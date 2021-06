Coronavirus: En Provincia hay un 29% de personas habilitadas para vacunarse que aún no se inscribieron

Si bien en la Argentina predomina el entusiasmo por recibir la vacuna contra el coronavirus, en la provincia de Buenos Aires aún hay 3.398.859 de personas que están habilitadas para hacerlo y no se anotaron. Se trata de un 29% del universo de aquellos que ya pueden anotarse, que comprende a 11.700.000 bonaerenses.

En la ciudad de Buenos Aires, la cifra de los que aún no se anotaron es de 134.933, de un total de 1.257.491 habilitados, es decir un 10,7%, según los números registrados hasta el viernes pasado.

Por esta razón, ambos distritos ya han puesto en marcha campañas para vacunar a aquellos que por desconocimiento, falta de recursos o desconfianza aún no se empadronaron. Las autoridades destacan la importancia de avanzar con el plan de vacunación para mitigar los daños de la pandemia.

En la provincia que gobierna Axel Kicillof, la semana pasada anunciaron que los mayores de 70 años se podrán vacunar sin sacar turno previo: “Cualquier bonaerense mayor de 70 que se presente con su documento de identidad y que acredite su domicilio en la provincia en cualquiera de nuestros vacunatorios va a ser inscripto y vacunado”, precisó el gobernador. El resto de los bonaerenses mayores de 18, tengan o no comorbilidades, también pueden vacunarse, pero primero deben sacar un turno.

En la ciudad, el número de personas que podrían anotarse para recibir la vacuna y no lo han hecho es de 134.933 Silvana Colombo

En este último grupo, según indicaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia, se encuentra el mayor número de no inscriptos. Estiman que hay 2.500.000 menores de 30 años que aún no se anotaron para vacunarse. El resto de los que faltan, aseguran, son personas vulnerables en términos socioeconómicos, por lo que tal vez desconocen la posibilidad que tienen para vacunarse o no saben dónde pueden anotarse. También están quienes desconfían de las vacunas, pero estiman que esa no es una cifra abultada.

Desde la cartera que dirige Daniel Gollán indicaron que se han reunido con los secretarios de salud de los distintos municipios para que cada intendencia ponga en marcha una campaña y así ir en busca de aquellos que aún no se empadronaron. Estiman que, en el caso de los mayores de 70, el hecho de poder vacunarse sin turno previo facilitará la inoculación de esos bonaerenses.

En la Provincia ya se vacunaron, según el Ministerio de Salud, el 97% del personal de salud, el 90% de los mayores de 60 años, el 64% de las personas entre 40 y 59 años, el 52,4% de los docentes y el 40,9% del personal del seguridad. En total, hay 4.103.393 vacunados con una dosis y 1.036.708 con el esquema de vacunación completo.

En la provincia de Buenos Aires aun hay 3.398.859 personas que no se anotaron para inocularse, y lo podrían hacer Santiago Hafford - La Nación

En cuanto a la Ciudad, el número de personas que podrían anotarse para recibir la vacuna y no lo han hecho es de 134.933, según indicaron desde el Ministerio de Salud Porteño. En el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta también están haciendo un “barrido territorial” en los barrios populares para inscribir a aquellos que aún no lo hicieron. Hasta el viernes pasado, la Ciudad tenía inscriptos a 632.933 mayores de 60 años, 174.951 mayores de 18 con condiciones de riesgo, 285.628 trabajadores “estratégicos”, y 37.466 mayores de 55 sin comorbilidades. Hasta hoy en la ciudad se vacunaron 999.638 personas con una dosis y 284.006 con las dos.

Desde la Ciudad advirtieron que, en el momento de la inscripción, los que presenten comorbilidades deberán llevar al vacunatorio un certificado médico que respalde lo que señalaron en la declaración jurada. Luego, a modo de control, las autoridades porteñas elegirán “al azar” a algunos médicos para pedirles documentación que demuestre la veracidad de lo que han escrito en el certificado médico. En la Provincia no es necesario presentar ese certificado en el momento de ir a vacunarse.

Los grupos a los que les van habilitando la inscripción están definidos en el Plan Nacional de Vacunación, que establece el siguiente orden: personal de salud, mayores de 70 años y residentes de geriátricos, mayores de 60, personal estratégico, personas de 18 a 59 con factores de riesgo. Luego siguen otras poblaciones estratégicas, y esos grupos son definidos por cada jurisdicción según la disponibilidad de dosis.

Desde la Provincia indican que hicieron un cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y reveló que 75.901 dosis de la Provincia se aplicaron a residentes de la ciudad de Buenos Aires. De los 75.901 detectados, 46.496 son mayores de 60, 21.770 lo hicieron como personal de salud, 3169 como docentes y auxiliares, y otras 370 personas bajo el grupo personal de las fuerzas de seguridad.