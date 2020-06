La policía de Tucumán detuvo a 17 personas, entre ellas una enfermera y dos choferes de ambulancia, en una fiesta familiar; por la pandemia del coronavirus, en la provincia del norte están prohibidas las reuniones con más de 10 integrantes

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Una fiesta familiar organizada el último fin de semana terminó con la detención de 17 personas, entre ellas una enfermera y dos choferes de ambulancia, a quienes se inició una causa penal por violar las medidas sanitarias dispuestas para prevenir contagios de coronavirus.

Si bien Tucumán ingresó desde hace dos semanas en la fase de distanciamiento social preventivo, todavía está prohibido realizar reuniones con la participación de más de 10 personas.

Por esta razón, la policía provincial irrumpió en un domicilio del barrio Parque, en la zona este de la capital tucumana, donde se realizaba la fiesta de cumpleaños del dueño de casa, y detuvo a todos los invitados, quienes luego fueron liberados, sin perjuicio de que proseguirá la causa penal iniciada en su contra por la presunta violación del artículo 205 del Código Penal.

El operativo fue realizado en la madrugada del sábado por efectivos de la Comisaría 11, junto a personal de Infantería y del servicio 911 de la policía, luego de recibir un llamado telefónico de vecinos que alertaron sobre la reunión clandestina en un domicilio de Guatemala y Lola Mora, donde se escuchaban música a todo volumen y gritos. Los agentes clausuraron la fiesta y trasladaron a los invitados, en calidad de aprehendidos, al Complejo Belgrano, donde son alojados todos los ciudadanos detenidos por violar la cuarentena.

"Llegamos al lugar y corroboramos que se estaba realizando una fiesta familiar, había varios autos. Hablamos con el dueño de casa y se procedió a cancelar la fiesta. Luego trasladamos a 17 personas al Complejo Belgrano y secuestramos un auto", explicó el comisario Héctor Lazarte, jefe de la Comisaria 11.

En tanto, desde la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos ordenaron el secuestro por 60 días de los vehículos de los asistentes al festejo, quienes horas más tarde recuperaron la libertad.

"Picado" y asado

En otro operativo, 20 hombres fueron aprehendidos por la Policía de Tucumán al ser descubiertos organizando un asado luego de participar de un partido de fútbol 5 en la localidad de El Manantial, a nueve kilómetros al sur de la capital provincial.

Ocurrió el jueves pasado a las 22, cuando un grupo de efectivos de la Patrulla Motorizada realizaba un recorrido preventivo y descubrió una reunión de la que participaban más de 20 hombres que, tras jugar un "picado", se disponían a compartir un asado para festejar el cumpleaños de uno de ellos.

Inmediatamente, los policías dieron aviso a la Fiscalía de Unidad Sanitaria, que dispuso la aprehensión de 19 mayores de edad, quienes fueron trasladados al Complejo Belgrano y ordenó que los cuatro menores que participaban de la reunión clandestina fueran entregados a sus padres. Todos quedaron imputados por violación al artículo 205, que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Durante el operativo, además, fueron secuestrados tres autos y una moto.

El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud, Luis Medina Ruiz , volvió a pedir a la población que respete las medidas sanitarias dispuestas para frenar la propagación de Covid-19. "Si voy a tomar un café a un bar y veo que las mesas están muy cerca, no me siento. No queremos que pase lo que está pasando en otras provincias", señaló, en alusión a distritos que tuvieron que dar marcha atrás con las flexibilizaciones por el aumento en el número de contagios.