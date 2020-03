Coronavirus. El hospital Posadas convoca voluntarios para donar sangre

Los médicos donaron sangre

Fue de un día para el otro. La cuarentena por la llegada del nuevo coronavirus al país redujo de 30 a apenas tres o cuatro la cantidad de donantes de sangre en el hospital Posadas. Pero ahí, las cirugías, los tratamientos, los partos y las urgencias no se detienen: demandan tener siempre disponibles 50 o 60 unidades diarias de componentes del siempre escaso "oro rojo".

Mientras avanza la preparación de los pabellones para responder a la pandemia, se montan estructuras en los parques externos para recibir a los pacientes, el equipo del banco de sangre sale a buscar donantes voluntarios. Un 50% de las transfusiones a los pacientes del hospital se garantiza con las colectas externas de sangre entera o plaquetas que hubo que suspender por el aislamiento obligatorio.

"El hospital necesita sangre", afirma Gisela Marcos, técnica en hemoterapia del Equipo de Promoción de la Donación Voluntaria del Banco de Sangre del Posadas. "Y tenemos que generar un caudal de donantes por el desabastecimiento, pero hay que hacerlo de manera organizada."

Lo dice no solo porque debieron adaptar el funcionamiento del servicio a las medidas preventivas por el nuevo coronavirus, como separar más las camillas, mantener 1,5 metros de distancia para trabajar y establecer un sistema de turnos para la donación, sino también porque ya prevén que esta necesidad de donantes se extenderá durante varios meses.

En una pandemia causada por un virus de transmisión por vía respiratoria, este escenario crítico se replica en los hospitales y centros privados del resto del país. Como en el Posadas, se les está pidiendo a médicos, enfermeros, técnicos y sus familiares que donen sangre. Pero esta solución de emergencia no es suficiente ni eficiente para intervenciones que no se pueden posponer y hemocomponentes que tienen fecha de vencimiento. Las plaquetas, por ejemplo, que curan heridas y previenen hemorragias tienen una vida útil de apenas cinco días, mientras que los glóbulos rojos caducan en entre 35 y 45 días.

De acuerdo con la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC), se hacen unas 5000 transfusiones diarias.

Los voluntarios para donar sangre cayeron con la pandemia Crédito: Pixabay

"Depender del personal de salud para el abastecimiento de los bancos de sangre es un recurso agotable porque se puede donar cada ocho semanas, lo que quiere decir que tendríamos que esperar hasta las vacaciones de invierno para que los que donaron esta semana puedan volver a hacerlo", explica Marcos.

Movilizados

Pero la urgencia interna en el hospital escuela de Haedo para revertir este efecto no deseado de la cuarentena movilizó a todo el personal en los últimos días. Y las redes sociales lograron que trascendiera el pedido de voluntarios para extender un brazo y donar algo menos de medio litro de sangre (450 centímetros cúbicos).

El actor Facundo Arana y Andrés Ciro Martínez, líder de la banda Ciro y Los Persas, difundieron videos para alentar a quienes estén en buen estado de salud, pesen más de 50 kg y no hayan estado expuestas al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el último mes, destinen 30 minutos de un día durante el aislamiento obligatorio para la reposición de sangre.

Primero, hay que llamar al teléfono (011) 4469-9300 interno 1156 o mandar un correo electrónico a bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar para coordinar un día y hora y recibir por correo o Whatsapp el certificado para poder circular y llegar hasta el Posadas.

Anteayer, la respuesta a la convocatoria sorprendió al equipo del Banco de Sangre del hospital, que ahora necesita de la comunidad para poder sostenerla en el tiempo. Recibieron más del doble diario de donantes en un solo día. Hubo 70 donantes que se acercaron voluntariamente; 32 de ellos era personal de la salud. Ahora, necesitan poder sostenerla en las próximas semanas.

Los más jóvenes se sumaron enseguida al desafío de sacarse una foto durante la extracción o con el brazo extendido para mostrar el "tapón" de gasa y algodón a modo de afirmar en las redes sociales "Yo doné" y alentar a otros a hacerlo.

"Fue todo muy ordenado, con turnos y espera en un espacio abierto, en el parque del hospital, para respetar la distancia de un metro y medio de acuerdo con los lineamientos [oficiales] para el funcionamiento de los bancos de sangre -cuenta Marcos-. Estamos funcionando en el extremo opuesto del acceso al edificio donde se atenderán a las personas con Covid-19, con un ingreso independiente por la calle Marconi y apartado de la circulación de otros pacientes. Es seguro para quienes vendrán a donar."

Con citación

El decreto presidencial 297/2020 que dispone la cuarentena obligatoria no incluyó la donación de sangre entre las excepciones para transitar por la vía pública . Esta semana, la cartera nacional a cargo de Ginés González García difundió por las redes sociales la siguiente aclaración: "Para poder circular hacia el lugar de donación, podrán mostrar en su celular la citación individual de su banco de sangre. El Ministerio de Salud de la Nación ha emitido a toda la Red de Bancos de Sangre del país las recomendaciones específicas para preservar la salud de los donantes frecuentes solidarios".

La AAHITC informó hace una semana que, en el país, la reposición de los componentes sanguíneos para la atención de condiciones y emergencias cayó críticamente por la reducción de entre un 70 y 80% de las personas que se acercaban a donar de manera voluntaria o por pedido de algún familiar o conocido antes de la cuarentena. "De continuar esta situación, a la brevedad se agotará el stock de sangre, que no puede ser fabricada y no tiene un sustituto", habían advertido, también, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Adecra-Cedim).

"Siempre le pedimos a la gente que done sangre en forma voluntaria, solidaria y altruista. En esta situación, necesitamos que también sea en forma honesta. Es decir que, cuando salga de su casa para donar sangre, no lo use como un pretexto para hacer otras actividades y romper la cuarentena", dijo a LA NACION esta semana el titular de la AAHITC, Oscar Torres. "Queremos pedirles a los argentinos que demuestren, una vez más, su solidaridad y su honestidad. Si no donan sangre, no se podrá atender la demanda de sangre para otros procedimientos y tendremos muertes indirectas por Covid-19. En ese caso, estaríamos ante una derivación no deseada del nuevo coronavirus."

Pueden ser donantes quienes:

Tienen más de 16 años (ir con DNI)

Están en buen estado de salud general

Pesan más de 50 kg

No están embarazadas

No se hayan hecho un tatuaje o un piercing en el último año

No tienen prácticas sexuales de riesgo para la transmisión de enfermedades

A esos requisitos, y por la pandemia de Covid-19, se agregan los siguientes:

No hayan vuelto de viaje de países con circulación del nuevo coronavirus en los últimos 15-30 días (el intervalo depende de las capacidades de tamizaje de la sangre que tenga cada centro)

No hayan tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado en los útlimos 15-30 días

No hayan tenido fiebre, tos, dolor de garganta en los últimos 15-30 días

Antes de donación, se hará una entrevista médica más exhaustiva, que hay que responder honestamente para proteger a los receptores