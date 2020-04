Proceso de desinfección en el transporte público en la ciudad de Buenos Aires Crédito: DPA

La pandemia del nuevo coronavirus ya superó los 2.000.000 de casos en el mundo y las cifras indican que la mayor cantidad de contagiados se encuentran en Estados Unidos, donde se se registraron cerca de 30 mil muertes. En Europa, España e Italia encabezan la lista. Llegaron a registrar alrededor de mil muertos en un día, aunque ahora, en ambos países, la curva epidemiológica comienza a descender.

De todos los enfermos por el brote, por lo menos 130.000 murieron, mientras que otros 500.000 se recuperaron. El virus, que nació en diciembre en el centro de China, en la ciudad de Wuhan, está presente en casi 200 países.

En la Argentina , desde que se conoció el primer caso el 3 de marzo hasta el momento, se registraron 2.669 contagiados, 122 fallecidos y 631 personas que ya se recuperaron. Para evitar que se sature el sistema sanitario, el presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril y evalúa cómo seguir en función de la evolución del brote en del país.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.10 En Brasil: Bolsonaro quiere reabrir escuelas

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo, luego de despedir al ministro de Salud Henrique Mandetta, que respalda la reapertura de las escuelas cerradas en todo el país como parte de su política para terminar con la cuarentena decretada por los gobernadores para frenar el coronavirus.

23.00 China

La economía china se contrajo por primera vez en su historia en el primer trimestre, con una caída del 6,8% interanual, debido sobre todo a la epidemia de COVID-19 que prácticamente detuvo la actividad del país, según las estadísticas oficiales publicadas este viernes. Es la peor caída desde década de 1970.

22.30 Trump presenta un plan para "reabrir" Estados Unidos

El presidente Donald Trump recomendó este jueves un plan para "reabrir" Estados Unidos de forma gradual, después de que las restricciones para contener el coronavirus asestaran un duro golpe a la economía del país.

21.20 Nuevo informe en Estados Unidos

Hay más de 650 mil casos de coronavirus en los Estados Unidos. Los muertos son 31.628. Esto es lo que surge de los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.

21.20 En Rusia

Un aumento de nuevos casos de Covid-19 se están registrando en Rusia, donde en las últimas 24 horas se reportaron 3.448, elevando a un total de 27.938 el número de personas infectadas en todo el país.

21.00 En Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó hoy que en las últimas 24 horas se reportaron siete nuevos casos, que elevan a 204 el número de contagiados por Covid-19, en el país.

20.30 El parte diario en la Argentina

En las últimas 24 horas se registraron siete nuevas muertes y 98 casos de coronavirus en el país. El total de positivos es de 2669. En tanto, los infectados que ya se recuperaron son 631.

20.22 Kicillof no tiene Covid-19

El gobernador Axel Kicillof Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó esta noche el resultado del test por coronavirus que le realizaron. "Tengo la noticia, me dio negativo, no tengo coronavirus", expresó Kicillof, desde su residencia en La Plata.

19.00 Fernández se reunió en forma virtual con legisladores porteños del Frente de Todos

Alberto Fernández se reunió en forma virtual con legisladores porteños del Frente de Todos

Con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, los legisladores porteños del Frente de Todos llevaron adelante una reunión de bloque a través de una plataforma virtual con el objetivo informar sus proyectos y las iniciativas que presentarán en forma digital durante los próximos días, para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.

16.51 | Oferta para la estructuración de la deuda en la pandemia

El presidente Alberto Fernández y el ministro de economía, Martín Guzmán , comunicaron que el Gobierno presentó su oferta para la reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados con títulos bajo legislación extranjera. Fernández aseguró que "nos encontramos en un default virtual" y que "una deuda sostenible es una deuda que no postergue a la Argentina", y a las necesidades que el país "tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de la debacle por la pandemia" de coronavirus. La oferta incluye un período de gracia de tres años, hasta el 2023, y una quita del 62 por ciento de los intereses.

15.30 | Nueva York extiende la cuarentena

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , anunció hoy que el confinamiento obligatorio y preventivo contra el Covid-19 continuará en todo el estado al menos hasta el próximo 15 de mayo , luego de informar que allí ya hay más de 213.000 infectados y más de 12.000 muertes.

14.47 | "Esto es un caos, acá no hay protocolos"

13.18 | En Brasil: por la tensión con Bolsonaro, renunció el ministro de Salud

En medio de la pandemia de coronavirus y ante un duro enfrentamiento con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro , el ministro de Salud, Henrique Mandetta , confirmó su renuncia al cargo y adelantó que el cambio de mando en la cartera debería ocurrir entre hoy y mañana.

13.15 | 34 trabajadores de salud dieron positivo

En las últimas horas, se hizo público el reclamo de un grupo de trabajadores del Sanatorio de la Providencia , en el barrio porteño de Balvanera, que denunciaron el incumplimiento del protocolo ante casos sospechosos y confirmados de Covid-19. Hasta el momento, 34 profesionales de ese centro de salud resultaron positivo por coronavirus y otros 200 están en estudio, a la espera de los resultados. Por otra parte, en el Hospital Italiano hay unos 19 casos positivos entre el personal médico y administrativo . De ellos, 12 están en aislamiento domiciliario, 5 están internados en el mismo hospital, y dos se encuentran internados en otros sanatorios. Los representantes gremiales de los trabajadores piden más medidas de seguridad entre el personal médico.

11.56 | UOM negocia bajas de sueldo

El jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, negocia con las empresas del sector rebajas de sueldo del 30% en los casos de empleados que no puedan volver a trabajar cuando se levante la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia del coronavirus. Es un atajo que están tomando cada vez más gremios y empresarios para evitar una masiva caída del empleo.

11.43 | El "semáforo" de Kicillof

Antes del fin de semana, algunos partidos de la provincia de Buenos Aires podrían saber si desde el próximo lunes serán elegidos entre los sectores donde Axel Kicillof planea realizar "cuarentenas focalizadas". Para ello, su equipo al frente de la crisis por el coronavirus Covid-19, trabaja contra reloj en el diseño de un "semáforo de cuatro colores" que será presentado a las autoridades nacionales. Ellos tendrán la palabra final sobre si se aplica o no la flexibilización al aislamiento social preventivo y obligatorio que rige hasta el 26 de abril.

10.15 | Mapa de coronavirus

9.30 | Tres fallecidos más en la Argentina

Según los datos del informe diario del Ministerio de Salud argentino , en las últimas 24 horas hubo siete nuevos fallecidos. Las tres últimas víctimas por el nuevo coronavirus fueron dos mujeres , una de 94 años residente en la ciudad de Buenos Aires (CABA) y otra de 76 años residente en la provincia de Buenos Aires; y un hombre de 81 años residente en la provincia de Buenos Aires.

9.00 | Japón extiende la emergencia

El primer ministro Shinzo Abe alargó el estado de emergencia a todo el país para poder luchar más eficazmente contra la propagación del coronavirus. "Las zonas donde el estado de emergencia debe aplicarse pasarán de siete regiones a todas las regiones", dijo el jefe de gobierno. La semana pasada Abe había declarado el estado de emergencia hasta el 6 de mayo en 7 de las 47 regiones del país, incluyendo Tokio y sus suburbios, así como la región de Osaka, la gran metrópoli del oeste.

8.33 | Tensión política en El Salvador

El presidente Nayib Bukele se negó a acatar una resolución del Tribunal Constitucional que limita los poderes del Gobierno para actuar durante la pandemia y dijo que nada está por encima del "derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño". El origen de la polémica es el decreto ejecutivo 19, emitido por el Gobierno para mantener ciertos poderes después de que la Asamblea Legislativa se negara a prorrogar el régimen de excepción, que limita la libertad de movimiento, la asamblea pacífica y no ser obligado a cambiar de domicilio. La Sala Constitucional argumenta que el Gobierno no tiene poder para restringir los derechos recogidos en la Carta Magna.

8.05 | En la Rusia de Putin

El gobierno confirmó 3448 casos nuevos, lo que eleva el balance a más de 27.000 personas contagiadas y un total de 232 muertos. El mayor número de nuevos enfermos está en Moscú, la capital, con un total de 1370 positivos. "En el último día fueron dadas de alta 318 personas. Durante todo el período se recuperaron 2304 personas", confirmaron desde el organismo que controla el brote.

7.35 | La crisis en Europa

El brote mató a más de 90.000 personas en el continente, lo que representa más del 65% de los decesos totales. Tiene 90.180 muertos sobre 1.047.279 diagnosticados. Con 21.645 y 19.130 fallecimientos respectivamente, Italia y España son los países más castigados. Francia registró 17.167 muertos y el Reino Unido, 12.868. Hoy el director de la sección Europa de la Organización Mundial de la Salud dijo que Europa sigue en el "ojo del huracán" aunque reconoció "señales alentadoras" en algunos países.

7.00 | Casi 20 mil muertes

España reportó 551 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total en el país a 19.130, mientras los casos confirmados se incrementaron en cerca de 5200 para sumar 182.816. Pero este balance oficial comunicado por el Ministerio de Sanidad fue cuestionado en lo que se refiere al número de fallecidos, ya que desde las regiones de Madrid y Cataluña indicaron que hay miles de muertos más.

6.33 | All Blacks

Los rugbiers aceptaron congelar un 50% de sus ingresos debido a la suspensión de las competiciones. La Federación Neozelandesa de Rugby y el sindicato de jugadores llegaron a un acuerdo para congelar una suma de 15 millones de dólares, correspondientes a la mitad de los ingresos que quedan por percibir los jugadores de aquí a fin de año.

6.00 | Fallece el escritor chileno Luis Sepúlveda

El autor, que vivía en España, se contagió de Covid-19 en Portugal. De 70 años, había tenido los primeros síntomas el 25 de febrero cuando ya había regresado a Asturias. Si bien al principio habían asegurado que se encontraba en buen estado, su situación se complicó con el correr de los días.

5.22 | El centro, en Nueva York

El estado se mantiene como el epicentro del coronavirus en Estados Unidos, con un total de 214.832 personas contagiadas y 10.889 víctimas mortales. Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses realizaron más de 3,2 millones de pruebas de diagnóstico.

4.45 | Violencia en Nigeria

Las fuerzas de seguridad nigerianas mató al menos a 18 personas en el marco del despliegue realizado para hacer cumplir las restricciones de movimiento decretadas para combatir el coronavirus, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, que indicó que entre el 30 de marzo y el 13 de abril recibió 105 denuncias en 24 estados del país africano. Entre los posibles abusos había casos de violación, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

4.10 | Solidaridad

Un veterano de 99 años de la Segunda Guerra Mundial recaudó en el Reino Unido más de 15 millones de dólares para el sistema de salud. Tom Moore, un capitán que estuvo destinado en la India, lanzó un desafío para sumar donantes: recorrería a pie 100 veces los 25 metros de largo de su jardín, antes de cumplir 100 años, a fines de este mes.

3.30 | Sin apretón de manos

Dinamarca eliminará de la ceremonia de concesión de nacionalidades el apretón de manos, hasta ahora obligatorio, para poder seguir con estos trámites administrativos en plena pandemia. "Por supuesto, no podemos pedir a los nuevos ciudadanos que estrechen la mano al alcalde cuando las autoridades sanitarias recomiendan no hacerlo", dijo el ministro de Inmigración e Integración, Mattias Tesfaye.

02.57| Estocolmo frente a un balance alarmante

Suecia se distinguió en Europa por haber adoptado un enfoque flexible frente al coronavirus, pero los expertos se preguntan ahora si el modelo es adecuado, ya que el balance de víctimas es mucho más alarmante que el de sus vecinos nórdicos. Ayer Estocolmo superó el umbral de los 1000 muertos por Covid-19, de los que se registraron oficialmente 11.445 casos, una tasa de mortalidad muy alta en comparación con la observada en Finlandia, Dinamarca o Noruega.

01.09 | Trump presentará su plan para levantar la cuarentena

El presidente de Estados Unidos prometió entregar su hoja de ruta para la reactivación progresiva de la economía, paralizada por el coronavirus, y afirmó que su país, el más golpeado en el mundo por la pandemia, probablemente ya "pasó el pico" de contagios.

00.10 | México: llamado a los médicos

El gobierno volvió a hacer un llamado a los médicos para que apoyen al sector público al menos durante seis meses ante el eventual pico de la pandemia, que provocó 5847 contagiados y 449 muertes el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las contrataciones se harían entre esta semana y la próxima para dar a los profesionales un curso rápido para atender la contingencia.

00.03 | Lenín Moreno admitió que Ecuador no estuvo preparado

El presidente admitó que su país no estuvo preparado para enfrentar el brote, que dejó hasta el momento casi 7900 infectados y 388 fallecimientos. "He leído y he escuchado varios comentarios que señalan que no estuvimos preparados. Claro que no estuvimos preparados. Nadie lo estuvo", dijo Moreno en una cadena de radio y televisión local.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam