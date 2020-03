Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de marzo de 2020 • 00:16

Frente al rápido avance de la pandemia del nuevo coronavirus tanto en Europa como en América, las noticias se actualizan minuto a minuto . Ayer varios países se sumaron a los más afectados, como Italia y España, y decretaron medidas extraordinarias, sin embargo no logran frenar la cantidad de infectados.

La Unión Europea propuso el cierre temporal de las fronteras, como Alemania. Venezuela se declaró en cuarentena total y en Estados Unidos el presidente Donald Trump anunció el desembolso de millones de dolares para detener el brote, que dejó más de cien muertos en el país.

En la Argentina, el Gobierno dispuso nuevas medidas económicas y sociales para enfrentar el virus. Ayer por la tarde, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, comunicaron en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno 17 medidas para contener y potenciar la producción y la economía local por la pandemia del coronavirus Covid-19 .

Esta tarde se confirmaron 19 nuevos casos en el país y el total de infectados ascendió a 97. Hasta ahora, la mayoría es importada, según indicó el Ministerio de Salud.

Seguí las novedades del coronavirus minuto a minuto:

23.30 | China anunció que no registró ningún caso nuevo local

China anunció este miércoles que en las últimas 24 horas no registró ningún nuevo caso de contaminación local con el coronavirus Covid-19, aunque verificó 34 casos originados con personas provenientes del exterior, de acuerdo con informaciones oficiales.

Según informó la Comisión Nacional de Salud, esos 34 casos importados constituyen el mayor aumento diario en dos semanas.

22.27 | Tercer muerto por coronavirus en la Argentina

Un hombre de 64 años murió este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires a causa del coronavirus.

Estaba internado en el Instituto de Diagnóstico de la ciudad y tenía afecciones previas, como diabetes e hipertensión que complicaron el cuadro.

22.05 | Costa Rica y Jamaica confirman su primera muerte por coronavirus

Ambos países informaron este miércoles una muerte cada uno, la primera registrada por la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 214.000 afectados y más de 8.700 fallecimientos a nivel global.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció la muerte de "un adulto mayor", al tiempo que ha pedido acatar las órdenes del Ministerio de Salud costarricense. "Sólo unidos y con solidaridad pasaremos esta emergencia nacional", dijo a través de la red social Twitter.

21.26 | Cacerolazos en Brasil para pedir la renuncia de Bolsonaro

Cacerolazos para protestar y reclamar la renuncia del presidente Jair Bolsonaro se escucharon durante una hora en las principales ciudades de Brasil, en repudio a la conducción de la crisis sanitaria y económica surgida por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Las principales protestas ocurrieron en las ciudades de San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador, Fortaleza, Natal, Belo Horizonte y Porto Alegre. Las manifestaciones ocurrieron durante la cuarentena autoimpuesta por los vecinos ante la falta de comando del gobierno federal al respecto hasta este miércoles, cuando se instaló un comité de crisis y fueron anunciadas medidas económicas.

20.50 | Córdoba declaró Ley de Emergencia Pública Sanitaria por el coronavirus

El gobierno de Córdoba sancionó la Ley de Emergencia Pública Sanitaria en toda la provincia, en el marco de la prevención de la expansión de la pandemia del coronavirus. El proyecto, enviado por el gobernador Juan Schiaretti, fue aprobado en la Legislatura.

Esta ley faculta al Ministerio de Salud para que dirija y organice el sistema sanitario provincial, público y privado, con el objeto de lograr una respuesta integral y efectiva a la presente situación de emergencia, mediante las acciones de contención, derivación y tratamiento, entre otras, que dicha cartera disponga.

20.00 | Entra en vigor toque de queda por coronavirus en Bolivia

Bolivia comenzó a vivir durante la tarde del miércoles el primer toque de queda de doce horas diarias contra la expansión del coronavirus. Para esta medida se desplegaron miles de militares y policías para vigilar las calles de las principales ciudades del país.

19.10 | Municipalidad platense despliega operativo para verificar que se cumpla la cuarentena por coronavirus

La Municipalidad de La Plata desplegó hoy un operativo especial para verificar que cumplan con la cuarentena aquellas personas que llegaron a la ciudad procedentes de países con casos de coronavirus, tras recibir 35 denuncias en un día en la línea de WhatsApp habilitada para denunciar a quien no cumple con esa obligación: + 221 573 4064.

19.00 | Campaña solidaria para que personas travestis y trans cuenten con recursos contra el coronavirus

Organizaciones de Género y diversidades convocaron a aportar donaciones para una red de cuidados destinada a que las personas travestis y trans puedan contar con todos los alimentos y elementos de higiene necesarios para prevenir la proliferación del coronavirus Covid-19. Las donaciones pueden realizarse por depósito o transferencia bancaria a la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos, banco Credicoop, cuenta corriente en pesos 440-3698/0, cuit 33-71225689-9, CBU 1910440955044000369800.

18.45 | Desinfectaron la municipalidad de La Plata ante la pandemia del coronavirus

18.36 | Clausuran supermercado chino de Monte Grande por vender alcohol en gel con sobreprecio

La municipalidad de La Plata puso en marcha hoy un plan de desinfección en su edificio, que alcanzará a todas las dependencias comunales, con el objetivo de prevenir la propagación y el contagio.

El municipio bonaerense de Esteban Echeverría clausuró un supermercado chino de la localidad de Monte Grande que vendía alcohol en gel con sobreprecio, en el marco de las acciones de monitoreo implementadas por la comuna ante la pandemia de coronavirus.

18.20 | El gobernador del Chubut declara la emergencia sanitaria

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, declaró hoy "la emergencia sanitaria al sector público de la salud provincial por el término de 180 días", en el marco de la pandemia de coronavirus.

18.18 | Jujuy: Morales anuncia la creación de unidades hospitalarias de campaña

18.16 | En Moreno los comedores tienen dificultades para conseguir alimentos

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció hoy la creación de cuatro nuevos hospitales de campaña que se emplazarán en las ciudades de Libertador San Martín, San Pedro, Perico y La Quiaca para atender los efectos de la pandemia del coronavirus.

La intendenta bonaerense de Moreno y dirigente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, aseguró hoy que en los comedores tiene dificultades para conseguir alimentos a raíz de cierta "psicosis" que se generó como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

18.13 | Receso para la administración pública de Río Negro hasta el 31 de marzo

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, decretó hoy un receso general excepcional para la administración pública hasta el 31 de marzo, como medida preventiva para hacer frente al coronavirus. Fuentes del gobierno provincial informaron que quedan fuera de esta disposición el personal de las fuerzas policiales y de seguridad y del Ministerio de Salud.

18.11 | Alberto Fernández recibe en Casa Rosada a jefes parlamentarios

El presidente Alberto Fernández recibe en Casa Rosada a los jefes de los diversos bloques del Congreso de la Nación para acordar acciones conjuntas en en el esquema de prevención y combate del coronavirus.

18.07 | Portugal declara el estado de emergencia y anuncia paquete de ayuda de 9.000 millones de euros

El gobierno de Portugal declaró hoy, por primera vez en 45 años, el estado de emergencia en todo el país y anunció una serie de medidas económicas por un valor de 9.200 millones de euros destinadas a empresas especialmente afectadas por la pandemia de coronavirus, así como a trabajadores autónomos.

18.05 | Recomendaciones para un uso "racional" de internet

Las empresas incluyen "minimzar la calidad de las imágenes" que se envían, lo que significa cambiar la configuración y evitar que el dispositivo (sea un smartphone o un smartTV) transmita en 4K o en HD. El uso responsable de internet no solo tiene que ver con el contenido que se replica en redes sociales, sino con algunos hábitos para evitar una sobredemanda de tráfico mientras perduren las medidas para minimizar el contagio de coronavirus.

18.02 | La Cancillería ya tiene registrados 30.000 argentinos varados que buscan regresar del extranjero

Voceros de la Cancillería Argentina informaron que "hasta esta tarde", los argentinos varados en el extranjero, debido a la pandemia de coronavirus, son "treinta mil", y advirtieron que esa cifra puede incrementarse dado que "cada vez hay más países con restricciones, se van cerrando fronteras y tomando nuevas medidas sanitarias".

17.55 | Entre Ríos producirá alcohol en gel para establecimientos de salud y educación

17.45 | España: el Rey llama a resistir y unirse ante el coronavirus

El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, afirmó hoy que la provincia comenzará a producir alcohol en gel la semana próxima para abastecer a establecimientos públicos y privados de salud y de educación en la provincia.

En España el Rey llama a resistir y unirse ante el coronavirus: "No nos vencerá, nos hará más fuertes como sociedad". Subraya el "ejemplo inolvidable" del sector sanitario y confía en la responsabilidad, el civismo y la solidaridad de todos.

17.30 | Trabajadores de la salud realizan una marcha de barbijos en reclamo del pago de sus salarios

Personal de salud y administración del Sindicato de Trabajadores de Osplad (Sitos) realizó hoy una marcha de barbijos desde la sede del Policlínico del Docente hasta el Ministerio de Salud de la Nación en reclamo del pago en tiempo y forma de los salarios de más de 1.500 empleados.

17.10 | Katopodis anuncia la construcción de ocho módulos hospitalarios móviles

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció hoy en la Casa Rosada que se construirán ocho módulos hospitalarios móviles y se completará la obra de dos centros asistenciales que se encuentran en el partido bonaerense de La Matanza, como parte de las medidas destinadas a contener la pandemia del coronavirus.

17.00 | Fernández: "Me reuní con empresas tecnológicas para mejorar los servicios durante el aislamiento"

El presidente Alberto Fernández, resaltó hoy la videoconferencia que mantuvo este mediodía en la Casa Rosada con representantes de las principales empresas de tecnología con el objetivo de, sostuvo, "contribuir a mejorar los servicios" de herramientas digitales durante el aislamiento provocado por la pandemia del coronavirus.

16.45 | Francia pide ir a trabajar para garantizar "seguridad económica" y evitar desabastecimiento

Francia pidió el miércoles a los empleados de sectores clave "que vayan a sus lugares de trabajo" para garantizar la "seguridad económica del país", luego de comenzar a aplicar la víspera el confinamiento de su población en plena epidemia del coronavirus.

16.30 | Gollán: "Estamos ganando tiempo, el Estado está preparado y apelo a la responsabilidad de cada uno"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró hoy que con las medidas que se implementan en el marco de la pandemia por coronavirus "estamos ganando tiempo", afirmó que "el Estado está preparado" para afrontar esta emergencia y apeló "a la responsabilidad de cada uno" de los ciudadanos para minimizar las posibilidad de contagio de este virus.

16.10 | Perú decreta toque de queda nocturno por coronavirus

Perú decretó el toque de queda por las noches y en todo el territorio a partir de este miércoles para enfrentar la pandemia de coronavirus, que suma 145 casos confirmados en el país.

16.00 | Con un barbijo, Bolsonaro informó que dos de sus ministros tienen coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se dirigió hoy al país con un barbijo y rodeado de seis funcionarios protegidos de la misma manera para informar que dos de sus ministros que fueron parte de la comitiva a Estados Unidos tienen coronavirus Covid19: el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general retirado Augusto Heleno, y el titular de Minas y Energía, almirante Bento Albuquerque.

15.55 | Habilitarán un Centro Regional para tratar el coronavirus en Salta

Un Centro Regional de coronavirus funcionará en Salta a partir de los próximos días, con una capacidad de 80 camas de alta complejidad y otras 50 de mediana y baja complejidad, para dar respuesta a los casos de la enfermedad que requieran de internaciones más complejas, se informó hoy.

15.40 | La apoderada de Evo Morales denuncia que "solo los indios" están presos en Bolivia

La apoderada del ex presidente de Bolivia Evo Morales, Patricia Hermosa, afirmó que es objeto de persecución política y discriminación étnica e ideológica en la prisión en la que permanece encerrada sin condena desde hace casi dos meses.

15.10 | Los shoppings de Córdoba deberán cerrar sus puertas todo el fin de semana largo

15.00 | Kicillof: "Algunos están descubriendo hoy que hace falta el Estado"

Los shoppings de Córdoba deberán mantener sus puertas cerradas desde el próximo viernes y podrán volver a atender el miércoles 25 tras el fin de semana largo, según dispuso hoy el gobierno provincial para evitar la propagación del coronavirus.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informó hoy que la producción pública de alcohol en gel se "duplicó en breve plazo" en la provincia, tras destacar la importancia que tiene la presencia del Estado en esta crisis, con medidas tendientes a frenar la propagación del coronavirus, y pidió "responsabilidad" a la población porque "el camino más poderoso es la prevención".

14.51 | Trump, "descontento" por expulsión de China de periodistas de EE.UU.

14.50 | Afirman que es normal el abastecimiento de frutas y hortalizas en el Mercado Central

Donald Trump se declaró el miércoles "muy descontento" por la decisión de China de expulsar a periodistas del New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal.

El abastecimiento de frutas y hortalizas en el Mercado Central de Buenos Aires es normal y se desarrolla en los horarios habituales de comercialización mayorista, lunes, miércoles y viernes de 2 a 12 y martes y jueves de 4 a 12, se informó hoy.

14.45 | Trump invocará la Ley de Producción de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que invocará la Ley de Producción de Defensa, que permite a la administración obligar a la industria estadounidense a aumentar la producción de suministros médicos, para combatir la pandemia de coronavirus.

14.23 | El jefe de la OMS califica el coronavirus de "enemigo de la humanidad"

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica de "enemigo de la humanidad" al nuevo coronavirus, que se ha cobrado la vida de más de 8.000 personas en el mundo desde su aparición a fines de diciembre en China.

"Este coronavirus presenta una amenaza sin precedentes. Pero también es una ocasión sin precedentes para unirnos contra un enemigo común, un enemigo de la humanidad", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa virtual.

14.20 | Trump se compara con un "presidente en tiempos de guerra" por coronavirus

"En cierto sentido, me veo a mí mismo como un presidente en tiempos de guerra. Es decir, eso es contra lo que estamos luchando. Es una situación muy difícil", dijo a periodistas de la Casa Blanca.

14.03 | Deberán devolver o reprogramar pasajes en micros, trenes o avión y reservas de hoteles

Las personas que hayan comprado pasajes para viajar en micro, tren o avión durante el próximo fin de semana largo o hayan reservado hoteles podrán solicitar su devolución o reprogramación sin pagar penalidad, tras el anuncio del gobierno de que a partir del viernes se suspenderán los viajes en esos servicios hasta el primer minuto del próximo miércoles.

14.00 | Trump dice que tasa de desempleo de 20% en EEUU sería solo en "el peor escenario"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resta importancia a las advertencias de que la tasa de desempleo del país podría aumentar al 20% debido a la pandemia del nuevo coronavirus, asegurando que eso sería solo en "el peor escenario". Y dice que no ve "ninguna razón" para eliminar aranceles punitivos con China.

13.57 | La edad media de muertos por coronavirus en Italia es 79,5 años

La edad media de las personas muertas en Italia y que dieron positivo al Covid-19 es de 79,5 años y los hombres representan el 70% de los muertos, anunció el Instituto Superior de la Salud (ISS), que publica de manera regular sus estadísticas.

13.56 | Coronavirus: Reino Unido supera los 100 muertos

El número total de muertes por coronavirus en el Reino Unido superó hoy la barrera de los 100 casos. Lo informaron las autoridades sanitarias locales que detallaron que a este miércoles hay un total de 104 muertes por Covid-19, con un pico de 32 nuevos decesos en comparación con la cifra de ayer.

13.55 | China asegura que un medicamento japonés para la gripe tiene una "alta efectividad" frente al coronavirus

Un medicamento japonés desarrollado por Fujifilm Toyama Chemical y utilizado para el tratamiento de la influenza ha mostrado una "clara efectividad" a la hora de hacer frente al nuevo coronavirus, según informa el gobierno chino.

13.52 | Reportan más de 200.000 casos y más de 8.000 decesos por coronavirus a nivel mundial

13.50 | La radio pública difunde contenidos educativos en el sitio "Seguimos educando"

Radio Nacional puso a disposición contenidos educativos vía internet, para acompañar las medidas preventivas anunciadas por el Poder Ejecutivo nacional respecto de la pandemia del coronavirus. El sitio es un espacio para acceder a cuentos, recitales, radioteatros, entretenimento, informes especiales, programas históricos, contenidos para los mas chicos, entre otras propuestas para compartir en las casas en tiempos de aislamiento.

13.47 | La Bolsa pierde 8% a media jornada en medio de caída global de mercados

El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 8,19% a 23.709,08 puntos a media jornada este miércoles en otro día de nerviosismo y caída global de los mercados.

13.31 | Neuquén restringe la circulación en rutas para evitar la afluencia de turistas el fin de semana largo

El gobierno de Neuquén puso en marcha hoy un operativo de restricción de circulación en las rutas de la provincia para evitar la afluencia de turistas durante el fin de semana largo, en el marco de las políticas implementadas para disminuir las posibilidades de transmisión del coronavirus.

13.24 | EE.UU. califica de "urgente" el intercambio de prisioneros en Afganistán por coronavirus

Estados Unidos instó al gobierno afgano y a los talibanes a seguir adelante con su plan de liberación de prisioneros, hasta ahora sin aplicación, y afirmó que la crisis del coronavirus hace que la medida sea aún más apremiante.

13.20 | Alemania: reciben datos de movimiento de celulares por coronavirus

El Instituto Robert Koch (RKI), la agencia oficial alemana de control de enfermedades contagiosas, recibió de la operadora Deutsche Telekom datos anónimos sobre movimientos de usuarios de teléfonos móviles para poder evaluar el éxito de las medidas adoptadas contra la propagación del coronavirus. Además, el gobierno de Angela Merkel transformará hoteles y grandes salas en hospitales para aumentar la capacidad de atención de los servicios de cuidados intensivos para enfermos del coronavirus.

13.16 | Cafiero encabezará una reunión del Gabinete Territorial

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó para esta tarde en la Casa Rosada a una reunión del denominado gabinete "Territorio y Ciudadanía", integrado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; y de Transporte, Mario Meoni, entre otros, y que hará foco en el seguimiento de todas las medidas por la pandemia del coronavirus.

13.10 | Piden a los gobiernos un paquete de acciones para salvar al turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) hizo hoy un llamado urgente a los gobiernos para que desarrollen un paquete de acciones que posibiliten que el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19) no sea mayor y no se ponga en riesgo al turismo, "que es la columna vertebral de la economía mundial".

13.05 | Primera muerte en Cuba

Se trata de un turista italiano de 61 años que estaba de vacaciones en la isla. Era uno de los tres casos reportados hasta ahora.

12.45 | Hospital flotante

El gobierno del estado enviará a la ciudad de Nueva York un buque hospital para enfrentar la pandemia, anunció el gobernador del estado, Andrew Cuomo. El barco "es el USNS Comfort, con mil habitaciones y un hospital", dijo Cuomo. "Estará en el puerto de Nueva York. Esta es una medida extraordinaria. Es literalmente un hospital flotante", añadió.

12.25 | Alberto y Horacio

El Presidente se reunió con el jefe de gobierno porteño para repasar todas las medidas que se tomaron de manera conjunta para frenar el avance de la pandemia en el país.

12.20 | Francia en evacuación

El gobierno de Emmanuel Macron comenzó hoy a evacuar enfermos de coronavirus en el este del país, el foco más precoz y en la zona en la cual más avanzó el brote. Desde allí los pacientes son llevados en un avión militar hacia hospitales del Ejército en regiones del sur. En la primera operación, seis personas en estado grave fueron trasladados hasta el aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo para embarcar en un Airbus A330 medicalizado y preparado para evacuar a soldados heridos en combate.

12.00 | Catástrofe

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe durante un periodo de 90 días para contener la expansión del coronavirus, tras detectarse 238 casos. La medida, que entrará en vigor en la medianoche, permite dictar una serie de medidas, entre ellas la restricción de reuniones en espacios públicos, la distribución asegurada de bienes y servicios básicos, la limitación de movilidad o el establecimiento de cuarentenas y toques de queda.

11.40 | Carpas para extranjeros

El gobierno de Chaco instaló carpas en la sede del Comando de la III Brigada de Monte que el Ejército tiene en Resistencia para alojar a extranjeros que deban hacer el aislamiento obligatorio como parte de la política de prevención de coronavirus. El gobernador Jorge Capitanich dijo que "otras carpas serán instaladas en lugares estratégicos con equipos médicos para tomar muestras con un sistema descentralizado y de cercanía con la comunidad".

11.00 | Trump cierra la frontera con Canadá

El presidente de Estados Unidos lo confirmó en Twitter. "Estaremos, de mutuo acuerdo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado", afirmó el republicano.

10.40 | Siguen subiendo los casos

Más de 200.000 enfermos fueron confirmados en todo el mundo desde el principio de la pandemia en diciembre. En total, los detectados hasta este mediodía son 200.680.

10.31 | La Feria del Libro

10.20 | Colombia en emergencia

El presidente Iván Duque declaró anoche el estado de emergencia en todo el territorio nacional y ordenó el aislamiento obligatorio de las personas mayores de 70 años para contrarrestar el avance del coronavirus, que ya afectó a 75 personas en el país. "Ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia en conformidad con el artículo 215 de nuestra Constitución", dijo.

10.00 | Otro ministro de Bolsonaro positivo

El diario O Globo publica hoy que el ministro jefe del Gabinete Seguridad Institucional brasileño, Augusto Heleno, contrajo el coronavirus. Se confirma entonces como el decimosexto funcionario que dio positivo tras regresar de Estados Unidos. El presidente Jair Bolsonaro anunció anoche que el segundo test que se hizo también dio negativo. En su visita a Florida, el mandatario de derecha fue recibido por Donald Trump, lo que disparó la alerta en la Casa Blanca.

9.50 | Miles de denuncias en Italia

Más de 43.000 personas fueron denunciadas en la última semana por violar las medidas dispuestas para restringir la circulación de personas y reducir los contagios. El Ministerio del Interior informó hoy que fueron acusadas de violar el artículo 650 del Código Penal, que obliga a acatar las medidas de restricción y la obligatoriedad de salir solo en caso de situaciones esenciales y con una declaración jurada a mano. Italia es el país más golpeado de Europa: tiene más de cien mil enfermos.

9.30 | Más vuelos para repatriar

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, habló esta mañana desde Ezeiza sobre el operativo que llevan adelante desde la empresa para traer al país a los argentinos que están en el extranjero y que quedaron varados. "Vamos a agregar cinco vuelos más, tres a Miami y dos a Madrid con fechas que van a salir ahora en la web. Y con fechas a determinar vamos a agregar diez vuelos a estos que estoy anunciando", dijo ante la prensa en el lugar.

9.22 | Curadas

En Bolivia dos pacientes fueron dados de alta. Según lo publicado por el diario El Deber, el Ministero de Salud informó que ambas mujeres cumplieron hoy su cuarentena de 14 días pero continuarán en aislamiento por dos semanas más.

9.00 | Muerte en pleno vuelo

Un paciente lombardo murió mientras era transferido a Puglia, de acuerdo con lo publicado por el diario Corriere della Sera. El hombre había estado internado en el hospital Giovanni XXIII de Bérgamo y esperaba llegar a cuidados intensivos del Policlínico de Bari después de la solicitud de la Región de Lombardía, que pidió transportar 50 pacientes a hospitales fuera de la región. El paciente tuvo un paro cardíaco y murió durante el vuelo de la Fuerza Aérea.

8.44 | Donald Trump versus Xi Jinping

8.20 | Hoteles como hospitales

En España el sistema de salud está a punto de colapsar ante la gran cantidad tanto de consultas como de infectados. Ante este panorama, las autoridades de Madrid decidieron a partir de hoy medicalizar ciertos hoteles para recibir pacientes. Así lo anunció la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

8.00 | Caen de nuevo las bolsas

A pesar de los anuncios de las grandes potencias para frenar el avance de coronavirus y sus efectos, la bolsas seguían cayendo en Europa y Asia. Tras abrir al alza, la bolsa de Tokio cerró con una pérdida de 1,68%. En Europa, los principales índices redujeron sus ganancias de la víspera. París abrió perdiendo más del 2%, Londres un 3%, Fráncfort un 4% y Madrid más de un 2%.

7.40 | Suben las cifras en España

Según lo publicado por el diario El Mundo, la cantidad de infectados en todo el país creció un 18 por ciento. Ya hay 13.716 enfermos de corovirus y 558 muertos. El país es el segundo de Europa más afectado por la pandemia que nació en China. El primero es Italia.

6.33 | Medio mundo sin clases

La mitad de los estudiantes del mundo no tienen clases debido a la pandemia de coronavirus, que ya afecta a más de 150 países. La información fue comunicada por la Unesco. En la Argentina se decretó la suspensión de clases y se dispusieron herramientas tanto online como físicas para que los alumnos sigan estudiando desde sus casas.

6.08 | El Papa, contra los que no pagan impuestos

Francisco advirtió hoy que la pandemia evidencia que cualquier "comportamiento siempre afecta a la vida de los demás". Tras ello citó un artículo periodístico en el que da cuenta de que es "evidente que los que no pagan impuestos no solo cometen un delito, sino un crimen. Si faltan camas y aparatos de respiración, también es culpa suya". "Esto me impresionó mucho", dijo el Papa.

5.45 | Sin nuevos enfermos

La parte continental de China reportó ayer por primera vez cero nuevos casos sospechosos locales de Covid-19, informó un funcionario de la Comisión Nacional de Salud. La totalidad de los 21 casos sospechosos reportados fueron importados, explicó el funcionario en una rueda de prensa y añadió que la provincia de Hubei, la más afectada, no reporta nuevos infectados desde hace 13 días fuera de su capital, Wuhan.

5.30 | En Bélgica y en sus casas

El país impone a partir de hoy medidas de "confinamiento" hasta al menos el 5 de abril con las que limitará los desplazamientos a los "estrictamente necesarios", una decisión que implicará también el cierre de la mayoría de comercios e impedirá las reuniones de grupo. Así lo decidió el gabinete de crisis formado para hacer frente a la pandemia, que en Bélgica contagió ya a más de 1200 personas y causó diez muertes.

5.10 | Un freno a BMW

El fabricante alemán de autos comunicó el cierre de sus fábricas en Europa y Sudáfrica hasta el 19 de abril por el coronavirus. Así se suma a varias empresas que tomaron la misma decisión, ante la necesidad de evitar la circulación de gente en las calles, el transporte público y demás espacios en los que se puedan generar contagios.

4.30 | Corea del Norte, la excepción

El país que conduce Kim Jong-un es el único que limita con China y que hasta ahora no admitió tener enfermos. Sin embargo, hoy el líder dijo que su país carece de instalaciones médicas modernas y pidió mejoras urgentes durante una ceremonia para celebrar el inicio de la construcción de un nuevo hospital. En la ceremonia de colocación de la primera piedra, Kim dijo que es "crucial" que los esfuerzos del Estado se dirijan a "reforzar el campo de la salud pública". Para detener el avance del Covid-19 Pyongyang prohibió la entrada a extranjeros, aplazó el inicio del curso escolar e impuso cuarentenas a cientos de extranjeros y miles de norcoreanos.

Mientras tanto, varios grupos que estudian a Corea del Norte desde Corea del Sur afirman que el país ya tuvo enfermos y muertes por el virus. De hecho, algunos expertos señalan que Kim considera que hacer públicos esos casos es dañino para su control del país.

3.59 | La OMS pide al sudeste asiático actuar con "agresividad"

La Organización Mundial de la Salud reclamó a los países de Asia que "actúen ahora" y empleen medidas de urgencia más "agresivas" con el fin de combatir el brote, que registra hasta el momento 480 casos y ocho muertes en la región.

2.53 | Kirguistán confirma sus primeros casos

Se trata de tres kirguíes procedentes de Arabia Saudita que llegaron el 12 de marzo acompañados de otras ocho personas. Mientras se conocían los resultados, permanecieron en cuarentena domiciliaria bajo supervisión médica.

2.30 | La presidenta de la Comisión Europea dijo que los dirigentes subestimaron el virus

Ursula von der Leyen admitió que subestimaron la magnitud del peligro que representa la pandemia, de acuerdo con una entrevista publicada hoy por el diario alemán Bild . "Creo que todos los que no somos expertos inicialmente subestimamos el coronavirus", dijo y agregó: "Sin embargo, ha quedado claro que este es un virus que nos mantendrá ocupados durante mucho tiempo".

00.32 | El FMI desestima un pedido de ayuda de Venezuela

La entidad comunicó que no responderá al pedido de USD5000 millones por parte del gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar el brote en el país. Así lo informó un vocero del organismo multilateral. "Desafortunadamente, el fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud", porque "no hay claridad" sobre el reconocimiento internacional del gobierno de ese país sudamericano, señaló un portavoz del FMI.

00.10 | Alberto Fernández prometió construir ocho hospitales de emergencia

"Nuestra prioridad es fortalecer el sistema público de salud para cuidar a todas y todos los argentinos ante la pandemia. Además, vamos a construir 8 hospitales modulares de emergencia, porque tenemos que aprovechar cada minuto para estar mejor preparados", anunció anoche el Presidente de la Nación vía Twitter.

