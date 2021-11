Coronavirus en la Argentina: se sumaron 26 muertos y 1440 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 26 fallecidos por coronavirus, una de las cifras más bajas de los reportes en lo que va del año. La cantidad de víctimas fatales llegó con este número a 116.055 desde el comienzo de la pandemia.

En tanto, los centros de salud de todo el país informaron hoy 1440 nuevos contagios y la Argentina acumula 5.293.989 de infectados. Se recuperaron 5.160.163 de personas y son considerados casos activos 17.771. Con los nuevos datos la tendencia a la suba comenzó a estabilizarse en relación a la semana previa.

Los contagios, por provincia:

Buenos Aires 565

Ciudad de Buenos Aires 205

Catamarca 10

Chaco 7

Corrientes 130

Córdoba 102

Entre Ríos 28

Formosa 2

Jujuy 15

La Pampa 4

Mendoza 19

Misiones 8

Neuquén 36

Río Negro 49

Salta 76

San Juan 1

San Luis 5

Santa Fe 60

Santiago del Estero 5

Tucumán 115

Entre los muertos ingresados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), una persona residente en La Pampa no tenía datos de género, del resto 12 eran hombres que vivían en:

Buenos Aires 3

Ciudad de Buenos Aires 1

Corrientes 3

Entre Ríos 1

La Rioja 3

Mendoza 1

En tanto, las mujeres eran 13 y vivían en:

Buenos Aires 6

Corrientes 4

Jujuy 2

Salta 1

Por otra parte, ayer eran 606 las personas que cursaban la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 35,7%, mientras que en el AMBA llega al 40,5%.

Además, se informó que ayer fueron procesados 49.942 testeos. Desde el inicio del brote se realizaron 25.284.121 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

En el “Monitor Público de Vacunación”, que comenzó a difundir el Gobierno en febrero, se indica que, con datos hasta el mediodía, se distribuyeron 74.035.269 dosis. De ese total, 61.100.127 ya se aplicaron: 34.640.814 personas recibieron una sola dosis, de ese total, 26.327.324 completaron el proceso de vacunación.

Cumbre con los laboratorios por los medicamentos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti; se reunirán esta tarde con las autoridades de las cámaras que nuclean a los principales laboratorios, para analizar la evolución de los precios de los medicamentos. El encuentro fue convocado para las 18.30, en la sede de la cartera de Salud.

Ayer, Vizziotti y Feletti se reunieron para analizar la suba que registraron los precios de los medicamentos en los últimos meses y terminar de pulir los temas que se pondrán sobre la mesa en la discusión con los laboratorios.

Feletti consideró necesario “algún tipo de intervención” por parte del Estado en este sector, por entender que “no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación”.

“ Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga”, dijo Feletti.

En ese marco, el titular de Comercio Interior mantuvo un encuentro con la titular de PAMI, Luana Volnovich, debido a que la dependencia oficial es el principal comprador de medicamentos del país y se los considera una referencia en materia de precios.

Por su parte, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), las principales entidades que nuclean a los laboratorios, dijeron que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios?, en respuesta a las palabras del titular de Comercio Interior.