Un médico español expresó su disgusto en Twitter antes de tener que operar a un hombre que sabía que tenía Covid-19, decidió salir a pasear y se rompió un brazo . El mensaje del profesional, que usa una cuenta anónima, comenzó a viralizarse de manera rápida en las redes sociales y llegó a tener tantos mensajes de apoyo como de enojo.

"Me estoy preparando para operar a un ´señor´ que, sabiendo que era Covid positivo, ha decidido salir a dar un paseo, se cayó y se rompió el brazo. Estamos aquí, mis compañeras de enfermería, mi ayudante y yo, poniéndonos todo para jugarnos la vida con semejante gilipollas", escribió enojado antes de entrar en el quirófano.

España se ubica en el puesto 5 de países con mayor cantidad de infectados por Covid-19 y debido a que la curva de nuevos casos ha empezado a equilibrarse, desde mayo comenzó a flexibilizarse el aislamiento preventivo .

"Tenemos que ponernos protección, bata reforzada (que sudas el doble), casco de astronauta con pantalla, doble mascarilla, con filtro y quirúrgica, que hace muy difícil respirar (te sientes ahogado) todo es mucho más difícil, tardamos el doble y sufrimos el triple", detalló.

"Luego tenemos que salir inmediatamente a zona sucia, quitarnos todo con suma precaución y pegarnos una ducha. Me iré a casa y cruzaré los dedos para que no se me haya escapado algo y ponga a mis dos hijas pequeñas en peligro. Eso es lo que hacemos diario mientras vais de cañas", escribió el hombre preocupado.

Pero claro, el enojo no terminó ahí, y cerró su triste anécdota con una serie de insultos a quienes violan la cuarentena en su país y que salen "a protestar por su libertad". Ante algunos comentarios negativos de usuarios que le indicaban que su profesión era curar, él contestó: "Si no están de acuerdo con lo que digo y no les parezco un buen ejemplo, sigan su camino, que mi plan no es ser su modelo a seguir y como afortunadamente ya ustedes están mayorcitos, tienen derecho a escoger a quien leer. Por mi mejor, un gili... menos".