Fuente: LA NACION

Los contagiados en el mundo por coronavirus superaron los tres millones. Y los fallecidos, los 200 mil. Desde diciembre, cuando se anunciaron los primeros casos en la ciudad china de Wuhan, hasta hoy son cerca de doscientos los países afectados. ¿Los más complicados? Estados Unidos, que registró más de 54 mil muertes; Italia, que suma más de 26 mil fallecidos; y España, que confirmó tener más de 23 mil víctimas mortales.

En América Latina, Brasil es la nación con mayor cantidad de infectados y fallecidos. En la Argentina hoy es el día 40 de la cuarentena. Hasta el momento son 4003 los enfermos y 197 los muertos, mientras que más de mil personas ya se recuperaron. El presidente Alberto Fernández confirmó este sábado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado el 20 de marzo rige, por ahora, hasta el 10 de mayo, con el objetivo de evitar que se sature el sistema sanitario.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.48 | Nicaragua anunció medidas de prevención pero también que promoverá el turismo interno

Cuestionado por no haber dispuesto medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus, el Gobierno anunció hoy que promoverá el distanciamiento social y el uso de barbijos, pero también que promoverá el turismo dentro del país.

La vicepresidenta, Rosario Murillo, afirmó esta tarde que a partir de mañana se impulsará "la distancia personal de precaución y también el uso de mascarilla", medidas que hasta ahora estaban prohibidas incluso dentro de hospitales, según denunció hoy mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

23.16 | Human Rights Watch denuncia a Filipinas por omitir información de muertes por Covid-19 en las cárceles

La ONG denunció al Gobierno de Filipinas por no haber informado de manera completa acerca de las muertes por coronavirus que se produjeron dentro de las cárceles del país, y pidió no sólo que se investiguen, sino que además se mejoren las condiciones de salubridad de estos centros.

Filipinas es el país con un mayor grado de congestión dentro de sus penitenciarías. En 2019 más 215.000 personas se amontonaban en espacios destinados en principio para albergar sólo a 40.000 de ellas.

22.50 | Colombia registró su mayor cantidad diaria de contagios de coronavirus

Reportó hoy 352 nuevos contagios, la cantidad diaria más alta desde que la pandemia llegó al país, lo que llevó a 5.949 el total de casos confirmados.

Asimismo, en las últimas 24 horas 16 personas murieron por Covid-19, por lo que las víctimas fatales por la enfermedad sumaban 269 y la tasa de letalidad de la enfermedad en el país era de 4,5%, informó esta noche el Ministerio de Salud.

22.18 | Hospitales privados en Ciudad de México empiezan a saturarse con casos de coronavirus

Se trata de los cinco hospitales privados más grandes de la capital mexicana. El Centro Médico ABC, Médica Sur, Hospital Español y dos clínicas del Grupo Empresarial Ángeles no estaban recibiendo a más pacientes con Covid-19.

"De momento, no tenemos camas disponibles", dijo un trabajador de la sucursal del Centro Médico ABC.

21.45 | Quito seguirá en cuarentena pese a la flexibilización dispuesta por el gobierno de Ecuador

Así lo resolvió hoy la Legislatura de Quito, que la ciudad permanecerá en cuarentena a partir del lunes próximo, pese a que el gobierno de Ecuador habilitó a las autoridades locales a flexibilizar o eliminar las restricciones a partir de esa fecha, según la evolución de la pandemia de coronavirus en cada zona.

20.58 | Presos liberados: la oposición alertó sobre "una epidemia de delitos"

La liberación de presos definida en el marco de las medidas de prevención del coronavirus generó múltiples rechazos en el arco opositor , que apuntó contra la Casa Rosada y el gobierno bonaerense responsabilizándolos de generar un perjuicio para la seguridad de la sociedad en general y los derechos de las víctimas en particular. "No son admisibles las presiones a jueces para que liberen masivamente a los detenidos y tampoco son admisibles las recomendaciones, ya que expresan un paternalismo jurídico que banaliza el principio de la independencia y por ende ofende la Constitución", señaló Pro en un comunicado.

20.10 | Confirman 10 nuevas muertes en la Argentina y 124 personas contagiadas en las últimas 24 horas

Con estos registros, suman 4.127 positivos en el país. Hasta el momento, la cantidad de personas fallecidas es 207.

Las víctimas fatales son 8 mujeres, cinco de 87, 80, 83, 69 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 84 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 85 años, residente en la provincia de Córdoba, y otra de 70 años residente en la provincia de Neuquén; y dos hombres, uno de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otro de 86 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

19.30 | Una foto para dar por superado el cortocircuito

El cortocircuito entre el gobierno nacional y el gobierno porteño por el anuncio sobre salidas de esparcimiento en el marco de la cuarentena por el coronavirus quedó atrás. Ese es el mensaje que procuraron dar hoy el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en un encuentro que compartieron en la Casa Rosada.

18.25 | Brasil registró otro récord de muertes en 24 horas

Con 474 muertos en 24 horas, Brasil registró otro récord en la pandemia del nuevo coronavirus. El número de personas diagnosticadas con Covid-19 en el país aumentó a 71.886 y el número total de muertes llegó a 5017. Los datos fueron publicados por el Ministerio de Salud. En el último balance del gobierno, ayer, el número total de personas infectadas había llegado a 66.501, con 4543 muertes confirmadas.

17.10 | Están varados en Tailandia y debieron pasar una noche en un calabozo

Tres argentinos que quedaron varados en Tailandia fueron detenidos por la policía local de Bangkok, que los acusó de no respetar la distancia social en el marco de la cuarentena por el coronavirus. Los jóvenes, quienes se encuentran a la espera de poder volver al país, se encontraban en el hall del hotel en el que se hospedan, cuando los agentes ingresaron y se los llevaron. Luego de varias horas en un calabozo, y tras pagar una multa de US$1500, finalmente fueron liberados.

16.30 | Zaffaroni defendió la liberación de presos

El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni defendió la liberación de presos en el marco de la pandemia de coronavirus y remarcó que "no se trata de violadores y homicidas" sino de personas que cometieron delitos "sin violencia física". "Nadie habla de soltar a violadores y homicidas. El tema es proceder de forma racional para evitar una masacre. La idea racional es ver, primero, quiénes están en situación de riesgo. Y segundo, quiénes están cerca de salir", sostuvo respecto de las salidas de presos que impulsa el oficialismo.

15.45 | Murió otra residente del geriátrico clausurado en Belgrano

Una mujer de 92 años que residía en el geriátrico del barrio porteño de Belgrano que debió ser evacuado la semana pasada tras detectarse 19 casos de coronavirus Covid-19 murió esta madrugada convirtiéndose en el segundo deceso entre los residentes, según confirmó el abogado de la familia, que además pidió la detención de los dueños del lugar. El martes pasado ambulancias del SAME , junto a personal de la policía federal evacuaron a más de 20 personas, entre residentes y trabajadores, del inmueble ubicado en Los Incas 3093.

13.50 | La dramática historia de una reconocida médica que se suicidó en Nueva York

La directora médica de emergencias de un hospital de Manhattan que trataba a numerosos pacientes con coronavirus se suicidó el domingo pasado, según informaron su padre y la policía de Nueva York. La doctora Lorna M. Breen, que tenía 49 años y se desempeñaba como jefa del Departamento de Emergencias del Hospital Allen New York-Presbyterian , murió en Charlottesville, Virginia, donde se encontraba en casa de su familia, dijo su padre en una entrevista. Su padre, el también médico Philip C. Breen, dice que su hija había descrito devastadoras escenas del atroz efecto del virus en los pacientes.

12.40 | Advertencia de Putin

El presidente ruso alertó de que su país aún no alcanzó el pico de la epidemia de coronavirus pero sin embargo dijo que planea un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo. "La situación sigue siendo difícil. Los especialistas y los científicos con lo que estamos en contacto permanente para verificar nuestros planes y medidas dicen que aún no se alcanzó el pico", declaró Vladimir Putin.

12.12 | Motín en Perú

Ocho presos fallecieron en un motín en una cárcel de Lima por temor al nuevo coronavirus. "En el penal Miguel Castro Castro resultaron ocho personas fallecidas", dijo la Policía. "Todos los cadáveres fueron trasladados a la morgue para la necropsia de ley con diagnóstico de presunto impacto de bala", agregó.

11.38 | Las rutina en Francia

El primer ministro Edouard Philippe comunicó a los franceses que a partir del 11 de mayo reabrirán todos los comercios, con la excepción de bares y restaurantes, y volverán los estudiantes a las clases. "El uso de mascarilla será recomendado para el personal y los clientes. Un comerciante podrá subordinar la entrada a llevar mascarilla", indicó.

11.05 | Por las misas

En Italia la Iglesia reclama celebrar misa tras casi dos meses de confinamiento. "Los obispos no pueden aceptar ver comprometido el ejercicio de la libertad de culto", protestó la Conferencia Episcopal en un comunicado luego de que el primer ministro Giuseppe Conte anunciara que en mayo abrirán fábricas, tiendas y museos pero no los templos por los riesgos "inevitables" que implican las manifestaciones masivas.

10.10 | Suba en Alemania

Las autoridades mostraron su preocupación hoy debido al aumento de la tasa que mide la cantidad de personas que puede contagiar un solo infectado de coronavirus. "Este es un llamado a que todos mantengamos lo que hemos conseguido, todos juntos lo hemos estado haciendo bien comparativamente", dijo Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Kosh, centro epidemiológico de referencia. "No queremos que el sistema sanitario se desborde ni que más personas mueran por Covid-19", agregó,

9.50 | ¿Residuos contagiosos?

Los hospitales italianos en primera línea en la lucha contra el coronavirus acumulan montañas de residuos médicos potencialmente contaminados. "En comparación respecto a antes de la pandemia, los desechos especiales potencialmente infectados se han duplicado e inclusive triplicado (en volumen)", indicó un responsable de gestionar los residuos en el hospital de Cremona, al sureste de Milán.

9.27 | Fin de la emergencia

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aseguró que el estado de emergencia no se renovará el 2 de mayo, fecha del fin, y que confía en que "no sea necesario" tener que recurrir de nuevo a él. El país encara ahora una etapa basada en "controlar la situación", que "no puede verse como normal" pero sí dará pie a la reapertura progresiva de actividades y servicios.

9.00 | El hambre y la pobreza

La pandemia llevará a un incremento del hambre y la pobreza en los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo a un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. "Las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios", contempla el documento, que estima que un tercio de la población se encontraba en "inseguridad alimentaria" (incertidumbre en su capacidad de obtener alimentos) antes de la aparición de los primeros casos.

8.33 | A toda la población

Luxemburgo informó su intención de realizar en un mes pruebas de detección del nuevo coronavirus a sus 600.000 habitantes, a razón de hasta 20.000 tests diarios. En el Gran Ducado, yas e confirmaron 88 muertos y 3729 casos de contagio.

8.05 | Como tratamiento

El grupo farmacéutico Pharma Mar anunció que tiene autorización del regulador español para iniciar los ensayos clínicos de un tratamiento para pacientes de Covid-19 con el anticancerígeno aplidina. El 13 de marzo, el grupo dijo que unos estudios in vitro habían mostrado que el fármaco podría ser eficaz en el tratamiento de la actual pandemia.

7.40 | Desalojo en Berlín

Una residencia de mayores fue evacuada durante la noche en la capital de Alemania debido a que había varias personas contagiadas, informó hoy un portavoz del cuerpo de bomberos, quien agregó que 76 pacientes fueron trasladados a hospitales. El director del centro Andreas Chickowsky dijo que al menos 18 pacientes habían contraído la enfermedad y que tres de ellos estaban en estado crítico.

7.15 | Un minuto de silencio

En el Reino Unido los británicos, encabezados por el primer ministro Boris Johnson, guardaron un minuto de silencio en honor al personal sanitario y otros cuidadores que fallecieron mientras combatían el virus. En los hospitales, los supermercados, las calles, bajo la lluvia, el país recordó a 82 empleados del servicio público de salud y a 16 trabajadores sociales muertos. El homenaje terminó con un aplauso.

6.11 | Las muertes en España

En 24 horas fallecieron por coronavirus en España 301 personas, según confirmaron las autoridades sanitarias, que indicaron además que ahora el número total de fallecidos es 23.822. Con este dato, el país confirma la desaceleración de la curva del brote, que tuvo su pico a principios de abril cuando se registraron 950 decesos en solo un día.

5.35 | Vuelta a la rutina

Esta mañana bien temprano la gente en Nueva Zelanda salió de sus casas. Los surfistas se metieron al mar, los obreros regresaron a los andamios y los baristas encendieron las máquinas de espresso mientras el país levantaba su estricta cuarentena ante los esperanzadores indicios de que el coronavirus fue derrotado.

5.08 | China contra Trump

Pekín acusó a los políticos estadounidenses de "decir mentiras descaradas" sobre la pandemia, luego de que el presidente Donald Trump sugiriera que podría pedir una compensación económica a China por los daños causados. "Los responsables estadounidenses han ignorado la verdad en varias ocasiones y han proferido mentiras descaradas", dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang. "Solo tienen un objetivo: eximirse de cualquier responsabilidad sobre su propia gestión de la epidemia y distraer la atención pública", agregó.

4.45 | Bélgica

Las autoridades elevaron a 7331 las muertes y a 47.334 casos positivos, tras sumar 134 fallecidos en las últimas 24 horas. Por su parte informaron que 3976 pacientes permanecen ingresados en los hospitales, de los cuales 876 están en cuidados intensivos, incluidas 566 personas que necesitan ventilación asistida.

04.00 | Desempleo en España

Sube al 14,4% en el primer trimestre debido a la pandemia

03.50 | Juegos Olímpicos de Tokio

El evento deportivo, retrasado actualmente a 2021, se anulará si la pandemia del coronavirus no se controla, según informó el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, en una entrevista al diario japonés Nikkan Sports .

02.42 | En Hong Kong

La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, anunció que los empleados públicos del territorio podrán volver a sus lugares de trabajo y reanudar su labor "normal" a partir del lunes. "El gobierno ha decidido internamente que los servicios públicos se reanudarán el próximo lunes", señaló.

02.00 | "Fondos de emergencia"

Dos organizaciones solicitaron "fondos de emergencia" para cubrir el aprendizaje a distancia de los niños que se encuentran refugiados en Grecia, cuya educación se vio "severamente" interrumpida por la crisis. Acnur y Unicef, ambas dependientes de Naciones Unidas, publicaron un informe que concluye que, sin fondos adicionales, los servicios de educación "vitales" para los niños refugiados terminarán en junio.

01.50 | Fin gradual del confinamiento

Francia y España, dos de los países más afectados por el brote, presentan sus planes para el fin progresivo del confinamiento, en momentos en que el número de casos registrados en el mundo superó los tres millones. Los franceses conocerán hoy a través del primer ministro, Edouard Philippe, si el uso de barbijos será obligatorio, si las escuelas abrirán o si se autorizarán los viajes interregionales. En España, donde el aislamiento se extendió hasta el 9 de mayo, también se espera un plan de gradual.

00.33 | En Texas

El gobernador Greg Abbott indicó que la orden de confinamiento expirará este jueves, por lo que el estado comenzará a protagonizar una salida gradual de las medidas de contención adoptadas para mitigar la pandemia.

