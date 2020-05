Coronavirus hoy: seguí las novedades minuto a minuto Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus superó las 340.000 personas y los contagiados llegaron a los cinco millones. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 1.645.000) y de víctimas fatales (más de 97.6700). El segundo país en cuanto a cantidad de infectados es Rusia, con al menos 326.000 casos.

En Europa, Italia fue el primer país golpeado por el Covid-19. Sin embargo, la nación con más fallecidos es el Reino Unido , donde al menos 36.400 personas murieron por el virus. Por su parte, América se convirtió en el continente con mayor cantidad de infectados y en la región, Brasil continúa como el país más afectado, con más de 22. 000 víctimas fatales y 330.000 casos.

La Argentina comenzó a abrir, de a poco, la economía, mientras intenta controlar la curva de contagios. Hasta el momento se confirmaron 11353 casos positivos y en total hubo 445 muertes registradas en el territorio nacional. El dato positivo es que casi 3530 personas ya superaron el virus.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.20 | Demandan un fortalecimiento del sistema de salud en Guatemala

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Guatemala demandaron este sábado al presidente Alejandro Giammattei fortalecer la red hospitalaria tras el aumento masivo de casos de Covid-19 y varias denuncias de colapso en centros asistenciales, además de la destitución del ministro de Salud.

22.10 | Pidieron suspender las clases en Nicaragua

La oposición y el sindicato docente de Nicaragua reclamaron hoy la suspensión de las clases en el país para contener la propagación del coronavirus, después de que murieran al menos seis maestros por esa enfermedad.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Sindical Magisterial argumentaron que los padres no están enviando a sus hijos a la escuela por temor al virus y que los maestros están contagiándose "de manera innecesaria".

22.00 | Brasil supera las 22.000 muertes

Brasil superó este sábado las 22.000 muertes por la pandemia del coronavirus, cuando presentó 965 fallecidos en las últimas 24 horas y registró 16.508 nuevos casos de contagios.

21.00 | La Argentina extiende su cuarentena

Alberto Fernández anunció una extensión hasta el 7 de junio, pero advirtió que el aislamiento "durará lo que tenga que durar".

20.00 | Las cifras en el país

Confirmaron 704 nuevos casos y llegaron a 11353 los contagios. Además, hubo 12 muertes en el día y el total es de 445. Por otro lado, ya son 3530 los que superaron el virus.

17.03 | Coronavirus en la Argentina

16.23 | La Matanza autorizó la apertura de 53 fábricas

Horas antes del anuncio presidencial sobre cómo será la nueva fase de la cuarentena y si habrá un mayor endurecimiento de las medidas para evitar la propagación de coronavirus, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, autorizó la apertura de 53 fábricas en ese partido.

14.33 | Fernández hizo una videoconferencia con provincias

En la antesala de la presentación de una nueva fase de la cuarentena, Alberto Fernández realizó hoy una videoconferencia con los gobernadores de las provincias que siguen teniendo focos de contagio de coronavirus.

12.16 | Comercios, nuevos permisos y controles

La mayor mutación en AMBA, a partir del lunes, es que los trabajadores bonaerenses que no sean de actividades esenciales no podrán ingresar a la Capital Federal para trabajar. Se espera que mayoría de los comercios de la Ciudad que fueron habilitados hace dos semanas puedan seguir abriendo sus persianas. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta no pretende dar marcha atrás, por ahora, con el grueso de esos permisos para los comerciantes y tampoco con las salidas recreativas con niños los fines de semana.

10.12 | 20 muertos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación reportó seis muertes desde el último reporte lo que suman 20 personas fallecidas por coronavirus en las últimas 24 horas en el país. De esta manera, el total de víctimas fatales llegó a 439. La cantidad de casos confirmados se mantiene en 10.649.

09.35 | Los turistas extranjeros podrán entrar en España a partir de julio

Los turistas extranjeros podrán regresar a España a partir de julio, anunció este sábado el primer ministro español Pedro Sánchez, poniendo fin así a una prohibición aplicada desde mediados de marzo a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus.

"A partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero en España en condiciones de seguridad", declaró Sánchez en una conferencia de prensa.

09.29 | España: vuelve el fútbol

09.03 | El Santo Sepulcro de Jerusalén abrirá el domingo tras dos meses cerrado

Tras dos meses cerrada por la pandemia del coronavirus, la basílica del Santo Sepulcro volverá a abrir sus puertas el domingo, anunciaron los responsables cristianos del lugar de culto de Jerusalén.

"Por razones de seguridad y para evitar el riesgo de una nueva propagación de COVID-19, el número [de visitantes] se limitará de entrada a 50 personas y la basílica será únicamente accesible a los que no tienen fiebre o síntomas de infección y llevan las mascarillas adecuadas", indicaron en su web las autoridades religiosas que gestionan el acceso a este lugar santo del cristianismo.

08.30 | La ultraderecha protesta en España

Miles de seguidores del partido de ultraderecha Vox se congregan en Madrid y en otras ciudades españolas para protestar contra la gestión del gobierno durante la crisis del coronavirus en la llamada " Caravana por España y su libertad''. La consigna era salir a la calle en auto y motos para esquivar la prohibición de celebrar reuniones sociales contemplada en el estado de alarma decretado hace dos meses en el país.

El líder de la formación, Santiago Abascal, subido a un colectivo descapotable que abrió la lenta caravana que recorrió el centro de Madrid, instó a sus simpatizantes a pedir la renuncia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

España confirmó más de 28.000 muertes por COVID-19, la enfermedad causada por el virus, desde el inicio del brote.

07.56 | Ecuador aprueba reanudar los vuelos nacionales

El Gobierno de Ecuador aprobó ayer reanudar los vuelos a nivel nacional a partir del 1 de junio, mientras el país ha alcanzado la cifra de 3056 fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus.

La ministra de Gobierno ecuatoriana, María Paula Romo, anunció que el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) ha autorizado los vuelos, aunque solo se permitirá el 30 por ciento de las frecuencias habituales, después de que quedarán suspendidos el pasado 17 de marzo por el coronavirus.

07.09 | China plantea mantener hasta octubre ciertas restricciones a los vuelos internacionales

El Gobierno chino planea mantener sus restricciones a los vuelos internacionales hasta al menos octubre debido a la pandemia de coronavirus, según informan varios medios nacionales citando a fuentes próximas a las conversaciones.

Si bien el tráfico aéreo nacional chino ha vuelto a la mitad de su nivel anterior a la crisis, la autoridad de tráfico aéreo mantiene restricciones en los vuelos desde el extranjero, ha indicado este sábado la revista de negocios Caixin.

Desde finales de marzo permanece en vigor una regla denominada "cinco-uno", que permite solo un vuelo por semana por aerolínea en una ruta a un país.

06.42 | El antiviral remdesivir es eficaz contra el coronavirus, según un estudio

El fármaco antiviral remdesivir reduce el tiempo de recuperación en los enfermos de coronavirus, según los resultados de una investigación publicados el viernes por la noche.

El estudio, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, fue publicado por la revista médica New England Journal of Medicine.

El 1 de mayo Estados Unidos autorizó el uso en caso de emergencia del remdesivir en los hospitales, una medida que también tomó Japón y que podría adoptar Europa.

05.03 | Rusia supera los 9.400 contagios diarios y se acerca ya a los 3.400 muertos totales por coronavirus

Las autoridades rusas han confirmado un total de 9.434 contagios en las últimas 24 horas hasta un total de 335.882 afectados, codo con codo con Brasil en el segundo puesto de la lista mundial de países con más afectados, por detrás de Estados Unidos, y ha sumado ya 3.338 muertos totales desde el inicio de la pandemia.

04.28 | Alemania registra un leve repunte en contagios

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un total de 638 nuevos contagios y 42 fallecidos, un repunte diario frente a los 460 contagios y 27 muertos del viernes, que elevan a más de 8.200 las víctimas mortales por la pandemia.

Concretamente, Alemania registra ya un total de 177.850 casos y 8.216 víctimas mortales, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

03.04 | India registra la cifra récord de 6.600 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias confirmaron este sábado que el país llegó a la cifra récord de 6.654 casos en un día, lo que eleva el balance total a 125.101 positivos de la Covid-19. Esta es la segunda vez en una semana que el número de casos de coronavirus aumentó en más de 6.000 y la tercera vez que India informó del mayor aumento en 24 horas en el número de contagios.

Las muertes, por su parte, ascendieron hasta las 3.720 tras registrar 137 nuevos fallecimientos, según el balance del Ministerio de Salud indio.

02.20 | San Francisco autorizó asentamientos con tiendas de campaña para personas sin hogar

Fue en respuesta a la pandemia, una medida a la que las autoridades se habían resistido pero que ahora adoptaron a regañadientes para proteger a ese sector de la población. Se instalaron cerca de 80 carpas que forman una "aldea para dormir seguros''.

01.48 | El gobierno chileno pidió a las Fuerzas Armadas aumentar el número de camas

Es para enfrentar la pandemia después de que hace unos días ordenó lo mismo al sistema privado de salud, ante el incremento en los contagios y los casos críticos de coronavirus en el país.

01.05 | La Corte Suprema de El Salvador prorroga el estado de emergencia

Está en vigor desde marzo para afrontar la pandemia de covid-19 y se prolonga hasta el 29 de mayo, tras intervenir en una batalla legal entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno del presidente Nayik Bukele.

El país registra hasta el momento 1725 casos de coronavirus, con 33 personas fallecidas y 570 recuperados.

00.13 | Francia autoriza la reanudación de las ceremonias religiosas

Así lo informaron a través de un decreto, pero el desinfectante de manos y la mascarilla serán obligatorios y habrá controles en la entrada. La medida entra en vigor tras una decisión del Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa de Francia, que el 18 de mayo ordenó al gobierno levantar la prohibición "general y absoluta" de las reuniones en lugares de culto decretada como parte del estado de emergencia sanitaria.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam