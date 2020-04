"Perder el año escolar no está en nuestro escenario", dijo el Ministro de Educación Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 15:19

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo hoy que "perder el año" escolar por la pandemia de coronavirus no está dentro del "escenario" que plantea el Gobierno. Además, indicó que "la vuela física" a los colegios no será "de un día para el otro".

"Perder el año no está en nuestro escenario, primero porque se sigue educando a la distancia. Es una situación excepcional y única, no estamos yendo físicamente a la escuela, pero no estamos de vacaciones, al contrario", dijo Trotta en diálogo con radio El Destape.

"Ahora, tenemos que ver en qué condiciones va a ser la vuelta física a la escuela. Todos somos conscientes de que esto no se resuelve de un día para el otro... Va a implicar, por lo menos, según lo que dicen los especialistas, hasta que se cuente con una vacuna, ciertas modificaciones vinculadas al distanciamiento", dijo el Ministro.

Después, Trotta contó cómo se piensa la vuelta a clases en los colegios de Dinamarca. "Hay un artículo interesante que cuenta cómo se proyecta la vuelta a las escuelas en Dinamarca, que implica la eliminación de los recreos, cierta distancia, disminución de la cantidad de estudiantes en las aulas... algunas cuestiones que en nuestro país son de difícil resolución por lo que es nuestra estructura digamos, no hay colegio que tenga la capacidad de duplicar su espacio físico o su equipo docente para poder reducir el trabajo en cada una de las aulas, la cantidad de estudiantes en cada una de las aulas", dijo.

"Por eso creo que son cuestiones que nos interpelan, para ir buscando un camino, pero siempre priorizando el cuidado de la salud, que es la orientación clara que tenemos", agregó.