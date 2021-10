Coronavirus en la Argentina: reportaron 15 muertos y 1415 nuevos casos

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se registraron 15 fallecidos por coronavirus. Con esta cifra, la cantidad de víctimas fatales llegó a 115.866 desde el comienzo de la pandemia.

En tanto, los centros de salud de todo el país reportaron hoy 1415 nuevos casos y se llegó a un total de 5.283.000 infectados. Ya superaron la enfermedad 5.149.181 personas y son considerados casos activos 17.953.

Los contagios, por provincia:

Buenos Aires 639

Ciudad de Buenos Aires 221

Catamarca 3

Chaco 6

Chubut 30

Corrientes 19

Córdoba 123

Entre Ríos 18

Formosa 7

Jujuy 15

La Pampa 7

La Rioja 22

Mendoza 14

Misiones 4

Neuquén 19

Río Negro 29

Salta 56

San Juan 18

San Luis 4

Santa Cruz 8

Santa Fe 61

Santiago del Estero 14

Tucumán 78

Entre los muertos ingresados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), siete eran hombres que vivían en:

Chubut 1

Corrientes 1

Córdoba 2

Entre Ríos 2

Río Negro 1

En tanto, las mujeres eran ocho y vivían en:

Buenos Aires 2

Entre Ríos 2

Jujuy 1

Neuquén 1

Santiago del Estero 1

Tucumán 1

Además, se informó que ayer fueron procesados 49.744 testeos. Desde el inicio del brote se realizaron 24.896.917 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Por otra parte, ayer eran 633 las personas que cursaban la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 36,3%, mientras que en el AMBA llega al 41,8%.

En el “Monitor Público de Vacunación”, que comenzó a difundir el Gobierno en febrero, se indica que, con datos hasta el mediodía, se distribuyeron 68.696.334 dosis. De ese total, 58.553.162 ya se aplicaron: 33.103.865 personas recibieron una sola dosis, de ese total, 25.449.297 completaron el proceso de vacunación.

Vizzotti dijo que trabajan para que la OMS apruebe la Sputnik V

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que “se trabaja” con la Federación Rusa y la Organización Mundial de Salud (OMS) para que la vacuna Sputnik V, que se aplicaron entre 10 y 11 millones de argentinos, pueda “precalificar y ser aceptada por todos los países que integran” ese organismo dependiente de Naciones Unidas.

“ No es que quienes hayan recibido la Sputnik no puedan entrar en ningún lado. Eso es incorrecto. Muchísimos países están autorizando el ingreso por razones turísticas a personas que tenga vacunas precalificadas por la OMS. No es la Sputnik la única que está en ese proceso. Son varias vacunas y siempre es importante aclarar eso”, apuntó Vizzotti, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Y en ese sentido, agregó: “No es que no les permite entrar si es por razones laborales, de salud o de estudios. Si es así, se hace un trámite específico y se ingresa”.

La ministra señaló que “se está trabajando con la Federación Rusa y tanto ellos nos han informado, como lo hizo la OMS, sobre el avance en relación a la presentación que falta y la expectativa a corto y mediano plazo que se pueda precalificar”.

“Lo que hace la OMS no es autorizar la vacunación como las entidades regulatorias, sino evaluar las plantas y los procesos de manufactura y las observaciones que han tenido son menores y están en proceso de revisión y de enviar la información”, explicó.

Vizzotti apuntó que “también se trabaja con la Cancillería argentina acerca de la situación epidemiológica de Argentina y de mostrar la visión de mirada que debe tener todo el mundo en relación a aceptar las vacunas aprobadas por cada uno de los países”.

Sobre este tema, aseguró que “es lo que está aceptando la Argentina en el marco de la solidaridad y la reactivación económica en relación al turismo y el acceso a la salud, a la educación y al trabajo”.

