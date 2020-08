Dos hermanas quieren viajar de Tierra del Fuego a San Luis para ver a su padre que tiene cáncer terminal, pero la provincia les exige hacer una cuarentena previa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 08:32

Luego de la muerte de Solange Mussesin poder ser visitada por su padre, que vive en otra provincia, dos hermanas decidieron enfrentar las trabas que impone cada región por la pandemia de coronavirus, y viajar de Tierra del Fuego a San Luis, adonde se encuentra su padre, quien tiene cáncer terminal y está en internación domiciliaria con cuidados paliativos.

Luego de que la provincia les rechazara cerca de una docena de pedidos para ingresar, el último formulario que presentaron las hermanas Garay fue aceptado, pero les exigen que hagan una cuarentena antes de hospedarse en la casa de su padre.

Tenemos los resultados de los hisopados, que dieron negativo, pero igual las autoridades no lo aceptan y nos piden que hagamos la cuarentena igual

"Tenemos los resultados de los hisopados, que dieron negativo, pero igual las autoridades no lo aceptan y nos piden que hagamos la cuarentena igual", explicó Victoria, una de las hermanas, a TN. "Primero me dijeron que la tenía que hacer en un hotel y pagar 73.500 pesos. Les dije que no tenía acceso a ese dinero y me dijeron que harían una excepción, y me derivaron a estar los 15 días en un centro de aislamiento en la Universidad de la Punta", dijo.

Quiero pasar estos días en familia; estar con él en sus últimos días

"Quiero pasar estos días en familia, voy a recluirme a mi casa, no tenemos pensado ni salir ni pasear. Quiero estar con él en sus últimos días", dijo la mujer, quien además presentará a través de abogados una medida cautelar para que le concedan realizar la cuarentena en su casa paterna.

Garay informó que hoy derivaron a su padre al hospital para renovarle el tubo de oxígeno. "Nosotras el viernes, cuando vimos la noticia de Solange, nos vimos reflejadas en el papá de ella (...) Lamento mucho lo que le pasó a Pablo Musse. Hay que tener una fortaleza tremenda para ir al velorio de su hija (...) ese abrazo que no pudo dar. Es tremendo", dijo con respecto al caso que indignó a muchos en medio de la pandemia.

"El 10 de agosto nos dijeron: «No se puede hacer nada más con TU papá». Hubiéramos agarrado el auto ese mismo día, pero queremos hacer las cosas bien, porque entendemos lo que hace esta enfermedad en el país. Pero ya son muchos días llenando formularios", lamentó.