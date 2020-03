El periodista criticó que se hable de la llegada de médicos cubanos cuando hay médicos argentinos varados en el exterior que quieren volver para ayudar. Fuente: Archivo

26 de marzo de 2020 • 12:13

Después de comentar la polémica por la posible llegada de médicos cubanos para luchar contra el coronavirus en el país , Diego Leuco dijo que hay más de 200 profesionales de la salud argentinos varados en el exterior que quieren volver para ayudar y no pueden , porque el gobierno suspendió ayer la repatriación, excepto para mayores de 65 años

"Estamos hablando de médicos cubanos y tenemos doscientos médicos argentinos que están pidiendo volver, y no es que viajaron de vacaciones, sino que eran argentinos que estaban haciendo estudios, residencias y especializaciones en distintos lugares del mundo y están diciendo 'queremos volver a ayudar '", dijo esta mañana el periodista durante el programa "Lanata Sin Filtro" por radio Mitre.

"Ellos montaron una red de contacto entre sí porque están en diferentes partes del mundo (España, Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia, Perú, Nueva Zelanda) y quieren volver a colaborar. Son 200 médicos y 21 profesionales de otras especialidades más específicas ", desarrolló Leuco.

Se suspende la repatriación de argentinos avarados

Cuando el conductor del programa, Jorge Lanata, preguntó por qué el gobierno suspendió la repatriación de argentinos varados en el exterior , su compañera de equipo Jesica Bossi reveló que fue por la " fuerte presión de gremios aeronáuticos afines al gobierno ".

"Alberto Fernández dijo que no cerró (el aeropuerto) de Ezeiza pero la verdad es que en los hechos sí lo cerró, no va a haber más vuelos excepto para aquéllos que tengan patologías muy severas, casos oncológicos y mayores", informó Bossi.

En este punto, Diego Leuco criticó la decisión del gobierno . "Por qué le vas a decir a 10 mil argentinos que no vuelvan si justamente los que vuelven son los más fáciles de controlar y son los que más monitoreados están", lanzó, e insistió: " ¿Por qué no repatriás a la gente? , si el virus ya lo tenés fronteras adentro, no cambiaría demasiado. Es una discusión que se va ir complicando con el correr de los días porque la gente sigue pagando hoteles y siguen pagando con el impuesto del 30 % además ".

"Es un delirio que no los repatrien, una situación complicada, son 10 mil personas y 221 médicos que también quieren volver a trabajar", finalizó Leuco.