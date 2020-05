Coronavirus: tras dar de alta a tres pacientes, Misiones ya no tiene contagiados

Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, una provincia que ya no cuenta con casos de Covid-19 Fuente: Archivo

POSADAS.- La provincia de Misiones comunicó anoche que las últimas tres personas contagiadas se recuperaron satisfactoriamente y oficialmente ya no tiene pacientes de coronavirus.

En total, la provincia había registrado hasta unos 25 contagiados por Covid-19, de los cuales 24 se recuperaron y uno falleció. Se trata del camionero Héctor Vidotto, de 61 años, quien contrajo el virus cuando fue a buscar una carga de frutas a San Pablo, donde el coronavirus hizo estragos.

La particularidad que tiene Misiones es que el 90% de sus límites son fronteras con Paraguay y Brasil y eso le impide relajar la cuarentena.

Desde el comienzo de las medidas de aislamiento, las autoridades de la provincia impulsaron el cierre total de las fronteras con estos dos países y volcaron recursos para una tarea complicada: la de cuidar que nadie cruce por los pasos clandestinos.

Lejos de celebrar la novedad de que ya no hay infectados por Covid-19, el gobernador Oscar Herrera Ahuad optó por no hacer ningún comentario sobre el nuevo estatus de Misiones. En cambio, se fue a recorrer en helicóptero la frontera con Brasil, donde comprobó la facilidad que hay para cruzar en forma clandestina en canoas el otrora caudaloso río Uruguay.

El mandatario compartió con LA NACION un par de fotos, donde impacta el bajo nivel del río que separa a la Argentina de Brasil. En la imagen se pueden ver claramente algunos tramos del curso con manchones o charcos de agua. Hay tan poca agua que se deja traslucir el lecho del curso fluvial.

La histórica bajante del Uruguay facilitó mucho este tipo de cruces clandestinos, que -además- siempre fueron parte de la vida cotidiana entre las poblaciones ribereñas de ambas márgenes.

Herrera Ahuad no deja de advertir a intendentes y autoridades nacionales sobre la necesidad de extremar los cuidados para no volver a "importar" el Covid-19. El peligro no está tanto en Paraguay como en el socio mayor del Mercosur, uno de los países de la región más castigados por la pandemia.

A instancias del gobernador misionero, Nación implementó un protocolo especial para los camioneros que entran por el puente Tancredo Neves y otros pasos fronterizos, de manera que se detengan lo mínimo indispensable y en puntos previamente acordados, para evitar cualquier contacto de un trabajador del transporte con la población. Este protocolo también rige para cruces por Uruguayana-Paso de los Libres y localidades de otras provincias.

Reapertura gradual

También por la situación de vulnerabilidad en las fronteras es que Misiones retrasó hasta este fin de semana la flexibilización de la cuarentena, permitiendo recién el sábado y domingo salidas a caminar en la mitad de sus 75 municipios, incluyendo Posadas. El comercio reabrió la semana pasada.

En cambio, se paralizó a cero la actividad turística en la ciudad de Puerto Iguazú, que venía batiendo récords históricos de afluencia de visitantes hasta que se declaró la cuarentena. Aún cuando del otro lado la frontera la brasileña de Foz de Iguazú ya empezó a reabrir hoteles, la provincia sigue trabajando en protocolos, pero prefiere afrontar el alto costo de tener una ciudad semiparalizada.

Para eso ya empezó a desarrollar un plan para "reinventar" el turismo interno y canalizarlo a las Cataratas y otros puntos de la tierra colorada.

El dengue, la otra amenaza

La otra lucha de Misiones es contra el dengue, enfermedad que castiga fuerte a los dos países vecinos y atraviesa la peor epidemia de la historia en la región, según la Organización Panamericana de la Salud.

Herrera Ahuad, que estaba al frente del Ministerio de Salud cuando arrancó la peor epidemia de esta enfermedad en la Argentina, en 2015-2016, cada tanto repite que Misiones hasta ahora viene teniendo una situación favorable teniendo en cuenta el contexto de los países vecinos y la cercanía.

Argentina tiene 25.764 casos probables de dengue y 22 víctimas fatales según datos del Ministerio de Salud de la Nación de la semana pasada. Misiones contabilizaba 2.828 casos probables y ninguna víctima fatal.

Brasil, en cambio, ya cuenta 730.612 casos de dengue y Paraguay unos 213.751. En el país guaraní hasta el presidente Mario Abdo Benítez padeció la enfermedad que transmite el mosquito aedes aegypti.