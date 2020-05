Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus superó las 342.000 personas y los contagiados llegaron a los cinco millones. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 1.645.000) y de víctimas fatales (más de 97.6700). El segundo país en cuanto a cantidad de infectados es Rusia, con al menos 326.000 casos.

En Europa, Italia fue el primer país golpeado por el Covid-19. Sin embargo, la nación con más fallecidos es el Reino Unido , donde al menos 36.400 personas murieron por el virus. Por su parte, América se convirtió en el continente con mayor cantidad de infectados y en la región, Brasil continúa como el país más afectado, con más de 22.000 víctimas fatales y 330.000 casos.

La Argentina comenzó a abrir, de a poco, la economía, mientras intenta controlar la curva de contagios. Hasta el momento se confirmaron 12076 casos positivos y en total hubo 452 muertes registradas en territorio nacional. El dato positivo es que casi 3530 personas ya superaron el virus. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó ayer la extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.55 | Guatemala extiende el toque de queda

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, extendió este domingo por otra semana más el toque de queda que rige en el país y la prohibición de movilidad entre provincias para contener la pandemia del nuevo coronavirus, que suma 3.424 casos y 258 muertos en el país.

23.00 | Brasil tiene 363.211 personas infectadas

La pandemia de coronavirus avanza de manera acelerada en Brasil, donde hay 363.211 personas infectadas, con lo cual el país se ubica segundo en el mundo sólo superado por Estados Unidos.

El ministerio de Salud informó hoy que en las últimas 24 horas se registraron 15.813 nuevos pacientes contaminados del Covid-19, siendo San Pablo y Rio de Janeiro, ambos en la región sudeste, los estados más golpeados por la dolencia.

22.58 | Cuba limita el acceso al balneario de Varadero

Cuba limitará desde mañana el acceso a Varadero, su principal destino de sol y playas que recibe anualmente un millón de turistas de todo el mundo, como parte de las medidas aplicadas en el país para evitar la propagación del coronavirus, causante de la Covid-19.

La entrada a Varadero -situado 140 kilómetros al este de La Habana, en la provincia vecina de Matanzas- solo estará autorizada a los empleados de las instalaciones turísticas de ese enclave que trabajan en su acondicionamiento de cara a su futura reapertura y los constructores que ejecutan inversiones no aplazadas a pesar de la actual situación epidemiológica.

22.30 | Otra renuncia clave en Brasil

El secretario de Vigilancia del Ministerio de Salud de Brasil, Wanderson Oliveira, considerado como el máximo responsable de la política de combate al coronavirus en el país, dejará su cargo mañana, luego de que el presidente Jair Bolsonaro relevara a dos ministros del área desde el comienzo de la pandemia, informó hoy la prensa local.

21.30 | Axel Kicillof: "Meter la cuarentena en la grieta no me parece una buena idea"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró hoy que discutir las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus en términos de "grieta" no es una "buena idea", al advertir que "es momento de buscar unidad" entre las distintas administraciones.

20.00 | Parte diario

En las últimas 24 horas se registraron siete muertes y 723 nuevos casos positivos de Covid.19 en Argentina, con lo que el total de infectados en todo el país ascendió a 12.076 y las víctimas suman 452.

19.40 | Se activó el protocolo en un geriátrico bonaerense por un caso positivo de coronavirus

El municipio bonaerense de Almirante Brown informó que hoy se activó el protocolo de prevención de coronavirus en un geriátrico de Adrogué , luego de que Epidemiología de la comuna de San Vicente informara sobre el caso positivo de una trabajadora de dicha institución que reside en el distrito vecino.

19.10 | Jujuy refuerza el control de fronteras para impedir el ingreso de no residentes

El gobierno de Jujuy, a cargo del radical Gerardo Morales, inició un plan para reforzar los controles policiales en toda la línea de frontera, especialmente con Bolivia , para evitar el ingreso de personas no residentes en este Estado, en el marco del plan Fronteras Sanitarias Seguras frente al coronavirus. La medida pretende " evitar que pobladores del vecino país ingresen al territorio sin autorización o trasgrediendo los controles ", señaló hoy en una conferencia de prensa el comisario Héctor Corimayo, de la Unidad Regional 5 con sede en La Quiaca.

18.40 | Venezuela cierra uno de sus principales mercados populares

Uno de los principales mercados a cielo abierto en Venezuela, en la occidental ciudad de Maracaibo, fue cerrado "hasta nuevo aviso" al ser considerado como un "epicentro de contagio" del nuevo coronavirus, informaron las autoridades. "Hemos decidido (...) cerrar de manera definitiva hasta nuevo aviso (el mercado) Las Pulgas de Maracaibo", capital del estado Zulia, anunció el gobernador Omar Prieto en una transmisión por medios de comunicación regionales y redes sociales.

18.10 | Nueva York autoriza los entrenamientos de deportistas profesionales

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que a partir hoy pueden retomar los entrenamientos los deportistas profesionales pese a que la cifra de muertes en Estados Unidos superó en la jornada el centenar y no bajan desde hace una semana. "A partir de hoy todas las ligas profesionales de Nueva York podrán volver a entrenar. Creo que el deporte puede volver sin público en los estadios , sin gente en las gradas. ¡Háganlo! ¡Háganlo! Que funcione la economía, si se puede", dijo Cuomo en la rueda de prensa diaria para dar los datos del estado, el más afectado por el coronavirus.

17.40 | La circulación vehicular en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires subió 9 por ciento

La circulación en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 9% este domingo con respecto al anterior, mientras que en las avenidas porteñas subió 16% , informó hoy la policía porteña. El informe diario sobre Movilidad y Seguridad durante el aislamiento precisó que en los accesos se contabilizó la circulación de 60.000 vehículos y en las avenidas 29.000.

17.10 | Chile roza los 70.000 casos de coronavirus, Piñera dice hospitales están "muy cerca del límite"

SANTIAGO, 24 mayo (Reuters) - Chile se acercó el domingo a los 70.000 contagios de coronavirus, reportaron autoridades sanitarias, mientras el sistema de salud está sometido a crecientes exigencias tras un fuerte aumento de los casos en los últimos días.

El Ministerio de Salud reportó que en la última jornada se registraron 3.709 nuevos casos, por lo que el balance total de contagios subió a 69.102. El número de muertos llegó a 718.

16.35 | Formosa continúa flexibilizando el aislamiento y permite reuniones familiares de hasta 10 personas

El gobierno de Formosa resolvió hoy flexibilizar el aislamiento social por coronavirus y autorizó "los encuentros familiares de no más de 10 personas, los días domingos y feriados, entre las 9 y las 16" ya que la provincia sigue sin registrar ningún caso de la enfermedad.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de gobierno, Jorge González, quien encabeza el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, aseguró que "el trabajo conjunto y sostenido de pueblo y gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia nos permite hoy continuar teniendo un status sanitario libre de coronavirus".

15.45 | Reprimen en Hong Kong una protesta contra una ley china que toca libertades civiles

La policía de Hong Kong reprimió hoy una multitudinaria protesta contra la ley de seguridad nacional que busca aplicar el gobierno chino, que restaría libertades a los ciudadanos de la ex colonia británica, y Estados Unidos amenaza a Beijing con posibles sanciones si la norma entra en vigencia.

La protesta terminó con al menos 180 detenidos, algunos destrozos materiales y seis heridos: dos transeúntes y cuatro policías. Las autoridades no informaron aún si hubo víctimas entre los manifestantes, como sucedió en represiones pasadas, informó el diario local South China Morning Post.

15.10 | Bolsonaro participa, sin barbijo, de protesta contra la corte frente a la casa de gobierno

Con 22.000 muertos por coronavirus en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro paseó hoy frente a la casa de gobierno sin barbijo entre centenas de seguidores que lo respaldaron frente a la investigación que le abrió el Supremo Tribunal Federal por obstrucción de la justicia. "Es una demostración democrática, espontánea, por la libertad, queriendo que Brasil salga adelante. La libertad está por encima de todo", dijo Bolsonaro en sus redes sociales.

14.50 | Nueva York: continúa una tendencia a la baja en la cantidad de muertos

El número de muertes diarias por coronavirus en el estado de Nueva York rebasó ligeramente las 100, pero continúa una tendencia a la baja , indicó el gobernador Andrew Cuomo el domingo. Ayer, 109 personas fallecieron de COVID-19 en el estado, informó el gobernador demócrata durante su conferencia de prensa diaria. El viernes fueron 84 los decesos por el virus a nivel estatal. La cantidad de fallecimientos diarios cercana a los 100 a lo largo de la última semana representa un marcado declive en comparación con el nivel más alto registrado a principios de abril, cuando la cifra parecía más cercana a los 1.000 que caer por debajo de los 100. Su punto máximo ha sido de 799 muertes, el 8 de abril.

14.30 | El crédito al sector privado registró la mayor expansión desde 2002 durante la cuarentena

El crédito bancario al sector privado registró la mayor expansión desde 2002 durante la cuarentena, impulsado por la combinación de una fuerte baja de tasas, una agresiva política de financiamiento para pymes, monotributistas y autónomos, y la búsqueda de liquidez ante el derrumbe de la actividad económica por la crisis del coronavirus. En términos agregados, los préstamos crecieron $180.712 millones en la cuarentena , lo que representó un aumento nominal del 9,5% sobre el stock de $ 1.907.912 millones vigente al 19 de marzo, rompiendo con casi dos años de contracción y superando a los valores máximos alcanzados desde 2002, según datos del Banco Central (BCRA).

14.20 | Avanza la normalización de la producción de electrónicos, con dudas sobre la reacción de la demanda

La fabricación de productos electrónicos en Tierra del Fuego registra una actividad del 50% en las plantas de Río Grande y se espera que el próximo jueves alcancen un nivel similar en Ushuaia, en un contexto en el que las empresas del sector aguardan expectantes la reacción de los consumidores, dijo el titular de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (Afarte), Federico Hellemeyer. En una entrevista con Télam, el directivo señaló que en el mercado se verificó durante la cuarentena faltante de determinados productos, sin que se registrará un desabastecimiento.

14.10 | China advierte: EEUU está llevando las relaciones al "borde de una guerra fría"

El gobierno chino advirtió hoy que Estados Unidos está llevando las relaciones bilaterales al "borde de una nueva guerra fría" y acusó a Washington de usar "cada oportunidad para atacar y desprestigiar" a Beijing . En conferencia de prensa por la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, el canciller chino, Wang Yi, aseguró que, además del coronavirus, hay un "virus político" que se propaga por Estados Unidos: "Ese virus político es el uso de cada oportunidad para atacar y desprestigiar a China."

13.55 | Horacio Rodríguez Larreta

13.37 | Por hacer una fiesta

La Policía de Perú detuvo a 53 venezolanos, 14 peruanos y una colombiana que celebraban una fiesta en Lima, infringiendo el confinamiento nacional. El coronel Víctor Revoredo, jefe de la brigada especial de investigación contra criminalidad extranjera, dijo que durante la intervención policial se halló un revolver, drogas y otras sustancias sintéticas. "Se encontraban consumiendo alcohol, drogas, irrumpiendo los dispositivos legales emanados por el control de gobierno". Por la emergencia sanitaria en Perú, las reuniones sociales y fiestas solo están autorizadas en casas y con miembros de la familia.

13.15 | Lactancia

El Ministerio de Salud pidió continuar con la lactancia materna aunque la madre tenga un diagnóstico positivo de coronavirus o deba ser internada ya que no existe evidencia de que el Covid-19 pueda transmitirse al bebé a través de esa vía. "Hasta el momento no tenemos evidencia de que la leche materna transmita el coronavirus, por lo cual la recomendación de lactancia materna sigue vigente aún en este contexto", dijo Guadalupe Mangialavori, coordinadora del área de nutrición de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez.

12.50 | El estado de la crisis en Alemania

El país ya cuenta con más de 178.500 casos de infección y al menos 8351 muertos, según un recuento en base a informes oficiales de los 16 estados federados. Según el Instituto Robert Koch de Berlín, que monitorea las enfermedades contagiosas en Alemania, la tasa de contagio del sábado fue de 0,83, lo que significa que, en promedio, una persona infectada contagia a menos de un individuo.

12.28 | Las disculpas del presidente

El mandatario de Austria, Alexander Van der Bellen, pidió perdón en público después de que la Policía sorprendiera a él y a su esposa violar el toque de queda, al aire libre en un restaurante italiano del centro de Viena. Van der Bellen, que se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros, confirmó lo sucedido y dijo que perdió la noción del tiempo mientras hablaba con su mujer en un restaurante, pasada la medianoche, tras cenar con unos amigos. La Policía los identificó una hora más tarde de la hora designada de cierre.

12.05 | Los vuelos en Ecuador

El Comité de Operaciones de Emergencia decidió "autorizar a partir del lunes 1 de junio de 2020, el reinicio de operaciones aéreas comerciales internacionales y domésticas regulares en todos los aeropuertos del país". En su portal agregó que se restablecerán "con el 30% de las frecuencias autorizadas a las aerolíneas".

11.30 | 70 muertos en España

En su curva de descenso, el país ibérico registró 70 fallecidos durante las últimas 24 horas, lo que significa una suba respecto de los pocos más de 40 de los días anteriores pero que de todos modos rectifica que España está saliendo de la crisis desatada en abril, cuando hubo 950 víctimas mortales en un día.

11.00 | La app de Australia

Seis millones de personas descargaron una aplicación de teléfono que ayuda a las autoridades de sanidad a rastrear infecciones de coronavirus. El ministro de salud Greg Hunt dijo que la app COVIDSafe está teniendo un papel importante en la respuesta a la pandemia y que varios países expresaron su interés para aprender sobre sus impactos positivos.

10.25 | Doble récord para Rusia

La nación contabilizó 8599 nuevos casos de coronavirus, la cifra diaria más baja desde el 1 de mayo, pero también 153 muertes, una tendencia nacional que se replicó en Moscú, el epicentro de la pandemia. En total ya suman 3541 los fallecidos.

10.00 | Desde Brasil

Estados Unidos se prepara para anunciar una prohibición de viajes desde Brasil, uno de los países actualmente más golpeados por la pandemia, según un asesor del presidente Donald Trump. "Creo que hoy tendremos una nueva decisión respecto a Brasil tal como lo hicimos con el Reino Unido, Europa y China, y esperamos que sea temporal", afirmó Robert O'Briena la cadena CBS .

9.45 | En la Ciudad

9.15 | Tres nuevas muertes

El Ministerio de Salud de la Nación informó tres nuevas muertes por coronavirus con respecto al último parte, con lo que la cifra total de fallecidos por Covid-19 asciende a 448. Durante el reporte diario que encabeza la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se informó que en las últimas 24 horas hubo 704 casos positivos en el país, de los cuales el 98% se concentra en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

8.40 | Córdoba

El gobernador Juan Schiaretti adelantó que si los resultados de los estudios epidemiológicos confirman que no hay "brotes" de coronavirus, a partir del próximo martes será reanudada la actividad prevista en la fase 4 de la cuarentena, que fue interrumpida cuando aumentó el número de enfermos en la provincia. "Iremos dando pasos responsablemente para recuperar la actividad económica y comercial que nos tiene a todos muy preocupados", destacó en su cuenta de Twitter.

8.15 | Nueva Guerra Fría

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, advirtió de que existen fuerzas dentro de Estados Unidos que quieren provocar una "Guerra Fría" con China. "Tenemos que estar alerta ante la intención de algunas fuerzas políticas de secuestrar las relaciones China-Estados Unidos para empujar a los dos países a una nueva guerra fría", afirmó Wang. "Es un peligroso intento de cambiar el curso de la historia. Estados Unidos debe renunciar a la idea, a la ilusión de que puede cambiar China", aseguró y agregó que Pekín "no busca la confrontación" y quiere colaborar con Washington para combatir la pandemia de coronavirus. "China y Estados Unidos deben buscar un modo de coexistir pacíficamente a pesar de las diferencias de sistema y culturales de las dos sociedades por el bien de los dos pueblos y por el futuro y bienestar de la humanidad".

7.33 | Con 107 años

Una mujer de 107 se recuperó del coronavirus en Irán, donde ya se confirmaron 135.701 afectados totales y 7417 fallecidos. Identificada como Saltanat Akbari, fue ingresada con en el hospital Jansari de la ciudad de Arak, en el centro del país, y recibió el alta tras pasar "algún tiempo en aislamiento". "Ha derrotado al virus con la ayuda de médicos y enfermeras del hospital", explicaron fuentes médicas.

7.10 | Con fieles en San Pedro

Con el regreso del público a la Plaza San Pedro por primera vez desde el 1 de marzo, el papa Francisco pidió la "victoria de la humanidad" sobre "toda enfermedad del cuerpo, del corazón y del alma". Con barbijos y la obligatoriedad de higiniezarse las manos para entrar, más de un centenar de fieles siguieron desde la plaza vaticana, a través de pantallas, la oración dominical que el Papa dirigió desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, como hace desde el 8 de marzo.

6.36 | Portugal

Un total de 9844 personas recibieron el alta médica durante las últimas horas tras superar el coronavirus. No obstante el país registró una ligera subida en el número de fallecidos diarios, 14, aunque no se alejan de la estabilidad registrada, según datos del boletín de la Dirección General de Salud .

5.45 | Por violar la cuarentena

Varios parlamentarios británicos pidieron la renuncia de Dominic Cummings, asesor principal del primer ministro, Boris Johnson, en medio de las acusaciones de testigos que afirman haberlo visto violando las reglas del confinamiento cuando estaba enfermo de coronavirus. Las acusaciones surgen luego que Cummings viajara en auto junto a su esposa más de 400 kilómetros hasta Durham, noreste de Inglaterra, donde residen sus padres.

5.00 | Por la compra de respiradores

El exministro interino de Salud de Bolivia Marcelo Navajas fue enviado a prisión preventiva en la causa por la presunta compra con sobreprecio en España de 170 respiradores para pacientes con coronavirus, junto a otros tres procesados. Estará tres meses en una cárcel de La Paz, explicó el fiscal Ruddy Terrazas.

4.22 | China

El país registró tres nuevos casos en las últimas 24 horas, dos importados y uno local, luego de haber anunciado que el viernes no se había detectado ninguno por primera vez desde que comenzó la pandemia. Los dos infectados procedentes del exterior se confirmaron en Shanghai (este) y Guangdong (sur) y el nuevo contagio local se registró en la provincia nororiental de Jilin, fronteriza con Rusia, donde en las últimas semanas se detectaron más de 30 casos relacionados con ciudadanos chinos que regresan desde el país vecino.

3.55 | La directora del laboratorio de Wuhan rechaza las acusaciones

El Instituto de Virología chino de Wuhan, acusado por los Estados Unidos de ser responsable de la pandemia, dispone de tres cepas vivas de coronavirus de murciélago, pero "ninguna corresponde a la enfermedad Covid-19", según sostuvo su directora. "Como todo el mundo, ni siquiera sabíamos que el virus existía", declaró Wang Yanyi y agregó: "Cómo podría haber escapado de nuestro laboratorio. Es pura invención".

3.40 | Sistema sanitario en la Argentina

3.30 | Después de los anuncios en la Quinta de Olivos

3.18 | Un final del Ramadán confinado

La mayoría de los musulmanes celebran el Aíd al Fitr, la fiesta que marca el final del mes de ayuno del Ramadán, empañada por las medidas de confinamiento para frenar la pandemia. Esta fiesta, una de las más importantes del calendario, se festeja tradicionalmente con oraciones en la mezquita, visitas familiares y compra de ropa, regalos o dulces.

1:00 | La portada del New York Times

The New York Times publica su portada especial en homenaje a los cerca de 100.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos, con un obituario de una línea para cada uno. "Las 1000 personas reflejan solo el uno por ciento del total. Ninguno era un simple número", escribió el periódico en una breve introducción. No hay ninguna fotografía, solo texto.

00.50 | Misión china en Perú

Un misión médica integrada por cuatro especialistas que trabajaron en el epicentro del brote arribó a Lima para cooperar con las autoridades peruanas en la lucha contra la pandemia. "Son expertos que han estado en el lugar de los hechos. Ellos traen la experiencia y el conocimiento y van a trabajar -codo a codo- durante 10 días con nuestros profesionales de los distintos establecimientos de salud como parte del esfuerzo mundial de lucha contra la epidemia", dijo el ministro de Salud, Víctor Zamora.

00.40 | Tuit del Presidente

00.33 | En Colombia: 20.1770 positivos y 705 fallecidos

El país superó todos sus registros de contagios al informar de 1046 nuevos positivos, con lo que la cifra de diagnosticados se situó en 20.177. La cantidad de fallecidos durante el último día fue de 23, 15 eran hombres y ocho mujeres. El global de víctimas mortales se situó en 705 personas, según el Ministerio de Salud. Bogotá sigue a la cabeza en el número de contagiados con 6972 casos, seguida de los departamentos de Atlántico (norte) con 2604, Valle del Cauca (suroeste) con 2312 y Bolívar (norte) con 2018.

