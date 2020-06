Desde hoy abrieron los bares y restaurantes en Santiago del Estero Fuente: LA NACION - Crédito: Leonel Rodriguez

Santiago del Estero.- Desde esta mañana los bares y restaurantes de la provincia abrieron sus puertas al público, en una suerte de inicio de la "Fase 5" en esta provincia y que fuera anunciada días atrás por el gobernador Gerardo Zamora.

LA NACION realizó una recorrida por algunos bares y restaurantes que desde hoy están habilitados para la atención al público de 9 a 15 y de lunes a sábados, con estrictos protocolos de higiene para ser aplicados en la cocina de los establecimientos, como así también los mozos y clientes.

Un bar que había abierto sus puertas hace poco más de un año es Full de la YPF de la rotonda norte de la capital santiagueña, a metros del puente que une la ciudad de Santiago del Estero con La Banda, la segunda en importancia y con el imponente "Estadio Único" que está en su fase final de construcción.

Lo primero que se observa al ingresar es que el salón redujo al 50% la cantidad de sus mesas y sillas, estando estas prolijamente apiladas a un costado, mientras que el resto están acomodadas cumpliendo con la distancia recomendada. Pasadas las 10 de la mañana estaba ocupado un 40% de las mesas, aunque según Alicia, una de las mozas de este bar, "en la primera hora estuvimos llenos, se ve que la gente extrañaba el café".

"Nosotros ya veníamos atendiendo, pero solo para llevar, con el salón vacío. Esa modalidad la veníamos haciendo antes de las 9 y hasta las 20. Eso ahora seguirá, pero le sumamos desde hoy la atención en el salón de 9 a 3 de la tarde", contó Alicia, quien no ocultó su alegría de volver a recibir "parroquianos", con quienes "chocaba" su codo y una sonrisa que se podía apreciar aun con su barbijo puesto.

Por último Alicia nos relata sus sensaciones de estas primeras horas: "fue un lindo reencuentro con muchos que no veía desde el inicio de la cuarentena, volver a preguntar por la familia y como estamos sobrellevando esto. Lo que si he notado es que muchas personas muy mayores, al menos hoy, no han venido, y está bien que se queden en su casa".

Otro de los detalles de esta reapertura fue que en el salón para la atención al público había dos mesas juntas en las que la gente podía encontrar azúcar y edulcorante en saquitos, como así también servilletas y alcohol en gel para quien quiera usarlo, cuadro que se repite en los bares del centro a los que LA NACIÓN también visito para observar este primer día con esta modalidad.

Junto a la reapertura de bares y restaurantes. También desde hoy se habilitó a los comercios no esenciales, con los mismos días y horarios para la atención al público: lunes a sábados de 9 a 15, en tanto que se permitirá que los mayores de 60 años realicen caminatas cercanas a sus domicilios los sábados y domingos de 16 a 17 y sin terminación de DNI.

Santiago del Estero tiene a la fecha 21 contagiados, de los cuales 15 ya fueron dados de alta y no se registran muertes. En esta provincia se dio el primer cierre de entradas, salidas y total aislamiento de una ciudad como se dio en Selva, localidad del sur santiagueño y limítrofe con Santa Fe.

En una entrevista televisiva, el gobernador Gerardo Zamora se refirió a esta nueva etapa y destacó que a su entender los santiagueños mostraron "una conciencia civil importante" en esta pandemia y que Santiago "ya lleva 12 días sin nuevos contagios".

En diálogo con Antonio Laje, el mandatario santiagueño, hablo de una "inyección económica" de asistencia por 200 millones de pesos, con recursos de la provincia, para actividades turísticas, artistas, músicos y actores.

"Estamos pasando una mala situación. Si bien venimos reabriendo actividades hoy las tiendas no venden lo mismo porque no hay gente circulando. Es una situación compleja, pero estamos haciendo un esfuerzo económico. Somos una provincia equilibrada, sin deuda ni déficit fiscal, por eso inyectamos esta ayuda", apuntó.

Zamora, también, reafirmó su alineamiento con Balcarce 50, y no dudo en incluir al resto de los mandatarios provinciales: "Todos los gobernadores estamos apoyando al Gobierno Nacional. No hay fisuras en este sentido. Vamos por el buen camino, las consecuencias están a la vista, pero no son consecuencias de la cuarentena, son consecuencias de la pandemia".