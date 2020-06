Hasta el momento, se registraron más 408.000 muertes en todo el mundo por el coronavirus Fuente: Reuters

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, alcanzó las 408.000 personas y la de contagiados, los 7.200.000. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 2.000.000) y sobrepasó las 113 mil víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con alrededor de 710 mil casos, y lo sigue Rusia, con 485.000.

Mientras tanto Europa comienza a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. Italia y España, entre los más golpeados, reactivan de a poco su economía. Como también, con cautela, el Reino Unido, la nación con más fallecidos de la región: casi 40.600. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad".

Por su parte América es el continente con mayor número de enfermos. En la Argentina hasta el momento se confirmaron 23.620 casos positivos, 698 muertes y 7305 personas recuperadas. El jueves pasado, Alberto Fernández brindó una conferencia junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la que anunció que la cuarentena se amplía hasta el 28 de junio.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.09 | Prisión domiciliaria a un concejal tucumano por festejar su cumpleaños

La Justicia tucumana ordenó el arresto domiciliario de un concejal del municipio de Monteros, quien violó el aislamiento social obligatorio para festejar su cumpleaños con alrededor de un centenar de invitados. De esta menra, el fallo dispone que Raúl Hernán Aldonate debe cumplir prisión domiciliaria por violar las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias "para evitar la propagación" de la pandemia.

22.35 | Alberto Fernández volverá a dar clases

El presidente Alberto Fernández destacó la "consolidación" en un ranking global de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que es graduado y profesor, y anunció que mañana retomará el dictado virtual de las materias Teoría del Delito y Sistemas de la Pena en esa casa de altos estudios.

22.13 | Despiden a médicos en Nicaragua

Las pintadas en las calles de Nicaragua Fuente: AFP

Al menos 11 médicos del sistema público de salud de Nicaragua fueron despedidos. Habían exigido al gobierno de Daniel Ortega medidas serias de contención contra la pandemia y equipos de bioseguridad para el personal sanitario. "Entiendo que no hay una causa clara que justifique los despidos" y que se trata de "una represalia por haber tomado una posición contraria a la política del gobierno de no reconocer" la gravedad de la pandemia, afirmó a la AFP el infectólogo Carlos Quant, miembro del independiente Comité Científico Multidisciplinario.

21.39 | Junio, un mes crucial

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que junio será un mes crucial para la pandemia en Latinoamérica: una región que, a pesar de haber tenido más tiempo para prepararse, está sintiendo los efectos como casi ninguna otra. De acuerdo con la OPS se han reportado más de 3,3 millones de casos en toda América, más que en ninguna otra región del mundo.

"Vamos a tener coronavirus por algún tiempo más y junio es un mes crítico'', expresó Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, quien añadió que "el aplanamiento de la curva tomará más tiempo''.

21.33 | La máxima corte de Brasil intima al gobierno de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Fuente: Reuters

El capítulo institucional de la crisis del coronavirus en Brasil dio otra vuelta de tuerca cuando la máxima instancia judicial ordenó al gobierno del presidente Jair Bolsonaro volver a divulgar los datos del avance de la enfermedad como lo hacía antes, mientras en el plano sanitario el país roza los 740.000 contagios y superó las 38.000 muertes por el brote.

21.14 | México sobrepasa los 14.600 muertos

Las autoridades mexicanas reportaron 596 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus en el país, elevando la cifra total de muertos a 14.649, en momentos en que las autoridades advirtieron que aún no se alcanzó el pico de la epidemia en la nación. Al momento, hay 124.301 infectados en el país latinoamericano.

21.03 | Confirmaron el primer caso en Formosa

Alberto Fernández al llegar a Formosa, el pasado 28 de mayo Crédito: Presidencia de la Nación

El gobierno de Formosa informó que registraron el primer caso positivo de coronavirus en la provincia, que hasta el momento era, junto a Catamarca, las únicas dos que no presentaban infectados desde el inicio de la pandemia.

"Cumpliendo con el compromiso que hemos dado con el pueblo de Formosa de brindar información veraz, oportuna y científica validada, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 informa que en el marco de la Vigilancia Intensificada que venimos realizando procedimos al hisopado de 38 personas asintomáticas, provenientes de la ciudad de Buenos Aires, en el día de ayer por la noche", dice el comunicado.

20.46 | Funcionarios de Argentina y de Europa debatieron estrategias para la construcción tras la pandemia

Representantes de organizaciones de gobierno, trabajadores, empleadores y académicos de la Argentina, Chile, Uruguay e Italia, debatieron -en un encuentro online organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- las principales medidas adoptadas por los países en materia laboral frente a la pandemia y la salida gradual en el ámbito de la construcción. Analizaron en particular las especificidades de este sector y las medidas que se están adoptando en materia de seguridad y salud en el trabajo.

20.41 | Se contagiaron cuatro operarios de la línea H y dejó de circular

Tres personas que trabajan en la Línea H del subterráneo porteño dieron positivo al nuevo coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

"Tras el conocimiento, el domingo 7 de junio, de un caso positivo del área de tráfico de la Línea H, se procedió a aplicar el protocolo de coronavirus. Por esta razón, se realizaron testeos a los posibles grupos de contacto y se detectaron tres casos positivos asintomáticos", explicaron fuentes oficiales a este medio y agregaron que "todos ellos se encuentran en buen estado de salud y se procedió a desinfectar las posibles áreas de contacto".

20.40 | Axel Kicillof: "El riesgo avanza, estamos entrando en las semanas más complicadas"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof compartió un mensaje en redes en el que advirtió que se avecinan tiempos difíciles, especialmente en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires."Lamentablemente los casos siguen creciendo en el AMBA, lo cual significa que el riesgo avanza y que estamos entrando en las semanas más complicadas", dijo.

20.27 | Detectan casos en las fuerzas de seguridad desplegadas por las protestas en Washington

Efectivos de la Guardia Nacional de la capital de Estados Unidos dieron positivo al examen de coronavirus. Los oficiales habían trabajado para contener las recientes protestas en Washington contra el racismo y la violencia policial, informó este martes esa fuerza.

20.25 | Turismo pospandemia

El jefe de Gobierno se reunió con el sector de turismo para evaluar cómo reactivarlo una vez que se supere la situación que atraviesa el país con el coronavirus

Horacio Rodríguez Larreta comienza a trazar un horizonte pospandemia. El jefe de Gobierno porteño se reunió con las cámaras del sector turístico para analizar cómo reactivarlo una vez que se supere la situación que atraviesa el país con el coronavirus. Con 2,9 millones de turistas internacionales, antes de la aparición del virus, la Ciudad había alcanzado un récord de visitantes internacionales. El desafío está en volver a potenciar el turismo local como un destino seguro ante este nuevo contexto.

20.16 | Acuerdo entre el Mercado Central y la Provincia para garantizar la soberania alimentaria

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Mercado Central firmaron un convenio de cooperación para avanzar en políticas tendientes a garantizar la soberanía alimentaria durante la pandemia. "Este convenio nos va a permitir generar acciones conjuntas en el marco de una situación muy difícil que vive nuestro país y la provincia de Buenos Aires, y particularmente el conurbano", destacó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

20.15 | Argentina superó los 1100 casos en un día

El Gobierno nacional informó que en las últimas 24 horas 1141 personas dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados ascienden a 24761. Se trata de la primera vez que hay más de mil contagios en una sola jornada. Además, se reportaron 24 nuevas muertes y el total es de 717. Por otro lado, las personas que superaron el virus ya son 7568.

20.11 | Récord de muertes en Colombia

Iván Duque, presidente de Colombia Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo

La cifra más alta de personas fallecidas por Covid-19 en Colombia durante un día se registró este martes, luego que el ministerio de Salud informara de 64 víctimas mortales en todo el país: 38 hombres y 26 mujeres. Con esa cifra, el total de víctimas mortales aumentó a 1.372, mientras que los casos positivos crecieron hasta los 42.078, tras reportarse 1.359 nuevos casos.

20.09 | Países de la UE proponen acciones conjuntas para prepararse mejor para futuras pandemias

Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Polonia firmaron una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, para proponer la creación de medidas conjuntas que permitan garantizar una mejor preparación y coordinación entre los países del bloque ante futuras pandemias.

19.44 | Perú supera 200.000 casos

Perú superó el martes los 200.000 casos de Covid-19, lo que causó escasez de oxígeno para pacientes graves en Lima y amenaza con colapsar el sistema hospitaliario capitalino. La cifra de muertos subió a 5738, un aumento de 167 en las últimas 24 horas, mientras los contagiados sumaron 203.736, con 4040 nuevos casos, según el último balance del ministerio de Salud.

18.56 | Coronavirus en Uruguay

Los accesos a los shoppings, con sensores 3D para contar el número de personas que ingresan Crédito: Captura de Video / EL PAÍS

18.14 | La vuelta a clase

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo que el retorno a las clases presenciales podría producirse en agosto con los protocolos pertinentes en gran parte del territorio nacional, La medida se aplicaría en forma gradual y alcanzaría al 85% del país. El regreso a las aulas es más incierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la situación epidemiológica es más compleja porque hay un elevado número de casos de Covid-19 y una mayor circulación del virus.

17.25 | Los hoteles de Cancún

Casi tres meses después de que cerraron sus puertas por la pandemia, los hoteles de Cancún y otros destinos de playa en esa zona del caribe mexicano comenzaron a recibir turistas. De acuerdo con un reporte de la Asociación de Hoteles de Cancún, 41 centros de hospedaje reiniciaron labores esta semana.

17.23 | En agosto vuelven las clases a Córdoba

Los estudiantes volverán a las aulas en la provincia cordobesa en agosto. Así lo adelantó el ministro de Educación Walter Grahovac, que indicó que el primer turno será para las zonas sin circulación viral, llamadas blancas, que corresponden a casi todo el territorio provincial, salvo la capital. En la ciudad, el retorno a clases estará supeditado a la evolución de casos del nuevo coronavirus. En la segunda quincena de julio, se reincorporarán los docentes.

16.59 | Running en la Ciudad

Cientos de corredores invadieron ayer los espacios verdes de la ciudad, como los bosques de Palermo Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El Gobierno de la Ciudad ajustó las medidas para tratar de evitar que se produzcan aglomeramientos de personas. Por esa razón anunció la peatonalización de calles y avenidas cercanas a los principales parques y espacios verdes de la ciudad con el fin de ofrecer mayor cantidad de superficie disponible para correr, caminar, andar en bicicleta o en rollers.

15.30 | Transmisión

14.46 | Dato clave

14.00 | Violan la cuarentena por una fiesta de cumpleaños en Monte Chingolo

24 jóvenes festejaron un cumpleaños en Monte Chingolo, Lanús, violando el aislamiento social que rige en el distrito del conurbano. Todos fueron detenidos algunas horas en una comisaría local y, si bien quedaron en libertad, se los imputó por violar las medidas de prevención ante el Covid-19.

Más de 20 jóvenes detenidos por violar el aislamiento en Lanús Crédito: Policía Lanús

13.45 | Tras medio año

13.01 | Moscú se flexibiliza

Moscú salió de un estricto confinamiento después de que el gobierno de la capital rusa. El alcalde, Sergei Sobyanin, confirmó que no habrá obligación de permanecer en las casas ni de solicitar pases electrónicos para viajar por la ciudad. También se han levantado todas las restricciones para caminar, usar el transporte público o conducir.

12.38 | Marcha atrás

12.04 | Para el personal de salud

El Ministerio de Salud resolvió institucionalizar un programa que venía implementando desde hace 30 días en diversas jurisdicciones para, a través de encuestas, detectar al personal de salud con mayor riesgo de contraer coronavirus, mejorar el acompañamiento que se le brinda y fortalecer el entrenamiento en el uso de los materiales de protección.

11.42 | En cuarentena

11.27 | Detenidos por festejar

Más de 20 jóvenes fueron arrestados mientras festejaban un cumpleaños en una vivienda de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, partido de Lanús, a pesar del aislamiento obligatorio que rige por el brote. El hecho se produjo el domingo por la madrugada, cuando un vecino del lugar se comunicó con el número de emergencias municipal y, de acuerdo al audio de la llamada, indicó que desde la noche del sábado había "gente con la música a todo lo que da" y que "no se querían ir".

11.00 | ¿Desde agosto?

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Harvard Medical School asegura que el nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como Covid-19, podría haber estado circulando por Wuhan desde el pasado agosto. Llegaron a esta conclusión tras analizar imágenes satélites de los estacionamientos en hospitales de la ciudad china, así como las búsquedas en Internet sobre términos relacionados con síntomas característicos.

10.41 | Tras recibir el alta

El hombre de 94 años que ayer fue dado de alta de coronavirus falleció hoy en la Clínica Pueyrredon de Mar del Plata, donde permanecía internado por el complejo cuadro de salud que presentaba con anterioridad. El paciente falleció durante la madrugada a raíz de un paro cardíaco. Estaba internado desde el 25 de mayo y en los últimos dos testeos de Covid-19 que se le habían realizado había dado negativo.

10.13 | Mayor alza en un mes

Portugal contabilizó 421 nuevos casos en las últimas horas, un dato sin precedentes desde el 8 de mayo y que de nuevo sitúa a la región de Lisboa como el epicentro de la pandemia en el país, inmerso ya en la desescalada de las restricciones. En total, la nación superó los 35.000 positivos, mientras que la cifra de fallecidos subió a 1492.

9.30 | La crisis política en Brasil

El Tribunal Supremo Federal ordenó al Ministerio de Salud que vuelva a informar sobre el total de los casos de coronavirus registrados, no solo de los casos diarios, en contra de la nueva metodología empleada por el gobierno de Jair Bolsonaro para contabilizar los casos. El magistrado Alexandre de Moraes se pronunció así a favor de una petición formulada por los partidos opositores. Antes el Ministerio de Salud informaba sobre el total de personas contagiadas, desglosando el dato en fallecidos, recuperados y en la afectación por territorios. Sin embargo, la semana pasada decidió cambiar de sistema para informar solamente de las cifras referidas a las últimas 24 horas.

9.12 | En todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación reportó cinco nuevos fallecimientos a causa de la pandemia, lo que eleva a 698 la cifra de muertos por esta causa desde marzo pasado. Asimismo se indicó que son 826 los casos de Covid-19 que se registraron en la Argentina en las últimas 24 horas y 23.620 los infectados, con una tasa de incidencia de 52,1 casos cada 100.000 habitantes.

8.41 | Villas de CABA

Dos personas fallecieron y 150 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en barrios vulnerables de la Ciudad, por lo que suman 51 los decesos y 5335 los infectados, con una tasa de letalidad de 0,95%. En toda la jurisdicción se detectaron ayer 422 nuevos positivos y 11 personas murieron, por lo que ascendieron a 11.468 los infectados y a 264 los fallecidos residentes en la Ciudad, con una tasa de letalidad de 2,3%.

8.22 | Hasta derrotar el virus

El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en España so pena de multa cuando acabe el desconfinamiento, hasta que el coronavirus sea derrotado "definitivamente", anunció el ministro de Salud, Salvador Illa. Las personas podrán ser sancionadas con una multa de 100 euros (112 dólares) si no llevan tapabocas en la vía pública o en espacios cerrados cuando no puedan mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas.

7.45 | Nuevas excepciones

El Gobierno oficializó la reapertura de nuevos rubros y actividades en 13 municipios de la provincia de Buenos Aires como excepciones al aislamiento obligatorio. Sin embargo se explicó que en todos los casos "se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio". Entre las actividades, se habilitaron servicios inmobiliarios, servicios de arquitectura e ingeniería, venta y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, paseadores caninos, adiestradores caninos, peluquerías caninas, viveros y lavaderos de autos en distintos municipios.

7.23 | Dos años para recuperarse

El PBI de Francia registrará un retroceso récord de alrededor del 10% en 2020 Crédito: DPA

El PBI de Francia registrará un retroceso récord de alrededor del 10% en 2020 y recuperará en 2022 su nivel previo a la crisis provocada por la pandemia y por las medidas de confinamiento decretadas para paliarla. "La economía francesa está remontando rápidamente del hundimiento brutal sufrido en marzo pero no hemos salido en absoluto del túnel", dijo el gobernador del Banco de Francia. El país estuvo aislado desde mediados de marzo y comenzó a flexibilizarse a mediados de mayo.

7.00 | Se estudian medidas

6.35 | Para los afectados del coronavirus

El papa Francisco donó un millón de euros a un fondo de ayuda que creó para desocupados de Roma con el objetivo de "recuperar la dignidad del trabajo" en medio del brote. Según el Papa, la ayuda irá "en particular a aquellos que corren el riesgo de ser excluidos de la protección institucional y que necesitan apoyo para acompañarlos hasta que puedan volver a caminar de forma independiente". Desde el inicio de la pandemia, el Papa ya donó respiradores, ambulancias y equipamientos médicos a sin techo, diócesis y hospitales de Italia y España.

El papa Francisco donó un millón de euros a un fondo de ayuda que creó para desocupados de Roma Crédito: DPA

6.12 | Los casos en Rusia

La pandemia dejó ayer en el país liderado por Vladimir Putin 171 muertos y 8595 contagios, lo que eleva el balance a más de 485.000 infectados y más de 6000 muertos. Las autoridades sanitarias informaron que los positivos se dieron en 83 regiones y que entre ellos hay incluidos 3277 casos asintomáticos, 38,1 por ciento.

5.45 | Machu Picchu

El Parque Arqueológico de Machu Picchu, ubicado en la región peruana de Cusco, reabrirá sus puertas el 1 de julio bajo protocolos de seguridad que buscan evitar nuevos contagios . Bajo un acuerdo denominado "Juntos por Machu Picchu", comerciantes, trabajadores de los hoteles y restaurantes tendrán que someterse a pruebas diagnósticas de manera periódica, mientras que a los visitantes se les exigirá seguir las normas establecidas por el Ministerio de Salud.

El Parque Arqueológico de Machu Picchu, ubicado en la región peruana de Cusco, reabrirá sus puertas el 1 de julio bajo protocolos de seguridad que buscan evitar nuevos contagios Fuente: Archivo

Asimismo, se coordinarán con las empresas de autobuses y los servicios ferroviarios para que implementen medidas de seguridad, como habilitar únicamente el 50 por ciento de su capacidad. Ayer en Perú se confirmaron 3181 nuevos casos y 106 muertes en las últimas 24 horas. En total suma ya 199.696 los positivos y 5571 los decesos.

5.00 | Antes de tiempo

Un grupo de expertos en salud mostró su preocupación por los gobiernos que decidieron terminar el confinamiento sin haber alcanzado el pico del brote. Brasil, México, Sudáfrica, India y Paquistán están entre los países que levantaron las estrictas restricciones no sólo antes de tocar techo, sino también sin haber establecido un sistema detallado de rastreo de casos y pruebas diagnósticas para mantener el virus bajo control. Eso podría tener consecuencias devastadoras, según advirtieron los especialistas. "Puede que los políticos estén desesperados por volver a poner sus economías en marcha, pero eso podría ser a costa de que muera una enorme cantidad de personas'', dijo el doctor Bharat Pankhania, experto en enfermedades infecciosas en la Universidad de Exeter, en Gran Bretaña.

4.28 | Un plan de apoyo

El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire Fuente: AFP

Francia anunció un plan de apoyo para el sector aeronáutico, castigado duramente por los efectos de la pandemia, que representa un "esfuerzo total de 16.900 millones de dólares", dijo el ministro de Economía, Bruno Le Maire. "Decretamos el estado de emergencia para salvar nuestra industria aeronáutica y permitirle ser más competitiva" y "más libre de carbono" produciendo el "avión verde" del futuro, dijo el ministro.

4.05 | Protestar sí, pero con distanciamiento

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró entender la ira de quienes se manifiestan en el Reino Unido por la muerte del afroamericano George Floyd en los Estados Unidos, pero advirtió que no tolerará la violencia ni la infracción del distanciamiento contra el coronavirus. "Tienen razón, tenemos razón al decir que la vidas de los negros importan", dijo y agregó: "No apoyaré a quienes se burlan de las reglas del distanciamiento social, por la razón obvia de que corremos el riesgo de nuevas infecciones en este momento crítico".

Protestas en el Reino Unido Fuente: Reuters

3.40 | Cloroquina

Lejos de la controversia científica mundial sobre su eficacia contra el coronavirus, Grecia reanudó su producción de cloroquina y prosigue los ensayos clínicos con este fármaco con "tranquilidad y distancia". El país sigue siendo uno de los menos afectados en comparación con sus vecinos europeos, con un balance hasta ahora de 182 muertos y unos 3000 casos. En un contexto de competencia internacional, "la reanudación de la producción de cloroquina en Grecia tuvo un efecto positivo en la industria local cuyas exportaciones están al alza en los últimos años", dijo Markos Ollandezos, presidente de la Unión Panhelénica de la Industria Farmacéutica.

3.15 | Alarma en Bolivia

Luego de 13 semanas de registrarse los primeros casos de coronavirus, Bolivia alcanzó los 13.949 infectados en medio de una curva ascendente y con proyecciones de un colapso de hospitales y cementerios para julio, según el Ministerio de Salud. El reporte diario señala que entre el 10 de marzo y 8 de junio se registraron 475 muertos, 2.159 recuperados y que los dos departamentos más castigados son Santa Cruz (este), con 63 por ciento, y Beni (noreste) con 18 por ciento; sumando ambos el 81 por ciento.

Luego de 13 semanas de registrarse los primeros casos de coronavirus, Bolivia alcanzó los 13.949 infectados en medio de una curva ascendente Fuente: Reuters

2.21 | Andrés Manuel López Obrador no quiere hacerse el test de Covid-19

El presidente de México dijo que no piensa realizarse la prueba aunque reconsideraría una próxima gira por el país y un viaje a Estados Unidos. "No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido y se guarda la sana distancia", dijo el mandatario luego de que se conociera que uno de los funcionarios de su gobierno anunció que dio positivo.

1.30 | Cuba recibe como héroes a médicos que vuelven de misión en Italia

Cuba recibe como héroes a médicos que vuelven de misión en Italia Fuente: Reuters

"Nuestros héroes de batas blancas". Como futbolistas que regresan al país después de ganar la Copa del Mundo, la isla recibió de manera triunfal a sus médicos que estuvieron dos meses en Italia para ayudar en la lucha contra el coronavirus. La brigada sanitaria, compuesta por 36 médicos, 15 enfermeras y un administrador, ondeó pequeñas banderas italianas y cubanas al salir del avión, que aterrizó en La Habana, procedente de Milán.

00.54 | Nueva York comienza a reabrir

La ciudad de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos, comenzó a reabrir su golpeada economía luego de un confinamiento de tres meses, mientras la Organización Mundial de la Salud alertó que la situación por la pandemia está "empeorando" en el mundo. "Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde Ginebra.

Nueva York comenzó a reabrir su golpeada economía Crédito: Domitila Dellacha

00.16 | Paraguay tiene más personas recuperadas que enfermos

La información del Ministerio de Salud muestra que el país cuenta actualmente con 531 casos activos, mientras que 603 personas lograron superar por completo el Covid-19. Por otro lado, once personas fallecieron por el brote, lo que supone una de las cifras más bajas del continente latinoamericano, junto con las de Costa Rica, con diez muertes.

