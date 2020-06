La noche y los boliches es el tema que trae más discusiones entre los que chicos que están esperando poder hacer el viaje de egresados Fuente: Archivo

En un año en que está terminando el secundario de una forma atípica, a Matilda González, alumna del colegio San Andrés, de Olivos, no le molesta que el viaje de egresados se haga fuera de fecha, porque entiende que hay una realidad mucho más grave que es la pandemia. "Es normal que se cambie la fecha. Lo que sí me molestaría es que no haya boliches -dice-. La gracia del viaje de egresados es salir de fiesta con tu camada, darle un cierre al secundario. Honestamente, no le encuentro la gracia a un viaje de egresados sin fiestas, a tal punto que ni siquiera sé si iría. Para eso me voy de viaje sólo con mis amigos o con mi familia. El viaje de egresados es pura fiesta y diversión, sacar los boliches sería como una chocotorta sin dulce de leche".

Uno de los puntos que genera más polémica entre la camada de egresados 2020 es el de un posible viaje sin boliches. Es, sin dudas, a lo que más les molestaría tener que renunciar y sobre lo que más consultan a las empresas, que, en el contexto de cuarentena, todavía no pueden confirmar si se habilitarían o no. Otros temas que les preocupan son los cambios de fecha y el hecho de no poder realizar todas las actividades previstas. Pero la noche, sin dudas, es el que trae más discusiones.

Aunque, por supuesto, las opiniones son variadas. "Sé que a muchos no les gustaría ir por los cambios, pero creo que hay otras maneras para divertirse y de disfrutar el viaje. Los viajes de egresados solo pasan una vez en la vida. Yo sigo con el mismo entusiasmo desde que empecé la secundaria porque no me afectan los cambios que hubo en este año", dice Jazmín Wendler, que cursa 5° año del Instituto Ceferino Namuncurá, de Villa Urquiza.

Mientras tanto, días atrás, la empresa Travel Rock emitió un comunicado en el que establece el 15 de septiembre como probable fecha de inicio de salida de los viajes de egresados a Bariloche. "Será una fecha con carácter condicional", detalla el escrito. Si al 1° de septiembre la salud y las medidas oficiales dispuestas para ese momento, además de las autorizaciones de los respectivos organismos nacionales, provinciales, municipales y de Turismo, Salud y Educación lo permiten, se dará inicio a los viajes de egresados. Por el contrario, si no están dadas las condiciones para viajar, la empresa advierte que se hará una nueva reprogramación.

A pesar de este mensaje que abre una luz en el horizonte de los estudiantes, muchos se sienten desanimados y reclaman respuestas sobre los temas que les preocupan. Tal es así que, tras el comunicado de Travel Rock, llenaron las redes sociales de la empresa con comentarios como "¿qué pasa con los boliches y las excursiones?", "necesitamos saber sobre los boliches y si se van a hacer todas las excursiones", "por qué no hablan de los boliches", "si no hay boliches que me devuelvan la plata, dejen de ilusionarnos y digan la verdad".

Por otra parte, la incertidumbre es mayor para quienes viajan a destinos de playa como Punta Cana o Porto, primero porque dependen de la habilitación de los vuelos a esas zonas y de la apertura de fronteras. En cuanto a los boliches, en estos destinos hay más posibilidades de fiestas al aire libre con mayor distanciamiento, pero no hay definiciones por el momento.

"El viaje de egresados es algo que uno viene esperando desde que entra a la secundaria. Es un momento donde te unís con toda tu camada y creas recuerdos que probablemente duren toda tu vida. El viaje de egresados es una fiesta, tanto metafóricamente como literalmente. Hacerlo fuera de fecha, siento yo, hace que pierda un poco esa magia. Lo junta muy probablemente con el ingreso a las facultades, lo mezcla con otra etapa, con otro momento, le saca protagonismo. El hecho de que sea probablemente sin boliches lo vuelve un poco más triste, lo transforma quizá simplemente en otro viaje de estudios. Nos recuerda que este año que vivimos tan distinto a lo que nos hubiese gustado también termina muy diferente. Por otra parte, no podemos cerrar los ojos a que nos tocó vivir un fin de etapa distinto. Es por esto que siento que, si lo hacemos todos juntos, vayamos adonde vayamos, sea el momento que sea, podemos hacer de este fin de año tan bizarro igualmente una fiesta", explica Sofía Cricco, del Colegio San Andrés.

Pero, ¿qué pasa con los que dadas las nuevas condiciones no quieran hacer el viaje? ¿Y con quienes sean pacientes de riesgo y los padres no estén dispuestos a mandarlos? "En cuanto a las cancelaciones, hay cláusulas y condiciones generales que están definidas por el Ministerio de Turismo y las empresas, todo se va a hacer de acuerdo a lo que esté dentro de la Ley de Turismo, se va a respetar el contrato firmado. Independientemente, esto es muy general, cada caso particular se va a evaluar. Con 50.000 chicos que llevamos al año tenemos diversidad de casos y situaciones; muchas cancelaciones entran dentro de un contexto general y otras hay que evaluarlas. Distinto es un chico que no quiera ir a uno que es paciente de riesgo. En el caso de estos últimos serán considerados especialmente; ya estamos hablando de casos de fuerza mayor, es otro tipo de contexto", afirma Michael Casavilla, vocero de Travel Rock.

En la cabeza desde el día uno

Y agrega: "Hace casi 20 años que estamos en esto. En el medio tuvimos la crisis de 2001, la gripe A, las cenizas volcánicas y puedo asegurar que independientemente de la cuestión económica, de salud o social siempre el promedio de deserción de chicos que contrataron el viaje no superó el 10%. El viaje de egresados lo tienen en la cabeza desde el día uno en el que entran en la secundaria y lo quieren hacer. Creo que vamos a estar en ese mismo número, por ahora no tenemos planteos de ningún tipo de cancelación".

Y, en definitiva, a pesar de la incertidumbre, el entusiasmo está intacto para muchos, sea como sea. Es el caso de Giovanna Eliggi, también en 5° año del San Andrés: "Quiero ir al viaje de egresados, aunque sea en otra fecha y sin boliches. En realidad, pienso que no sería igual, pero buscaríamos otro tipo de diversión. Lo bueno es estar con mi camada", dice.

"Para mí no sería lo mismo que pase más allá de diciembre, simplemente porque la promoción 2020 es del 2020, no del 2021. Eso me afectaría, eso cambiaría el viaje, sería diferente, más raro. Pero prefiero tener el viaje, no me importa si es sin boliche o el año que sea. Sé que no va a ser lo mismo, quizás no tenga el mismo entusiasmo que en principio hubiese tenido, pero en sí estaría viajando con mis amigos, con quienes estuve cursando toda la secundaria y le estoy dando un cierre a esta etapa", cuenta Lucas Vigneau, próximo a egresarse del Colegio Lange Ley de Palermo.

Adrián Manzotti, responsable de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), afirma que la mayoría de las consultas que reciben las empresas en este momento no tienen que ver con cancelaciones sino, por el contrario, para saber si se va a hacer el viaje y cómo va a ser. Para aquellos a los que les preocupa que se vaya más allá de este año, aclara que no está previsto hacer viajes en enero, porque por ejemplo a Bariloche en esa época va otro tipo de turismo, más familiar, que genera otro movimiento.

"Estamos esperando. Si podemos arrancar en septiembre, entre septiembre y diciembre vamos a llevar a todo el mundo", señala. Hay que tener en cuenta que, sin una fecha de inicio de clases, no nos podemos adelantar mucho. Pero también es posible que las clases sigan en febrero, marzo y abril y hay algunas provincias que incluso ya han planteado de ver si pueden salir en febrero, si las clases siguen en esos meses", explica.

Con el tema de las excursiones, a medida que pase el año, los que se vayan a Bariloche no van a poder hacer esquí, algo que ya los afectó en temporadas de escasas nevadas. "Bariloche tiene otras actividades, se puede hacer rafting que es una actividad más de primavera. Hoy se está trabajando para que los grupos tengan excursiones buenas. Esto es algo que nos afecta a todos y tenemos que tener voluntad y estamos trabajando para solucionarlo de la mejor manera posible", dice.

En cuanto a los boliches en Bariloche, Casavilla dice que aún no saben cómo se va a manejar, pero cree que se va a aprender mucho de lo que pase en Europa. "Leí que en estos días en Italia o España iban a empezar a abrir. Además, el hecho de reprogramar para septiembre nos da un alza de las temperaturas y eso nos va a permitir, por ejemplo, hacer fiestas al aire libre como se hace en muchas partes del mundo. Es algo que estamos viendo, la idea es que tengan el viaje de egresados que quieren. Habrá que ver si los boliches se habilitan con los protocolos de seguridad, con menos chicos, con turnos, los primeros que van a dictaminar algo en ese sentido son el Ministerio de Salud, seguido por el de Turismo y nosotros vamos a acatar esas normas", explica Casavilla.

El vocero de Travel Rock considera que una posibilidad es que se puedan ver los shows de apertura de los boliches que es el momento más importante y después trasladar la fiesta a un lugar abierto: "Tenemos varias posibilidades, pero no hay nada definido. Podemos hablar de boliches, de excursiones, y puede cambiar todo mañana para un lado o para el otro".