En el mundo, los casos de coronavirus sobrepasan los tres millones y en Estados Unidos , el millón. Con casi 61.000 muertos, el país liderado por Donald Trump es el más afectado por el brote, que se originó en diciembre en una ciudad central de China y que desde entonces ya llegó al menos a 185 países.

En Europa, Italia y el Reino Unido los que encabezan el listado de los países con mayor cantidad de fallecidos, mientras varios grupos de científicos en distintos puntos del planeta buscan la vacuna.

En América Latina, Brasil es la nación con mayor cantidad de infectados y fallecidos. En la Argentina hoy es el día 42 de la cuarentena. Hasta el momento son más de 4428 los enfermos y 218 los muertos, y más de mil personas ya se recuperaron. El presidente Alberto Fernández confirmó el sábado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado el 20 de marzo rige, por ahora, hasta el 10 de mayo, con el objetivo de evitar que se sature el sistema sanitario.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.50 | Nuevos contagios en China

El Ministerio de Salud de China ha registrado este viernes seis nuevos casos de Covid-19 a nivel local, cinco de ellos en la provincia de Heilongjiang y otro en la región autónoma de Mongolia Interior; así como otros seis positivos importados.

23.30 | En Bolivia

Una protesta con ruido de petardos y cacerolas se registró esta noche en las ciudades bolivianas de El Alto y su vecina La Paz por la realización de elecciones generales en un plazo de 90 días, en medio de la emergencia nacional por el coronavirus.

El barullo rompió el silencio de una cuarentena total vigente desde el 22 de marzo y coincidió con la aprobación en el Senado de una ley que da un plazo de 90 días a partir de su promulgación para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llame a elecciones generales.

22.00 | Más de 2000 muertes en EE.UU.

Estados Unidos registró más de 2.000 muertes en 24 horas relacionadas con el nuevo coronavirus,por tercer día consecutivo, según el conteo en tiempo real reportado por la Universidad Johns Hopkins.

Continúa siendo el país más afectado por la pandemia en términos de número de muertes. Hoy registró 2.053 muertes, ayer 2.502 y el martes 2.207.

20.20 Nuevo parte oficial en la Argentina

En las últimas 24 horas, se registraron 143 nuevos casos de Covid-19 y tres muertes en el país

20.00 | Cacerolazo en Argentina

16.30 | Así será el nuevo protocolo mundial para viajar en avión

Es probable que el mundo no vuelva a ser el mismo después de la pandemia del coronavirus . Muchas industrias se verán forzadas a rediseñar sus procesos para retomar la actividad, un rubro clave será el del transporte aéreo, que a través de distintos organismos internacionales ya trabaja para establecer un nuevo protocolo consensuado a nivel global.

LA NACION accedió a la primera versión de la "hoja de ruta para reiniciar de forma segura la aviación", que fue recopilada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y que adelanta importantes cambios en todas las instancias que rodean un vuelo comercial.

Algunas modificaciones son más obvias, como el uso obligatorio de tapabocas, pero también aparecen otras como la prohibición del ingreso a la terminal de familiares y amigos de los pasajeros o el surgimiento de los "pasaportes de inmunidad" para aquellas personas que ya hayan sido infectadas con el virus. A continuación, el detalle de los cambios que habrá que adoptar antes, durante y después de un viaje en avión.

15.00 | El "Cuervo" Larroque ocupará el puesto que dejó Raverta

El referente de La Cámpora Andrés "El Cuervo" Larroque se hará cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que deja Fernanda Raverta. Así, pasará a formar parte del gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Diputado nacional del Frente de Todos (FDT), Larroque sucede a Raverta, también parte de La Cámpora y excandidata a intendenta de Mar del Plata. Fue nombrada hoy por el presidente Alberto Fernández como titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), tras el desplazamiento de Alejandro Vanoli.

El ahora exfuncionario, nombrado con el aval de Cristina Kirchner, cometió una serie de errores en el manejo de las ayudas sociales durante la pandemia.

14.05 | Alberto Fernández designó a María Fernanda Raverta como titular de la Anses

El presidente Alberto Fernández designó a María Fernanda Raverta, hasta hoy ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, como nueva titular de la Anses.

La funcionaria camporista de Axel Kicillof reemplazará a Alejandro Vanoli, quien fue desplazado anoche por el jefe del Estado.

Raverta, de 43 años, es licenciada en Servicio Social e integra la agrupación kirchnerista La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner. Fue candidata a intendenta de la ciudad de Mar del Plata por el Frente de Todos y diputada nacional.

13.20 | Llegaron a 124 los infectados en las villas porteñas

Hace una semana el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra, informaba que se habían registrado los primeros siete casos positivos de coronavirus Covid-19 en las villas porteñas. Una semana después, según datos a los que accedió LA NACION, la cifra se disparó y ya son más de 124 las personas que viven en los barrios de emergencia que tienen el virus SARS-CoV2.

En detalle los barrios populares que, hasta hoy, tienen casos confirmados de Covid-19, son siete: la Villa 1-11-14, la Villa 31, Ciudad Oculta, Villa 20, Villa 21-24, Villa 3 y Barrio Mitre. En todos ellos el gobierno porteño desplegó operativos sanitarios y de asistencia alimentaria para tratar de evitar la circulación de personas que puedan seguir transportando el virus dentro de los barrios.

Según el recuento de casos, el barrio con más casos es la Villa 31 con 57 infectados. Le sigue Villa 1-11-14 48 positivos a la nueva cepa del Covid-19, entre ellos un bebé de seis meses. En tanto, Ciudad Oculta suma tres; dos, la Villa 20; y dos en la Villa 3; uno en Barrio Mitre y otro en la Villa 21-24; y otros 10 en los que aún no se detalló a qué villa pertenecen.

12.50 | Caminatas recreativas

Los vecinos de El Calafate podrán salir a caminar a partir del lunes, entre las 14 y las 16, con tapabocas y guardando una distancia de dos metros como mínimo entre persona y persona, según lo dispuso el intendente local, Javier Belloni. Además estableció que ese día también serán reactivadas las obras de construcción interrumpidas.

12.15 | Por el impacto en la economía

Estados Unidos registró 3,8 millones de nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en la semana que del 25 de abril, elevando a 30 millones el número de pedidos desde mediados de marzo, cuando comenzó la pandemia de coronavirus en el país. Pese a que el nivel de pedidos sigue siendo muy elevado, es menor al número registrado en la semana previa, cuando se contabilizaron 4,4 millones de nuevas solicitudes.

11.50 | Nuevas oleadas

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud advirtió que una vez que se supere la primera ola de contagios "es esencial prepararse para una segunda o tercera", en momentos en los que varios países empezaron a flexibilizar las medidas de confinamiento. Agregó que la situación en el continente "sigue siendo grave, y aunque hay una estabilización en la parte occidental la gráfica de nuevos casos se mantiene en ascenso en el este".

11.11 | Crítico de arte

El italiano Germano Celant, inventor del término "Arte Povera", o arte pobre, para designar un movimiento mundial que utilizaba desechos, murió en Milán a los 80 años víctima del coronavirus. "El mundo de la cultura italiana lamenta la desaparición de uno de sus grandes protagonistas. A Germano Celant, crítico de arte y comisario de importantes exposiciones, le debemos el lanzamiento de una de las vanguardias italianas más fértiles del siglo XX. Italia queda pobre sin su genio y talento", dijo el ministro de Cultura Dario Franceschini.

10.40 | Sobre el origen del virus

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos anunciaron haber llegado a la conclusión de que el coronavirus se originó en China pero "no fue creado por el hombre o modificado genéticamente". Sin embargo dijeron que todavía buscan "determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan", ciudad china donde surgió la pandemia.

10.13 | "El aumento de casos va a llegar"

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió hoy a los ciudadanos que "sigan acompañando" y tengan "responsabilidad individual" para afrontar la emergencia sanitaria y agregó que "el aumento de los casos va a llegar" y que el objetivo es "prever y reducir el impacto".

9.50 | Otra extensión en Japón

El primer ministro Shinzo Abe tiene la intención de prolongar el estado de emergencia instaurado a principios de abril hasta el 6 de mayo, con el fin de controlar la pandemia. "Es difícil volver a la normalidad a partir del 7 de mayo", dijo frente a un grupo de periodistas. "La situación actual es muy grave" en el sistema de hospitales, subrayó.

9.25 | ¿Reabre Estados Unidos?

Según la CNN , mañana medio país comenzará a activarse: al menos 28 sobre 50 estados aliviarán las restricciones, entre ellos Florida y Virginia del Oeste, donde podrán volver a trabajar también los dentistas, una de las categorías más en riesgo. lo harán en consonancia con el presidente Donald Trump, que anticipó que no extenderá las directivas sobre el distanciamiento social. En el país los casos superaron el millón y los muertos son más de 60.000.

9.00 | Data oficial

El Ministerio de Salud de la Nación informó que asciende a 215 la cantidad de fallecidos por coronavirus desde que, a principios de marzo, se detectó el primer caso positivo en la Argentina. Según el reporte matutino de la cartera, estos fallecimientos representan 4,7 casos cada millón de habitantes.

8.40 | Préstamo para Ecuador

La nación sudamericana recibirá 700 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para atender la emergencia sanitaria, económica y social. "Buena noticia este respaldo internacional a la forma como el país está afrontando la crisis y al manejo responsable de la deuda", escribió esta mañana en Twitter el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. En total en el país hay 24.258 contagiados.

8.02 | Bebé recuperado

En Filipinas un bebé de 16 días logró sobreponerse al virus y se transformó en el paciente recuperado más joven del mundo. Kobe Manjares -llamado así en honor al fallecido jugador del balocesto Kobe Bryant- fue internado con tan solo cinco días de vida en el Hospital Nacional Pediátrico de Manila, donde dio positivo. " Felicitamos al valiente equipo de atención médica por esta hazaña", señaló el Departamento de Salud en su cuenta oficial de Facebook.

7.35 | Cae el PBI

Italia, país europeo con mayor cantidad de muertes por el brote, sufrió un retroceso de su PBI de 4,7% en el primer trimestre, en comparación con el trimestre anterior, según los primeros datos oficiales. Asimismo desde el Instituto Nacional de Estadísticas el índice también cayó en relación con el mismo periodo del año pasado.

7.00 | Día por día y partido por partido

6.20 | La curva española

Desde el gobierno socialista de Pedro Sánchez anunciaron hoy que la curva de descenso en la cantidad de fallecimientos diarios por la pandemia de coronavirus en el país sigue a la baja y que en las últimas horas se registraron 268 fallecidos, número que lleva el total a 24.543. Por su parte los contagiados ya son 213.435 y las personas que padecieron el virus y luego recibieron el alta son 112.050.5.33 | Irán

5.33 | Irán

El país registró 71 nuevos fallecimientos, con lo que el país ya supera los 6000, según informó el Ministerio de Salud. "El número de muertes por esta enfermedad superó efectivamente la cifra de 6000", afirmó Kianush Jahanpur, portavoz de la cartera. " Teniendo en cuenta que perdimos a 71 de nuestros compatriotas en las últimas 24 horas, un total de 6028 de enfermos de Covid-19 han fallecido hasta la fecha", agregó.

5.05 | Más de mil muertes

Rusia superó esta barrera y además la de 100.000 casos de contagio confirmados, según un último balance de las autoridades. La mayor cantidad de enfermos y fallecidos se ubican en la capital Moscú, en su región, y en San Petersburgo, la segunda ciudad del país.

4.22 | Sin casos locales

Corea del Sur no registró ningún contagio local por primera vez desde que comenzaron las infecciones en el país, hace más de dos meses . "Por primera vez en 72 días tenemos cero casos locales", dijo el presidente Moon Jae-in, en un mensaje en Facebook. Sin embargo el país registró un deceso, lo cual eleva el número total de fallecimientos a 247. En total ya se registraron 10.765 casos.

3.50 | Por la esperanza

Las principales bolsas europeas se recuperaron y registraron ganancias, impulsadas por la noticia de un posible avance en las pruebas para un tratamiento. Al inicio de sesión, el índice de referencia FTSE 100 de Londres ganaba un 0,6%, la bolsa de Fráncfort lograba un aumento de 1,1% y París avanzaba un 1,0%. En Madrid, la sesión abrió con un alza de 1,01%, mientras que Milán registró una caída de un 0,7%.

3.15 | Vuelta atrás en California

El gobernador Gavin Newsom ordenará el cierre de todas las playas y parques estatales a partir del viernes luego de que la gente llenara la costa el fin de semana a pesar de su orden de distanciamiento social para ralentizar la propagación del virus.

02:34 | La ONU insiste en la necesidad de un alto el fuego en Siria

El enviado especial Geir Pedersen insistió en la necesidad de un alto el fuego en el país para permitir que sus ciudadanos, "cansados de la guerra", puedan acceder al equipo y los recursos necesarios para combatir el coronavirus. "No podemos permitirnos las hostilidades que seguramente conducirían a otro aumento de las comunidades vulnerables desplazadas", indicó.

02.25 | Greta Thunberg dona 100.000 dólares

La activista climática sueca donó un premio de 100.000 dólares -que le otorgó Unicef- para la lucha contra el coronavirus. "Así como la crisis climática, la pandemia de coronavirus es una crisis de los derechos del niño", dijo Thunberg, de 17 años. Y agregó: "Afectará a todos los niños, ahora y a largo plazo, pero los grupos vulnerables serán los más afectados".

01.37 | La OMS reúne al comité de emergencia acerca del nuevo coronavirus

La Organización Mundial de la Salud, bajo una lluvia de críticas, reúne por tercera vez al comité de emergencia para abordar el avance inexorable de la pandemia. Por el momento no hay vacuna ni tratamiento, aunque uno de los que se están ensayando, el remdesivir, muestra resultados incipientes que son prometedores: acelera la curación de los pacientes en un 31%, según los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH).

01.29 | México descarta el colapso en su sistema de salud

El director general de Epidemiología José Luis Alomía Zegarra descartó que el sistema sanitario se encuentre colapsado a causa de la pandemia y señaló que hay un 77% de camas libres. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a responder ante las críticas que recibió en los últimos días por no utilizar mascarilla. "Yo me cuido, estoy bien de salud, me tomo mis pastillas", contó desde el Palacio Nacional. Y, al referirse al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo: "No me pongo mascarilla porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y el tiene una explicación sobre todo eso que ya la ha dado, pídansela".

