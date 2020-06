Magdalena Daporta, madre de dos chicas, optó por no ver a su padre porque tiene 83 años, es cardíaco y tiene EPOC Crédito: Gentileza

CÓRDOBA.- El último fin de semana los cordobeses de la capital provincial pudieron, después de 90 días de cuarentena, tener reuniones familiares . Así como muchos vienen rompiendo el aislamiento hace tiempo y ahora no sólo se ven con la familia sino con amigos y organizan reuniones de más de las diez personas permitidas, muchos otros -aun con el permiso- no se animaron al encuentro .

Magdalena Daporta , madre de dos nenas, por ejemplo, optó por no ver a su padre. "Tiene 83 años, es cardíaco, tiene EPOC. Es de riesgo y la idea es no llevarle ningún problema. Ni siquiera se planteó la idea de juntarnos; hemos resistido todo este tiempo de esta manera así que nos pareció que teníamos que seguir manteniendo una conducta . ¿Por qué levantarla? Hay transmisión comunitaria y hay pico de casos. Lo que hacemos es asistirlo y acompañarlo por teléfono; por suerte es autónomo pero no salió nunca de su casa", cuenta a LA NACION .

Aunque reconoce que tienen muchas ganas de verse, de abrazarlo, insiste en que para su familia no tiene sentido romper ahora la cuarentena: "La mejor manera de demostrarle amor es cuidarlo". El caso de su marido es igual. Sus padres están en el grupo de riesgo y también decidieron no verse por ahora. Todos los encuentros siguen siendo virtuales .

Para el psicólogo Damián Klor, ahora, con la flexibilización de la cuarentena más avanzada en buena parte del interior del país , empiezan a verse los efectos que se sospechaba que tendría el encierro pero que no se sabía cómo iban a ser. Plantea que hay quienes prefieren "no poder" para no enfrentarse al "no quiero" .

"La transición será lenta", define y señala que hay distintos grupos que pueden identificarse: los que estaban más fuerte psicológicamente y así enfrentaron la pandemia y podrán salir bien; aquellos a los que les costará más, tendrán algunos síntomas, pero podrán salir solos y un porcentaje menor que "sufrirá más y necesitará acompañamiento".

El reencuentro de la familia de Fernanda Gómez fue parcial. No porque excedieran la cantidad autorizada sino porque su hermano mayor decidió no ir al almuerzo con los padres . Ella relata que su hermano prefirió ir solo más tarde, incluso sin su familia. Ella, por su parte, no fue al cumpleaños de la nieta de su pareja porque había tomado frío y prefirió faltar. "El miedo de cómo volver a salir, a avanzar de nuevo es complicado de manejar. Es un tema que nos moviliza a todos; no es fácil, altera hasta el sueño", dice.

Fernanda Gómez y Raúl, su pareja Crédito: Gentileza

"La dificultad de animarse a salir tiene que ver con el miedo que se instaló. Es más fácil instalarlo que desinstalarlo -grafica la psicóloga Claudia Ghersevich -. Un perro mordió y diez no pero le tengo miedo a todos. Esto tiene que ver con cómo se generan determinados circuitos de pensamientos; los relacionados con el miedo se alimentan con ansiedad y preocupación, son emociones y sensaciones que tocan la incertidumbre.

Transición lenta

En esa línea agrega que la forma en que se da la información y los discursos dominantes nos ha puesto límbicos, y el sistema límbico no discrimina fantasía de realidad. "El mensaje de la flexibilización va a la parte frontal del cerebro pero como estamos en predominio del límbico cuesta aceptarlo", precisa.

Para Ghersevich la clave pasa por desandar el miedo: "A la idea de 'si te juntas ponés en riesgo la vida' hay que contraponer la de 'si nos cuidamos todos, si cumplimos las pautas, si mantenemos la distancia, nos podemos juntar, nos seguimos cuidando pero desde el amor y no desde el temor . Será una etapa larga, pero hay que transitarla".

Beatriz Blasco tiene más de 60 años. En esta etapa de la cuarentena por el coronavirus no trabaja, y vive sola en su casa. Esperaba ansiosa que se liberaran las reuniones familiares, en especial, para ver a su nieta que cumplió hace poco un año. Sin embargo, los padres decidieron que no hubiera encuentro. "Nos seguimos viendo sólo por video llamadas -cuenta-. Es decisión de los papis y la respeto . Su mamá es farmacéutica y toman todos los recaudos; ya nos reencontraremos cuando ellos decidan".

La situación de Betiana Cabrera es diferente porque es médica y para "cuidar" a su papá, mamá, hermano y sobrina evitó el encuentro . "Tengo miedo de empestar a personas que quiero -dice-. No podemos dejar de pensar eso, que el contacto que tenemos cotidianamente aquellos que no tuvimos un aislamiento nos deja en una situación de muchísima cautela y hasta algún temor de complicar a otros. Me muero de ganas de verlos y no voy a sentarme a comer un asado aunque se viene el Día del Padre porque siento que puede implicar un riesgo".

Klor insiste en que todo depende de los mecanismos readaptativos: "Nos adaptamos a vivir adentro y ahora es lo mismo pero a la inversa. Al que tiene temor hay que respetarlo, colaborar con él y no obligarlo; respetar sus tiempos. Tiene que tener la intención de juntarse".

Por ejemplo, sugiere ir a buscarlo y después llevarlo, preguntarle cómo quiere que sea el encuentro y cumplir con todas las pautas de prevención en el ambiente donde sea la reunión. " El miedo se contrarresta con confianza ; hay que hacer un reaseguramiento para tranquilizar", dice.

Los dos psicólogos consultados subrayan que será complicado lidiar con los rebrotes que pueda haber mientras se flexibiliza y que debe hacerse hincapié en el concepto de la responsabilidad tanto social como individual. Sugieren no "patologizar" la situación desde el comienzo ; en cambio aceptar que es posible que quienes pueden salir se sientan incómodos, tengan temor, les impacte una reunión después de mucho tiempo. "Aceptar y estar preparados para eso baja los niveles de alerta", apunta Ghersevich.