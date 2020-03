Uno de los argentinos que se contagiaron de coronavirus en Italia cuenta el día a día de la enfermedad, con un toque de humor y mucha realidad: "Me dolían hasta los dientes" Crédito: https://coronaviruscaso13ar.wordpress.com/

Internet está lleno de información sobre el coronavirus . Personas contagiadas, muertes , advertencias de la OMS y anuncios del Ministerio de Salud. Entre ellas, algunos relatos cercanos que se refieren a cómo se vive el covid-19 en carne propia, como el de Nelson Martínez . El hombre de 51 decidió abrir un blog en el que relata día a día su experiencia en el Hospital Muñiz, donde está internado por ser el caso 13 detectado en la Argentina.

Van 20 entradas de una experiencia que empieza en Italia y que parece estar por terminar. Desde sus últimos días de viaje hasta los primeros síntomas, cuando "le dolían hasta los dientes", llegando a este viernes.

#001 La vida es bella. Que ningún virus te quite la alegría de vivirla en plenitud

Nuestro viaje por el norte de Italia y Eslovenia, con mi pareja, fue increíble, soñado. Desde el 11 de febrero al 4 de marzo de 2020.

La existencia del virus en regiones del norte italiano llegó a nuestros oídos a mitad de viaje, cuando estábamos en Bologna.

Desde Bologna hasta llegar a Argentina, tuvimos todos los cuidados que indicaban las autoridades italianas.

Viajábamos, y el virus venía siempre detrás. Era llegar a una ciudad y enterarnos de que se habían descubierto casos en la ciudad que habíamos dejado.

La actitud fue siempre la misma, nunca tenerle miedo al virus, siempre tomar precauciones y disfrutar nuestras vacaciones. Y así lo hicimos, nos dejamos fascinar por el encanto italiano y maravillarnos y enamorarnos de la ciudad más bella que conocimos en ese país: Trieste.

Otra vez, vivíamos plenamente todo nuestro recorrido, mediando precauciones y eludiendo visitar Milán y Venecia, que eran las ciudades más comprometidas por el virus.

Y como todo tiene final, llegó el momento de emprender el retorno a Buenos Aires. Para evitar inconvenientes, tomamos un tren directo desde Trieste a Milano Centrale, y una combinación al aeropuerto de Malpensa. Así llegamos a abordar el avión de Air Europa que nos llevaría a nuestra primer escala: Madrid. Superincreíble, los pasajeros de este avión no superábamos los 50. El pánico comenzaba a aparecer.

Arribamos a Madrid. Casi desierto el aeropuerto, nunca lo habíamos visto tan vacío. Pero a la hora de tomar el vuelo, también de Air Europa, hacia Buenos Aires, apareció como por arte de magia una cantidad increíble de pasajeros. Este avión sí que venía repleto, completísimo. Y después de casi 11 horas en las que cada estornudo era un misil con ojivas tóxicas, llegamos a Ezeiza. Y empiezan las sorpresas.

#002 Regreso

.y aterrizamos en Ezeiza. Veníamos con miles de interrogantes, debido a la cantidad de noticias, todas diferentes, que nos llegan de Argentina y que nos dejaban una caja de Pandora de lo que nos podía suceder en el aeropuerto. Desde quedar en cuarentena; ser derivados a otra estación aérea; hacer una declaración jurada, o ir directo a un hospital .

Pero, sorpresa, nos olvidamos que estábamos en Argentina, y entonces. Bienvenidos, sean bienvenidos desde Italia, y por lo tanto, ingresen al país sin ningún tipo de control, ninguno, ninguno, absolutamente ninguno.

Así fue nuestro recibimiento el jueves 5 de marzo de 2020.

Esto continúa.

#003 Como en casa

Buenísimo, seguimos. ya sin controles, decidimos tomar un desayuno en un local de comidas rápidas, dentro del sector arribos. Sobre poblado de gente, todos pegados uno al lado del otro, chocándose con todo tipo de bandejas. En fin, no había que protegerse de nada, por alguna razón, seguramente buena, no había controles. Compramos nuestro desayuno, buscamos una mesa y la limpiamos toda con alcohol en gel. Al terminar, se acerca una moza a ofrecernos una café de gentileza, el cual aceptamos de mucho agrado. Aprovechando nuestra sociabilidad le preguntamos sobre los benditos controles y más por ellos que son el frente de los arribos. La charla tuvo una confirmación que no esperábamos, nunca hay controles, sólo ayer que vinieron los medios.

En la próxima les cuento el viaje en auto de alquiler..

#004 Rumbo a casa

.Y llegó nuestro auto de alquiler, con un chofer cordial y sumamente amable. Aunque debe estar loco de saber a quienes transportó, me imagino todo lo que pasará por su cabeza... El recorrido nos sirvió para darnos cuenta de que nada había cambiado en 25 días. Desvíos y mas desvíos por marchas y más marchas, en fin, algo ya tristemente conocido. Llegamos a destino, con la determinación de aislarnos lo máximo posibles de las personas, sin saludar a nadie con besos ni abrazos, y decididos a no ver a nuestras familias por un mínimo de 15 días. Y así lo hicimos todo este día jueves 5 de marzo de 2020.

#005 Un día super normal

Viernes 6 de marzo. Nos levantamos, desayunamos y salimos a hacer esas cosas típicas y tan bellas de principio de mes: pagar cuentas. Un día con las pilas a full, recuerdo que hice mil cosas y una salud de hierro, no notaba el cansancio. Claudia, me repetía: no te excedas. Así paso toda esta jornada, y repito, alejado del contacto con la gente, mínimo un metro. A estas alturas nadie podía presagiar lo que se venía.

#006 El Coronavirus comienza a avisar

Sábado 7 de marzo. La madrugada empezó con decaimiento, dolores musculares desde pies a cabeza, tos seca y temperatura en ascenso (no fiebre). Pasamos todo el día en casa. Claudia no tuvo ningún síntoma, solo era yo. Seguí con los síntomas todo el día y a la tarde empezó la fiebre. Me dolía hasta la piel y lo que más me alarmó fue que me dolían los dientes, fue horrible. Ya con todo esto tomamos la decisión de llamar al SAME, el sistema de emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. Mis síntomas y mi vuelo de procedencia hicieron que se aplicará el protocolo de coronavirus.

#007 SAME y Hospital Muñiz

Tipo 22.00 hs del sábado me pasa a buscar una ambulancia del SAME y me llevan al Muñiz. Ahí, estudios de por medio, me dejan internado. Eran, más o menos, 1.00 hs del domingo 8 de marzo. Acá es donde siento realmente que mi fe es inmensa y que Dios siempre me protege. Cero miedo y cero dudas de que pronto me darán el alta. Y con esa fe, transcurro los días aislado y con buen pronostico.

#008 Mi Habitacion

Al instante de entrar, me dije: acá voy a pasar mínimo 10 días, tengo que tomar posesión y hacerlo mi lugar. Esta decisión viene en base a mi querido Papillon, a quien AMO y respeto por su fuerza de voluntad y entereza, en situaciones miles de veces infrahumanas respeto a las mías. Rescaté de él la idea de hacerme dueño de mi lugar. Otra vez: GRACIAS PAPILLON.

#009 Mis dominios

Ya en mi PH de 1 ambiente, desplegué mis libros, puse mi mesa a mi gusto y acerqué la cama de manera que tuviera todo a mi alcance. Me dispuse a tratar de no dormir durante el día y a estar parado y no siempre acostado (otra vez Papillon). El personal del Muñiz me decía: "Es la oficina de Nelson". Jaja.

#010 Personal del Muñiz

Esto es un capítulo aparte. Creo que podría definirlo como: hombres y mujeres maravillosos, increíbles, son la mano de Dios que nos cuida en la Tierra (en mayúsculas). Una vocación de servicio increíble, un amor sin fronteras. Me miman, me hacen chistes, me dan ánimos, siempre contentos y alegres. Super positivos. Nunca pensé ser tan bendecido. Les agradezco con toda mi alma por existir. Los quiero, son una alegría.

#011 Fotos

Para que vean mi estado de ánimo y cómo voy.

#013 Confirmación de portador N°13

Esta parte es de locos, bien Argentina, bien criolla. Martes 10 por la mañana, me avisan que tengo el virus.

Pero mas que avisarme, lo que hacen es confirmarlo. Ustedes no entienden nada, yo entendía menos. Los medios , desde el lunes, sabían antes que yo, que era portador. En fin. cosas que pasan.

#014 Internación de mi pareja

Y llegó lo que deseaba que no pasará. El lunes 9, Claudia empieza con los síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, muscular y tos. Como ya tenemos experiencia.jaja. llama Al SAME, quien coordinada con su medicina prepaga, y el martes 10 por la tarde se pone en acción el operativo traslado a una clínica de la ciudad de Buenos Aires.

Ustedes dirán por qué operativo traslado, jaja, a las pruebas me remito, vean y opinen.

El traslado de Claudia, la pareja 00:34

Video

#0015 Ambos internados

Quiero decirles que Claudia está aislada, pero no en terapia, a Dios gracias. Está bien y en espera de los resultados de laboratorio. Estamos todos los días en contacto y esperando que pronto esto pase. Les damos a todos, a una infinidad de gente, gracias por sus oraciones y su compañía. No se dan una idea de lo importante que es para las personas que estamos aisladas, poder contar con todos los que aún sin conocernos, nos envían un mensaje, una oración, un fuerzas. Gracias miles. Dios los bendiga.

#0016 Una semana del arribo a Buenos Aires

Y sí, ya pasó una semana y tuve una noticia maravillosa. Hoy me sacaron de terapia intensiva, los médicos dicen que estoy re bien. Me sacaron las vías endovenosas y me redujeron la medicación. Ahora estoy en una sala gigante con dos casos también positivos. Acá veo partes de árboles y la luz del sol. Esto es un spa. Me dicen los médicos que esta sala es la previa al alta. Felicidad total. Gracias Dios y gracias médicos y enfermeros por cuidarme. Soy un ser muy bendecido.

#0017 Viernes 13.jaja

Amanecí re temprano, 06.00 hs. Descanse como un angelito, y estoy decidido a pasar un lindo día en mis nuevos dominios, ya que recuerdan que dejé mi PH. Ahora soy propietario de un condominio de casi 100 metros cuadrados. Soy muy afortunado, en una semana pasé de 15 a 100 metros. Veremos cómo justifico mi aumento patrimonial tan excesivo.

#0018 Super noticia

El primer mensaje del médico jefe de sala: "Nelson, llevás una semana asintomático y en estado óptimo, evaluamos la posibilidad de hacerte ya el hisopado para ver si te podés ir. ¡Vamos!. Qué mejor manera de empezar el día".

#019 Viernes mágico

Este día es lo más. Me puede bañar en una ducha de agua caliente. Un placer celestial. Sigo dando gracias a Dios y aprendiendo a valorar aún más lo que tenemos todos los días y no le damos importancia. Algo tan común y simple como bañarnos se transformó hoy en una experiencia única, un elixir de vida. Super feliz. y limpio.jaja.

#020 Entrevista con los medios

Este viernes no termina de sorprenderme. Me contactó una periodista. Para hacer una mini entrevista. Tuvimos un diálogo vía WhatsApp muy muy lindo. Estoy feliz que alguien de oficio va a llevar mi mensaje de ánimo, de tranquilidad, de esperanza y sobre todo de fe. Esa fe, en mi caso, en Dios, y en el caso de cada uno: en Dios, Buda, Ala, la madre tierra, el universo. En fin, la fe en algo infinito y superior a nosotros. Dios los bendiga a todos. No tengamos miedo. Sí cuidados.