Los enfermos ya son más de 240 mil. El mundo enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes luego de que el coronavirus, que se originó en un mercado de animales salvajes del centro de China, se esparciera por más de 150 países y provocara miles de muertos. Las noticias en China son alentadoras. Tras casi tres meses los contagios se frenan. En el resto del mundo la pandemia avanza.

En la Argentina comenzó esta medianoche la cuarentena preventiva social y obligatoria en todo el país hasta el 31 de marzo, en una medida destinada a mitigar la expansión del coronavirus (Covid-19). Anteayer se confirmó la tercera muerte en el país y ayer se registraron 31 casos más de afectados, lo que provocó que el número total de infectados ascendiera a Hasta el momento, se reportaron 22 personas recuperadas, según cifras difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud ( OMS ).

Seguí las novedades del coronavirus minuto a minuto:

21.56 | Se confirma el primer muerto en Paraguay

"Lamentamos informar el fallecimiento de uno de nuestros pacientes a causa del coronavirus. El mismo se encontraba internado en terapia intensiva desde hace varios días", expresó el ministro Julio Mazzoleni en su cuenta de la red Twitter. Poco tiempo antes, el secretario de Estado había actualizado en 18 el número de casos confirmados en el país.

Sumado a esto, el Gobierno paraguayo anunció que implementará una política de aislamiento más severa entre el sábado y el 28 de marzo, mientras que extenderá el actual período de recomendación de cuarentena hasta el 12 de abril.

21.46 | Abren tres nuevos centros en la Ciudad para personas en situación de calle

El Ministerio de Desarrolo Humano y Habitat porteño habilitó tres nuevos Centros de Inclusión Social en el marco de la cuarentena obligatoria dictada ayer por el gobierno nacional. Se trata del Polideportivo Parque Chacabuco, específico para familias (Comuna 7); el Polideportivo Pereira (Comuna 4); y el Polideportivo Avellaneda (Comuna 9). "El objetivo es evitar la circulación social", explicó la titular de esa cartera, María Migliore.

21.14 | Maduro dice que Rusia enviará ayuda a Venezuela

El presidente Nicolás Maduro dijo que Rusia prevé entregar un donativo para enfrentar la pandemia en Venezuela, que cumple su quinto día de cuarentena. El país petrolero registra un total de 42 casos del virus, según la última cifra oficial dada a conocer el jueves. El gobierno no reportó nuevos infectados hoy.

"Rusia también nos ha anunciado una importante donación de ayuda humanitaria especial que debe llegar al país la próxima semana. Se pone Rusia al frente también. El apoyo con equipos médicos, kits, etc, etc", dijo Maduro.

El mandatario agregó que Cuba también planea enviar 130 médicos para incorporarse al sistema sanitario de la capital, Caracas, y que China ya envió unos 4.000 kits para hacer pruebas a unas 300.000 personas. Mañana iniciará en todo el país "un proceso de diagnóstico intensivo" entre la población.

Por otro lado, el número de casos en Rusia aumentó de 199 a 253, tal como informó el centro nacional de lucha contra la epidemia. De los 253 casos de Covid-19 confirmados, más de la mitad, 131, fueron identificados en Moscú.

20.50 | La Argentina advierte a acreedores que su crisis podría prolongarse por el coronavirus

La Argentina, que está comenzando una reestructuración de deuda, advirtió este viernes a sus acreedores privados que la recuperación económica del país "es incierta" y la crisis podría prolongarse. "Los tiempos y la intensidad de la recuperación [de la economía] son inciertos debido a la situación asociada al coronavirus, que podría prolongar la crisis", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una presentación por teleconferencia a los bonistas privados.

20.47 | El Episcopado y la CGT apoyaron las medidas de Alberto Fernández

El Presidente recibió hoy en la residencia de Olivos a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que le expresó el apoyo de la Iglesia tras la decisión de establecer el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, y puso a disposición del gobierno los recursos con que cuenta la Iglesia.

En esta línea, la CGT acompañó las medidas presidenciales, y dijo que los trabajadores que deban continuar con sus tareas "redoblarán sus esfuerzos para satisfacer las demandas de todos".

20.44 | México y Estados Unidos prohibirán todos los viajes "no esenciales'' a través de su frontera

Ambos países, junto con Canadá, acordaron que cualquiera que cruce sin autorización sus fronteras será regresado de inmediato a su país de origen. "Las medidas que estamos tomando en conjunto con nuestros socios norteamericanos salvarán incontables vidas'', afirmó el presidente estadounidense Donald Trump.

Nueva York y otros estados siguieron los pasos de California al declarar la cuarentena obligatoria para intentar controlar la pandemia.

Sumado a esto, el exvicepresidente de Estados Unidos y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, acusó a Trump de decir "mentiras para hacerse el héroe" sobre el avance del nuevo Covid-19 y le pidió que "deje de prometer y pasar la pelota, y que empiece a dar protección" a los estadounidenses.

20.43 | Los casos en Panamá suben a 200

La secretaría de Salud de Panamá dijo que los casos de coronavirus en el país crecieron a 200, desde 137 reportados en la víspera.

20.31 | Primera muerte en Israel

El fallecido es un hombre de 88 años hospitalizado en Jerusalén que llegó al hospital la semana pasada en condiciones graves y con numerosas complicaciones médicas preexistentes. Su salud se deterioró aún más hoy. En el país, los casos positivos de infección por Covid-19 son ahora 705, con aproximadamente 10 casos graves y casi todos los restantes leves.

20.25 | Suiza se acerca a los 5 mil casos y confirma 43 muertes

El número de casos en Suiza y el vecino Principado de Liechtenstein está aumentando drásticamente y el número de muertes ya llega a 43. Actualmente, hay 4.840 casos, de los cuales 4.176 están confirmados y 664 aún están siendo evaluados después de un primer resultado positivo, informó hoy la Oficina de Salud Pública de Suiza a medio día.

20.20 | Diagnostican 30 nuevos casos de coronavirus en la Argentina

Treinta nuevos casos de coronavirus fueron diagnosticados hoy en todo el país, la mayoría importados y con trasmisión en conglomerados urbanos, con lo que suman 158 desde el inicio de la pandemia, se informó oficialmente.

De los 30 nuevos infectados, 22 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona de riesgo, cuatro son contactos estrechos de casos confirmados y los otros cuatro se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.

El desglose por jurisdicciones de los nuevos casos es el siguiente: Nueve en provincia de Buenos Aires, nueve en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en Córdoba, dos en Neuquén y uno en las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Entre Ríos, San Luis, Corrientes y Santiago del Estero.

El total de casos confirmados en Argentina es de 158, de los cuales tres fallecieron, al tiempo que se detecta transmisión local en conglomerados urbanos.

20.12 | Brasil confirma 11 muertos y Bolsonaro dice que puede hacerse nuevo test

Con 11 muertos y 904 casos, Brasil anunció hoy que en abril su sistema de salud colapsará y que prevé el cese de la crisis por coronavirus en septiembre, lo que incluirá una recesión económica y más de cinco millones de empleos perdidos apenas en el comercio. El diagnóstico del colapso a partir del mes próximo lo dio el ministro Luiz Mandetta, quien a diferencia de las gobernaciones y municipios no convocó al freno de la actividad en Brasil.

El presidente Jair Bolsonaro dijo que se someterá a un nuevo examen cuando se lo pidan sus médicos porque dio positivo su asesor de Relaciones Internacionales. "Después del cuchillazo que recibí no me va a derrocar una gripecita, si los médicos quieren otro examen me lo haré".

Además, unos 4.000 brasileños que quedaron varados en Europa, África, Sudamérica y el Caribe serán retornados al país en una acción conjunta de los ministerios de Turismo y de Relaciones Exteriores y la Agencia Brasileña para la Promoción del Turismo Internacional (Embratur).

20.06 | Más de 200 detenidos en todo el país por violar la cuarentena

Una médica con gripe, 13 personas en un hotel alojamiento, un runner, un policía alcoholizado y un abogado que había viajado por la Copa Davis fueron algunas de las casi 250 personas que fueron detenidas hoy en todo el país por violar el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional para minimizar la propagación del coronavirus.

Además, en la provincia de Buenos Aires se realizaron más de 600 denuncias contra personas que quisieron evitar el aislamiento, mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño recibió 116 casos solo en las primeras 12 horas del día, 99 de los cuales corresponden a episodios en los que las personas que eran advertidas violando la cuarentena se resistieron a la autoridad.

20.02 | El presidente de Madagascar confirma los tres primeros casos en el país

El mandatario Andry Rajoelina confirmó este viernes los tres primeros casos de coronavirus en el país y anunció nuevas medidas como el cierre de colegios y la suspensión de actos y eventos deportivos para evitar la propagación de la enfermedad.

En un comunicado publicado por la Presidencia, Rajoelina indicó que los tres pacientes, todos ellos mujeres, llegaron desde el extranjero y se encuentran ya en aislamiento. "En estos momentos su situación sanitaria no es preocupante", aclaró.

19.58 | Bolivia cierra fronteras terrestres y aéreas

Bolivia comenzó este viernes el cierre paulatino de sus fronteras terrestres y de su espacio aéreo hasta el 31 de marzo para contener el avance del coronavirus, que afecta a 16 personas en el país. Así lo anunció el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

El gobierno boliviano decretó esta semana un toque de queda de 12 horas en todo el país, el cual rige desde las 17 a las 5 (hora local) del día siguiente.

Mientras tanto, el municipio de la ciudad andina de Oruro (suroeste), decretó, tras una reunión con organizaciones civiles, una cuarentena total desde el lunes próximo, según informó su alcalde Saúl Aguilar. Oruro registra ocho casos confirmados, la mitad de los contagiados en todo el país.

19.49 | Cuba anuncia cierre de sus fronteras, excepto a los residentes cubanos en el exterior

El presidente Miguel Díaz-Canel anunció el cierre de las fronteras de Cuba, excepto para los residentes cubanos que se encuentran en el exterior, en una medida que busca frenar la propagación del coronavirus. El país tiene ya 21 casos confirmados de la enfermedad y el miércoles reportó la muerte de un italiano de 61 años, el primero fallecimiento en su territorio.

17.20 | Ferrari quiere fabricar respiradores en su planta de Maranello

Así lo anunció la emblemática compañía de autos deportivos, de acuerdo con información publicada por el Corriere Della Sera. La decisión, que actualmente considera Ferrari y FCA, su controlante, es fabricar en esas instalaciones artefactos de ventilación y otros elementos que demandan los hospitales italianos, hoy colapsados en un contexto de emergencia sanitaria y récord de muertos e infectados con el Covid-19.

16.15| La OMS le advierte a los jóvenes que "no son invencibles"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió hoy a los jóvenes que "no son invencibles" contra la pandemia del coronavirus, y dijo que su autocontrol podría salvar las vidas de las personas mayores, que son las más afectadas por el brote.

"Hoy tengo un mensaje para los jóvenes: ustedes no son invencibles. Este virus podría llevarlos al hospital durante semanas, o incluso matarlos ", señaló Ghebreyesus en una conferencia de prensa vía internet.

14.10| Dramáticos récords en Italia con 627 muertos y 4670 nuevos casos en 24 horas

Con 627 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, Italia sufrió este viernes su peor día, llegando a un total oficial de 4.032 a pesar de los esfuerzos del gobierno para contener la expansión del virus.

Más de la mitad de los nuevos decesos, 381, tuvieron lugar en la región de Lombardía, cuya capital es Milán, capital financiera de Italia y foco de un brote que ha puesto el sistema sanitario al borde del colapso.

13.33 | Protestas y tensión en el aeropuerto de Río por 800 argentinos varados

En medio de la tensión, una de las mujeres que estaba junto a su hija y una nieta habría recibido una descarga eléctrica por parte de un agente de seguridad de Brasil.

12.50 | Bolivia cierra sus fronteras y se prepara para suspender vuelos internacionales

El país boliviano cerró sus fronteras y está preparando la suspensión de los vuelos internacionales desde mañana. El cierre de fronteras rige desde hoy en los principales pasos fronterizos que comunican al país con Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y Chile.

12.14 | Jordania anuncia el toque de queda

El Gobierno de Jordania anunció el toque de queda a partir de las 7 de hoy. El portavoz del Ejecutivo, Amjad Adailé, insistió en que los ciudadanos tendrán prohibido cualquier desplazamiento en el interior del país una vez la medida entre en vigor.

11.30 | Cerrarán peluquerías, salones de belleza y locales de tatuajes en Estados Unidos

Los estados norteamericanos de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania deberán cerrar mañana todas las peluquerías, salones de belleza y de uñas, y locales para tatuarse y hacerse piercings.

10.56 | India cierra todos los negocios de Bombay, excepto los de alimento, bancos y farmacias

El Gobierno indio ordenó el cierre de los negocios en Bombay exceptuando los de primera necesidad, como locales de alimentación, bancos y farmacias.

La decisión fue anunciada por el ministro jefe del estado, Uddhav Thackeray.

10.15 | Alemania tiene su primer estado federado confinado

Baviera, estado federado más grande Alemania, se convirtió en la primera región del país en ordenar el confinamiento de la población para frenar la propagación del coronavirus. "Vamos a reducir al mínimo toda la vida pública", anunció el gobernador regional,quien explicó que la medida entrará en vigor a las 23 y durará dos semanas.

Los contagiados en Alemania rozan los 14.000, después de que en las últimas 24 horas de hayan contabilizado casi 3000 nuevos contagios, según el gobierno alemán. En total, en el país se han contabilizado 13.957 casos, tras sumarse otros 2958 más.

9.23 | En el inicio de la cuarentena, ya hubo siete detenidos en Belgrano

9.15 | Malasia desplegará el Ejército

Las Fuerzas Armadas y la Policía de Malasia se desplegarán a partir del domingo en las principales ciudades del país para vigilar el cumplimiento del confinamiento domiciliario impuesto por las autoridades para frenar la expansión de la pandemia.

8.50 | El Gobierno de la Ciudad explicó el operativo de seguridad y transporte

El vicejefe porteño, Diego Santilli, explicó los controles policiales que se llevan adelante en la ciudad para que se cumpla el decreto que comenzó a regir hoy a las 00. Aquellas personas que no tengan los "permisos correspondientes se les instruye de que vuelvan a sus casas y, en su defecto, son detenidos", aseguró el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro.

8.46 | Más de 1000 personas fallecieron en España

7.54 | Los Muertos por coronavirus en el mundo superan los 10.000 y los contagios rozan el cuarto de millón

La pandemia superó los 10.000 muertos en 160 países y la cifra de contagiados roza el cuarto de millón. En tanto, la curva contagios aún no alcanzó su punto de inflexión y los gobiernos implementan diversas medidas para contener el brote y la crisis económica.

Los datos surgen de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.

7.47 | Youtube y Netflix reducen su velocidad en Europa para evitar bloquear internet

Netflix y Youtube reducirán la calidad de sus retransmisiones de vídeos para bajar la presión sobre internet en Europa. Será por 30 días, dado que varios países decretaron el confinamiento para contener la propagación del nuevo coronavirus.

7.15 | República Dominicana declaró estado de emergencia

El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, declaró el estado de emergencia, como medida de excepción para combatir la pandemia. Así lo informó Roberto Rodríguez, portavoz del Gobierno y director general de Comunicación, a través del Twitter la disposición, que da facultades especiales al Ejecutivo y estará vigente durante 25 días.

7.13 | Las bolsas del mundo repuntan

Tras las medidas anunciadas por bancos centrales y gobiernos para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, las bolsas europeas abrieron con alzas de más del 5%. Lo mismo sucedió en Asia, donde la recuperación da las primeras señales de intento de estabilización.

6.35 | Dos jugadores de Los Angeles Lakers, con coronavirus

La Asociación Nacional de Básquetbol (NBA) de Estados Unidos informó que dos jugadores de Los Angeles Lakers dieron positivo en Covid-19. Ambos se encuentran en cuarentena. El equipo de básquetbol no identificó a los infectados y se limitaron a decir que los jugadores del equipo se sometieron a análisis por recomendación de los trabajadores de salud pública.

6.02 | Australia cierra áreas indígenas para impedir llegada del coronavirus

Australia cerró los accesos a remotas comunidades aborígenes con la expectativa de evitar que el coronavirus llegue a poblaciones vulnerables que podrían verse arrasadas rápidamente.

5.47 | India prohíbe exportar textiles y otro materiales por considerarlos "recursos" contra el coronavirus

El Gobierno indio prohibió la exportación de materiales textiles para elaborar mascarillas y otros enseres con el fin de utilizar todos estos "recursos de la nación para el bienestar de los ciudadanos indios". El país asiático registró hasta el momento 194 contagios y cuatro muertes a causa de la pandemia del coronavirus.

5.20 | Segundo día libre de contagios en Wuhan, epicentro del brote

La ciudad de Wuhan en China no registró ningún nuevo caso confirmado o sospechoso de coronaviru ayer. Se trata del segundo día libre de los casos de la epidemia luego de meses de lucha contra la pandemia.

5.15 | Primeros tres muertos en Perú

El Ministerio de Salud peruano informó la muerte de tres hombres de 47, 78 y 69 años por Covid-19. En total, el número de infectados subió a 231, mientras que las autoridades endurecieron la cuarentena de 15 días .

5.00 | Llegó la antorcha olímpica a Japón

En el medio de la incertidumbre y cuando sólo faltan cuatro meses para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la llama olímpica aterrizó en la base de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón en Matsushima, en la prefectura nororiental de Miyag,

4.48 | Con desplome de los precios, empresas petroleras reducen sus ambiciones

Con la caída vertiginosa de los precios del petróleo, las empresas del sector han comenzando a reducir sus gastos y, en particular, sus ambiciones en la perforación de campos de crudo y gas.

La inversión mundial en exploración y producción normalmente habría alcanzado los 517.000 millones de dólares este año, según las previsiones del instituto IFPEN publicadas a principios de febrero.

03.50 | Haití confirma sus dos primeros casos de coronavirus y declara el estado de emergencia y toque de queda

El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha confirmado este jueves los dos primeros casos de coronavirus en el país, por lo que ha declarado el estado de emergencia y un toque de queda a partir de este viernes como medida de control de la propagación del Covid-19.

01.00 | Ordenan confinamiento en toda California para frenar coronavirus

Los casi 40 millones de habitantes de California deberán permanecer en sus hogares, ordenó este jueves el gobernador Gavin Newsom, en una búsqueda por detener la propagación del nuevo coronavirus, que según proyecciones podría infectar a la mitad del estado.

La medida, que no es de cumplimiento obligatorio, busca detener el avance de la COVID-19, que ya se cobró en este estado del oeste de Estados Unidos 16 muertes y tiene 675 casos positivos

00.08 | Comenzó a regir el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en el país

El "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por el presidente Alberto Fernández con el acuerdo de los gobernadores comenzó a regir en el primer minuto de hoy y se extenderá hasta el próximo 31 de marzo, con el fin de mitigar la expansión de la pandemia de coronavirus en todo el país.

Así surge de lo dispuesto por el Decreto 297/2020 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, de acuerdo con lo anunciado anoche por el mandatario, tras una reunión que mantuvo con los gobernadores en la Residencia de Olivos.

00.00 | El decreto del aislamiento entra en vigor

Entre los considerandos del decreto de necesidad y urgencia que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se indica que las medidas adoptadas son "imprescindibles, razonables y proporcionadas" con relación a la "amenaza y al riesgo sanitario" que el país enfrenta ante la pandemia de coronavirus.

"Las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos", dice la norma anunciada por el presidente Alberto Fernández, tras una reunión que mantuvo ayer jueves en la Residencia de Olivos con los gobernadores.

Asimismo, en los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo indica que "la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia".