Allí, ese personal es casi la mitad de los contagios, sobre todo en la zona más afectada, Guayaquil, que tiene más de 1600 trabajadores afectados. Tanto en España como Italia son más del 10% del total de infectados; la revista médica The Lancet cifra el porcentaje de personal médico contagiado en China en 3300, con 22 fallecidos.

Según la OMS, para impedirlo en lo posible, cada mes se necesitan "2,3 millones de mascarillas con filtro, 89 millones de las quirúrgicas, 30 millones de batas, 1,6 millones de gafas protectoras, 76 millones de guantes y 2,9 millones de litros de desinfectante de manos para hacer frente al coronavirus", pero no hay suficientes y por eso se pide la reconversión urgentes de industrias. También anteayer, Amnistía Internacional y la Fundación Garrahan lanzaron la iniciativa #NosTocaCuidarlos para generar donaciones de materiales imprescindibles como barbijos, trajes y lentes de protección para hospitales de todo el país.