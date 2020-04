Coronavirus en la Argentina: médicos y enfermeros de un hospital que recorrió Kicillof en San Martín reclaman insumos Crédito: Twitter @Kicillofok

Personal de Salud del Hospital Eva Perón (exCastex), ubicado en el partido de San Martín , donde se atienden a seis pacientes diagnosticados con Covid-19, reclama al gobierno de Axel Kicillof "elementos de protección básicos" para trabajar durante la emergencia por la pandemia.

El viernes pasado, Kicillof recorrió ese establecimiento para inaugurar el área de terapia intensiva. Ese día también visitó el Hospital General Manuel Belgrano , de la misma localidad, donde cinco médicos y diez enfermeros se contagiaron de coronavirus.

Los profesionales del Hospital Eva Perón piden insumos "básicos" para trabajar, como máscaras N95 , barbijos quirúrgicos y camisolines hidrorepelentes.

"Tenemos lo que fuimos consiguiendo o nos donaron. Es complicado porque no todo el material de las donaciones sirve", contó a LA NACION uno de los médicos que trabajan en el hospital Eva Perón.

Ante la falta de respuesta, los profesionales están comprando elementos para protegerse con "plata de sus bolsillos". A su vez, difunden el reclamo a través de las redes sociales.

"Desde que empezó la pandemia, le venimos diciendo a Kicillof que faltan insumos en los hospitales", dijo Fernando Corsiglia , vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop), en diálogo con radio Rivadavia.

Corsiglia expresó su preocupación por la gran cantidad de médicos y enfermeros que se contagiaron el virus. "Es muy temprano para tener tanto personal médico infectado", aseguró.

Kicillof reconoció hoy que su administración enfrenta serias dificultades para adquirir esos "elementos de protección" debido a la alta demanda internacional de insumos por la pandemia.

"Está habiendo una escasez mundial de respiradores, de barbijos o de las telas especiales que tienen que usar los trabajadores de la salud para protegerse", explicó en una entrevista que concedió a Radio La Red.

El mandatario reiteró su pedido a los bonaerenses para que utilicen "tapabocas" y no barbijos. "Desde el lunes, va a ser obligatorio el tapaboca porque no queremos que la gente use los barbijos que son para los profesionales porque no hay", aseguró.

Ayer, la Cicop bonaerense reclamó "urgentes medidas" para extremar la protección del personal del Hospital Belgrano, donde hay quince casos de profesionales de la salud con coronavirus.

El pedido de los profesionales de la salud en las redes sociales