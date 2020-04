Coronavirus: el hotel donde se suele alojar Boca que se convirtió en hospital

El hotel ofrecerá 60 habitaciones para unas 120 camas Fuente: Archivo

Es estratégico. Se encuentra a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza . Suele ser una casa que cobija en los días de semana al público corporativo -empresarios, ejecutivos- y, los sábados y domingo, reúne a las familias. Se nutre, también, de deporte: equipos de fútbol como Boca , que se entrena en las dos canchas de fútbol profesional y suele realizar la pretemporada. De paso, alberga a las selecciones de fútbol de Colombia, Uruguay y Paraguay cuando llegan a nuestro país. Hoy, la historia es otra. A partir de este 1° de abril, el Howard Johnson de Ezeiza es el hotel de la cuarentena . Uno de los establecimientos que va a convertirse en centro sanitario , con reformas en tiempo récord. Y, sobre todo, con el apoyo del factor humano, en tiempos de coronavirus .

Mexicanos, alemanes, estadounidenses y canadienses se quedaron varados en el hotel. Hace tiempo que viven como si su rutina fuese, desde siempre, en ese establecimiento. La embajada de Alemania les derivó un grupo de estudiantes que había ido a hacer un intercambio a Córdoba. Los están esperando en el hotel, vía tierra. Llegaron para aprender nuestro idioma y se quedaron encerrados, detrás de las sierras.

Una de las habitaciones que alojará a potenciales pacientes

Angustia

"Es muy angustiante no poder regresar a tu país. Tratamos de ser contenedores con la gente, que se sienta tranquila. Hay espacios comunes, con juegos básicos, como metegoles. Los que no precisan ya estar cerrados en la habitación, porque ya cumplieron la cuarentena, pueden salir un poco de la habitación. Todos están esperando poder regresar. Y, desde ahora, nos disfrazamos de un hospital", cuenta Alejandra Riveiro, una de las dueñas. Ezequiel Alfaro es su socio.

En cuarentena, además, pasaron ciudadanos de Chile, Perú, España y Brasil. La mayoría, ya partió. El Ministerio de Turismo y algunos consulados seleccionaron a hoteles para cobijar a los pacientes en riesgo y turistas en tránsito. Como El Presidente, El Conquistador y varias cadenas pequeñas de la ciudad de Buenos Aires. El 90 por ciento de la hotelería de nuestro país está con las persianas bajas.

"Es imposible sostener la estructura. Habitualmente, el staff es de 40 personas, a eso hay que sumarle otras tantas para eventos. Hoy, tenemos un grupo de elite de 9 empleados, que se irá agrandando a medida que se sume gente para hacer la cuarentena. Es un hotel de 7000 metros cuadrados", suscribe Riveiro.

Costos

El otro lado de la solidaridad representan los costos económicos. "La pérdida es enorme. Nosotros no tenemos ninguna asistencia en este momento, de nadie. Ni del Gobierno, ni del Estado. A las Pymes no las asiste nadie. Es un esfuerzo enorme no cerrar. No te voy a decir que nos estamos inmolando. pero es un esfuerzo para la comunidad. En este caso, de Ezeiza", cuenta la gerente. Que agrega: "Nuestro público es corporativo y las empresas suprimieron todo, lo que es lógico. Las actividades están en cero. ¿Cómo hacés para pagar los sueldos? Seamos solidarios, pero necesitamos una ayuda gubernamental. Es un esfuerzo titánico. Pedimos ayuda porque queremos sostener la fuente de trabajo de todos. Hay un mozo que tiene 21 años y tiene dos chiquitos."

Por ahora, no hubo suspensiones ni despidos, pero la situación es frágil. En las últimas horas, se llegó a un acuerdo con el municipio. En Ezeiza, no hay grises. Frenan a los automovilistas y a los peatones que no tienen el tránsito libre. Se toma la fiebre y se lavan las veredas con agua con cloro a diario. El hotel se convirtió, sencillamente, en un hospital. Hubo maquillaje en las habitaciones, en los pasillos, en la cocina. Habrá médicos y enfermeros del hospital zonal, que se irán mezclando entre unos pocos empleados del hotel, que tiene sólo 6 años. Habrá un ala exclusiva para el descanso de los profesionales de la salud: los que quieran descansar y buscar una contención emocional, tendrán su espacio, sin necesidad de volver todos los días a sus hogares. El equipo médico es liderado por Alejandro Rabolini, director del Hospital de Ezeiza y Alejandra Cerchiara. Supervisan todos los detalles, como si estuviesen en un sanatorio.

El municipio está encapsulado. Días atrás, el intendente interino de Ezeiza, Gastón Granados, justificó la colocación de vallas y control en los accesos. "Consideramos que el decreto presidencial no se está cumpliendo", había advertido, luego de sellarse la cuarentena obligatoria dictada por el presidente Alberto Fernández. Los intendentes del conurbano bonaerense profundizaron los controles para desalentar la circulación de la población. En el partido de Ezeiza, la comuna dispuso de un amplio dispositivo de seguridad. "A modo preventivo, estamos limitando los ingresos", relató Gastón Granados, que asumió el cargo en reemplazo de su padre, Alejandro, que decidió aislarse de modo preventivo. "Quienes deseen ingresar por los puntos no permitidos deberán acreditar su domicilio en Ezeiza, o bien justificar que ingresan a trabajar en alguna de las actividades 'permitidas' por el decreto presidencial", suscribía el comunicado anunciado días atrás.

"Fue la mejor lasaña que haya probado en mi vida. Entiendo que todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para subsistir en esta situación", contó Gonzalo Román, un empresario norteamericano de la compañía Nexus Controls. Hay otros casos, como los de Fabián Bron, Stephen Comeau, Joachim Hug, Johannes Kop y Richard Lamoureux. Alemanes, canadienses y estadounidenses, que pasaron la cuarentena y pudieron volver a su país. Los que se quedaron, saben que ya nada será igual: el hotel se convertirá en un hospital de campaña. Uno de los que abren la puerta para ayudar en la emergencia sanitaria.