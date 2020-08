Ya son 32 los profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires que murieron tras contraer Covid-19. Fuente: Archivo

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires confirmó hoy la muerte por coronavirus Covid-19 de una enfermera del hospital general de agudos Carlos Durand.

Se trata de Virginia Virarica. Según la historia clínica, el 22 de julio ingresó a ese mismo centro de salud y, luego de ser testeada, fue diagnosticada con neumonía a causa de Covid-19.

La mujer permaneció cuatro semanas internadas hasta su muerte, que ocurrió este miércoles, mientras estaba alojada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Con la muerte de Virarico ya son 32 los trabajadores de la salud que se desempeñan en instituciones públicas o privadas porteñas que murieron a causa del virus SARS-CoV-2, según informaron a LA NACION fuentes sanitarias porteñas.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta dijo: "Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud reforzó los recursos humanos, el envío de Elementos de Protección Personal (EPP) e incorporó nuevo equipamiento en el Hospital Durand, con el fin de garantizar una atención pública, gratuita y de calidad a todos los vecinos que la necesiten".

Luego detallaron que, desde marzo, se sumaron al centro de salud 254 personas entre médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, técnicos de la salud y administrativos. Además, dijeron que se realizan dos entregas semanales de insumos, que "cumplen con todos los estándares de calidad, de acuerdo a las necesidades detalladas por la institución para que el personal de salud pueda atender a los pacientes de manera segura: barbijos, máscaras faciales, guantes, cofias, botas, camisolines, etcétera".

También informaron que ayer comenzó a funcionar una nueva Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes con Covid-19, que cuenta con 16 camas. Estas se suman a las 31 camas de UTI Covid-19 que ya tenía el hospital situado en el barrio de Caballito. Además, dispone de 12 camas UTI para personas con otras patologías.

La versión de los enfermeros

En tanto, Héctor Ortíz, uno de los enfermeros del Durand, en declaraciones al canal C5N, dijo: "Triste noticia, ayer despedimos a un compañero y hace 40 minutos nos enteramos de que acaba de fallecer una compañera de muchos años del hospital, estamos alertados y angustiados. No queremos que muera más nadie. Seguimos teniendo enfermeros graves en nuestros lugares. Es muy preocupante".

"Siento bronca, siento que son unos irresponsables los que marcharon, el virus existe, está matando gente y compañeros, siento vergüenza que ciertos políticos sigan usando el coronavirus. Le pido al gobierno de la ciudad que entienda que seguimos necesitando enfermeros, insumos de calidad, sueldos decentes, que se reconozca la carrera para que más enfermeros vengan", dijo Ortíz.

El profesional de la salud dijo: "Tenemos 300 infectados dentro de los profesionales de la salud, no tenemos gente para los pisos. No tenemos personal capacitados, los capacitados no vienen porque los sueldos son muy malos. Esta compañera de 60 años que murió se quedaba a hacer horas extras, no se quería ir porque no le alcanzaba el sueldo, hacía horas extras muy mal pagas, $70 la hora. Esta señora tenía diabetes tipo 2 por la edad, pero necesitaba trabajar".

Desde la Ciudad dijeron a este medio que son 311 los trabajadores que se infectaron en el Durand, pero desde el inicio de la pandemia en marzo, que los casos activos es menor al 10%. También aseguraron que para minimizar el riesgo de contagio, dentro del hospital se encuentran correctamente delimitados los sectores destinados a la atención de pacientes con Covid-19 de los de otras patologías. Como resultado, funcionan en paralelo dos Unidades de Terapia Intensiva, dos áreas de internación general, entre otras áreas que se duplicaron.

Además, dijeron que el Ministerio de Salud local está llevando adelante testeos semanales y sistemáticos por Covid-19 a todo el personal de salud público porteño, independientemente de su tarea.

Según el último reporte oficial, difundido esta mañana, ya se hicieron 198.266 tests serológicos a personal de salud porteño, de los cuales 5307 dieron positivo y, una vez sometidos al hisopado, 1755 dieron positivo al test PCR que identifica el virus activo.

"El objetivo es detectar casos de manera temprana para brindarles la atención que necesitan, aislarlos e identificar sus 'contactos estrechos' en pos de mitigar la contagiosidad del virus tanto dentro como fuera de los efectores", dijeron las autoridades.