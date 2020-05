Argentinos que estaban varados en la India y Tailandia regresaron al país Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus superó las 345.000 personas y los contagiados superaron los cinco millones. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 1.645.000) y de víctimas fatales (más de 97.6700). El segundo país en cuanto a cantidad de infectados es Rusia, con al menos 326.000 casos.

En Europa, Italia fue el primer país golpeado por el Covid-19. Sin embargo, la nación con más fallecidos es el Reino Unido , donde al menos 36.400 personas murieron por el virus. Por su parte, América se convirtió en el continente con mayor cantidad de infectados y en la región, Brasil continúa como el país más afectado, con más de 22.000 víctimas fatales y 330.000 casos.

La Argentina comenzó a abrir, de a poco, la economía, mientras intenta controlar la curva de contagios. Hasta el momento se confirmaron 12076 casos positivos y en total hubo 456 muertes registradas en territorio nacional. El dato positivo es que casi 3530 personas ya superaron el virus. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó anteayer la extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.33 | Alberto Fernández: "El problema de cualquier barrio de emergencia es un problema de la Argentina"

El Presidente aseguró: "El problema de cualquier barrio de emergencia no es problema de Horacio Rodriguez Larreta, de Axel Kicillof o de Jorge Capitanich, sino son problemas de la Argentina, y tenemos que resolverlos juntos".

"Yo he podido trabajar bien con Rodríguez Larreta, como con intendentes y gobernadores de la oposición. T engo más dificultades con algunos legisladores, u opositores, que prefieren hacer expresiones por redes sociales", dijo el mandatario en una entrevista con C5N.

22.30 | En Salta trabajan para la reapertura del turismo interno y los gimnasios

El gobernador, Gustavo Sáenz, anunció esta noche que durante la semana se trabajará en los protocolos y las gestiones ante el gobierno nacional para la reapertura de los gimnasios y el turismo interno, en el marco de la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto para mitigar la propagación del coronavirus.

21.46 | México supera los 70.000 infectados y las muertes suben a 7.633

La cantidad de casos de coronavirus sigue sin ceder y se elevaron a 71.105, un alza de 2.485 nuevos contagios respecto a los reportados ayer, en momentos en que el país está reabriendo los sectores esenciales de su economía y ante el regreso gradual a la "nueva normalidad" a partir del 1 de junio, que se regirá por un sistema de semáforo.

21.00 | Comenzaron a probar en animales una vacuna contra el coronavirus en Perú

Es el segundo país más afectado por la pandemia en Latinoamérica. El gerente general del laboratorio Farvet, Manuel Fernández, explicó que una vacuna contra el coronavirus diseñada comenzó a probarse en alpacas, el tradicional animal andino emparentado con la llama, después de haber tenido resultados satisfactorios en gallinas.

20.16 | Confirman 552 nuevos casos y 375 están en la ciudad de Buenos Aires

Según se detalló, hasta el momento hay 12.628 infectados de Covid-19 en el país. Además, el total de fallecidos a nivel nacional hasta hoy es 467.

19.22 | Coronavirus en el conurbano bonaerense

18.30 | Murió otro referente social de la Villa 31

Se conoció el fallecimiento de otro militante social de la Villa 31 , uno de los barrios más golpeados por la pandemia. Se trata de Agustín Navarro Condori, quien tenía 57 años, había sido aislado en un hotel de la Ciudad y luego trasladado al Hospital Ramos Mejía.

18.18 | Sin muertes en Irlanda

Irlanda afirmó que ninguna persona falleció por Covid-19 en las últimas 24 horas, cortando una serie que se remontaba al 21 de marzo, según anunció el Ministerio de Salud. "En las últimas 24 horas, no se ha reportado ninguna muerte por coronavirus", declaró en conferencia de prensa el médico jefe Tony Holohan del ministerio. El país europeo reportó 1608 fallecimientos en una población de 4,9 millones de habitantes.

17.46 | Italia reclutará 60.000 "asistentes cívicos" para evitar las multitudes

Ante la creciente alarma por las multitudes que salieron este fin de semana, Italia se prepara para reclutar a 60.000 "asistentes cívicos", voluntarios que deberán controlar que se respeten las reglas de distanciamiento social para controlar el coronavirus.

17.01 | Marcha en Ecuador

Centenares de personas marcharon en Ecuador para exigir comida, salud y trabajo, en medio de la contingencia por el coronavirus. Además, repudiaron las medidas económicas y laborales del gobierno del presidente Lenín Moreno.

16.40 | La flexibilización de la cuarentena en Europa

16.26 | EE.UU. reduce en un tercio las muertes diarias y se sitúa en 620 fallecidos en 24 horas

Estados Unidos reduce en un tercio las muertes diarias y se sitúa en 620 fallecidos en 24 horas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron 620 nuevas muertes por coronavirus, muy por debajo de los 1047 fallecidos de los que se confirmaron ayer.

15.57 | Una nueva ley en Chile le rebaja sueldos al presidente, parlamentarios y ministros

Una nueva ley chilena que rebaja el salario del presidente, gobernadores, ministros y parlamentarios fue promulgada en el marco de una reforma constitucional que tuvo un tramitación acelerada debido a la pandemia. "Estamos viviendo tiempos duros y difíciles y sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien y nos pareció justo y necesario reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita", dijo el presidente Sebastián Piñera, al promulgar la iniciativa que había ingresado hacía seis años al Congreso pero que obtuvo urgencia tras la irrupción del coronavirus.

15.43 | Paraguay ingresó en la fase dos de la cuarentena, con una reapertura de 83% de las actividades comerciales

Paraguay ingresó hoy en la fase dos de la "cuarentena inteligente". El país vecino permite la apertura de centros comerciales, siguiendo las normas de distanciamiento social, habilita la circulación de todos los vehículos, sin importar el número de chapa, y amplía de 60 a 65 años el tope de edad para salir a trabajar.

14.32 | LA OMS suspende temporalmente los ensayos clínicos de hidroxicloroquina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la suspensión "temporal" de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países, como medida de precaución. Según explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la decisión se tomó tras la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes la cloroquina y sus derivados como la hidroxicloroquina para luchar contra la Covid-19.

13.40 | La empresa Lufthansa recibió aprobación para un "paquete de estabilización'' dle Gobierno alemán

La aerolínea alemana Lufthansa aprobó una ayuda de 9000 millones de euros (US$9.800 millones) de un fondo de apoyo del gobierno para mantener a la compañía operando tras la crisis provocada por el coronavirus. La emrpesa advirtió que el acuerdo no ha sido aprobado por la comisión ejecutiva de la Unión Europea.

Lufthansa dijo que el fondo del gobierno aceptó tomar participaciones sin derecho a voto a cambio de 5700 millones de euros, además de una línea de crédito de 3000 millones de euros y 300 millones de euros en compras de acciones. Eso dejaría al fondo del gobierno con una participación de 20% en la compañía y dos puestos en la junta directiva.

13.20 | Un ministro chileno se contagió de coronavirus

El ministro de Obras Públicas chileno, Alfredo Moreno, confirmó que dio positivo por Covid-19. Se trata del primer secretario de Estado del país contagiado por coronavirus. "He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora", escribió Moreno en Twitter.

13.16 | Se cancela definitivamente la liga inglesa femenina

Las dos primeras categorías del campeonato inglés de fútbol femenino fueron definitivamente canceladas, indicó la Federación Inglesa (FA) en un comunicado, sin precisar la clasificación final de la competición. "La cancelación de la temporada de la FA Women's Super League y de la Women's Championship fue confirmada hoy por el comité ejecutivo", declaró la federación.

12.32 | La OMS descarta una segunda oleada importante de casos de coronavirus

Frente a los temores por un rebrote de casos a medida que los países reabren sus economías, la Organización Mundial de la Salud (OMS) descarta "cada vez más" una segunda oleada importante del coronavirus, dijo su directora de Salud Pública, María Neira. "Hay muchos modelos que avanzan muchas probabilidades. Hablan desde un rebrote puntual hasta una ola importante, pero esta última posibilidad cada vez se va descartando más. Estamos mucho mejor preparados en todos los ámbitos", declaró Neira a la emisora catalana Rac1.

11.18 | Confirman que la embajadora argentina en Irlanda, que murió en abril, tenía coronavirus

Laura Bernal, la embajadora argentina en Irlanda, estaba enferma de coronavirus en el momento de su muerte. La diplomática, que fue despedida con honores en ese país la semana pasada, falleció el 26 de abril en su residencia de Dublín, donde vivía sola.

10.10 | Tedeum virtual por el 25 de Mayo

9.40 | 456

El Ministerio de Salud de la Nación informó que cuatro personas fallecieron desde el último parte brindado ayer, lo que eleva a 456 la cantidad de muertos a causa del coronavirus. Se trata de dos varones, de 92 y 70 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires, y de dos mujeres, una de 44 años residente en la provincia de Buenos Aires y una de 96 años residente en la Ciudad.

9.00 | Reapertura en Irán

El país abrió las puertas de sus mausoleos y otros centros religiosos, con restricciones de higiene, horarios y áreas, en los que se congregaron fieles tras más de dos meses de cierre para evitar la propagación del coronavirus.

8.11 | Estado de emergencia

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció el levantamiento del estado de emergencia por el brote de Covid-19 en las últimas regiones del archipiélago en que seguía vigente, incluida Tokio, pero insistió en mantener la cautela. "Hemos tenido un criterio muy estricto para levantar el estado de emergencia. Juzgamos que cumplimos con ese criterio. Hoy levantaremos el estado de emergencia en todo el país", dijo Abe.

7.40 | "Todo indica que el aumento va a seguir creciendo"

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la crisis sanitaria y si bien no habló sobre la fecha exacta en la que esperan el pico de contagios, sí dijo que los casos seguirán en alza. "Todo indica que el aumento va a seguir creciendo", indicó tras advertir que era lo que esperaban tanto desde el gobierno nacional como del de la Ciudad.

7.11 | Un millón de empleos

El presidente de México , Andrés Manuel López Obrador, señaló que la crisis económica provocada por la pandemia costará un millón de empleos en el país azteca, aunque añadió que ya cuenta con un plan de recuperación con el que se crearán dos millones de puestos de trabajo. "No nos agarró mal parados y hemos podido ir remontando la crisis económica mundial que precipitó el coronavirus", dijo.

6.15 | La crisis en Suecia

Más de 4 mil personas perdieron la vida a raíz del Covid-19, según los últimos datos de las autoridades sanitarias. Además, hay más de 33 mil casos de contagio. El país escandinavo fue el único en el mundo que no impuso el bloqueo para evitar la propagación de Covid-19. En total la nación, de 10,3 millones de habitantes, tiene 33.843 casos. E l 90% de las víctimas tenían más de 70 años.

5.40 | Vacuna

Tailandia empezó a realizar tests con macacos y espera poder comercializar de aquí a fines de 2021 una vacuna contra el coronavirus. Más de un centenar de investigaciones están actualmente en curso en todo el mundo y ocho de ellas ya pasaron al nivel de pruebas con humanos, según la Organización mundial de la salud.

5.15 | Coronavirus en España

4.30 | En Italia

Italia puso en marcha una nueva etapa del desconfinamiento, que empezó hace tres semanas, con la apertura de piscinas, gimnasios y clubes de fitness. Una semana después de la reapertura de bares y restaurantes, los cerca de diez millones de italianos que acuden a las salas de deporte podrán volver a hacerlo pero reservando turno con antelación. Solo dos regiones aplazaron para más tarde la reapertura: Lombardía, que lo hará el 31 de mayo, y Basilicata, el 3 de junio.

4.20 | Alemania confirma la recesión en el primer trimestre

El Producto Bruto Interno retrocedió un 2,2% en el primer trimestre de 2020 a causa del coronavirus y llevó a su economía a la recesión, según datos publicados por la oficina de estadísticas. Se trata del "peor resultado" de la economía desde la crisis económica de 2008-2009, según el instituto Destatis, y el "segundo peor" desde la Reunificación de 1990.

3.00 | India reanuda el tráfico aéreo

El gobierno informó que se reiniciará el tráfico aéreo, horas después de que el Ministerio de Salud comunicara 138.845 casos de contagios y 4021 fallecidos por Covid-19. El ministro de Aviación Civil, Hardeep Singh Puri, destacó el papel del sector durante la crisis sanitaria, recordó la repatriación de más de 30.000 ciudadanos desde el 6 de mayo y también las más de 900 toneladas de material médico repartido desde el 26 de marzo.

1.20 | China confirma once nuevos casos

El Ministerio de Salud confirmó once nuevos casos de coronavirus, todos ellos importados, de los cuales diez fueron localizados en la región autónoma de Mongolia Interior y el otro en la provincia de Sichuan, por lo que el número total de positivos ya es de 82.985. Por su parte los fallecidos por la pandemia son 4634.

00.26 | Honduras amplia el toque de queda

Las autoridades sanitarias anunciaron la ampliación del estado de alerta sanitaria hasta el 31 de mayo, por lo que el toque de queda total continuará vigente en el país centroamericano durante una semana más. Por la medida solo se podrá salir a la calle para adquirir productos de primera necesidad, como fármacos o comida, pero dividiendo las salidas de la población según el último dígito del documento de identidad.

