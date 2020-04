Coronavirus: en Alemania se evitó el confinamiento total y el colapso de los hospitales, pero ahora se teme por posibles recaídas Fuente: Reuters

Los contagiados en el mundo por coronavirus superaron los tres millones. Y los fallecidos, los 200 mil. Desde diciembre, cuando se anunciaron los primeros casos en la ciudad china de Wuhan, hasta hoy son cerca de doscientos los países afectados. ¿Los más complicados? Estados Unidos, que registró más de 54 mil muertes; Italia, que suma más de 26 mil fallecidos; y España, que confirmó tener más de 23 mil víctimas mortales.

En América Latina, Brasil es la nación con mayor cantidad de infectados y fallecidos. En la Argentina, hasta el momento son 4003 los enfermos y 197 los muertos, mientras que más de mil personas ya se recuperaron. El presidente Alberto Fernández confirmó este sábado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado el 20 de marzo rige, por ahora, hasta el 10 de mayo, con el objetivo de evitar que se sature el sistema sanitario.

23.00 Continúan los envenenados en Estados Unidos

El Centro para el Control de Envenenamientos de Nueva York informó que recibió un centenar de llamadas por accidentes con desinfectantes, luego de que el presidente Donald Trump recomendara el jueves pasado inyectarse lavandina u otros productos similares para combatir el coronavirus.

21.47 Sesiones presenciales de diputados

El cuerpo médico de la Cámara de Diputados de la Argentina presentó hoy un informe a los presidentes de bloques e interbloques del cuerpo por el cual "desaconseja" llevar a cabo una sesión presencial en el recinto del Congreso por el consecuente incumplimiento de las medidas de prevención requeridas ante la pandemia.

21.37 Motín en una cárcel para exigir remedios

Autoridades de Perú sofocaron hoy un motín en una cárcel de Lima, donde los presos se rebelaron en demanda de medicamentos contra el coronavirus y un mayor alcance de los indultos anunciados por el gobierno en el contexto de la lucha contra la pandemia.

21.12 En México

Las autoridades mexicanas reportaron el lunes 852 nuevos casos conocidos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 15.529.

20.40 Estados Unidos, con los ojos puestos en China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que están investigando al país asiático. Según denunció Trump, China podría haber detenido el coronavirus antes de que se expandiera por el mundo.

20.30 Francia superó las 23.000 muertes

Francia, el cuarto país con más casos confirmados y muertes por coronavirus, reportó hoy 437 fallecimientos en las últimas 24 horas, con lo que acumulaba 23.293 decesos desde el 1 de marzo.

20.20 No hay tregua en Brasil

Más de 330 personas murieron hoy por coronavirus en Brasil, lo que elevó el número de fallecidos a 4.543, mientras en el estado Amazonas se registró un récord de sepulturas, a la espera de una autorización del gobierno federal para enviar un avión con 2.000 ataúdes y evitar el colapso del sistema funerario de su capital.

20.11 Nuevo parte oficial

En las últimas 24 horas, confirmaron 111 nuevos casos de Covid-19 en la Argentina. Con estos registros, suman 4.003 positivos en el país.

Se registraron cinco nuevas muertes. Son dos mujeres, una de 81 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 70 años, residente en la provincia de Córdoba; y tres hombres, dos de 81 y 68 años, ambos residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otro de 90 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 197.

19.05 | Más de 3 millones de casos de coronavirus detectados en el mundo

Más de tres millones de casos del nuevo coronavirus han sido reportados en el mundo, cerca del 80% de ellos en Europa y Estados Unidos, según un recuento realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales hoy.

18.25 | Se registraron 97 femicidios en lo que va del año y aumentaron las denuncias durante la cuarentena

En lo que va del 2020 se registraron 97 femicidios en todo el país y aumentaron la cantidad de denuncias en el aislamiento obligatorio por el coronavirus ya que "el mayor lugar de peligrosidad para la víctima es su domicilio", informó hoy el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

17.45 | Más de 22 mil efectivos de las Fuerzas Armadas trabajan en tareas de ayuda contra la pandemia

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, informó hoy que más de 22 mil efectivos de las Fuerzas Armadas se sumaron a las tareas de ayuda por la pandemia de coronavirus en todo el territorio de la Argentina.

17.10 | Son 18 los laboratorios que realizan testeos de coronavirus en territorio bonaerense

Un total de 18 son los laboratorios en la provincia de Buenos Aires que realizan desde hoy testeos para la detección del coronavirus, con una capacidad de 1.200 determinaciones diarias, informó hoy el Ministerio de Salud bonaerense. La cartera sanitaria informó que desde hoy se integraron a la Red de Laboratorios para testear el coronavirus otros cinco centros en hospitales, facultades e institutos que cumplen con todos los requisitos necesarios para el procesamiento de muestras de virus respiratorios con nivel de bioseguridad de tipo 2.

16.35 | El coronavirus no da tregua en Brasil: más de 4.200 muertos y 63.000 casos

Más de 100 personas murieron hoy por coronavirus en Brasil, lo que elevó el número de fallecidos a 4.298, mientras que en Amazonas se registró un récord de sepulturas, a la espera de una autorización del gobierno federal para enviar un avión con 2.000 ataúdes y evitar el colapso del sistema funerario de su capital.

15.55 | El gobernador Suárez autorizó salidas recreativas en toda Mendoza

El gobernador Rodolfo Suárez confirmó hoy la implementación de las salidas con fines recreativos en toda la provincia de Mendoza, respetando las cuidados sanitarios y restricciones impuestas por el decreto presidencial, al tiempo que habilitó en algunos departamentos actividades y servicios exceptuados, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

15.20 | El Frente de Todos anuncia que buscará ratificar una veintena de DNU del Ejecutivo

La comisión bicameral parlamentaria de control de los Decretos de Necesidad y Urgencia analizará mañana, en una reunión virtual, una veintena de DNU firmados por el presidente Alberto Fernández para afrontar la pandemia de coronavirus, en un encuentro en el que el Frente de Todos buscará emitir dictamen de respaldo a esa normativa.

14.45 | Controlan un principio de motín en el penal de La Rioja tras la muerte de un preso

Un preso del penal de La Rioja murió hoy a raíz de las quemaduras que sufrió al incendiarse el colchón de su celda, lo que derivó en un principio de motín de otros detenidos de esa unidad que reclamaron por mejores condiciones de alojamiento, la aceleración de las causas y la falta de visitas por la pandemia de coronavirus, informaron fuentes oficiales.

14.05 | Se relanza CuidAr, la aplicación del coronavirus en Argentina

El gobierno nacional relanza una nueva versión de CuidAr, la aplicación que posibilita el autoexamen de síntomas de coronavirus con nuevas herramientas de cuidado y prevención, el permiso de circulación y el contacto a los gobiernos provinciales, cuya primera edición tiene hoy 1.300.000 usuarios y permitió hacer 1.800.000 autoexámenes,

13.20 |Catamarca, sin casos positivos de coronavirus, no habilitará las salidas de esparcimiento

Catamarca reafirmó hoy que mantendrá las restricciones del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus y que no serán habilitados permisos para la realización de actividades al aire libre o de esparcimiento.

12.45 | Trump desata la polémica al rechazar que se rescate a estados gobernados por los demócratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuestiona que se utilice el dinero de los contribuyentes para rescatar a estados y ciudades "mal gestionados" por gobernantes del Partido Demócrata.

12.16 | Burkina Faso

El presidente Roch Marc Christian Kaboré decretó como obligatorio el uso de tapabocas en todo el país para frenar la propagación del virus, que deja ya 632 casos y 42 fallecidos. En un mensaje publicado en su Twitter, saludó el "compromiso ciudadano" demostrado en las últimas semanas y pidió respetar las medidas para "controlar la propagación comunitaria de la Covid-19".

11.50 | Al límite

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo que el sistema de salud está llegando al límite de las posibilidades de tratamiento para las personas infectadas. El país registra 27.517 casos positivos y 728 víctimas confirmadas. Enfatizó: "No es que el sistema se haya derrumbado y que hayamos cruzado los brazos, seguimos trabajando para poder ayudar a todos los pacientes que necesitan hospitalización y atención médica".

11.15 | Tránsito en París

Después de seis semanas de encierro, los parisinos salen cada vez más a las calles, un relajamiento de la cuarentena que preocupa a las autoridades. La escena de este fin de semana causó conmoción en las redes sociales: decenas de personas bailando en una calle de Montmartre bajo el ritmo de la famosa canción de Dalida "Laissez-moi danser". Según una fuente policial, que llegó para despejar a la multitud, los infractores se dispersaron de forma pacífica y no se impuso ninguna multa.

10.50 | ¿En conflicto?

El presidente Alberto Fernández aclaró que "no hubo conflicto" con los gobiernos de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en torno a las salidas recreativas que autorizó en su mensaje del sábado. "No hubo tal conflicto", respondió y agregó que "el decreto prevé que las condiciones de salida las fijaba cada provincia según su situación epidemiológica".

10.30 | Nuevo vuelo Buenos Aires-Barcelona

Aerolíneas Argentinas confirmó la realización de un nuevo vuelo especial desde la ciudad catalana y con fecha de arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 3 de mayo a las 3.45 de la madrugada. Bajo el número AR1160, el Airbus 330-200 transportará a 264 argentinos de regreso al país.

10.05 | Para la vacuna

Tras recuperarse, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson donaron su sangre para la investigación de la vacuna contra el Covid-19. El actor, que anunció que él y su mujer habían dado positivo en marzo, participa ahora en un estudio médico para ver si sus anticuerpos serán útiles para los científicos.

9.40 | Sin aulas llenas hasta diciembre

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que se postergan las clases presenciales hasta diciembre con la intención de limitar la propagación. "Es nuestra obligación constitucional cuidar la salud; estoy seguro que los padres van a entender esto y colaborar", afirmó el presidente en una conferencia de prensa.

9.05 | La primera novela del coronavirus

En apenas 15 días, el escritor español Roberto Domínguez Moro escribió "El confinado", el primer thriller sobre el aislamiento y el coronavirus que narra la historia de un informático treintañero angustiado y al borde de la paranoia en el contexto de la pandemia. El protagonista es Juan, un joven que vive con angustia los momentos previos al aislamiento social y la primera semana de encierro en el centro de Madrid.

8.33 | Otra extensión

Honduras prorrogó hasta el 3 de mayo el "toque de queda absoluto" declarado por la pandemia, a excepción de algunas regiones donde regirán restricciones específicas. Así lo anunció el secretario de Seguridad, Jair Meza. Los hondureños podrán salir a la calle de lunes a viernes entre las 9 y las 17 (hora local) en función del número en el que acabe su carnet de identidad, solo para cuestiones esenciales y con tapabocas.

8.11 | Por redes sociales

La Policía de Turquía detuvo a más de 400 personas acusadas de haber hecho "provocaciones" en las redes sociales sobre temas relacionados con la pandemia. "A lo largo de los últimos 42 días se han detectado 6362 cuentas en las redes sociales, 855 sospechosos han sido identificados y 402 personas han sido detenidas", declaró el gobierno en un comunicado.

7.40 | Libre del virus

La primera ministra Jacinda Ardern afirmó que Nueva Zelanda logró una importante batalla contra el nuevo coronavirus, al no registrar más casos de contagios locales. "No hay transmisión (del virus) generalizada y no detectada en Nueva Zelanda", declaró. "Hemos ganado esta batalla", celebró tras cinco semanas de restricciones.

7.10 | Bélgica

Un total de 7207 personas murieron en el país como consecuencia del coronavirus y 46.687 contagios fueron confirmados en el laboratorio, según el último balance ofrecido este lunes por el Servicio de Salud Pública. En las últimas 24 horas el número de muertes notificadas fue de 113, 60 de ellas en centros hospitalarios y el resto en residencias.

6.30 | Boris Johnson llamó a seguir en cuarentena

El primer ministro apareció hoy en público por primera vez tras curarse del nuevo coronavirus. Dijo que el Reino Unido "empezó a invertir la tendencia" de la pandemia y llamó a "continuar con el confinamiento".

6.14 | 331 muertos

El gobierno de España actualizó esta mañana la cifra diaria de infectados y muertos a causa de la pandemia de coronavirus y anunció que 331 personas fallecieron en las últimas 24 horas, número que lleva el total de víctimas a 23.521. Asimismo destacaron que los contagiados ya son 209.465 y que los pacientes curados superaron los 100 mil.

5.15 | Kim Jong-un reaparece en un mensaje

Luego de dos semanas sin informar sobre actividades oficiales, hoy los medios de Corea del Norte publicaron una noticia sobre el líder Kim Jong-un e intentaron así desterrar los muchos rumores sobre su salud que llegaron a indicar que estaba muerto. Según los medios, el líder envió felicitaciones a unos trabajadores de la construcción. Se trata del segundo mensaje de este estilo en días.

04.30 | Las bolsas europeas y de Tokio empiezan en alza

Las bolsas europeas y la de Tokio comenzaron la semana en alza este lunes, alentadas por las medidas de desconfinamiento en varios países por un lado y luego de que el Banco de Japón diese a conocer un nuevo apoyo a la economía nipona en el otro.

03.39 | Alemania presenta una baja en los casos

La pandemia dejó en el país más de 155.000 personas contagiadas y provocó la muerte de 5750, según el balance publicado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Los 1018 casos del último día suponen un descenso significativo respecto de los 1737 del balance anterior.

00.30 | En China

El Ministerio de Salud informó que se registró tan solo un nuevo caso coronavirus de transmisión local, en la provincia de Heilongjiang, y otros dos importados, mientras que, un día más, no hubo muertes. El último balance mantiene el número de fallecidos en 4632, mientras que el de contagios aumentó ligeramente a 82.830.

