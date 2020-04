Tenembaun dijo que la medida le "parecía bien" pero "requiere de un trabajo muy fuerte para que pueda ser realizable". Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum comentó esta mañana la noticia sobre el nuevo permiso que deberán tramitar los mayores de 70 años para salir a la calle y dijo que, aún cuando él tiene "fluidez" en el manejo de la computadora, "me costaría mucho hacerlo".

El periodista se refirió a la norma del Gobierno de la Ciudad que entraría en vigor el lunes próximo según la cual las personas mayores de 70 años deberán gestionar un permiso de circulación obligatorio y específico para salir a comprar alimentos y realizar el pago de servicios en locales habilitados. Como informó LA NACIÓN , este documento deberá usarse para circular por la vía pública, aunque no será necesario tramitar en los casos de cobro de jubilación, tratamiento médico y vacunación .

El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? por Radio Con Vos explicó que quien pida el permiso tiene que llamar por teléfono y hablar "con un operador que lo va a tratar de convencer de que no salga; y finalmente le van a dar un código para que el mayor de 70 años entre en Internet, obtenga el permiso que dura 24 horas, lo imprima, y con eso salga a la calle".

"Más allá de la discusión de la medida central, que me parece bien, para que esto funcione bien, la línea tiene que funcionar con fluidez; segundo, que la persona mayor de 70 tenga computadora; tercero, que tenga impresora; cuarto, que sepa hacerlo bien. Hay que tener paciencia, a mi me costaría hacer eso, y tengo fluidez en el manejo de la computadora ", consideró. Sin embargo, para "una persona que no lo tiene, imagínese en distintos niveles sociales cómo impacta esto", advirtió.

" Requiere de un trabajo muy fuerte para que esto sea realizable , para que sea una medida que después nadie puede realizar y la persona mayor de 70 años tenga que quedarse encerrada en la calle y no pueda salir por cuestiones técnicas", finalizó.