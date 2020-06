Fuente: AP - Crédito: Hani Mohammed

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 02:08

Arrancó junio y la cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó las 378.000 personas y la de contagiados, los 6.300.000. Estados Unidos lidera el ránking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 1.792.900) y sobrepasó las 105.000 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con alrededor de 555.383, y lo sigue Rusia, con 424.000.

Mientras tanto Europa comienza a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. Italia y España, entre los más golpeados, reactivan de a poco su economía. Como también, con cautela, el Reino Unido, la nación con más fallecidos de la región: 39.369.

América ya se convirtió en el continente con mayor número de enfermos. En la Argentina hasta el momento se confirmaron 19.268 casos positivos, 583 muertes y más de 5700 personas recuperadas. El aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa hasta el 7 de junio, pero el malestar social se empieza a sentir, mientras se esperan las novedades sobre la nueva fase este fin de semana.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.55 | México supera los 100.000 casos

Las autoridades sanitarias de México han informado este miércoles de que el país ha contabilizado un total de 101.238 casos de la Covid-19 desde que comenzó la crisis sanitaria y 11.729 personas que han fallecido a causa de la enfermedad, mientras los contagios ya están presentes en las cárceles de casi una veintena de estados.

Durante la rueda de prensa diaria para dar a conocer la situación de la pandemia en México, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, ha informado de que no todos los casos registrados este miércoles, 3.912, y muertes, 1.092, se han producido en las últimas 24 horas, sino que tuvieron lugar días atrás, pero no fue "capturado el resultado" en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

22.59 | En Venezuela

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, informó hoy que en las últimas horas se confirmaron 133 nuevos casos positivos y 2 muertos por Covid-19 que aumentan a 1952 el número de contagios y a 20 la cifra de decesos.

"Debemos reportar 47 casos de transmisión comunitaria y 86 importados para un total de 1952 casos positivos por Covid-19", dijo al presentar el balance diario de la comisión presidencial para el control y seguimiento de la pandemia.

22.30 | Advierten que las muertes pueden aumentar exponencialmente en Brasil

Las muertes por coronavirus en Brasil, que con más de 32.500 es el cuarto país en todo el mundo y volvió a batir hoy su récord diario, pueden aumentar hasta 150% en los próximos 10 días en aquellas ciudades donde se levantó la cuarentena, advirtieron investigadores de varias universidades.

22.15 | EEUU registra 919 muertos en 24 horas

El nuevo coronavirus dejó 919 muertes en las últimas 24 horas en Estados Unidos, según el recuento del miércoles a las 20H30 (00H30 GMT del jueves) de la Universidad Johns Hopkins, usado como referencia.

La nueva cifra eleva a 107.000 el total de muertes en el país, donde se han diagnosticado casi 1.850.000 casos, de acuerdo con las cifras de esta universidad de Baltimore.

21.17 | En Colombia

El ministerio de salud de Colombia informó este miércoles de 1.512 nuevos casos de Covid-19, con lo que la cifra de contagiados aumentó a 33.354 personas.

Las nuevas víctimas mortales de la enfermedad fueron 36, 20 hombres y 16 mujeres, de manera que la cantidad de fallecidos en todo el país se situó en 1.045, de acuerdo con el reporte oficial.

Bogotá es la ciudad con el mayor número de diagnosticados con un total de 11.250 personas, seguida por los departamentos de Atlántico (norte) con 4.756, Valle del Cauca (suroeste) con 3.886 y Bolívar (norte) con 3.571. (ANSA).

19.42 | Nuevo récord de contagios

El gobierno informó que 949 personas se contagiaron en las últimas 24 horas de coronavirus Covid-19 y los infectados llegaron a 19.268. Además, se registraron 14 nuevas muertes en el día y el total es de 583. Por otro lado, ya son 5.896 los que se recuperaron.

19.35 | Entretenimiento en Venezuela

19.31 | Conmebol

"En septiembre se podría jugar en toda Sudamérica", dijo Gonzalo Belloso, secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

18.43 | Coronavirus en la Argentina

17.30 | Reabre la Galería Uffizi de Italia

La Galería Uffizi, en Florencia, el museo más visitado de Italia, reabrió luego de tres meses para encanto de los amantes del arte, que no tienen que apretujarse entre la multitud de turistas gracias a las nuevas reglas de distanciamiento social.

16.45 | Murieron dos vecinos de Villa Azul que estaban internados

Fallecieron dos vecinos de Villa Azul que estaban internados con coronavirus en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, según confirmó el Ministerio de Salud de de la provincia de Buenos Aires a LA NACION. Uno era un hombre de 69 años que sufría de diabetes e hipertensión. La otra víctima falleció hoy. Era un hombre de 77 años.

Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

16.32 | Coronavirus en la Ciudad

16.01 | España

Los legisladores españoles votaron a favor de prorrogar dos semanas más el estado de emergencia que permite al gobierno restringir el movimiento y otros derechos como parte de su lucha contra la pandemia de coronavirus. La prórroga fue aprobada con 177 votos a favor en el Congreso de los Diputados de 350 escaños. Hubo 155 votos en contra, mientras que 18 legisladores se abstuvieron.

15.28 | Aislamiento en Santa Cruz

La s ospecha de un nuevo caso de coronavirus en Santa Cruz activó un protocolo por Covid-19 que terminó con el paraje La Esperanza cerrado, un empleado de la estación de servicio trasladado a Río Gallegos, cuatro compañeros aislados en el local y dos policías también en aislamiento, informaron hoy fuentes policiales.

15.02 | Polémica en Colombia

14.40 | Bolivia reanuda los vuelos domésticos

Siete de las nueve capitales regionales de Bolivia reanudaron los vuelos domésticos en medio de gran afluencia de pasajeros tras dos meses y medio de cuarentena. Los vuelos excluyen a Santa Cruz, que registra casi el 70% de los 10.991 infectados en todo el país, y a Beni, con cerca del 18% a pesar de contar con menos de medio millón de habitantes.

14.34 | Brasil comenzará a probar una vacuna experimental de Oxford

Brasil comenzará a probar una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus que están desarrollando investigadores de la Universidad de Oxford y de la farmacéutica AstraZeneca Plc, informaron la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y la Universidad Federal de San Pablo (Unifesp). Anvisa ya autorizó las pruebas. Unas 2000 personas participarán en el ensayo, que se realizará con apoyo del Ministerio de Salud, dijo la Unifesp.

Fuente: AFP

14.27 | Chile supera los 110.000 casos

Chile ha superado los 110.000 casos confirmados de coronavirus al sumar casi 5000 en la última jornada, una tendencia ascendente que ha llevado al Gobierno a mantener la cuarentena declarada para la Región Metropolitana, principal foco de contagio.

13.31 | La OMS y los ensayos clínicos con hidroxicloroquina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los ensayos clínicos del fármaco hidroxicloroquina se reanudarán, tras haber sido suspendidos para efectuar una revisión de seguridad en la búsqueda de tratamientos contra el coronavirus. Así lo anunció el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , en una teleconferencia de prensa.

12.48 | Un alivio

Los peruanos podrán realizar actividades físicas individuales al aire libre por primera vez desde que hace 80 días se ordenó el confinamiento. El objetivo de esta decisión, según explicó el Ministerio de Salud, es "contribuir al fortalecimiento de la salud mental y de la salud física de la población, mediante la práctica de la actividad física y recreativa".

12.20 | 39.728

Otros 359 pacientes infectados con Covid-19 murieron en el Reino Unido en las últimas horas, por lo que el total de muertes relacionadas con el coronavirus es de 39.728, según el Departamento de Salud y Asistencia Social. Las cifras incluyen muertes en hospitales, asilos y en la comunidad en general.

11.44 | Modelo en duda

Fuente: AFP

11.23 | Por última vez

El Congreso español vota la última prórroga del estado de alarma para luchar contra la pandemia, solicitada por el gobierno de Pedro Sánchez que pidió a la oposición no caer en "el veneno del odio". Vigente desde mediados de marzo, la medida permitió al Ejecutivo restringir severamente la movilidad para frenar la expansión del brote que, hasta la fecha, causó más de 27.000 fallecidos.

10.52 | Violencia en cuarentena

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió a 3856 personas por hechos de violencia familiar en el primer trimestre de 2020, de las cuales el grupo mayoritario fueron mujeres jóvenes y adultas de entre 18 y 59 años. Las violencias más observadas fueron de tipo psicológica, en un 98%; simbólica, 69%; física, 55%; económica patrimonial, 35%; ambiental, 35%; social, 17%, y sexual, 11%. Las personas que necesiten denunciar un hecho de violencia están exceptuadas de la prohibición de circular durante el aislamiento declarado por el coronavirus.

10.31 | Ayuda para el museo

El museo del antiguo campo nazi de concentración Auschwitz-Birkenau, cerrado desde mediados de marzo por la pandemia, pidió un rescate financiero. Convertido en símbolo de todos los campos de exterminio donde murieron cerca de la mitad de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto, desde el organismo indicaron: "Pedimos ayuda por parte de todos los que consideran necesario preservar la memoria".

10.10 | En Santiago del Estero

Un empleada municipal fue detenida en la localidad de Suncho Corral por tomar mates en un centro de aislamiento por coronavirus junto a otra mujer que dio positivo de Covid-19, según confirmó el gobernador Gerardo Zamora, quien ordenó el cierre de la ciudad. Asimismo explicó que ordenó "el cierre de Suncho Corral con despliegue de fuerzas policiales para evitar cualquier propagación del virus, pidiendo comprensión y colaboración de los vecinos de esa ciudad, para que el sistema de salud pueda realizar todas las tareas que corresponden por esta pandemia".

9.52 | Acuerdo

9.30 | Un nuevo muerto

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer un nuevo fallecimiento por coronavirus en el país, lo que eleva a 570 la cifra de muertos desde marzo pasado . En el reporte se indicó que son 904 los nuevos casos de coronavirus que se registraron en las últimas 24 horas y 18.319 los infectados.

9.11 | Los niños norcoreanos

Los alumnos de Corea del Norte volvieron a las aulas con mascarillas después de meses de cierre de las escuelas como parte de las medidas impuestas. Pyongyang no informó de ningún caso de la enfermedad, dato del que dudan los expertos, dado que el virus apareció en la vecina China y se propagó por todos los continentes.

8.40 | Premio

El personal sanitario español que ha luchado en primera línea contra el coronavirus fue honrado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, por haber demostrado un "heroico espíritu de sacrificio" aún a riesgo de perder "la propia vida". El galardón, el primero de los ocho que se concederán a personas o instituciones destacadas en diversos ámbitos a nivel mundial, fue anunciado luego de que el jurado se reuniera virtualmente en razón de la pandemia, que golpeó España con fuerza.

8.15 | Más viajes en Europa

El gobierno alemán decidió poner fin a partir del 15 de junio a las restricciones para los viajes turísticos en Europa decretadas a raíz de la pandemia, informó el ministro de Relaciones Exteriores. Esto no significa que los viajes sean posibles a partir del 15 de junio a todos los países concernidos: Noruega prevé prolongar sus restricciones más allá de esa fecha, España planea recibir nuevamente turistas extranjeros a fines de junio, subrayó el ministro

7.51 | Elecciones presidenciales

En Polonia los comicios convocados inicialmente para el 10 de mayo pero aplazados por la pandemia tendrán lugar el 28 de junio, como estaba previsto, según la presidenta del Parlamento, Elzbieta Witek.

7.25 | Las fronteras

Esperanzada en reactivar el sector del turismo vital para su economía, Italia reabrió sus fronteras a los europeos en un paso crucial de su vuelta a la normalidad tras ser azotada con fuerza por la pandemia. Tanto en el país como en Europa sigue la flexibilización del confinamiento gracias a que bajan las muertes y los contagios.

7.08 | Control a los viajeros

Islandia anunció que el 15 de junio comenzará a aplicar sus medidas de control a los turistas procedentes del extranjero, que estarán obligados a someterse a una prueba de coronavirus o a guardar 14 días de cuarentena. El gobierno explicó que por ahora tiene capacidad para realizar 500 pruebas al día, aunque espera elevarla a 4000 en unas solas semanas. Los niños estarán exentos de someterse al test, que tiene como objetivo evitar la posible entrada de casos importados.

6.45 | Más infectados

Corea del Sur reportó 49 casos nuevos y continúa así una semana de aumentos de infecciones mientras el gobierno defendía su decisión de reabrir las escuelas pese a los riesgos. Las cifras anunciadas subieron el total nacional a 11.590 casos y 273 muertes. En la populosa zona metropolitana de Seúl se vincularon cientos de infecciones a zonas de ocio, congregaciones religiosas y un enorme almacén de comercio electrónico.

6.18 | Difícil de controlar

La Organización Panamericana de la Salud analizó la pandemia en Nicaragua y declaró que es "muy preocupante" y "muy difícil de controlar". El director de Emergencias en Salud, Cito Ugarte, remarcó el incremento del número de casos y muertes y dijo: "Cuando uno pierde el rastro al virus y no puede evitar que la transmisión continúe, cuando hay actividades sociales es necesario implementar de inmediato las medidas de distanciamiento social". Asimismo insistió en que la distancia física es uno de los "mecanismos más importantes para salvar vidas y reducir la transmisión".

5.50 | 250 nuevos casos

El ministro de Salud de Guatemala , Hugo Monroy, reportó la detección de 250 nuevos enfermos en el país y confirmó que el acumulado asciende a 5586. Además, reportó la muerte de siete personas más, 123 en total. Los nuevos contagios corresponden a 150 hombres y 100 mujeres, mientras que las personas fallecidas fueron 5 hombres de las edades de 25, 26, 29, 65 y 72 años, así como dos mujeres de 50 y 60 años.

5.12 | Rusia

El gobierno confirmó 8536 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas. El total ya llegó a 432.277. Por su parte e l número de muertos aumentó en 178 hasta 5215, mientras que 195.957 personas se recuperaron. Hasta el martes, 303.641 personas estaban bajo observación médica, mientras que se realizaron más de 11,4 millones de pruebas para diagnosticar casos en todo el país.

4.40 | Misiones

4.16 | En un hospital

Un paciente falleció en un incendio en el hospital Botkin de San Petersburgo, especializado en enfermedades infecciosas, según los servicios de urgencia de la segunda ciudad de Rusia, que indicaron que el incidente había terminado. "Se quemaron las sábanas de una habitación. El paciente estaba solo, no hubo llamas. Murió ahogado por el gas. Le intentaron reanimar pero no fue posible", dijo un portavoz de los servicios de urgencia, Andréi Litovko. Según él, la víctima "no es un paciente de Covid-19" aunque el hospital acoge a muchos enfermos.

3.50 | En Alemania: 29 muertos y 342 contagios

En las últimas 24 horas, se conocieron estos datos que elevan el balance a más de 182.000 personas infectadas y a más de 8500 fallecidos, según informó el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

3.11 | Lufthansa

La compañía aérea alemana, asistida por el Estado, registró una pérdida de 2100 millones de euros en el primer trimestre y anunció una "profunda reestructuración" en "todas las ramas" del grupo. La pandemia "influye en forma inédita en nuestro resultado" y "la demanda va a reactivarse muy lentamente, lo que tenemos que balancesar con una profunda reestructuración", dijo el presidente de la empresa, Carsten Spohr.

2.33 | En Sudáfrica: un tribunal declara inconstitucionales algunas medidas

En el país calificaron de "irracionales" algunas de las medidas que el gobierno impuso para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia, que supera ya los 35.800 casos.

1.46 | Las universidades australianas podrían perder millones

Las instituciones estimaron que las pérdidas que acarrea la ausencia de estudiantes extranjeros por el cierre de las fronteras para luchar contra el coronavirus podrían elevarse a 11.200 millones de dólares. El grupo de lobby Universities Australia subrayó que esta falta de ganancias tendrá consecuencias duraderas en los centros de enseñanza superior, al igual que en la investigación y en la innovación.

00.17 | Se reactiva el fútbol en Perú

El ente estatal rector del deporte aprobó los protocolos sanitarios para la reanudación gradual del fútbol y las demás disciplinas, que están detenidas desde mediados de marzo por el comienzo del aislamiento.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam