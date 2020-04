Emocionados pero tristes, conocen a su nieta a través de un vidrio. "No puedo ni tocarla", sostuvo con angustia la abuela apenas la vio. Fuente: LA NACION

El contexto no es simple para millones de personas en el mundo. El coronavirus tiene pausados a cientos de países en el planeta y aislados a todos sus habitantes en sus hogares. Aún así, en esta situación, millones de personas continúan dando a luz .

La llegada de un bebé siempre es motivo de alegría para todas las familias, pero debido a la pandemia del COVID-19 , lo que antes era típico, hoy cambia su forma y conocer a un bebé recién nacido es una complicación casi imposible. Los hospitales, por ejemplo, solo dejan entrar a la madre y a un acompañante.

En este contexto, la historia de la instagramer e influencer española Sara Guchi se volvió viral. Ella compartió en sus redes sociales el momento en el que sus padres conocen a India, su hija recién nacida. "No me digas. Ay, qué pena Dios mío", dice su abuela, que ve por primera vez a su nieta a través de la ventanilla del auto de su hija. "Y no la puedo tocar, ni la puedo besar ni nada de nada", exclama con mucha tristeza.

"Sabía que de haber contado que India llegaba, hubieses pasado la noche en vela, dándole mil vueltas a la cabeza y sufriendo por la situación que podríamos estar viviendo en el hospital con la que está cayendo y, conociéndote, seguro que muerta de miedo. Perdóname, pero quería evitarte ese mal trago", escribió Sara en su publicación y explicó, así, por qué le ocultó el nacimiento de su hija a su padre y su madre.

"No hubo globos ni bombones, no pudiste sentarte a los pies de mi cama para hablar sobre cómo había ido, no tuve tu abrazo, ni ella tuvo tu beso. Me moría de ganas de explicarte que conseguimos ese parto natural que tanto soñaba, quería explicártelo todo, quería que te sintieras orgullosa de mi, tantas veces que te había preguntado, ¿mamá tanto duele? Y siempre me respondías lo mismo, ´mucho, pero ese dolor se olvida', y ahora que por fin sé lo que tú sentiste, no puedo compartirlo contigo como me gustaría", agregó lamentándose en su posteo.

Respecto al encuentro con sus abuelos, Sara sostuvo: "Este virus nos ha robado muchos momentos, por ello quise daros esta sorpresa a la salida del hospital camino a casa. Quise que al menos pudierais conocerla dos minutos, me conformaba con bajarais a vuestra portería y mostraros a vuestra nieta detrás de esas mascarillas y a través de una ventana sin poder tocarla", y agregó: "Mamá ese abrazo llegará, y todo lo que estamos viviendo nos servirá para valorarlo mucho más, llegará ese beso, esa caricia y podremos llenar nuestra caja de recuerdos de todas esas primeras veces, solo tenemos que esperar un poquito más".

Cabe destacar que en España , en donde fallecieron ya más de 12.000 personas, según los últimos datos oficiales, 809 murieron en las últimas 24 horas, la cifra más baja en ocho días y tras dos jornadas seguidas en las que se superaron con holgura las 900. El crecimiento de la mortalidad con respecto al total es también el más bajo desde hace más de dos semanas.