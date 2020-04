Coronavirus en Claromecó: habló el joven echado de su casa por los vecinos

Vecinos de Claromecó echaron de su casa al hijo de un fiscal que había llegado de Brasil para pasar allí la cuarentena preventiva por la pandemia de coronavirus Crédito: La Voz del Pueblo

Augusto Lemble , el hijo del fiscal provincial, Carlos Lemble, rompió el silencio tras haber sido echado ayer por los vecinos de su casa en Claromecó , localidad en donde ya se registra un caso de coronavirus . El joven había ingresado allí tras volver de Brasil para pasar la cuarentena en la casa de su familia, pero luego decidió irse ante la presión de un grupo de manifestantes que exigía que se marchara de la ciudad.

Hoy, en un comunicado que rescata La Voz del Pueblo, Augusto Lemble hizo su descargo y explicó que era consciente de que en Claromecó los vecinos estaban "preocupados" por el ingreso de personas que "vinieran de afuera". Y por esa razón, aseguró, tomó todos los recaudos del caso.

Además, explicó: "A una hora de haber llegado a mi domicilio, se habían juntado entre 50 y 100 personas frente a casa. Yo estaba solo con policías frente a casa, tratando de cuidar mi hogar porque había muchas amenazas, muchos insultos, mucha violencia en general (...) Fue muy duro hasta el nivel que me tuve que ir de la localidad, me echaron de mi domicilio las personas que estaban ahí y habían violando la cuarentena (...) Fue muy fuerte todo lo que viví. Tener que hablar con mi madre llorando, toda mi familia preocupada y yo no había hecho nada malo. Tenia toda la documentación y había hecho todo el trámite para pasar una cuarentena sin ser una amenaza".

Mi nombre es Augusto Lemble, ingresé a Argentina el 12 de abril por el paso fronterizo Paso de los Libres. Hice toda la documentación necesaria para transitar a Claromecó, hacia la casa que yo considero mi hogar, donde tengo la mayoría de mis pertenencias y donde paso la mayor parte del año. De ahí tuve que manejar 1200 kilómetros hasta mi domicilio en Claromecó, donde iba a hacer la cuarentena. Hice muy pocas paradas, solo las necesarias en estaciones de servicio, siempre con barbijo, y me pararon en un par de controles policiales.

En Tres Arroyos estuve parado bastante tiempo porque se sabía que iba a tener inconvenientes para ingresar a Claromecó, donde a pesar de tener toda la documentación necesaria no me iban a dejar ingresar a mi domicilio. Tuve que ser escoltado con un móvil policial hasta mi casa, lo que me parece bien porque la policía tiene que controlar que cada persona que tiene que cumplir con el aislamiento lo haga en su vivienda, y ver que los 15 días que tienen que estar en cuarentena lo cumplan.

Es por eso que me comuniqué con los policías y me dijeron que iban a pasar todos los días. Les dije que no había inconveniente si se querían quedar frente a mi casa las dos semanas. Porque sabía que la localidad estaba muy preocupada porque ingresaba alguien del exterior. A pesar de que tomé todas las medidas y tenía toda la documentación para no ser una amenaza.

A una hora de haber llegado a mi domicilio, se habían juntado entre 50 y 100 personas frente a casa. Yo estaba solo con policías frente a casa, tratando de cuidar mi hogar porque había muchas amenazas, muchos insultos, mucha violencia en general. Fue muy duro hasta el nivel que me tuve que ir de la localidad, me echaron de mi domicilio las personas que estaban ahí y habían violando la cuarentena. Poniéndose en riesgo a ellos mismos y también a mí. Pensaron que sus vidas valían más que la mía y me echaron del lugar en el que tenia que hacer cuarentena por 14 días.

Las leyes están hechas para todos por igual, abarcan a todos los argentinos por igual. Todas nuestras vidas valen lo mismo. Fue muy fuerte todo lo que viví. Tener que hablar con mi madre llorando, toda mi familia preocupada y yo no había hecho nada malo. Tenia toda la documentación, y había hecho todo el trámite para pasar una cuarentena sin ser una amenaza.

Lamentablemente personas que pensaban que su vida vale mas la mía me echaron de mi casa y se pusieron en riesgo. Espero que esto sirva como enseñanza para todo el resto de la comunidad y del país. Sé que se hizo grande y salió en bastantes lados.

Espero que la situación mejore y aprendamos de lo ocurrido.

Las explicaciones del fiscal Lemble

"Ganaron los violentos. ¿Así pretende esta sociedad luchar contra esta pandemia?", dijo hoy el fiscal Carlos Lemble a La Voz del Pueblo .

El fiscal explicó a ese medio que su hijo tenía una autorización de ingreso de la Dirección Nacional de Migraciones bajo el sistema de repatriación programada por lo que estaría dos semanas en su casa de Claromecó. Además, exhibió el documento en el que a mano está escrita la dirección de su casa en esa ciudad balnearia.

"Después hablan de solidaridad, de cuidarse y cuidar al otro, de usar barbijo y mantener distanciamiento social, de no discriminar. Todo mentira parece", dijo Lemble.

Por otra parte, señaló: "Tendría que intervenir la Justicia Federal con todos los que incumplieron el aislamiento. Y los que fogonearon todo esto".

Al parecer, la policía en un principio le había denegado el ingreso debido a que en su DNI consta que su domicilio se encuentra en Tandil. Al respecto, el fiscal explicó: "Estudió ahí hasta hace cinco años y ahora vive hace tres años en Claromecó, en la parte de atrás de mi casa".

Además, dijo que el joven estuvo trabajando tres meses en Brasil porque es desarrollador de software. "Se vino en cuanto pudo pasar y volver a su casa, donde vive cuando está acá", detalló.