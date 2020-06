Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, alcanzó las 411.100 personas y la de contagiados, los 7.238.700. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 2.000.000) y registró casi 112 mil víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con aproximadamente 740 mil casos, y lo sigue Rusia, con cerca de 485 mil.

Europa comienza a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con más fallecidos: casi 41 mil. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad".

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. La Argentina superó ayer, por primera vez, los mil casos en 24 horas. Con 1226 nuevos infectados, hay - hasta el momento- 25.987 casos positivos, 735 muertes y más de 7568 personas recuperadas en el país . Tal como anunció el Gobierno, la cuarentena se extendió hasta el 28 de junio, y su flexibilicación está segmentada por regiones, siendo el AMBA la zona con mayor cantidad de contagios.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.10 | En dos meses, aumentaron un 30% los niños enfermos en México

El número de niños y adolescentes con coronavirus se multiplicó entre el 12 de abril y el 8 de junio, según alertó Save the Children, que ha mostrado su preocupación ante el "enorme" incremento.

22.50 | Ecuador suma otros 500 casos de coronavirus y supera los 44.400 positivos

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador ha informado este miércoles de que se han registrado 523 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que ha elevado el balance total a los 44.440 positivos.

22.42 | Disney quiere reabrir algunos de sus parques, a mediados de julio

Disney Parks, Experiences and Products informó en un comunicado que el objetivo es reabrir los parques de Disneyland y Disney California Adventure el 17 de julio, al sur de California, luego de lo que será un cierre de cuatro meses para la compañía a causa de la pandemia. Una zona comercial cercana con temática de Disney reanudaría las actividades el 9 de julio.

22.00 | En Estados Unidos: más de 1000 muertos en las últimas 24 horas

El nuevo coronavirus infectó a casi dos millones de personas en Estados Unidos y causó 1.082 muertes en las últimas 24 horas, según el reporte del miércoles de la Universidad Johns Hopkins.

La principal potencia del mundo es, por diferencia, el país más afectado por la pandemia en términos absolutos, tanto en lo que representa a muertes (112.833) como en relación al número total de infectados.

21.43 | El presidente de la Corte Suprema de Honduras dio positivo

Rolando Argueta informó hoy que dio positivo en un examen de coronavirus y pidió a sus colaboradores que se realizaran la prueba y se aislaran preventivamente.

21.30 | Brasil registra 32.913 infectados en un día

Por segundo día consecutivo superó los 32 mil casos, en 24 horas, confirmando su segundo lugar en el ranking mundial de personas contagiadas.

21.12 | En México

El país gobernado por López Obrador superó los 15.000 muertos por coronavirus y sumó 129.000 contagios. Las autoridades mexicanas reportaron el miércoles 708 nuevos fallecidos elevando la cifra total de muertos a 15.357, un 21% del total de los fallecidos en Latinoamérica.

20.49 | Una empresa argentina donó mil camas para sumar a los centros no hospitalarios

Una fábrica de muebles del partido bonaerense de San Isidro donó mil camas no hospitalarias al Ministerio del Interior, en el marco de las acciones para reforzar el sistema de atención sanitaria ante la pandemia en el país.

20.00 | Nuevo reporte en la Argentina

Se registraron 1226 nuevos casos y la cifra llegó a 25.987. En tanto, las nuevas muertes son 18 y el total de víctimas fatales es de 735.

19.48 | Coronavirus en la cárcel

Trece penitenciarios del complejo carcelario de San Martín fueron puestos en aislamiento luego que le diera positivo el test por coronovirus a una subprefecto que trabaja en la unidad, informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La mujer, de 33 años, que cumple funciones en el área de Informática, se contagió el coronavirus presumiblemente a través de su madre, a quien recientemente le detectaron la enfermedad.

19.36 | Retratos de Manaos

18.45 | Abren las playas de Miami

Las playas de Miami, en el sur de Florida, Estados Unidos abrieron por primera vez después de tres meses de cierre p or el nuevo coronavirus, con "embajadores de distancia social" en los ingresos y residentes que se conmovían al sentarse por fin frente al mar.

18.42 | A pesar de ser positivo, los investigadores lo ven como un problema

18.02 | El presidente de Ucrania violó la cuarentena

El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, violó la cuarentena que él mismo decretó por la pandemia del coronavirus, lo publicó en Twitter y su gobierno anunció que pagará la multa correspondiente. Hace dos semanas, el mandatario fue fotografiado junto a miembros de su equipo, sin respetar las reglas de distanciamiento social y sin tapabocas, tomando café en un bar de la ciudad de Jmelnytskyi, en el oeste de Ucrania.

17.40 | Chile amplía el área de la cuarentena

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich , anunció que las comunas de Valparaíso y Viña del Mar se sumarán a la cuarentena total que se mantiene en la Región Metropolitana de Santiago, con lo cual cerca de nueve millones de personas se mantendrán en confinamiento. La medida, que se aplicará a partir de este viernes a las 22 horas , incluye también a la comuna de Peñaflor en su totalidad y las zonas urbanas de Curacaví, San José de Maipo, Til Til y Melipilla.

17.08 | El primer muerto de Chubut

Un hombre de 45 años que había sido internado a finales de mayo en el Hospital Zonal de Trelew es el primer fallecido por coronavirus de Chubut, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de Chubut.

17.03 | Covid-19 en el país

16.15 | Nuevas muertes en Francia

El Ministerio de Sanidad de Francia informó que en el último día murieron 23 personas por coronavirus en los hospitales del país. En total son 29.319 los decesos registrados desde el inicio de la pandemia, 18.935 de ellos en hospitales y otros 10.384 en residencias de ancianos.

15.35 | Cómo avanza el virus

14.24 | Rogelio Funes Mori dio positivo

El futbolista argentino Rogelio Funes Mori del Monterrey de México anunció que dio positivo en coronavirus y que no presenta síntomas. "Decidí compartirlo con ustedes para ayudar a tomar conciencia y entender que a veces nos tiene que tocar más allá de todo el cuidado y responsabilidad que hayamos tenido", escribió en su cuenta de Twitter. `"Me tocó a mí, todavía no entiendo cómo, pero ahora es momento de recuperarme para volver a los entrenamientos lo antes posible".

14.01 | Brasil: reabren las cataratas de Iguazú

El Parque Nacional de las cataratas de Iguazú reabrió sus puertas al público en el lado brasileño de la frontera tras semanas de cierre a causa de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

13.59 | Italia reabre las discotecas con baile al aire libre y sin abrazos

El lunes próximo volverán abrir en Italia las discotecas, en el marco de la última etapa de desescalada del coronavirus que prevé también el regreso de cines, teatros, salas de juego , es decir, todo lo que había quedado excluido en el gradual fin de la cuarentena.

13.43 | Fin del estado de emergencia en Francia

Francia anunció que el próximo 10 de julio saldrá del estado de emergencia instaurado en marzo, pero aclaró que se iniciará un período de transición de cuatro meses en el que el gobierno podrá imponer algunas restricciones si las considera necesarias. "Las condiciones sanitarias son extremadamente diferentes a las que conocíamos en marzo o incluso en mayo y conducen al gobierno a permitir el fin del estado de emergencia sanitaria" el 10 de julio, explicó la portavoz de la presidencia, Sibeth Ndiaye.

13.15 | Sello de Seguridad Global

12.46 | Protestas en París

Empleados del sector de restaurantes y comida se manifestaron en la capital de Francia por la falta de apoyo gubernamental ante el daño que la pandemia causa en sus negocios. La protesta, que tuvo lugar entre el Museo del Louvre y los Campos Elíseos, incluyó a unas 30 personas vestidas de negro, simulando una estrangulación con corbatas y con letreros colocados sobre un ataúd que decían: "Sentenciados a muerte". El gobierno de Emmanuel Macron invirtió dinero para compensar a trabajadores desempleados, pero los que están bajo contrato en el sector de comida y eventos no fueron incluidos.

12.17 | Buena noticia

El 65% de las 467 personas que contrajeron coronavirus en Córdoba ya recibieron el alta sanitaria. De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Salud, 300 pacientes ya se repusieron. Además, se informó que de esa cifra, el 48% corresponde a casos importados; el 33%, a contactos estrechos; el 17%, a trabajadores de la salud; y 1,5%, a contagios comunitarios. Por último, se precisó que el 33% de los recuperados presentaban problemas de salud previos, como hipertensión arterial (49 personas), diabetes (18) y obesidad (11).

11.58 | Camas en un estadio

El presidente de Uganda , Yoweri Museveni, anunció que se instalarán 40.000 camas para pacientes afectados por coronavirus en el Estadio Nacional Nelson Mandela de Kampala, la capital del país africano. "Si los números (de infectados) son demasiado grandes, incluso abrumarán el lugar que hemos preparado", dijo. El centro deportivo, ubicado en la colina Namboole, fue inaugurado oficialmente en 1997 y cuenta con una capacidad para 45.000 personas.

11.26 | España

Un brote de coronavirus en un hospital de Basurto (País Vasco) sumó 25 positivos, cinco más que ayer, y un fallecido. De los contagiados, 9 son profesionales, 12 pacientes y 4 corresponden a visitas. El fallecido presentaba pluripatologías "suficientemente importantes" y determinantes para su muerte, informó el director general del hospital, Eduardo Maiz.

11.02 | Axel Kicillof también analiza endurecer la cuarentena

10.35 | Cirque du Soleil

Endeudado y privado de actuaciones desde hace meses a causa del coronavirus, el Cirque du Soleil pelea para salvar la compañía. Con el fin de evitar la bancarrota del grupo que fundó en Quebec en 1984, el tragafuegos y magnate Guy Laliberté insinuó que era capaz de meter la mano en su bolsillo. "Esta recuperación tendrá que hacerse nuevamente al precio correcto. Y no a cualquier precio".

10.12 | Sobre el pico

El presidente Alberto Fernández sostuvo que "el pico de contagios se demoró y tal vez esté ocurriendo" en este momento, luego de que se registraran más de 1000 casos en las últimas 24 horas. Además aseguró que le escribió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la cantidad de gente que salió a correr esta semana en los parques de la Ciudad: "Le dije '¡esto está mal, eh!'". Sin embargo, señaló que tras los cambios implementados anoche "mejoró el distanciamiento" entre los corredores.

9.40 | Fin del estado de emergencia

Francia anunció que el próximo 10 de julio saldrá del estado de emergencia instaurado en marzo para hacer frente a la pandemia pero aclaró que se iniciará un período de transición de cuatro meses en el que el gobierno podrá imponer algunas restricciones si las considera necesarias. "Las condiciones sanitarias son extremadamente diferentes a las que conocíamos en marzo o incluso en mayo", explicó la vocera de la Presidencia, Sibeth Ndiaye.

9.11 | Multa al príncipe

Joaquín de Bélgica fue sancionado con 10.400 euros por no guardar la cuarentena al llegar a Córdoba, España, donde se infectó de coronavirus en una fiesta. Según se supo, la medida fue impuesta por la Subdelegación del Gobierno de Córdoba tras no permanecer 14 días aislado, como prevé el estado de alarma para los viajeros venidos del extranjero. El miembro de la familia real belga asistió a dos reuniones, una el 25 de mayo, y otra el 26 de mayo, junto a su pareja, Victoria Ortiz.

8.45 | La crisis iraní

Irán reportó 2011 nuevos infectados, cifra que elevó el total de confirmados a 177.938. Sima Sadat Lari, portavoz del Ministerio de Salud y Educación Médica, dijo durante la actualización diaria que 81 personas murieron durante la noche, por lo que las víctimas fatales ya son 8506. Hasta ahora, 140.590 se recuperaron y 1.151.032 de pruebas de laboratorio fueron realizados.

8.23 | Cierran una clínica

Neuquén informó que ordenó el cierre del "Policlínico Ados" de la capital provincial por cinco casos de contagios estrechos en pacientes que dieron positivo. Según el parte oficial, cinco de los siete nuevos casos registrados en las últimas 24 horas son por contacto estrecho en el Policlínico Ados de Neuquén. Entre los enfermos hay una niña de 9 años, un joven de 18 años y otro de 19, una mujer de 46 años y a otra de 57 .

8.00 | Villas porteñas

Tres personas fallecieron y 187 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, por lo que suman 54 los decesos y 5522 los infectados. El barrio Padre Mujica (ex villa 31) de Retiro concentra la mayoría de casos de Covid-19, con 1645 enfermos; le siguen el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1.11.14) de Flores, el barrio 21.24 de Barracas, el barrio 20 de Lugano y el barrio 15 (Villa Oculta). En esos cinco aglomerados urbanos se realiza el Programa Detectar, que busca casa por casa a personas con síntomas.

7.28 | Abren las fronteras

Austria volverá a abrir el 16 de junio su frontera con Italia, cerrada desde marzo para luchar contra el coronavirus, según anunció el gobierno, que también levantará los controles con la mayoría de los países de la UE. "Sí, abrimos la frontera. Sí, viajar a Italia, Grecia, Croacia por ejemplo será posible", dijo en una rueda de prensa el ministro de Exteriores, Alexander Schallenberg. Viena estableció una lista de 31 países con los que se restablece la libertad de viajar en la misma fecha, que no incluye sin embargo a Suecia, España, Portugal ni Reino Unido.

7.05 | Vuelve el fútbol a México

La Liga Mexicana de Fútbol anunció un protocolo en cuatro partes para el regreso a las canchas. En la Fase 1, las medidas están enfocadas en la preparación del jugador. Para el seguimiento de esta etapa, cada club nombrará a un responsable de atención al protocolo, que velará por las actividades que deberán realizar los jugadores en sus propias casas. Durante la Fase 2 se establecen los pasos a seguir para los entrenamientos individuales en la cancha del club. La cantidad de jugadores que podrán participar de manera simultánea no podrá ser superior a seis. La Fase 3 establece los lineamientos para la realización de entrenamientos en grupo. En la Fase 4, el protocolo marca las acciones que prevalecerán en el regreso a los partidos, incluyendo restricciones a los saludos entre jugadores y en los festejos de gol.

6.40 | Los números de África

Los casos confirmados en el continente superaron la barrera de los 200.000. Las 54 naciones acumulan asimismo un total de 5516 decesos. Sudáfrica va a la cabeza de la lista con 52.991 infectados, casi dos tercios de ellos en la provincia de Cabo Occidental y en la ciudad de Ciudad del Cabo. Egipto tiene 36.829 y Nigeria, 13.464.

6.18 | 160 países

El gobierno alemán extendió hasta el 31 de agosto la recomendación a los turistas de no viajar a más de 160 países fuera de la Unión Europea debido a la pandemia. El gabinete que encabeza Angela Merkel determinó, sin embargo, que se pueden hacer excepciones en el caso de determinados países en los que la propagación del virus esté suficientemente contenida. La evaluación deberá tener en cuenta la evolución de las tasas de infección, el funcionamiento de los sistemas de salud, la capacidad de realizar pruebas, las normas de higiene, las opciones de viaje de regreso y las medidas de seguridad para los turistas.

5.50 | A fondo

5.13 | Nicaragua

El Ministerio de Salud confirmó 346 casos positivos que aumentan la cifra de contagios a 1464. La ministra Martha Reyes informó también sobre 9 muertes, por lo cual la cantidad de fallecidos total llegó a 55. Asimismo destacó que hasta el momento 953 personas se recuperaron. "La disminución en los casos positivos reflejan el arduo trabajo que el personal de salud está llevando a cabo en los centros médicos", destacó por su parte el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz.

4.45 | Los pilotos de Lufthansa

Los empleados renovaron su oferta de desistir de parte de sus salarios por valor de 400 millones de dólares para contribuir al rescate de la aerolínea severamente golpeada por la crisis. "Queremos mantener la grulla en el aire", dijo el presidente del sindicato de pilotos Vereinigun Cockpit, Markus Wahl, en alusión a la empresa aeronáutica cuyo logotipo es una grulla. "Debido a las dificultades existentes, estamos preparados para aplicar nuestro paquete en la medida en que se ofrezca y sin más condiciones, inicialmente hasta finales de 2020", agregó. Las restricciones de viaje impuestas para frenar la propagación del virus golpearon con dureza a la línea de bandera alemana. En virtud del acuerdo de rescate, el Estado se convirtió en el principal accionista de la empresa, con una participación de 20 por ciento en el capital.

4.21 | La crisis en Rusia

La pandemia provocó en el país en las últimas 24 horas 8404 casos y 216 muertos, lo que eleva el balance a más de 493.000 personas contagiadas y más de 6300 víctimas mortales. Por su parte Moscú registró 1195 nuevos enfermos, el menor aumento diario en dos meses, lo que eleva el balance en la capital rusa a 199.785 contagiados, un 40,4 por ciento del cómputo a nivel nacional.

3.49 | Alemania registra un descenso en el balance diario

En las últimas 24 horas, en el país liderado por Angela Merkel hubo 18 víctimas mortales y 318 nuevos casos de coronavirus, frente a los 37 fallecidos y los 350 contagios de la jornada anterior. Esto eleva el balance a más de 184.000 contagiados y más de 8700 muertos.

3.17 | Zara perdió ? 409 millones en el primer trimestre

Le empresa textil española Inditex, dueña de la marca, registró una pérdida neta de ? 409 millones (lo que equivale a US$ 463 millones) en el primer trimestre de su ejercicio debido al impacto de la pandemia. Las ventas durante el primer trimestre -del 1 de febrero al 30 de abril- sufrieron una fuerte caída del 44% con respecto al primer trimestre de 2019. Por semanas la empresa llegó a tener cerradas el 88% de sus tiendas.

2.48 | Presupuesto récord

La Cámara baja del Parlamento de Japón aprobó el nuevo presupuesto extraordinario récord de unos 298.000 millones de dólares, necesario para alimentar un segundo plan de apoyo a la economía nacional. Más de un tercio de este paquete financiará un fondo del gobierno destinado a proporcionar créditos a tasa cero a las pequeñas y medianas empresas en dificultades. El resto se utilizará para financiar una serie de medidas como ayudar a las empresas a pagar los alquileres y a los empleados en desempleo parcial, subvencionar a las municipalidades en crisis, reforzar el sistema sanitario y la investigación médica, ofrecer asistencia al personal sanitario, a los estudiantes sin medios y a las familias monoparentales.

2.15 | Casi 10.000 contagios en un día

El número de nuevos casos en la India continúa en rápido incremento: en las últimas horas se sumaron 9.985 infectados, mientras el gobierno sigue adelante con la reapertura de restaurantes, centros comerciales y lugares de culto en la mayoría de sus estados tras una cuarentena de más de dos meses. El Ministerio de Salud reportó además haber contabilizado en total 276.583 positivos y 7745 fallecidos.

1.31 | Suben los casos en Bolivia

El país marcó un nuevo récord diario con 695 casos, la cifra más alta en trece semanas, y un total de 14.644 infectados en medio de una acelerada curva ascendente de contagios en las dos últimas semanas, informó el Ministerio de Salud. En el reporte diario, además, precisó que ya fallecieron 487 pacientes, que 2190 recibieron el alta y que los departamentos más afectados son Santa Cruz (este) con el 63 por ciento de los casos, Beni (noreste) con el 18,4 por ciento y Cochabamba (centro) con el 6 por ciento.

00.57 | Preocupación por el aumento del hambre en el mundo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que la crisis derivada del Covid-19 aumentará "rápidamente" la cantidad de personas que sufren hambre o desnutrición en el mundo. "Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia está empeorando aún más las cosas", indicó Guterres, que insistió en que si no se toman medidas "inmediatamente", habrá una emergencia alimentaria mundial con repercusiones de largo plazo para "cientos de millones" de personas.

00.11 | El gabinete económico se reunirá para analizar la postcuarentena

La convocatoria realizada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es para las 10 en Casa de Gobierno. Se prevé la asistencia de los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni. También participarán el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz

