El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós , advirtió en una entrevista televisiva que no será posible terminar el aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para prevenir el contagio del coronavirus , de un día para el otro. El funcionario se refirió, además, a la estrategia que lleva adelante el gobierno porteño.

"La cuarentena no se va a levantar de un día para el otro, va a ser algo progresivo de acuerdo a cómo avance la epidemia", sostuvo Quirós en A24. El ministro agregó que se trabajará en la manera en la que continuará la prevención. "Se discutirá si regionalizar la Argentina o dedicarse a personas de mayor riesgo", aseguró.

Asimismo, adelantó que, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y el resto del equipo, están confirmando que para la última semana de marzo y los primeros días de abril comience la circulación del virus. "Esperemos que los picos de la demanda estén en mayo", apuntó.

"Hay que prepararse para lo que viene"

En relación al pico de contagio, indicó: "El peor día, serán 200 camas en terapia intensiva, 400 en internación general y 4000 camas en hoteles. Hay que prepararse para lo que viene".

Luego, defendió la medida de la disposición de personas en hoteles. "Una persona joven con resfrío común que va a pasar tres días de fiebre no tiene un problema de salud, es un riesgo potencial para toda la sociedad y por eso nosotros no queremos que esté en la casa a pesar de que podría estarlo", explicó.

En este sentido, aclaró: "Por eso lo llevamos a los hoteles y lo hospedamos durante siete días y no tiene que estar con cuidado médico. No tiene un problema de salud. Son un peligro para la sociedad, no para ellos mismos".