Benjamín es un niño de La Pampa que estaba triste porque iba a cumplir siete años durante la cuarentena y no iba a poder festejarlo. Pero se llevó una sorpresa cuando el lunes pasado la policía de su ciudad se acercó a su puerta para cantarle el feliz cumpleaños. Todo quedó grabado en un emocionante video que fue difundido por la Policía pampeana.

Según contó a Télam Lourdes, la mamá de Benjamín, el nene le había dicho: "Este va a ser el cumpleaños más triste que tuve porque no voy a poder festejarlo con mis amigos". La mujer no lo dudó. Sabiendo que su hijo estaba afligido por no poder celebrar su cumpleaños, decidió enviarle una carta manuscrita al jefe de la Seccional Tercera, Pablo Trinchieri, de la Policía en Santa Rosa.

Lourdes contó que su hijo tenía grandes expectativas porque tenían organizada una fiesta en el barrio Fonavi de Santa Rosa. "Él sabe lo que está pasando por la pandemia, pero pensó que a esta altura ya todo habría pasado. El no poder juntarse con sus amigos le produjo mucha tristeza", explicó Lourdes.

Mamá, fue el día más hermoso de mi vida. Estoy feliz, y cuando sea grande quiero ser policía Benjamín

"Me dirijo a usted con el mayor de los respetos, desde ya agradezco su esfuerzo y labor para con los ciudadanos", comienza la carta. Luego explica que no se trata de una emergencia, sino de un pedido especial. "Hoy cumple siete años mi hijo, y quería preguntarle qué posibilidad hay de que hoy a las 21 horas, cuando salgan los patrulleros con la sirenas, lleguen hasta mi domicilio para cantar o saludar a mi hijo, ya que no está muy feliz. Teníamos toda su fiestita organizada y esto a él lo va a alegrar mucho. Desde ya muchas gracias", termina el pedido.

Si bien Lourdes estaba segura de que la respuesta a la carta iba a ser positiva, sabe que la policía estaba muy ocupada cumpliendo su labor. Para sorpresa de Benjamín y de su familia, el lunes a las 21, cuando se asomaron para aplaudir al personal policial y de salud, un patrullero llegó hasta su casa y personal policial se bajó del patrullero para cantarle el feliz cumpleaños. Además, hicieron sonar las sirenas del móvil y le entregaron una insignia policial como recuerdo.

"Mamá, fue el día más hermoso de mi vida. Estoy feliz, y cuando sea grande quiero ser policía", confesó Benjamín a su mamá, quien calificó la experiencia como "inolvidable".

