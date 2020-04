Crédito: Tomás Cuesta

A casi cuatro meses de que se dieran a conocer los primeros casos de coronavirus en China, ya son más de 197.000 las personas que murieron por la enfermedad en todo el mundo.

El país más afectado es Estados Unidos, donde se registraron más de 50.000 muertos. En Europa, Italia, España y Francia tienen la mayor cantidad de positivos y de muertes, más de 22.000 cada uno. Alemania y Reino Unido también están en crisis por el brote.

En la Argentina, hasta el momento son 3607 los contagiados y 180 los fallecidos, mientras que más de 976 personas ya se recuperaron.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio rige, por ahora, hasta mañana, aunque se espera en las próximas horas el anuncio de una nueva prórroga por parte del presidente Alberto Fernández , con el objetivo de evitar que se sature el sistema sanitario.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.10 | Bolivia: el gobierno busca flexibilizar la cuarentena pero advierte que la próxima semana será clave

"Estamos viendo un tema de flexibilización para poder avanzar; hay que buscar los puntos medios de equilibrio y que no se nos disparen los contagios, porque tenemos limitaciones, no solo en Bolivia sino en la región, porque no se invirtió en salud", afirmó el ministro de Economía, José Luis Parada.

El Ministerio de Salud reportó esta noche 866 casos confirmados de coronavirus (59 en las últimas 24 horas) y 46 fallecimientos (dos en el último día) por la enfermedad.

22.40 | Venezuela flexibilizó la cuarentena para niños y ancianos, y los exhortó a salir a ejercitarse

El presidente Nicolás Maduro anunció anoche su decisión de flexibilizar la cuarentena para los menores y los adultos mayores durante dos días, mañana y el lunes, a manera de "experimento". "Es un experimento, para que todas las comunidades, a un kilómetro alrededor, puedan caminar", dijo.

En Venezuela rige una estricta "cuarentena social colectiva" decretada por el mandatario a mediados de marzo pasado y que, tras ser prorrogada una vez, tiene vigencia hasta la mitad de mayo próximo.

Hoy reportaron cinco nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, que elevaron el total de casos confirmados en el país a 323, de los cuales 181 estaban actualmente infectados (todos internados), 10 fallecieron y 132 se recuperaron.

21.30 | Alberto Fernández prorrogó la cuarentena hasta el 10 de mayo

21.00 | El Gobierno decidió prohibir todos los vuelos hasta septiembre

Hasta el 1° de septiembre no habrá vuelos comerciales en la Argentina. Solo después de esa fecha se podrán comercializar pasajes, previa autorización del regulador.

La medida será publicada en el Boletín Oficial, según confirmaron desde la cartera del Ministerio de Transporte.

20.32 | Se registraron 173 casos y seis nuevas muertes por coronavirus en la Argentina

17.22 | Murió una persona en la Argentina y ya suman 180 los fallecidos

17.03 | Portugal considera recuperados a los pacientes leves que superen un solo test de coronavirus

Las autoridades sanitarias de Portugal anunciaron que un solo test negativo será suficiente para contabilizar como recuperados a los pacientes de coronavirus que no hayan necesitado hospitalización. En total el número de infectados en el país lusófono es de 23.392, mientras que el de fallecidos, 880.

"A partir de ahora con un solo test negativo los pacientes que no fueron hospitalizados serán considerados recuperados, una modificación de criterio que sigue la línea de otros países", explicó la ministra de Salud, Marta Temido.

17.01 | Coronavirus en Francia

La Dirección General de Sanidad de Francia informó que 369 personas fallecieron en las últimas 24 horas en el país europeo. El número de fallecidos asciende a 22.614.

16.39 | Sobre los recursos presentados en los tribunales para pedir la prisión domiciliaria de los exfuncionarios kirchneristas presos por corrupción

16.20 | Chile reportó su mayor cifra de contagios en un solo día

Según el reporte actualizado de las autoridades chilenas, los nuevos infectados en el país vecinos sumaron en día 552. En total hay 12.858 pacientes con Covid-19 y 181 fallecidos.

14.36 | El número de muertos en el mundo superó la barrera de los 200.000

Luego de que Francia confirmara 369 decesos en las últimas 24 horas, la cantidad total de víctimas en el mundo llegó a 200.243. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizan más de 2.840.000 casos de contagio en 193 países o territorios.

14.20 | Policías rompieron el aislamiento en La Pampa

14.10 | En Italia continúa bajando el número de muertos, internados y casos diarios

Según el boletín diario de la Proteccion Civil, el país europeo sumó otros 415 decesos en las últimas 24 horas, el número más bajo desde el 17 de marzo pasado, que llevó el balance total a 26.384.

13.32 | La OMS, en contra de los "pasaporte inmunológicos"

13.02 | Ya son 179 los muertos en el país por coronavirus

En un nuevo parte diario, se confirmaron tres nuevas muertes de coronavirus en la Argentina, con lo que el total de fallecidos trepa a 179 en todo el país. Así se anunció esta mañana en conferencia de prensa. Además, se detalló que hay 144 personas en terapia intensiva.

"La cantidad de personas fallecidas es de 179. La tasa de letalidad es del 4,9% en Argentina sobre el total de casos. 73 es la edad promedio de los fallecidos. Hay un 20% de transmisión comunitaria", dijo Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias.

Por otra parte, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, se refirió a los testeos rápidos realizados ayer en la ciudad de Buenos Aires, que dieron todos negativo. "Hemos superado los 1000 tests por millón de habitantes con un promedio de menos del 10% de casos positivos. Hay que seguir fortaleciendo las precauciones cuando se sale a la calle", dijo.

11.30 | Un bebé de seis meses de la villa 1-11-14 dio positivo

Un bebé de seis meses con fiebre y síntomas compatibles con el coronavirus Covid-19 dio positivo al testeo esta semana en el laboratorio del Hospital Garrahan .

Así lo confirmó en una entrevista con radio Ciudad Rosa Bologna, jefa Servicio de Epidemiología e Infectología del principal hospital infantil del país, y agregó que tienen un segundo caso de un nene de tres años. Ambos evolucionan favorablemente.

Sobre el bebé, que sería la persona más joven del país en contraer el virus, Bologna contó que no estaba internado en el Garrahan y que fue llevado por sus padres porque presentaba fiebre.

10.10 | Cristina Kirchner sobre el fallo de la Corte: "El Congreso ya puede sesionar virtualmente"

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que el Congreso nacional " ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de leyes", tras la acordada de la Corte Suprema de Justicia que avaló anoche que el Senado pueda sesionar a distancia.

"Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin" Saludos a todos y todas", escribió esta mañana la expresidenta en su cuenta oficial de Twitter.

08.12 | España registró 378 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad español informó un ligero aumento de los muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, en la que han fallecido 378 personas, después de que ayer fueran 367. En total, son 22.902 personas las que han fallecido desde el inicio de la pandemia.

Los contagios diagnosticados ayer son 2944 y las personas curadas 3553, de modo que el total de infectados es 223.759 y 95.708 el total de personas recuperadas.

07.15 | Alemania: crece el debate por el "pasaporte de inmunidad" al coronavirus

Mientras que el desconfinamiento comenzó en varios países, los expertos han hablado de la posibilidad de "pasaportes de inmunidad" que permitirían a quienes hayan desarrollado una protección contra el virus volver al trabajo antes que los demás.

En Alemania se están llevando a cabo amplios estudios, en los que se han realizado decenas de miles de estas pruebas. En otros lugares, el nivel de inmunidad de la población también interesa a los investigadores y a los responsables políticos.

04.00 | Tokio llama al confinamiento total

Las autoridades de Tokio llaman al confinamiento total durante los próximos 12 días. El gobierno ha instado a sus residentes a no salir de casa entre hoy sábado y el miércoles 6 de mayo para cortar de raíz el actual ritmo de propagación del coronavirus con el inicio de lo que llaman "la semana de quedarse en casa", y que incluye las vacaciones de primavera, la "semana dorada".

02.16 | India permite la apertura de comercios

El Gobierno de India comunicó su decisión de permitir la apertura de comercios y tiendas de barrio, incluidas las ubicadas en complejos residenciales dentro de áreas municipales, en medio de la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado más de 23.000 casos y 1.700 muertes en el país.

00.40 | Maduro flexibilizará la cuarentena

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , anunció este viernes la flexibilización de la cuarentena que declaró en marzo contra el nuevo coronavirus, al permitir que el domingo y el lunes, a manera de "experimento", niños y ancianos salgan unas horas.

00.05 | Por décimo día, China no informó nuevas muertes por coronavirus.

Doce casos nuevos fueron informados el sábado, 11 de ellos importados y uno de transmisión local en la provincia nororiental de Heilongjiang, fronteriza con Rusia, según la Comisión Nacional de Salud.

Solo 838 personas continúan hospitalizadas con COVID-19, mientras que otras 1.000 están en aislamiento y bajo vigilancia debido a que se sospecha que están contagiadas o dieron positivo en los análisis pero no presentan síntomas.

China, que se presume es la fuente de la pandemia, acumula un total de 82.816 casos, incluidas 4.632 muertes.

