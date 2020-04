Trotta pidió que quienes pueda paguen las cuotas Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo / LA NACION

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se refirió a la situación que se está produciendo en los colegios privados a raíz de la pandemia de coronavirus : "Hay una preocupación legítima de muchas familias que no pueden garantizar su ingreso para el pago de cuotas de escuelas privadas".

En ese sentido, remarcó: "Habrá un diferimiento del pago de las cuotas de las familias que no puedan pagarlas, sin intereses, pero les pedimos a las familias que la cuarentena no afectó su ingreso que paguen las cuotas de la escuelas privadas, eso permite que las escuelas acompañen a las que no pueden".

En declaraciones al programa "Habrá consecuencias", de El Destape Radio, Trotta aseguró: "Tenemos una certeza que es priorizar la salud y una incertidumbre de cuándo vamos a volver a las clases".

"A la distancia seguimos educando con un enorme esfuerzo de maestros, maestras y las familias, pero laa escuela es irremplazable igual que el rol del maestro", señaló Trotta. "Trabajamos para que no se profundice la desigualdad educativa", afirmó el funcionario.

En ese sentido, el ministro remarcó: "Tenemos que lograr que se transmitan los saberes de este ciclo y que no se recorte ningún contenido y para eso tenemos que seguir profundizando las herramientas. Estamos haciendo televisión, radio, cuadernos y tenemos 100.000 docentes haciendo cursos autogestionados o con tutores".