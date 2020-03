El Hotel Panamericano, donde se alojan los pasajeros de Buquebus Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

21 de marzo de 2020

Luego de que ninguno de los 385 pasajeros y 19 tripulantes del buque que llegó de Uruguay con un caso positivo de coronavirus Covid-19 presentara síntomas, se dispuso que puedan ir a sus domicilios a continuar la cuarentena, que habían comenzado en el Hotel Panamericano, según hbaía determinado el gobierno porteño.

Así, según supo LA NACION, comenzó paulatinamente la reubicación de las 404 personas que arribaron el jueves por la noche en un barco de la empresa Buquebús procedente de Colonia.

"A cada pasajero que está alojado en el hotel Panamericano se le hizo una evaluación individual, que incluyó no solo el cuadro clínico sino también la recreación de la historia epidemiológica", explicaron fuentes porteñas, y agregaron: "Ninguno de ellos presenta síntomas de coronavirus. Por eso, la mayoría de ellos seguirá con el aislamiento en sus casas, aunque el Gobierno de la Ciudad continuará con un seguimiento a distancia".

"Solo 30 de ellos permanecerán en el hotel, o bien porque viajaron cerca del pasajero que tenía Covid-19 o bien porque viven en el interior del país o son extranjeros, y dada la cuarentena obligatoria dictada, no pueden volver a sus hogares", agregaron.

Alex, uno de los pasajeros del buque que está alojado en el hotel Panamerica, contó esta tarde a LA NACION: "Yo estoy en mi habitación. Pedí si me puedo quedar a cumplir la cuarentena acá".

"Había mucha gente del Ministerio de Salud tomando decisiones. Primero estaba saliendo gente joven que tiene casa para hacer cuarentena segura sin chance de contagio a familiares", dijo el joven.

El caso que podría costarle US$ 700 mil a un joven de 21 años

Anoche, se conoció que el gobierno porteño demandará por US$ 700 mil al joven de 21 años que se subió al barco. La presentación fue en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez, e interviene la Fiscal Federal María Alejandra Mángano.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pidió que se lo admita como querellante en la causa por graves delitos contra la salud pública. El proceso penal es contra el pasajero de 21 años que arribó desde Colonia a Buenos Aires, y que habría ocultado su condición de positivo de coronavirus lo que puso en riesgo a todo el barco Juan Patricio de la empresa Buquebus.

La estrategia legal del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta será demostrar que, a partir de los hechos sucedidos en el barco, se cometió un delito contra la salud pública. Al vecino de Belgrano se le podría llegar a aplicar una de las figuras más graves que contempla el Código Penal, el artículo 202, que prevé prisión de entre tres a 15 años para "el que propagase una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

Como querellante, el gobierno porteño buscará, además, la reparación integral de los perjuicios originados al patrimonio de la Ciudad por el operativo de cuarentena. Es "un operativo sanitario más el costo de traslado, más el costo de hotel para casi 400 personas", detallaron. De allí es que la suma llega a los US$ 700 mil, que incluye:

Gasto de Triage (operativo en el puerto).

Gasto de alquiler de combis y traslado al hotel.

Gasto del hotel, alimentación y cuidados/atención médica

"Esto es un ejemplo claro de cómo el acto irresponsable de una sola persona puede poner en riesgo la salud de cientos de otras, y a la vez generar un gasto enorme para todo el sistema de salud en un momento crítico como este", manifestaron desde la Ciudad a LA NACION, y agregaron: "No se trata solo de un gasto económico, sino de un gasto de espacio, de infraestructura y, sobre todo, de los recursos humanos, generando un esfuerzo innecesario en los profesionales de la salud que están dándolo todo para cuidarnos".

La versión del padre del acusado

Identificado como Luca, de 21, estudiante de la ORT y jugador de rugby, el paciente que dio positivo de coronavirus estuvo de viaje por Europa.

Pablo, padre de Luca, aseguró que el joven se enteró a bordo de la embarcación que el hisopado le había dado positivo y que se "autodenunció" para activar el protocolo.

"Mi hijo no tenía síntomas, nunca tomó paracetamol ni se escapó de ningún hospital", dijo el padre del joven infectado ayer en diálogo con el canal A24. "A bordo le avisaron por WhatsApp que tenía coronavirus. Luca se autodenunció para proteger la vida de todos", insistió el hombre.

El hombre volvió a hablar este mediodía, esta vez con Radio Con Vos y agregó: "Es un momento duro, se instaló una mentira. Luca estuvo en Madrid por un intercambio, cuando suspendieron las clases, decidimos que vuelva. Se va a Montevideo a la casa de un amigo, esto fue el domingo pasado".

"Luca nunca estuvo internado. Pedimos que le hagan el hisopado el martes, no tuvo síntomas, ninguno de sus amigos. Nunca se escapó de un hospital, no tuvo síntomas, no sabía que tenía el coronavirus. El hisopado fue a domicilio donde hacían la cuarentena y se llevaron el test a una clínica de Maldonado", aseguró el hombre.

Ante la consulta de por qué decidió regresar su hijo, dijo: "Uno de los papás chequea por Consulado el tema del regreso. El Consulado da el ok que se suban al buque porque es un buque sanitario y después continuaban la cuarentena. En el buque, recibe un mensaje de WhatsApp que le confirma que tiene coronavirus a 20 minutos de llegar a Buenos Aires. Ahí Luca se autodenunció".

Pablo remarcó: "Él decide ir a las autoridades del barco y decirles para que disparen el protocolo del coronavirus. Estamos con abogados para responder cualquier demanda judicial. Nos enteramos en tiempo real que tenía coronavirus".