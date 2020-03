Crédito: DPA

Un tercio de la población del mundo está aislada . Ese es el dato más relevante de las últimas horas. Debido al avance de la pandemia de coronavirus, el brote que surgió en una provincia del centro de China y que ya afectó a más de 400 mil personas en 200 países , una gran cantidad de gobiernos decidieron cerrar sus naciones para evitar contagios.

Como Italia, España, Francia, la India, Australia, Perú . Irán es uno de los países más afectados pero sin embargo recién ahora tomó la medida. Estados Unidos lo hace por partes. En México aún no lo consideran totalmente necesario, como tampoco en Brasil.

En la Argentina, el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio desde el viernes 20 de marzo hasta el martes 31. Por ahora. Desde el Gobierno no descartan que el plazo se extienda . Hasta el momento, se confirmaron 502 contagiados con Covid-19. De ese total, recibieron el alta 52 pacientes. En el país murieron ocho personas.

Seguí las novedades minuto a minuto:

23.48 La Fuerza Aérea trajo de regreso a 71 argentinos que estaban varados en Perú

Un grupo de 71 argentinos que estaban varados en Perú en medio de la pandemia de coronavirus regresó esta noche al país en un avión Hércules la Fuerza Aérea, en el tercer puente que concretó la aeronáutica militar.

23.00 El Gobierno anunció que cerrará sus fronteras a partir de la medianoche

El avión había partido esta mañana desde la Base Aérea de El Palomar rumbo a la ciudad de Arequipa, adonde arribó poco después de las 13, hora argentina, para emprender el retorno aproximadamente a las 16 y aterrizar en El Palomar a las 22,05.

El Gobierno cerrará a partir de esta medianoche todas las fronteras de la Argentina hasta el 31 de marzo. Así lo dispondrá a través de un decreto que será publicado este viernes en el Boletín Oficial y que sólo contemplará algunas excepciones.

El anuncio del cierre de los pasos, incluidos los terrestres y marítimos, se conoció a través del ministro de Defensa, Agustín Rossi.

21.51 Barcelona rebajará el sueldo de Lionel Messi y todos sus deportistas

El equipo español anunció la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante los juzgados laborales de Cataluña . El objetivo es rebajar los salarios de todos los deportistas profesionales del club, incluidos los integrantes del equipo de fútbol, cuyo capitán es el argentino Lionel Messi.

21.38 Jair Bolsonaro: "Los brasileños no se infectan ni saltando en aguas cloacales"

El presidente de Brasil volvió a minimizar este jueves la pandemia del coronavirus al afirmar que los brasileños tienen tal nivel de resistencia que no se infectan "ni saltando en aguas cloacales".

Al ser preguntado sobre si la pandemia en Brasil podría llegar a los niveles de Estados Unidos (el país con más contagiados del mundo), el mandatario ultraderechista declaró: "Creo que no se va a llegar a este punto. Porque el brasileño tiene que ser estudiado. No se agarra nada. Ves a un tipo saltando aguas cloacales por ahí, sale, se zambulle... Y no pasa nada con él", opinó.

En Brasil, la pandemia ha dejado 77 muertos y 2.915 contagiados en este país de 210 millones de personas, según los últimos datos del ministerio de Salud, que proyecta un gran aumento de casos a partir de abril.

21.30 Investigadores británicos entrenan a perros para detectar el coronavirus

Un grupo de investigadores británicos intenta entrenar a perros para que detecten a las personas enfermas de covid-19 y ayudar así a frenar la propagación del virus.

La Oenegé Medical Detection Dogs explicó que está trabajando con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Universidad de Durham en este proyecto.

21.24 Nuevo parte: 87 nuevos casos

Se conoció el informe de hoy, que suma un total de 589 infectados en el país. El mayor número de contagiados se registró en la Ciudad de Buenos Aires, con 30 casos nuevos, después le sigue la provincia de Buenos Aires con 27.

21.04 "Argentina canta en cuarentena"

La iniciativa invitó a los mejores artístas del país para ser una sola voz contra la pandemia. Interpretaron una versión de la canción "Como la cigarra", de María Elena Walsh.

21.03 La Argentina aplaude a los trabajadores de la salud

La iniciativa que surgió en Europa tuvo se réplica en el país. Es en reconocimiento a las tareas que se llevan a cabo en los centros médicos durante la pandemia y se repite todos los días.

21.00 LA OMS seleccionó a la Argentina como uno de los países que realice ensayos clínicos

La Organización Mundial de la Salud seleccionó hoy a la Argentina como uno de los diez países del mundo que harán ensayos clínicos para la posible cura del coronavirus

20.50 Alberto Fernández: "Si hay algo que no me urge es el inicio de clases"

A una semana de haber decretado la cuarentena obligatoria, el Presidente de la Nación se refirió a la suspensión de clases.

20.38 López Obrador agradece a la Argentina por permitir la repatriación de mexicanos

El presidente de México, Juan Manuel López Obrador, agradeció hoy al gobierno argentino de Alberto Fernández por permitirle la entrada de aviones de la Fuerza Aérea mexicana para poder repatriar a sus ciudadanos que están en el país.

"Quiero agradecerle al presidente argentino que tenía cerrado su espacio aéreo y nos permitió que aviones de la Fuerza Aérea mexicana aterrizara para traer paisanos y también llevar argentinos", dijo hoy López Obrador en su habitual conferencia de prensa en el palacio de gobierno.

20.30 Alberto Fernández brindó una entrevista por TV Pública

El Presidente de la Nación conversó con la periodista Rosario Lufrano. "Hoy todos se están dando cuenta de que estamos en un problema, que no se salva nadie", dijo.

Fernández aseguró hoy que aspira a que cambie la visión del mundo después de que pase la pandemia, ya que puso en el tapete cómo riquezas acumuladas durante años "pueden perderse en diez minutos".

Consultado por la TV Pública sobre el impacto que la pandemia puede tener en el sistema capitalista, respondió que "el costo de tantas vidas" algo debe enseñar a la humanidad, a la vez que señaló que trajo "tranquilidad" el planteo del FMI y del Banco Mundial, que "los acreedores privados dejen de cobrar intereses a países con deudas".

20.21 Venezuela registra la primera muerte por coronavirus

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó hoy la primera muerte por coronavirus en el país, un hombre de 47 años en el estado Aragua, en el norte del territorio, donde ya se registran 107 personas contagiadas.

La víctima ingresó con neumonía a un centro privado de salud y, según la vicepresidente, presentaba una enfermedad respiratoria crónica previa debido a la naturaleza de su trabajo, el cual no fue especificado.

20.00 El gobierno santafesino anunció créditos por $4 mil millones para pequeñas y medianas empresas

El gobierno de Santa Fe anunció hoy líneas de financiamiento por $4 mil millones destinadas a micros y pequeñas empresas (mipymes), el diferimiento del pago de impuestos y la suspensión de la interrupción de servicios públicos como paliativo económico por la caída de la actividad producto de la emergencia sanitaria.

19.14 | Novena víctima en la Argentina

Un hombre de 59 años, con antecedente de viaje a los Estados Unidos, murió ayer en Resistencia, Chaco, y hoy se confirmó que tenía coronavirus Covid19. Se trata de la novena víctima fatal del país y la cuarta en la provincia norteña que ya llegó a tener 54 infectados.

18.57 | EE.UU., con la mayor cantidad de casos

Estados Unidos se convirtió en el país con la mayor cantidad de casos confirmados de Covid-19, al registrar más de 80.000 personas contagiadas con el nuevo coronavirus y superar a China, el país donde se desató la pandemia, a fines del año anterior, e Italia, el segundo epicentro del brote.

18.30 | Imputaron al hermano de Dybala

El hermano de Paulo Dybala, Gustavo, fue imputado hoy junto a su novia por incumplimiento de la cuarentena obligatoria tras regresar hace hoy 14 días desde Italia, donde visitó al futbolista y a su novia, Oriana Sabatini, quienes el sábado confirmaron que tienen coronavirus, informaron fuentes judiciales.

17.48 | Reducen horarios de atención

Comerciantes de distintos rubros como verdulería, carnicería o panadería aseguraron que redujeron su horarios de atención "porque la gente sale menos a comprar", según un relevamiento de la agencia Télam, pero señalaron que "no hay problema de abastecimiento" , tras cumplirse una semana de aislamiento social preventivo para combatir la pandemia del coronavirus.

16.20 | Argentinos varados en España

15.30 | Murió un cordobés en España

Iván Chamorro, un cordobés de 33 años, murió hace unos días en Palma de Mallorca (España), por Covid-19 . Se contagió en un centro de día a donde asistía hacía tiempo, porque tenía parálisis cerebral.

15.23 | Italia: 4492 nuevos casos

Pese a que en los últimos cuatro días había habido una tendencia a la baja en el curva de los contagios, hoy el número volvió a dispararse, al registrarse en 24 horas 4492 casos, algo que aumentó la alarma y elevó el total de casos a 80.538, una cifra que casi alcanza al total que China dijo haber tenido.

15.10 | Sospechosas cifras en Corea del Norte

14.44 | Más de 500.000 infectados

El contagio se acelera y lejos está de llegar a su pico. El coronavirus cruzó este jueves otra barrera global: ya son más de 500.000 los infectados en todo el mundo . La pandemia ha provocado más de 23.000 muertos desde que fue descubierta en diciembre, según los datos oficiales.

14.03 | Congelan alquileres y créditos hipotecarios

La decisión está tomada. El Poder Ejecutivo avanzará vía dos DNU con el congelamiento de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios. El Gobierno se convenció de que es prácticamente inviable que, con las condiciones que impone la cuarentena, el Congreso le de tratamiento un proyecto de ley que es urgente, porque debe tener impacto en la primera semana de abril.

13.05 | Enojo de Kicillof con los intendentes

Carlos Bianco, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, comunicó la posición del gobierno de Axel Kicillof sobre la decisión que decenas de intendentes llevan adelante de cerrar los accesos a sus municipios. "Los intendentes no tienen la competencia para cerrar la circulación del tránsito ", expresó el funcionario.

12.48 | Bolsonaro decreta que cultos religiosos son servicios esenciales, incluso en cuarentena

Para el presidente brasileño las actividades religiosas forman parte de los servicios esenciales que deben permanecer abiertos incluso en los estados que impusieron cuarentenas para frenar la epidemia de coronavirus.

El decreto equipara "las actividades religiosas de cualquier índole" a las farmacias y los supermercados, esenciales para responder a las necesidades cotidianas de la población.

11.37 | El rey saudita pide una acción coordinada del G20

El rey Salmán de Arabia Saudita, que hasta el momento registra 2 muertes y 981 infectados, pidió a los líderes del G20 que den una respuesta "efectiva y coordinada" para luchar contra la crisis global provocada por la pandemia de coronavirus, en medio de previsiones de una profunda recesión económica.

"Estas crisis humanitaria necesita una respuesta global. El mundo cuenta con nosotros para reunirnos y cooperar para enfrentarnos a este desafío", dijo el rey saudita en el discurso inaugural de la cumbre.

11.24 | Alberto Fernández pidió al G-20 un "fondo de emergencia humanitaria"

En la reunión virtual de los países que integran el G-20 , convocada para encontrar soluciones globales a la pandemia, el presidente argentino dijo: "Enfrentamos el dilema de preservar la economía o la salud de nuestra gente. Nosotros no dudamos en proteger integralmente la vida de los nuestros".

"Enfrentamos el dilema de preservar la economía o la salud de nuestra gente. Nosotros no dudamos en proteger integralmente la vida de los nuestros", manifestó Fernández en la reunión del G-20"Enfrentamos el dilema de preservar la economía o la salud de nuestra gente. Nosotros no dudamos en proteger integralmente la vida de los nuestros", manifestó Fernández en la reunión del G-20

También exigió una mayor coordinación internacional. "La urgencia que marcan las muertes, nos obliga a crear un fondo mundial de emergencia humanitaria que sirva para enfrentar, mejor equipados de insumos, el contexto que vivimos", afirmó. Y agregó que "la investigación sobre el COVID 19, el conocimiento científico y médico, también debe ser un bien público global".

10.22 | La visita del Rey

Felipe VI recorrió el hospital de emergencia instalado en el recinto ferial de Madrid para atender a pacientes y dijo que es "un auténtico símbolo" de lo que se puede hacer cuando se trabaja con unidad por un objetivo común. "España ha demostrado a lo largo de los años que cuando todos trabajamos juntos por un objetivo común somos capaces de vencer y superar las dificultades por serias y graves que sean", indicó.

10.10 | Hasta 80 mil pesos

El gobierno porteño anunció hoy un aumento de los montos de las multas fijadas para quienes atenten contra la salud pública durante la vigencia de la emergencia sanitaria, con el objetivo de hacer cumplir el aislamiento social obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández.

10.00 | La Fuerza Aérea Argentina

Un avión Hércules C-130 partió esta mañana desde la Base Aérea de El Palomar rumbo a la ciudad peruana de Arequipa para traer de regreso a argentinos que habían quedado varados en la ciudad de Cusco. Fuentes de cancillería indicaron a LA NACION que esta medida se decidió porque "hay un aeropuerto en condiciones para el Hércules y la cantidad de argentinos, 70, es más o menos la que entra justo" en la aeronave. Los varados son jóvenes, lo que los habilita para poder viajar en un avión militar. Además aseguraron que la distancia es accesible para el Hércules en un viaje con una sola escala.

9.40 | Volvía de Madrid

9.25 | Sin barbijos no

En Franca los principales sindicatos de Policía advirtieron al Ministerio de Interior de que sus agentes podrían dejar de cumplir con su labor de vigilar el cumplimiento del confinamiento decretado para frenar la propagación del coronavirus si no reciben barbijos para protegerse. En un comunicado conjunto, indicaron que si "los medios de protección faltan en los servicios, los policías solo realizarán las misiones realmente urgentes y no procederán a seguir controlando el confinamiento".

9.05 | Aislada Helsinki

El gobierno de Finlandia decidió aislar a toda la región en torno a Helsinki, la capital, para contener la difusión del coronavirus. Más de la mitad de los 880 casos de Covid-19 se encuentran en esa región. La decisión se tomó después de que el director general del Instituto de Sanidad, Markku Tervahauta, admitiera que el número de contagios podría aumentar más de 30 veces.

8.45 | Se duplican los casos

Bélgica registró 1298 nuevos contagios en las últimas 24 horas y duplicó los últimos alcanzados ayer, con lo que hizo trepar la cifra total a 6236 y avivó temores de una pronta saturación en las instalaciones sanitarias. Así lo señaló el Servicio Federal de Salud, en un informe que agrega que el número de fallecidos aumentó a 220 individuos, tras las 42 personas muertas ayer.

8.20 | Tránsito en Buenos Aires

8.00 | "Tsunami" de casos

Los hospitales públicos de Londres hacen frente a un "tsunami continuo" de enfermos de coronavirus al tiempo que deben paliar una falta "sin precedentes" de personal porque muchos están enfermos, afirmó un responsable del servicio público de sanidad. Los hospitales de la capital ven "una explosión" del número de "pacientes gravemente enfermos", según afirmó Chris Hopson de NHS Providers.

7.45 | Vuelven a caer las bolsas

En Asia, la bolsa de Tokio, tras dos sesiones de subidas espectaculares, cedió por el temor a que la pandemia se extienda a la capital japonesa. El Nikkei, que ganó un 8% el miércoles y más del 7% el martes, hoy perdió un 4,51%. En Europa, hacia las 8 GMT, París perdía 1,88%, Fráncfort un 2,01% y Londres 2,41%. Milán retrocedía por su parte 1,50% y Madrid un 2,37%.

7.40 | Más muertes en España

Las autoridades sanitarias, en el parte que brindan a diario, comunicaron que se registraron 655 muertos en 24 horas y que los enfermos en total ya son más de 56 mil. Así, y luego de alcanzar ayer una cifra de fallecidos que superó a la de China, España se acerca a los números de Italia, el país más golpeado de Europa.

7.33 | Más de 37 mil casos

Alemania registró hasta hoy 37.960 casos de infección y al menos 215 pacientes fallecieron debido a la enfermedad pulmonar en el país. La región de Renania del Norte-Westfalia, en la frontera con Países Bajos, continúa encabezando la lista de las zonas más afectadas por la epidemia, con más de 10.400 casos, seguida de Baviera, en el sur, y Baden-Wurtemberg, en el sudoeste, con más de 7200 casos respectivamente.

7.00 | Muertes en Irán

Desde el gobierno anunciaron 157 decesos más por la enfermedad Covid-19, cifra que eleva a 2234 el saldo oficial de muertos por la epidemiaen el país, uno de los más afectados con China, Italia, España y Estados Unidos. Según el portavoz del Ministerio de Salud, se detectaron 2389 nuevos contagios en las últimas 24 horas, que llevan a 29.406 el total de personas que contrajeron el virus.

6.30 | India reparte comida

Las autoridades empezaron a repartir alimentos entre los más pobres y personas desempleadas, mientras el país comienza una cuarentena nacional y frente a las acusaciones de diversos sectores acerca del impacto de la medida. El Ministerio de Finanzas anunció un paquete de estímulo de 22.000 millones de dólares, que incluirá entregas mensuales de raciones de grano y lentejas para 800 millones de personas.

4.45 | Los gobernadores, contra Bolsonaro

Frente a las medidas laxas del presidente de Brasil y a su intención de minimizar la crisis sanitaria, varios gobernadores rechazaron sus declaraciones de ayer, en las que pidió que la vida regrese a la normalidad. Los mandatarios locales, muchos de los cuales sí adoptaron medidas estrictas para limitar las concentraciones de personas en sus estados, desobedecieron las instrucciones que el mandatario de derecha emitió el martes en un discurso a nivel nacional de que levanten esas medidas.

4.00 | Colombia y Panamá

50 millones de colombianos amanecen desde ayer en cuarentena general obligatoria por 19 días para contener la propagación del brote, que ya causó 470 contagiados y cuatro fallecidos. La alcaldesa de Bogotá, capital del país, Claudia López, advirtió que quienes no cumplan serán sancionados con prisión y que el tránsito de vehículos que no tengan un permiso tendrá una multa de 300 dólares. Por su parte Panamá, con 4,5 millones de habitantes, también entró en cuarentena y sólo se permite a la gente salir a comprar medicamentos y alimentos. El país registra 548 contagiados y ocho defunciones.

03.16 | Rusia suspende todos sus vuelos internacionales

A partir del viernes, Rusia suspenderá todos los vuelos internacionales, según un decreto publicado por el gobierno con nuevas medidas contra el coronavirus. Asimismo en Moscú se decidió el cierre de bares, restaurantes, cafeterías, comedores, tiendas, barberías, y parques, entre otros establecimientos, como medida de prevención.

02.25 | Cumbre del G20

Los dirigentes de los países más industrializados se reúnen para tratar de aportar una respuesta coordinada a la pandemia de coronavirus que "amenaza a toda la humanidad", según la ONU. Hoy se celebrará una cumbre por videoconferencia presidida por Arabia Saudita, que ocupa el directorio rotativo de la organización. En Bruselas, el Parlamento Europeo mantendrá una sesión especial sobre medidas de emergencia para afrontar la pandemia.

01.34 | Maduro invitó a la oposición a dialogar "por encima del sectarismo"

El presidente de Venezuela dijo que se encuentra "listo" para reunirse con la oposición y abordar la situación de crisis sanitaria global que afecta también a su país, con 106 casos confirmados hasta el momento. El bolivariano aseguró que busca implantar acuerdos en favor de la población "por encima del sectarismo y la politiquería".

00.53 | México suspende sus actividades "no esenciales"

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cancelará todas sus actividades no esenciales como medida de prevención ante la propagación del nuevo coronavirus. La decisión responde a la declaratoria de México del inicio de la fase dos de la pandemia, que hasta ayer registraba 475 casos positivos y seis fallecidos. Las autoridades sanitarias pidieron la suspensión de todo trabajo que requiera el desplazamiento de personas a fin de contener la propagación del Covid-19.

00.20 | Alberto Fernández publicó un video para agredecerle a los sacerdotes

00.12 | EEUU registra cerca de 70.000 casos y más de 1000 muertos

Las muertes causadas por Covid-19 en el país presidido por Donald Trump llegaron a 1031 y los contagiados, a 68.572, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. El seguimiento que la institución hace de la pandemia en EE.UU., el país con más infectados después de China e Italia, registraba unas horas antes 827 fallecidos.

Fuente: Agencias AP, AFP, DPA, Reuters y Télam