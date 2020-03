Ernesto Tenembaum discutió con el fiscal Patricio Sabadini que acusa a una médica y su hija de propagar el coronavirus en Chaco Fuente: Archivo

18 de marzo de 2020 • 12:47

Ernesto Tenembaum protagonizó en ¿Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos? (Radio Con Vos) una encendida discusión con uno de los fiscales que acusan a una médica de la provincia de Chaco y su hija , que volvieron de un viaje a Europa a fines de febrero, de propagación de la epidemia de coronavirus Covid-19 en la comunidad.

Los fiscales federales Patricio Sabadini y Federico Carniel consideraron que las mujeres , una vez que volvieron a Chaco desde una zona de riesgo por la pandemia de coronavirus , no actuaron de manera negligente sino con dolo eventual, dado que sabían o debían saber que representaban un riesgo para quienes las rodeaban y aun así no se aislaron .

El cruce entre Tenembaum y Sabadini

Sabadini: Nosotros queremos que en su carácter de rol de medica, ingresó al país de un viaje proveniente de Europa... concretamente de España, pero tenemos datos y estamos ampliando la investigación porque posiblemente estuvo en otro país europeo en zona de riesgo

Tenembaum: No había medidas en España en ese momento. Por ejemplo, el 8 de marzo, una semana después, hubo una marcha de decenas de miles de personas impulsada por el gobierno por el Día Internacional de la Mujer, en España. Osea que una médica que ni España, ni Argentina, toma medidas para prevenir el virus, llega acá y tiene que hacer algo. Y si no lo hizo, porque no se dio cuenta ella sola, no porque el Estado dice, un fiscal le inicia una causa donde puede terminar presa. Yo no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo.

Sabadini: Uno puede estar de acuerdo o no. Nosotros instando una vez que se inicia la investigación y pidiendo medidas. Después, el resultado de las medidas veremos.

Tenembaum: A ver, ¿cuál sería el delito?

Sabadini: El delito es el artículo 202...

Tenembaum: ¿Qué es?

Sabadini: Que es propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa. El caso es una particularidad porque es médica.

Gustavo Grabia: Perdóneme fiscal, eso es a sabiendas de que ella lo tenía. Yo puedo entender que ella viene con coronavirus, sabe que tiene coronavirus porque se lo diagnostican en el país de Europa que tiene, viene a la Argentina y, en vez de aislarse sale por todos lados y empieza a contagiar gente. Entonces, uno ahí podría imputarle el delito. Pero si ella fue asintomática durante los primeros cinco o seis días, según la información que nosotros recabamos en Buenos Aires... ¿Cómo imputarle un delito de algo que ella no conoce, que el Estado no había puesto en alerta? Ni el estado español, ni el estado argentino. El estado argentino recién pone el alerta en la noche del 11 de marzo. Digamos, 11 días después de esta mujer al Chaco.

Sabadini: Sí, una cosa es el dolo directo, el conocer directamente la enfermedad. Otra cosa es la posibilidad de contar con esa enfermedad, no tomar los recaudos y actuar con indiferencia.

Gustavo Grabia: Habría que agarrar toda la lista de todos los pasajeros que vinieron de Europa, no solo esta mujer, que hayan entrado por cualquier frontera, ya sea terrestre, marítima o aérea argentina e imputarlos a todos.

Sabadini: Nosotros en este caso sospechamos que existe la posibilidad de una desidia de no someterse a los controles correspondientes cuando llegó al país de una zona de riesgo. Tanto ella como la hija

Tenembaum: ¿Pero quién definió que era zona de riesgo? Si el Gobierno no había dicho que era zona de riesgo todavía

Sabadini: Nosotros estamos pidiendo estas medidas para que organismos oficiales nos respondan.

Tenembaum: Está bien, pero uno puede pedir cualquier cosa. Si hay razones por eso lo llamamos. Después de la charla, a mí me parece que no hay ninguna razón. Es decir, ella viene de un lugar donde no está designado como zona de riego. El mismo país hace actividades que hoy son riesgosas, pero en aquel momento no. El país al que viene no designa a ese lugar y no está tomando ninguna medida. Hace su vida normal y es culpable de hacer su vida normal.

Sabadini: Eso lo estimará la jueza...

Tenembaum: No, no. Pero si usted me da un dato que pueda habilitar que esta denuncia tiene algún tipo de razón de ser, yo lo entiendo. Pero no me está dando ningún dato, se le ocurrió a usted.

Sabadini: Se lo estoy indicando. Ellos provienen de una zona que, quizás, la OMS todavía no la tiene normalizada y estamos analizando que haya estado en un lugar previo.

Tenembaum: ¿Están analizando? O sea, ¿todavía no saben y ya hicieron la presentación?

Sabadini: Justamente. Nosotros estamos pidiendo medidas a la jueza para aclarar esta situación. Nosotros no la estamos imputando. ¿Me entiende?

Tenembaum: Doctor, ¿le puedo hacer una sugerencia? Revíselo, piénselo un poquito. Porque, la verdad, con todo respeto, es un tema realmente muy serio para andar tirando denuncias a la bartola. Entonces, por ahí no es a la bartola. A mí me da la impresión de que sí. Entonces, piénselo. De repente es momento de retirarla [la denuncia] porque causa angustia a una persona. La señala frente a sus vecinos porque abre la duda. Plantea cuestiones morales sobre una persona que, hasta donde yo entiendo, no hizo nada malo y desvaloriza algo que es muy importante que es que la persona que hizo algo malo sí debe ser cuestionada. Pero la persona que no lo hizo, no. Entonces, si todo es lo mismo termina todo en una confusión. Yo revisaría lo que hizo. No me gusta que se persiga a cualquiera.

Sabadini: Nosotros somos acusadores a ultranza.

Tenembaum: Sí, bueno, pero señala a alguien. Esta señora está en la tapa de todos los diarios del país. Está en la tapa de los diarios de su ciudad. Tiene vecinos, tiene familia y la deben estar mirando como una contaminadora, como Yiya Murano. Y la verdad que no es eso. Me parece que un fiscal debe ser prudente. En todo caso, usted tomará sus decisiones.

Sabadini: Perfecto. Le agradezco las sugerencias. Veremos después de las medidas que toma la jueza a qué resultado lleguemos.

Tenembaum: Sí, espero que lo rechace in limine . Con estos argumentos yo, sí soy juez, rechazo en un segundo.