Mayco rindiendo el examen, junto a sus profesoras

Franco Alberto Mayco rindió su primer examen virtual en una parada de colectivos porque no tenía internet en su casa. Consciente de que, por la cuarentena decretada por el coronavirus, esta situación se podría repetir dijo: "Voy a ver si consigo un lugar mejor. Mirá si quiero ir y está lloviendo".

Este joven, que estudia Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca, contó lo que sucedió: "Me había conectado con todos los profesores a rendir, comenzó el examen y de repente se cortó la señal". Durante media hora este alumno intentó conectarse a la mesa de evaluación virtual, pero no pudo.

Ante ese inconveniente, la profesora le escribió por WhatsApp y coordinaron que daría la lección a las 10.30 de aquel martes. "Me puse contento y a la vez preocupado porque no sabía dónde iba a estar para tener buena calidad de señal", contó al programa de televisión El Cierre.

Mayco vive en el departamento Capayán de Catamarca. Para poder rendir el examen, salió a andar en moto para encontrar un lugar donde hubiera buen acceso a Internet. "Aquí en Colonia del Valle, la localidad donde vivo, no hay mucho movimiento de personas. Se me ocurrió, de la nada, probar en la garita a ver si tenía buena señal", contó. No se quería arriesgar a ir a otro pueblo por el coronavirus.

Al descubrir que podía rendir allí, dio el examen y se sacó un 8. "Me fue bien. Obviamente había estudiado", dijo con gran humildad. Era la primera vez que rendía examen. "Fue todo muy nuevo y estaba nervioso", contó. "La carrera es difícil y todo lleva su tiempo, pero tengo que meterle pata. Voy a ver si consigo un lugar mejor, mirá si quiero ir y está lloviendo".