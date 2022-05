Coronavirus en Argentina: casos en José C. Paz, Buenos Aires al 8 de mayo

La pandemia de coronavirus lleva más de dos años y afecta en mayor o menor medida a todos los distritos del país. Al 8 de mayo en José C. Paz, Buenos Aires, se registran 51605 casos de infectados desde el inicio de la pandemia.

En las últimas 24 horas no se han informado sobre casos nuevos de coronavirus en José C. Paz, según lo detallado por las autoridades sanitarias. Y si se toma en cuenta los últimos siete días, no se incorporaron casos de personas afectadas por Covid-19.

A la fecha, en la provincia de Buenos Aires, se registra un total de 3.549.955 infectados por coronavirus y 60.096 muertos, mientras que en todo el país se contabilizan 9.060.923 casos positivos, 8.897.661 pacientes recuperados y 128.344 muertos.

Estas cifras surgen a partir de la base de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. Como la contabilización de casos por partido o departamento se realiza bajo el criterio de lugar de residencia que figura en el DNI del paciente, puede suceder que la persona no se encuentre en ese partido o departamento transcurriendo la enfermedad.

El avance de la vacunación contra el Covid 19 en la Argentina

A su vez, en el “Monitor Público de Vacunación” se indica que se distribuyeron 107.449.144 dosis. De ese total, 68.814.968 ya se aplicaron: 37.582.681 personas recibieron una sola dosis y 31.232.287 completaron el proceso de vacunación.

* Esta nota fue confeccionada a partir de la base de datos abiertos del Ministerio de Salud nacional. Por favor, en caso de encontrar algún error o sugerencia, enviar un correo a: lndata@lanacion.com.ar.