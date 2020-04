Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades del 20 de abril Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de abril de 2020 • 00:14

Desde que surgió en la ciudad de Wuhan, centro de China, el nuevo coronavirus causó la muerte de más de 165.000 personas en el mundo. De ellas, cerca de dos tercios ocurrieron en Europa. Sin embargo el país con más muertes es Estados Unidos: superó las 40 mil.

En total, ya hay casi dos millones y medio de contagiados. Después de EE.UU., la lista de naciones con más víctimas fatales provocadas por la pandemia la encabezan Italia, España, Francia y Reino Unido.

En la Argentina , desde que se conoció el primer caso el 3 de marzo hasta el momento, se registraron más de tres mil contagiados, 142 fallecidos y más de 700 personas que ya se recuperaron. Para evitar que se sature el sistema sanitario, el presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril y evalúa cómo continuar en función de la evolución del brote en del país.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.00 | Suspenden la inmigración en EE.UU.

"Firmaré un decreto para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos", escribió Trump esta noche en Twitter.

21.50 | Cifras en Estados Unidos

Estados Unidos registró 1.433 muertes ligadas al nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, una disminución respecto a la víspera, según el conteo de referencia de la Universidad Johns Hopkins. Esa cifra eleva a 42.094 el total de muertos desde el inicio de la pandemia.

21.30 | Nuevas cifras en México

México registró 511 nuevos casos de coronavirus, que asciende el total de contagios a 8.772, mientras que las muertes relacionadas con el nuevo virus se elevaron de 26 a 712, según informaron las autoridades de salud.

20.44 | En Colombia

Colombia extenderá una cuarentena nacional para contener la transmisión del coronavirus hasta el 11 de mayo, así lo anunció el presidente Iván Duque, aunque algunos sectores como la construcción se reabrirán con altas medidas de seguridad.

20.27 | Nuevo parte oficial en el país

20.15 | En Mar del Plata

Cerca de 80 personas que regresaron recientemente de países con circulación comunitaria del coronavirus y que no han presentado síntomas mientras cumplen la cuarentena obligatoria, fueron hisopadas hoy en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de una campaña de testeos masivos que alcanzará a casi 2.000 vecinos, informaron fuentes municipales.

19.00 | Testeos rápidos

El Gobierno usará 170.000 kits de testeos rápidos llegaron hoy desde China para hacer una investigación epidemiológica con el objetivo de medir el nivel de circulación del coronavirus en la población.

17.30 | Los números en Ecuador

En el último día se registraron 660 nuevos casos y 33 muertes por el virus , que afecta a todas las provincias ecuatorianas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que del total de contagiados 124 se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado, mientras que 1150 personas recibieron el alta hospitalaria.

17.15 | Sobre la ayuda narco

El presidente de México , Andrés Manuel López Obrador, rechazó la entrega de víveres por parte de bandas del crimen organizado. Dijo que estos gestos de la mafia no le sirven al país. "Ayuda el que dejen sus malandronadas, que le tengan amor al prójimo, que no le hagan daño a nadie. Ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando", afirmó en su habitual conferencia matinal. El mandatario se refirió así a la repartición de víveres por parte de cárteles en los estados de Tamaulipas y Jalisco, donde operan el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y también a la iniciativa de Alejandrina Guzmán, hija del "Chapo" Guzmán, quien la semana pasada regaló provisiones con el nombre e imagen de su padre a ancianos.

16.55 | Charla entre Putin y Maduro

El presidente ruso Vladimir Putin y el líder venezolano Nicolás Maduro discutieron en una llamada telefónica una cooperación entre ambos países durante la pandemia. Maduro agradeció a Putin el apoyo, el envío de pruebas para el virus, y ambos "señalaron la importancia" de crear "corredores verdes" para el suministro de medicamentos, alimentos y equipo "libre de guerras comerciales y sanciones".

16.20 | Sin Daniel Ortega

El gobierno de Nicaragua ordenó el regreso a clases de más de 1,8 millón de estudiantes de todos los niveles y la reanudación de labores de unos 130.000 empleados públicos pese a las críticas de los organismos sanitarios internacionales. Salvador Vanegas, asesor presidencial para temas de educación, dijo que los alumnos volvieron a las aulas después de 15 días de "receso" de Semana Santa decretado por el presidente Daniel Ortega, quien no aparece en público desde hace semanas.

16.00 | Derrumbe histórico

15.50 | Un médico del Hospital Fernández, positivo

El director Ignacio Previgliano confirmó que uno de los médicos de la institución debió ser internado tras presentar síntomas y resultar positivo en el test por Covid-19. Sin embargo, destacó que se trata del primer caso de coronavirus del hospital y que no puso en riesgo a ningún paciente. "Es un residente de anestesiología de segundo año que el 15 de abril empezó con dolor de cabeza y dificultad para tragar. Lo enviamos a la casa y el 16 estuvo en aislamiento y el 17 empezó con fiebre alta, sudoración y debió ser internado en una institución privada. Entonces se hizo hisopado", dijo en diálogo con TN .

15.15 | 20 mil muertos en Francia

Hoy el país informó sobre 547 nuevos fallecidos y superó así la cifra de 20 mil. Sin emabrgo, el dato positivo lo aportan los pacientes hospitalizados y admitidos en cuidados intensivos, que siguen a la baja según el director general de Salud, Jérôme Salomon. El coronavirus mató "con mucha diferencia, más que todas las epidemias de gripe, incluso las más mortíferas", señaló.

15.00 | Después de la cuarentena

14.22 | Acuerdo entre México y EE.UU.

Los gobiernos de López Obrador y Trump decidieron extender 30 días más las restricciones al tránsito terrestre "no esencial" en su frontera común. Ambos países acordaron la medida el pasado 20 de marzo y establecieron entonces que no afectaría el vasto comercio entre ambas naciones. "Las restricciones continuarán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo", agregó la cancillería.

13.55 | En avión

El segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas , que arribó esta mañana al país desde China, trajo 14 toneladas de insumos sanitarios requeridos por el Gobierno, en su mayoría material de laboratorio para realizar testeos. Tras más de 55 horas de viaje y luego de una escala de abastecimiento en Nueva Zelanda, el Airbus 330-200, especialmente acondicionado para el transporte de cargas, tocó pista a las 8.20.

13.30 | Decisión del Papa

Francisco anunció que pospone un año, para agosto del 2023, la celebración de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, programada en Portugal, debido a la pandemia. "Debido a la situación actual sanitaria y a sus consecuencias para el desplazamiento y la reunión de los jóvenes y las familias", el Pontífice aplazó la celebración, planeada inicialmente para agosto de 2022, precisa en un comunicado el Vaticano.

El Encuentro Mundial de las Familias, programado en Roma para junio de 2021, también fue aplazado para junio de 2022 por las mismas razones.

13.10 | Reino Unido

El país registró en los hospitales 450 nuevas muertes, la menor cifra diaria de fallecidos de las últimas dos semanas. El total ya llega a 16.522. Mientras tanto el gobierno está bajo presión para levantar la cuarentena, pero el primer ministro, Boris Johnson se mostró reacio y dejó entrever que la prioridad es evitar un segundo pico del brote.

13.00 | En la Ciudad

12.20 | Todos a la escuela

En Bielorrusia los niños regresaron a clases después de un periodo extendido de vacaciones de primavera, mientras las autoridades descartan ordenar el cierre de negocios o restringir la interacción en lugares públicos. El presidente Alexander Lukashenko fue quien dio la orden, aunque algunos padres optaron por dejar a sus hijos en casa. El mandatario, que gobierna el país desde hace más de 20 años, desestima constantemente las preocupaciones sobre el virus al catalogarlas como "coronapsicosis".

12.00 | Más protestas contra las restricciones

Cientos de personas volvieron a salir este lunes a la calle en varios puntos de Estados Unidos para protestar contra las restricciones de movimiento impuestas a causa de la pandemia. Los manifestantes, que aseguran que las medidas son un obstáculo para sus negocios, se hicieron sentir en los estados de Maryland, Indiana, Michigan y Ohio, entre otros, con pancartas con mensajes como "libertad por encima del miedo" y "acaben con el confinamiento".

11.33 | Pedido para China

La canciller alemana, Angela Merkel , pidió a las autoridades de China que sean lo más transparentes posible sobre la génesis del nuevo coronavirus, luego de las acusaciones contra Pekín de haber minimizado los efectos de la pandemia en su territorio. "Cuanto más transparente sea China, mejor será para todo el mundo" a fin de "sacar las enseñanzas", afirmó.

11.00 | Anuncio de Sebastián Piñera

El presidente de Chile confirmó un "retorno gradual" de los trabajadores de la administración pública y de las clases a partir de mayo, en medio de la crisis sanitaria. El país registra más de 10 mil infectados y más de 130 muertes. "La pandemia del coronavirus probablemente estará con nosotros hasta que se descubra una vacuna eficaz y masiva, lo cual podría tomar hasta 2 años", dijo.

10.40 | El reclamo de Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil afirmó que espera que las medidas de aislamiento decididas por varios gobernadores para evitar la propagación del brote sean levantadas esta semana, pese a que la pandemia, según el ministerio de Salud, se encamina hacia su auge en el país. "Espero que esta sea la última semana de esa cuarentena, de esa manera de combatir el virus, con todo el mundo en su casa. La masa no tiene cómo permanecer en su casa, con la nevera vacía", dijo al salir de su residencia oficial en Brasilia.

10.00 | Llamar al 147

Tras la polémica por la decisión del gobierno porteño de exigir a los mayores de 70 años un permiso para poder salir de sus casas, ahora desde la Ciudad dieron marcha atrás y dijeron que no es obligación comunicarse al 147 antes de salir a comprar o a pasear al perro. Sin embargo recalcaron que el objetivo de la medida es ofrecer una alternativa para reducir la exposición al coronavirus.

9.10 | En la Argentina hubo dos muertes y la cifra sube a 136

El Gobierno confirmó hoy dos muertes más por coronavirus y ya son 136 las víctimas en el país, lo que lleva el promedio a 3 decesos por cada millón de habitantes. Los fallecimientos corresponden a una mujer de 78 años residente en la provincia de Chaco y un hombre de 90 años que vive en Mendoza.

8.00 | Fútbol en Villa Gesell

Ayer la Policía debió dispersar a varias personas que jugaban un partido de fútbol en un barrio de la localidad balnearia de a pesar de la vigencia del decreto de aislamiento obligatorio. El hecho ocurrió en un terreno situado en 115 y 15 del barrio Monte Rincón y fue denunciado por un grupo de vecinos. La municipalidad indicó que no hubo detenidos.

7.35 | El precio de crudo de EE.UU. llega a su valor más bajo en 20 años

El crudo estadounidense cayó hoy más del 20% , por debajo de los 15 dólares el barril, un nuevo mínimo en más de dos décadas, debido al desplome de la demanda mundial provocado por la pandemia de coronavirus.

06.41 | España y una luz de esperanza

El país ibérico transita una nueva caída en la cifra diaria de muertos, con 399 víctimas, según reportes oficiales. Por otro lado, las autoridades sanitarias informaron que la cantidad de contagiados en dicho país supera las 200.000 personas.

Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades del 20 de abril Fuente: Reuters

5.11 | Médicos Sin Fronteras

Un enfermero nigeriano de Médicos Sin Fronteras (MSF) falleció por coronavirus en el noreste de Nigeria, el primer caso en esta región, devastada por diez años de conflicto con el grupo jihadista Boko Haram y donde viven cerca de dos millones de desplazados. "El análisis post mortem de uno de nuestros enfermeros indicó que ha fallecido de la Covid-19", indicó MSF en un comunicado.

La oenegé dijo igualmente que colabora con las autoridades para identificar a "las personas que pudieron estar en contacto con él".

04.40 | La pandemia del coronavirus deja 2,4 millones de casos

La pandemia originada en la ciudad china de Wuhan supera ya los 2,4 millones de casos y deja más de 165.000 víctimas mortales en 185 países del mundo, con Estados Unidos superando las 40.000 víctimas mortales y registrando un crecimiento diario por encima de los 25.000 casos.

02.00 | Alemania empieza un lento proceso de reapertura

Muchos comercios reabren sus puertas en la primera fase de una operación de levantamiento gradual del confinamiento, elaborada por el gobierno de Angela Merkel junto con los dirigentes de los 16 Estados federados. La canciller, cuya gestión de la crisis está siendo bien valorada, espera de este modo reactivar una economía que entró en recesión en marzo.

00.25 | Guatemala amplía el toque de queda

El presidente Alejando Giammattei prolongó hasta el próximo 27 de abril el toque de queda parcial vigente para frenar la pandemia, aunque cambió el horario de la medida y flexibilizó la circulación entre regiones. Médico de 64 años, anunció en un mensaje a la nación que a partir de ahora será aplicado desde las 18 hasta las 4 de la madrugada.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam