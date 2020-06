Los directores de 7 hospitales de Chubut presentaron sus renuncias por los atrasos en la cancelación de los sueldos de abril y mayo. Foto: Jornada Crédito: Jornada

4 de junio de 2020

TRELEW - En medio de la pandemia y de una escalada de casos que confirmó la circulación comunitaria del virus en esta ciudad, los directores de hospitales de siete localidades de Chubut presentaron sus renuncias a raíz de la demora en el pago de los sueldos correspondientes a los meses de abril y mayo.

La masiva protesta fue confirmada este jueves al mediodía por el director del hospital de Trelew, Sebastián Restruccia, quien también dejó su cargo luego de una reunión con el ministro de Salud, Fabián Puratich, debido a los retrasos en la cancelación de los salarios de los empleados estatales, cuyo coletazo golpea además al sector de la salud.

Se trata de los directivos del área programática de Rawson, Dolavon, Gaiman, Camarones, Paso De Indios, Las Plumas y Trelew y también el cuerpo directivo de todos los hospitales.

La decisión se tomó "atento a que el sector de la salud en su conjunto no tiene respuestas , en relación a la fecha concreta de pago de sus haberes y siendo que el mismo se encuentra al frente de la pandemia de coronavirus desde el primer día", explicó Restruccia.

Confirmó que "este equipo directivos junto a autoridades del área programática hacen efectiva su renuncia a los cargos jerárquicos, como medida de apoyo al personal de la salud".

En Trelew, empleados de todos los servicios del hospital montaron una protesta dentro del edificio y reclamaron la presencia del ministro Puratich.

Los directores de los hospitales pidieron desde el inicio de la pandemia ser considerados prioridad en la cancelación de los haberes debido a su rol clave en el avance del coronavirus. Pese a que un decreto de necesidad y urgencia los ubicó en este lugar, el impacto del pago escalonado de haberes volvió a complicar el trabajo del personal de salud de esta provincia.

Más tarde el propio Puratich dialogó con los empleados sanitarios. Mencionó estar de acuerdo con el reclamo y explicó que "la situación es muy difícil y compleja. Trabajamos mucho para lograr sacar la Ley de emergencia sanitaria y lograr la unificación delos pagos de Salud pero evidentemente no se ha logrado el objetivo que es mantener un prioridad con los trabajadores de la Salud".

"Los voy a defender de todo lo posible, trato de logar las cosas hacia adentro y si no lo puedo hacer yo sé bien lo que tengo que hacer. Estoy orgulloso de todos los trabajadores, seguramente ustedes no podrán decir lo mismo de mi porque no he logrado la respuesta que necesitan", señaló.

La situación en Chubut

Según el último parte oficial del Ministerio de Salud de Chubut, en esta provincia siguen siendo 11 los casos confirmados de Covid-19. Cuatro de ya están recuperados y solo uno continúa en terapia intensiva por causas relacionadas a la internación prolongada.

Las autoridades sanitarias además confirmaron que en las últimas horas se descartaron 25 casos sospechosos, 5 del Área Programática de Comodoro Rivadavia y 20 del Área Programática de Trelew.

En la actualidad, hay 15 casos sospechosos en estudio, 14 con nexo epidemiológico y 1 por infección respiratoria aguda grave. Hasta la fecha, se estudiaron y se descartaron 288 casos en nuestra provincia.

Por otro lado, se indicó que se encuentran en seguimiento 61 contactos estrechos en la ciudad de Trelew, 5 de ellos han cumplido los 14 días desde que tuvieron contacto con el caso confirmado. Y un total de 1.375 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo, mientras que 9.127 han finalizado la medida.