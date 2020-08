En el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus, los médicos no lo recomendaban; ahora, con un mayor conocimiento del Covid-19, lo aconsejan para fortalecer el sistema inmunológico de los chicos Fuente: Archivo

No tenía síntomas. Pero cuando fue a ver a su obstetra, a las 37 semanas de embarazo, le dijeron que tenían que hisoparla, por las dudas, antes de la cesárea. Débora Martínez tiene 29 años. Cuando le dieron el resultado, todos se sorprendieron. Era un caso positivo de Covid-19. "Me angustié. Pensé que iba a contagiar a mi beba, que no la iba a poder amamantar", cuenta. Sin embargo, la historia fue otra. En el sanatorio porteño donde tuvo a Belén, el 22 de julio último, la ayudaron para que eso no ocurriera.

Fue Fabián, su marido, que no estaba contagiado, quien se encargó del cuidado de la beba desde el primer momento. Débora cumplió con su sueño de amamantar a su segunda hija de una manera impensada: con barbijo, con máscara facial y con camisolín especial, que debe descartar cada vez . "Fue emocionante. Yo lloraba y entre el barbijo y la máscara, al principio, no podíamos hacer contacto visual, que es tan importante cuando amamantás. Pero, poco a poco, el contacto piel con piel me ayudó mucho", cuenta.

La Semana de la Lactancia, que terminó ayer fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para promover esta actividad de modo exclusivo. En la leche materna hay anticuerpos, los bebés que se amamantan tienen menos riesgos de bronquiolitis y hasta de sufrir muerte súbita. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia, existió una recomendación del Ministerio de Salud que, como se desconocía si la leche materna transmitía el virus, había que suspender la lactancia en recién nacidos de madres con Covid-19. Se basaron en medidas que se habían tomado en China y los Estados Unidos."Al comienzo no se sabía mucho del virus y, por suerte, pronto aparecieron estudios internacionales muy relevantes, como el publicado en la revista The Lancet, que demostraron que la lactancia materna ofrece mayores beneficios al recién nacido y a la madre que los posibles riesgos de contagio. Entonces, el Ministerio de Salud cambió la recomendación a favor de que se sostenga y se promueva la lactancia", señala Ana Pedraza, jefa de Neonatología de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. Y agrega: "Es más, en la leche, el bebé recibe anticuerpos y es la mejor inmunización que hoy puede recibir".

Lorena Burgos, junto con su hija Keyla, de siete meses

Lorena Burgos es la madre de Keyla, de 7 meses. Hace tres semanas, su marido empezó con síntomas. Lo hisoparon y, ante el diagnóstico positivo y la imposibilidad de aislarse en su casa, lo internaron. "Lo primero que le pregunté a la médica fue qué pasaba con la beba. Si podía seguir con la lactancia y si había que aislarla. Pero me explicaron que a esa altura, seguramente ya estábamos todos contagiados", explica Burgos, que vive en Temperley y que tiene otras dos hijas.

Medidas

En las maternidades de la mayoría de las clínicas privadas se dispuso un área exclusiva para la internación de madres que contrajeron el virus. Y también muchos hospitales públicos lograron adaptar su infraestructura y, en algunos casos, permiten que un acompañante se interne con ella para hacerse cargo del cuidado durante las primeras horas del bebé y que sea un facilitador de todo el operativo que implica la lactancia en estas condiciones.

Gabriela Palazzesi es obstétrica del Hospital Vélez Sarsfield y consultora internacional de lactancia materna. Es la responsable de promover, junto a un equipo de médicos y enfermeras que la lactancia sea posible aún con un diagnóstico de Covid-19. "Tenemos un protocolo, emitido por el gobierno porteño, para estos casos. En el hospital, pudimos aislar una habitación especial, con baño privado para que puedan estar la mamá, el bebe y el acompañante. Además, tenemos un material audiovisual que le mandamos a la madre por WhatsApp para ayudarla realizar una lactancia con todas las normas de seguridad", explica.

Lorena y Keyla

No son pocas. No debe amamantar sentada en la cama, porque se considera que es un entorno contaminado. También, se le pide que se lave las manos y los pechos con jabón neutro antes y después de la lactancia. Durante la internación tiene que usar un camisolín limpio. El bebé puede estar en contacto con la piel, sin riesgo, pero no con la ropa de la madre. Después de amamantar, tiene que volver a la cuna y la mamá se tiene que quedar a dos metros para evitar que contagiar. "Es muy importante la tarea de la persona que acompaña a la mamá, que por unos 14 días será él o ella quien se encargue da cambiar al bebé, atenderlo y cuidarlo", dice Palazzesi. "La experiencia fue muy buena y se logró acompañar a la mamá para que no se interrumpiera la lactancia. Que es muy importante, porque es la mejor vacuna que por el momento el bebé puede recibir", agrega.

Amaranta Avedaño, vocera local de La Liga de la Leche explica que recibieron consultas de muchas madres angustiadas por no saber si, ante un eventual diagnóstico, iban a poder amamantar. "El mayor miedo es a tener que estar separadas de sus hijos. Les explicamos que no es necesario, que la mayoría son cuadros leves y que tomando todos los recaudos van a poder amamantar. Y que eso es lo mejor para ellas y sus bebés", afirma.