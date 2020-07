La provincia de Buenos Aires superó los 100.000 casos del nuevo coronavirus Fuente: Archivo

29 de julio de 2020

Con un poco menos de un tercio de la población del área metropolitana, los porteños concentraron la cifra más alta de casos de Covid-19 del país durante los primeros meses de esta pandemia. Ayer, la provincia de Buenos Aires superó los 100.000 casos y casi dobla el número total de su vecina del AMBA (56.248), de acuerdo con el curso que están siguiendo los contagios.

El 96% está en el conurbano; un 17% corresponde a habitantes de los barrios populares o villas, de acuerdo con lo que informaron las autoridades provinciales esta semana.

Como había publicado LA NACION, hasta el 15 de junio se había hecho en los tres cordones del conurbano el 55% de los 171.991 testeos informados hasta la primera semana se este mes. Con 322.659 personas testadas, de acuerdo con la jurisdicción, también aumenta la detección de los casos.

Con estos y otros indicadores que las jurisdicciones que comparten el AMBA empezaron hoy a cotejar con más detalle que en el intercambio habitual de datos, ambos gobiernos verán cómo seguirán la cuarentena.

En una conferencia de prensa de hace dos días, el Ministerio de Salud provincial presentó sus nuevos números y no faltó la comparación con la ciudad y otras ocho provincias, como Chaco, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. En uno de los gráficos, el ministro Daniel Gollán señaló que la Ciudad de Buenos Aires sigue por lejos delante del resto al presentar la cantidad de diagnósticos por cada 100.000 habitantes, en lugar de la cifra total como la comunica a diario el Ministerio de Salud nacional.

Así, el funcionario le atribuyó a los porteños 1755 casos por cada 100.000 residentes, seguido recién más de lejos por los 541 que se detectaron por cada 100.000 habitantes en toda la provincia.

Al mirar sólo la zona roja de Covid-19 en el territorio que administra Axel Kicillof, ese valor varía levemente para 13 millones de personas que viven en los 40 municipios que forman los tres cordones del conurbano. Ahí, son 716 los casos que se diagnosticaron hasta ahora por cada 100.000 habitantes.

Cambio de tendencia

Desde la llegada del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 al país, hace cinco meses, la Ciudad de Buenos Aires acumulaba el mayor número de casos totales en las cifras que el Ministerio de Salud de la Nación difunde todas las noches. Eso fue hasta el 20 de junio pasado, cuando la tendencia se invirtió. Había, entonces, 41.204 casos diagnosticados en el país.

Desde entonces, las cifras de la provincia se fueron separando cada vez más de las de la ciudad y el resto de las jurisdicciones en el listado del reporte de Nación. Hoy, el día empezó con 173.355 casos conocidos en la Argentina en lo que va de la pandemia; el 45% ya recibió el alta, lo que indica que hay 95.500 personas que están cursando la enfermedad, ya sea de manera leve, moderada o grave, o en proceso de recuperación.

"Estamos muy lejos de haber pasado la pandemia. Nos estamos acercando al pico", dijo ayer el presidente Alberto Fernández durante la apertura virtual del Hospital René Favaloro, de La Matanza, y de cuatro unidades modulares para la atención de pacientes con Covid-19 a 147 días de la confirmación del primer caso detectado.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que "los casos en la ciudad están relativamente estabilizados".

Para Gollán, en la provincia "está bajando el porcentaje de gente que se enferma y necesita una cama de terapia intensiva. En abril era de un 12% y, ahora, es de entre 2 y 3%, a pesar de una mayor cantidad de casos". Y continuó anteayer en su presentación: "Eso permite recalcularlos junto al tiempo que tenemos para evitar el colapso del sistema".

Día por día

LA NACION analizó los registros día por día de los casos confirmados que contiene la base de datos abierta del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí, los números también se acomodan distinto que en los reportes vespertinos.

Es que la pandemia no escapa al desorden numérico de las estadísticas en el país. Las cifras que todas las noches difunde la cartera a cargo de Ginés González García no responden necesariamente al día en que se diagnosticaron los casos que se informan. Se intentó conocer los criterios que aplica la autoridad sanitaria para elaborar ese reporte, pero aún no se obtuvo respuesta.

En la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud actualiza dos veces por día su sala de situación online: los casos se van sumando a medida que se confirman los diagnósticos. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires lo hace por la fecha en que se le tomó la muestra a las personas que dan positivo para la prueba por PCR. Esto hace que el número de casos totales y del día que informa cada mañana el gobierno porteño no siempre coincida con el total que informa Nación la noche anterior. La jurisdicción va reasignando esos nuevos casos que se van confirmando en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica por el día que se le tomó la muestra a cada uno de esos pacientes, según se explicó.

Ante estas diferencias, y aunque la ciudad abrió su propia base de datos la semana pasada, LN Data tuvo en cuenta para el análisis de la tendencia en el AMBA los registros unificados de la base de datos nacional.

Los resultados indican que hace 50 días que, en notificaciones totales, la Provincia de Buenos Aires supera en cantidad de casos registrados por día a la ciudad. En promedio, tiene hasta 900 casos más a partir del 9 de junio pasado. Fue el día en que la provincia superó a todas las jurisdicciones en la cantidad de infecciones detectadas por día y lo hizo de manera constante hasta ahora. En cambio, si se tienen en cuenta las cifras y las fechas del reporte de Nación, el cambio aparece 11 días después, a partir del 21 de junio pasado, como se ve en el gráfico.

Apenas un 4% de los contagios se está dando fuera del conurbano.

En esa zona del AMBA, en estos casi dos meses, se registra un promedio por día de 60 casos positivos por cada 100.000 residentes en sus 40 distritos. Para la ciudad, aparecen 29 por la misma proporción de porteños.

Al mirar hacia adentro del conurbano la evolución de la pandemia, por partidos, Avellaneda es el que concentra la mayor proporción de casos con 1410 por cada 100.000 habitantes, o 5026 casos totales, registrados hasta ayer. Le siguen Quilmes con 1169/100.000 o 7769 diagnósticos totales, Lanús con apenas diez casos menos por cada 100.000 habitantes o 5365 casos, mientras que Tres de Febrero tiene 1133/100.000 o 3899 casos totales y, General San Martín, 1097/100.000 o 4664 casos.

A pesar de ser el distrito con mayor cantidad de casos totales, al declarar 14.516 positivos, La Matanza registra, entonces, 636 infectados por cada 100.000 residentes en la base de datos nacional. Esto la ubica en el puesto 18 entre los 40 municipios del conurbano.

Durante la conferencia de prensa en la que Gollán presentó las condiciones en que la provincia enfrenta la pandemia, se explicó también que en esa jurisdicción están conviviendo distintas fases de la cuarentena. "En fase 3 hay 38 distritos, en fase 4 hay 41 distritos y en fase 5 hay 56 distritos", dijo Carlos Bianco, jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires.