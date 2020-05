Aumentan los casos en Perú Fuente: AP

La cifra de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus supera las 286.000 y los contagiados ya son más de 4.250.000. China, donde se originó el brote, asegura tener la enfermedad controlada, mientras que Estados Unidos lidera el ránking de naciones con mayor cantidad de muertes: 81.759.

En Europa, Italia, donde primero golpeó el Covid-19, ya no es el país con el mayor número de decesos sino el Reno Unido. Allí, más de 32.000 personas murieron por el virus. Esta semana, una gran cantidad de gobiernos lidera una nueva etapa de flexibilización del aislamiento impuesto para detener el avance del coronavirus.

En América Latina, Brasil continúa como el país más afectado (168.000 positivos y 11.500 fallecidos) y la Argentina comenzó este lunes una nueva fase de la cuarentena para, de a poco, empezar a abrir la economía y al mismo tiempo controlar la curva de contagios. Hasta el momento, las autoridades sanitarias informaron más de 6500 personas contagiadas y 319 víctimas fatales. El dato optimista es el de los recuperados, que sobrepasan los 1800 casos.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.41 | Lula destacó la decisión de Fernández: "La economía resucita, la gente no"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva criticó al actual mandatario Jair Bolsonaro por su decisión de impulsar la apertura económica en vez de los esquemas de cuarentena, que llevó al país a tener 12.400 muertos por el coronavirus. En ese sentido, destacó lo "correcto" de la política encarada por el presidente Alberto Fernández acerca de que "la economía se recupera; una vida humana, no".

El expresidente brasileño, Luiz Lula da Silva Crédito: DPA

23.26 | Otorgarán préstamos a provincias de acuerdo con su necesidades

El ministerio de Economía definió los criterios de distribución de los créditos preferenciales, por un total de $ 60.000 millones, a fin de asistir financieramente a las provincias para paliar los efectos de la pandemia.

En un comunicado, el Palacio de Hacienda señaló que los préstamos que serán canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), "serán otorgados por las necesidades financieras específicas de cada provincia y por las condiciones estructurales con las que cada jurisdicción puede hacer frente a la actual crisis".

22.29 | Autorizan que se abran iglesias de distintos cultos religiosos en Córdoba

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Córdoba autorizó que iglesias y templos de distintos cultos religiosos de la provincia abran sus puertas todos los días para realizar ceremonias individuales presenciales como oraciones, confesiones, ayuda y orientación espiritual, en tanto prohíbe toda práctica que implique gran concurrencia de fieles.

El gobernador Juan Schiaretti, entregó al arzobispo Carlos Ñañez y al obispo auxiliar Pedro Torre el protocolo que contempla la apertura de las iglesias para oración individual y atención de fieles, con un régimen de lunes a domingo de 14 a 20 horas, previa concertación de una cita.

21.49 | Maduro extendió la emergencia hasta mediados de junio en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Crédito: DPA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prorrogó por un mes la emergencia decretada hace dos meses con el propósito de contener la propagación de la pandemia de coronavirus, que provocó en el país 423 contagios y 10 muertes.

"Anuncio la renovación del decreto del estado de alarma, hoy 12 de mayo, por 30 días más, para seguir protegiendo a nuestro pueblo", dijo el mandatario en una reunión con ministro en el palacio presidencial de Miraflores.

21.39 | Casi 1.000 infectados en las cárceles de Colombia

La cifra de personas con coronavirus en las cárceles colombianas llegó a 962, luego del primer caso detectado hace un mes: un preso que salió en libertad y falleció a los pocos días a causa del virus. Los casos más graves se encuentran el penal de Villavicencio con 859 personas con Covid-19 y en el de Leticia, donde casi el 49% de la población carcelaria está infectada.

21.38 | Presentaron 532 proyectos científicos de todo el país

Desarrollo de geles poliméricos, kit serológicos, sistemas para descontaminar el aire y prototipos para desinfección de suelas de calzado son algunos de los 532 proyectos presentados en el Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología Covid-19, cuya convocatoria finalizó hoy.

"Es una convocatoria que hace al fortalecimiento del federalismo. La pandemia nos ha dado una oportunidad de coordinar entre los organismos de ciencia con los gobiernos. Es muy importante esta experiencia porque responden a problemas que demandan soluciones", dijo a Télam el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, quien presentó los proyectos junto a su colega de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y a gobernadores y autoridades.

21.13 | González García dice que, "sin contagios", el fútbol podría volver antes de septiembre

Para Ginés la actividad futbolística "puede volver antes de septiembre" Fuente: Archivo

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, deslizó que, en caso de que se detuvieran los contagios, la actividad futbolística "puede volver antes de septiembre", hasta ahora el plazo estimado de reanudación ante la irrupción del coronavirus.

Por su parte, Nicolás Russo, miembro del Comité Ejecutivo y dirigente de peso en AFA, advirtió que no cree "posible que los entrenamientos en los equipos puedan volver el 25 de mayo".

20.50 | Juntos por el Cambio dijo que en la pandemia "aparece lo peor del kirchnerismo"

En una conferencia abierta, los dirigentes de Juntos por el Cambio fustigaron al oficialismo. "La pandemia le ha dado la excusa para empoderarse y aparece lo peor del kirchnerismo", sostuvieron. Además, destacaron la importancia de mantener la unidad de la coalición opositora, aunque aclararon que "en esta nueva etapa no hay un único liderazgo" en ese espacio.

20.20 | La UBA también postergará el reinicio de sus clases presenciales

La Facultad de Derecho, de la UBA Fuente: Archivo

La Universidad de Buenos Aires postergará el reinicio de las clases presenciales a raíz de la continuidad del aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional con la suspensión de clases en todos los niveles, mientras que cada facultad decidirá cuando los estudiantes a punto de graduarse pueden rendir los exámenes finales.

La UBA había fijado el 1 de junio próximo como fecha de reinicio de clases presenciales que se extenderían hasta marzo del 2021 en el presente año académico, pero a raíz de la continuidad de la pandemia por el coronavirus, el dictado de las materias continuará en forma virtual.

19.54 | Covid-19 en Perú

Según informó el Ministerio de Salud, se registró en el país 3237 casos del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, totalizando 72.059 casos confirmados. Además, el país superó la barrera de los 2.000 muertos a causa del virus.

19.45 | Brasil registró otro pico de muertes en un día

Familiares rodean el cuerpo de Raimundo Costa do Nascimento, de 86 años, que murió en su casa por una neumonía, durante la pandemia Fuente: AP

Con 881 muertos en 24 horas, Brasil registró otro récord y llegó a 12.400 decesos. El número de personas diagnosticadas con Covid-19 en el país aumentó a 177.589, la cifra más alta de América Latina. Los datos fueron publicados por el Ministerio de Salud.

El de hoy es el mayor número de muertes por Covid-19 jamás registrado en un solo día desde que comenzó la epidemia en Brasil. En comparación con ayer, el número aumentó 7%. El récord anterior para el conteo diario de muertes fue el 28 de abril, cuando el país registró 474 decesos.

Con sus hospitales saturados, los gobiernos estatales y municipales de Brasil comenzaron a imponer cuarentenas obligatorias que contravienen la voluntad del presidente Jair Bolsonaro, quien sostiene que la pérdida de empleos es más dañina que el ooronavirus.

19.23 | Broadway continuará cerrado al menos hasta septiembre

La asociación que reagrupa a los teatros de Broadway anunció que el circuito de teatros permanecerán cerrados al menos hasta comienzos de septiembre. La Liga de Broadway no fijó una fecha para su reapertura, porque la decisión depende del gobierno local, pero confirmó que reembolsará o cambiará los billetes comprados para funciones hasta el 6 de septiembre.

El circuito de teatros de Broadway permanecerán cerrados Fuente: AFP

19.20 | Nuevo récord de contagios en el país, con 285 positivos en las últimas 24 horas

La curva de nuevos casos de coronavirus en la Argentina sigue un lento ascenso y en las últimas 24 horas se confirmaron 285 contagios, cifra récord para una sola jornada. Así, el total llegó a 6563. Se trata del tercer día consecutivo con más de 240 casos. Además, fueron cinco las nuevas muertes reportadas en la jornada y suman 319.

19.03 | Más de 1000 mudanzas en Rosario en el primer fin de semana en que volvieron a autorizarse

El último fin de semana en la ciudad de Rosario se realizaron más de 1000 mudanzas, según informó el municipio. La Intendencia rosarina dispuso por decreto que en esta fase del aislamiento, las mudanzas podrán realizarse solo los sábados y domingos en dos bloques horarios distintos, de 8 a 13 y de 15 a 19.

18.45 | Tras siete semanas permiten bajar en Uruguay a tripulantes de un crucero

Luego de siete semanas a la deriva por puertos del Atlántico Sur donde no se les permitió atracar debido a decenas de casos de coronavirus a bordo, finalmente más de 60 de los 86 tripulantes del crucero australiano Greg Mortimer pudieron desembarcar hoy en Montevideo, Uruguay.

El crucero Greg Mortimer estuvo siete semanas a la deriva Fuente: AFP

18.30 | Coronavirus en Córdoba

17.52 | Para Médicos Sin Fronteras, Latinoamérica puede ser el próximo epicentro de la pandemia

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que Latinoamérica puede ser el nuevo epicentro del coronavirus debido al rápido aumento de los casos en varios países de la región. A su vez, manifestó preocupación por Brasil y destacó la estrategia de Argentina.

"América Latina probablemente será el nuevo centro de la pandemia, dado que los casos aquí están aumentando a muy rápida velocidad", dijo en una conferencia de prensa Ana de Lemos, directora ejecutiva de MSF en Brasil, donde los contagios superan los 172.000 y los decesos, los 12.000.

17.41 | Cinco muertos y 20 contagiados en un geriátrico

El geriátrico El Amanecer

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), investiga al geriátrico El Amanecer, de la localidad de Villa Lynch, por el deceso de cinco adultos mayores, por "posibles violaciones a los protocolos de control establecidos para evitar la propagación de la pandemia" de coronavirus Covid-19, se informó hoy, además de haberse confirmado el contagio de 20 personas.

17.03 | El fútbol vuelve a los entrenamientos

El fútbol no tiene fecha de retorno, pero sí los entrenamientos: será a partir del 25, una vez que finalice la cuarta etapa de la cuarentena. Al igual que con la actividad económica, será progresiva y de forma paulatina, los entrenamientos se habilitarán para grupos reducidos, de no más de cinco o seis futbolistas, según adelantaron fuentes oficiales del Gobierno nacional.

16.47 | Crítica de Fernández a Vidal y Macri

El presidente Alberto Fernández atribuyó los problemas de infraestructura estatal para enfrentar la pandemia de coronavirus a las últimas gestiones de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, a cargo de la exgobernadora María Eugenia Vidal y el expresidente Mauricio Macri.

15.46 | La mujer más longeva de España se recupera

15.00 | Canadá anuncia un plan de ayudas de 1600 millones de euros

El primer ministro canadiense Fuente: Reuters

Las autoridades de Canadá anunciaron un plan de ayudas de 2500 millones de dólares canadienses (1.600 millones de euros) para alrededor de 6,7 millones de jubilados y pensionistas canadienses en plena crisis por el Covid-19.

Según explicó el Gobierno, quienes cumplan los requisitos para recibir las ayudas podrían percibir entre 200 y 500 dólares canadiense.

14.53 | La respuesta de Donald Trump

14.45 | Bruselas pide una reapertura "progresiva" de las fronteras dentro de la UE

La Comisión Europea propondrá una reapertura "progresiva" y "no discriminatoria" de las fronteras entre países de la Unión Europea (UE) cerradas por la pandemia, en un momento en que el bloque inició el desconfinamiento y a semanas del inicio del período estival.

"Queremos que los Estados miembros apliquen un levantamiento gradual y progresivo de las fronteras internas", aseguró este martes la directora general de Asuntos de Interior, Monique Pariat, en la Eurocámara, la víspera de la presentación de la recomendación.

14.26 | Reino Unido: aumenta a 34.692 la cantidad de muertos

El gobierno británico informó que 627 personas fallecieron en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de víctimas mortales ascendió a 32.692.

Un día antes del inicio de la apertura gradual de las medidas de confinamiento en Inglaterra, las autoridades sanitarias realizaron 85.293 test en una jornada y detectaron 3.403 nuevos contagios, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud británico.

14.02 | India destina más de US$ 260.000 millones en ayuda económica

Narendra Modi, Premier de la India Crédito: Gentileza

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció que el gobierno gastará más de US$ 260.000 millones, es decir, el equivalente a casi el 10% del PIB del país asiático, como parte de un paquete de ayuda económica que busca aliviar el impacto de la crisis de la pandemia.

13.48 | Coronavirus en la Argentina

13.42 | Europa: financian con 117 millones de euros proyectos para tratamiento y diagnóstico del Covid-19

Aeropuerto de Amsterdam Fuente: AFP - Crédito: Presidencia

La Comisión Europea y la industria farmacéutica seleccionaron ocho proyectos de investigación destinados a desarrollar tratamientos y diagnósticos para el coronavirus que se beneficiarán de una financiación de 117 millones de euros, según ha informado la institución en un comunicado.

Los fondos se canalizarán a través de la asociación público-privada Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI). El Ejecutivo comunitario aportará 72 millones (había anunciado inicialmente 45 millones) y la industria farmacéutica complementa la dotación con otros 45 millones.

12.30 | En la Ciudad

11.55 | Dos meses en un aeropuerto

Un alemán que llevaba casi dos meses viviendo en la zona de tránsito del aeropuerto de Nueva Delhi voló hoy a Ámsterdam, según informó la Policía aeroportuaria de la capital india. El hombre de 41 años había querido volar desde Hanoi vía Nueva Delhi a Estambul a finales de marzo. Sin embargo, el vuelo fue cancelado debido a las medidas de restricción impuestas en la India por la pandemia del coronavirus.

11.20 | Para los trabajadores de la salud

El Gobierno extenderá el beneficio de salario complementario a prestadores de salud Crédito: Presidencia

El Gobierno extenderá el beneficio de salario complementario, del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), a prestadores de salud que reúnan las condiciones para recibirlo. El Ministerio de Salud remitió un informe donde describe la situación de los prestadores de salud en el marco de la emergencia sanitaria.

10.50 | Bajo control

Dinamarca declaró hoy "bajo control" su brote de coronavirus y consideró que es "muy improbable" que pueda haber una segunda ola de enfermos de Covid-19. "Hemos conseguido tener bajo control el contagio de coronavirus gracias a un esfuerzo colectivo sólido", declaró la primera ministra Mette Frederiksen. Con una población de 5,7 millones de habitantes, el país registró 10.711 casos y 533 muertos.

10.25 | Salidas recreativas

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, autorizó por decreto salidas recreativas en 11 localidades de la provincia que se suman a otras 32 donde ya se habían flexibilizado las condiciones del aislamiento. Los lugares habilitados son Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Villa El Chocón y Vista Alegre.

10.02 | Positivo el vocero de Putin

El portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, anunció que tiene coronavirus Fuente: Reuters

El portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, anunció que tiene coronavirus y que fue hospitalizado para curarse. "Sí, estoy enfermo. Me atienden", declaró sin dar más detalles. Al ser consultado sobre la última vez que estuvo en contacto con el presidente, "Hace más de un mes", en un intento por despejar rumores sobre la salud del mandatario.

9.40 | Para no despedir trabajadores

Millones de empleados en Europa ven reducida su jornada laboral como alternativa a un despido debido a las consecuencias económicas de la pandemia, informó la fundación sindical alemana Hans Böckler. Según el organismo, se presentaron solicitudes para reducir las horas de trabajo de unos 50 millones de personas en la Unión Europea y Suiza. En cifras, Francia ocupa el primer lugar en número de trabajadores a jornada reducida (11,3 millones) por delante de Alemania (10,1 millones).

9.15 | Protestas en Bolivia

Policías y manifestantes se enfrentaron en el marco de una protesta celebrada en Cochabamba, centro del país, contra la decisión del gobierno de Jeanine Áñez de prorrogar la cuarentena. "No podemos seguir así, necesitamos salir a trabajar", explicaba un manifestante.

8.50 | En la Ciudad

8.25 | "Bonaerenses solidarios y solidarias"

Conferencia de prensa de Axel Kicillof junto a Julio Alak y Sergio Berni Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará hoy el programa a través del cual voluntarios realizarán tareas de colaboración y ayuda en el marco de la emergencia sanitaria. En la convocatoria, el gobierno especificó que se buscan voluntarios para ayudar en aquellos lugares de aislamiento de casos positivos de Covid-19 con sintomatología leve, en comedores, merenderos y barrios populares, en el monitoreo de precios, en el abastecimiento de productos y en casos de violencia de género.

8.00 | Amazonas

El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, reclamó con "urgencia" una mayor coordinación con Brasil y Perú para proteger a los pueblos indígenas del Amazonas del brote. Vía Twitter advirtió que "la debilidad demográfica de los pueblos indígenas agrava el riesgo de extinción que afrontan en medio de esta pandemia" y abogó por una mayor coordinación tanto dentro como fuera de las fronteras de Colombia para ayudarlos.

7.40 | Barrios populares

El operativo conjunto de los gobiernos nacional y porteño de detección de casos de coronavirus en el barrio 1-11-14 de Flores, realizado ayer, reportó 9 diagnósticos positivos sobre 10 personas testeadas, de un total de 70 vecinos evaluados, informó en conferencia de prensa el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós.

7.11 | Rebrote

Vista de la ciudad de Wuhan Fuente: AFP

Wuhan , considerada cuna de pandemia, prevé llevar a cabo tests masivos de detección en la población en medio de los nuevos casos que hacen temer un rebrote del contagio. Cada uno de los 13 distritos de la ciudad de 11 millones de habitantes tiene diez días para preparar las pruebas, según una circular de la municipalidad divulgada en el sitio de The Paper.

6.33 | Por Estado Islámico

El riesgo de propagación del coronavirus en los países pobres y un eventual resurgir del grupo jihadista podrían traducirse en un alza de las demandas de asilo en Europa "a medio plazo", indicó la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. "La suspensión de las operaciones de la coalición global en Medio Oriente Medio dejaron un vacío de poder que Estado Islámico está buscando explotar", señaló al publicar un informe sobre el impacto del Covid-19.

6.00 | Cuarentena para los turistas en España

España exigirá que todos los visitantes procedentes del extranjero pasen una cuarentena de 14 días si entran al país después del 15 de mayo. La nueva orden señala que el objetivo es "limitar los riesgos derivados del tráfico internacional de personas'' durante el alivio del confinamiento. Las agencias de viajes y empresas de transporte deben informar a sus clientes sobre la nueva normativa antes de vender pasajes.

5.38 | Un mes sin casos

Camboya cumplió 30 días consecutivos sin registrar ningún nuevo contagio Fuente: AFP

Camboya cumplió 30 días consecutivos sin registrar ningún nuevo contagio y solo tiene un caso activo de los 122 confirmados desde marzo, según el Ministerio de Salud. Un hombre de 75 años que dio positivo a mediados de marzo fue autorizado a abandonar la cuarentena que mantenía en un hospital. El paciente figuraba entre las alrededor de 30 personas que dieron positivo tras asistir a un acto religioso musulmán en Malasia a principios de año.

5.00 | Las clases en Francia

El 86% de los centros de preescolar y primaria reabrirán sus puertas esta semana, dijeron las autoridades. La mayoría de las escuelas del país comenzó a recibir alumnos hoy. En la capital, París, los colegios reabrirán el jueves. Las aulas estarán limitadas a un máximo de 10 estudiantes en preescolar y de 15 en cursos superiores. Los alumnos tendrán que mantener una distancia física con sus compañeros y lavarse las manos varias veces al día. Los maestros deberán llevar mascarilla.

4.15 | El virus en la India

Miles de persona hacen cola para abordar un tren en la India Fuente: AFP

El Ministerio de Salud confirmó otras 87 muertes y 3604 casos nuevos, lo que aumenta los fallecidos a 2293 y los contagios a 70.756. Según las autoridades, hasta el momento 22.455 personas recibieron el alta. "Por el momento, la cifra de casos activos en el país es de 46.008", añadieron. Hoy es el 49º día consecutivo de cuarentena total en el país y que se extiende hasta el 17 de mayo.

03.54 | Alemania supera los 170.000 contagiados

La pandemia dejó en las últimas 24 horas una cifra de 933 casos y 116 muertos en el país, lo que eleva el balance a más de 170.000 contagiados y más de 7500 víctimas mortales, según los datos publicados por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

03.31 | Rusia comienza a retirar algunas de las restricciones impuestas

El presidente Vladimir Putin anunció que se pondrá fin al periodo no laborable decretado y que se comenzarán a retirar algunas de las restricciones impuestas, si bien señaló que seguirán en vigor ciertos vetos, por ejemplo actos "masivos". Durante el periodo no laborable en Rusia, las empresas y los sectores industriales no esenciales tuvieron prohibidas sus actividades y sus trabajadores estuvieron obligados a quedarse en casa.

02.50 | Al menos cinco muertos por un incendio en un hospital para pacientes con Covid-19 en San Petersburgo

Incendio en el Hospital de San Jorge de San Petersburgo Fuente: Reuters

El fuego comenzó alrededor de las 6.20 (hora local) en el Hospital de San Jorge, distrito Viborgski, norte de la ciudad rusa. La causa del siniestro, según las investigaciones preliminares, fue "un fallo de equipos eléctricos, un cortocircuito. Una parte del hospital se había reorientado para tratar a los pacientes con coronavirus" , precisaron.

2.10 | En Turquía

El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que se impondrá un toque de queda parcial desde este viernes para frenar el avance del coronavirus, al tiempo que informó sobre el relajamiento de algunas de las restricciones. E l toque de queda, que se extenderá durante cuatro días, entrará en vigor el viernes a medianoche. Las personas de más de 65 años podrán salir de sus hogares, respetando el distanciamiento físico y usando tapabocas, el domingo entre las 11 y las 17 horas.

1.22 | Trabajadores de la salud

El número de personal sanitario que falleció por coronavirus en México alcanzó las 111 personas, con entre 8500 y 15.000 empleados de hospital infectados, dijeron las autoridades. Entre los muertos hay 66 doctores, 16 enfermeras y otros 29 trabajadores hospitalarios, incluyendo personal de apoyo, dentistas y técnicos de laboratorio.

00.35 | Venezuela confirma 422 casos de coronavirus

Venezuela confirma 422 casos de coronavirus Fuente: AFP

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del país , confirmó hoy 8 nuevos casos positivos de Covid-19. Durante su intervención, alertó sobre el repunte de casos en Brasil y fustigó a su presidente, Jair Bolsonaro, sobre quien dijo: "Ahí está de vacaciones, mientras hay más de 11.343 muertos por coronavirus. Esa es la política de la irracionalidad y la irresponsabilidad impune con que actúa este presidente".

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam