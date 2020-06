Fuente: Archivo

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, alcanzó las 411.100 personas y los contagiados fueron más de 7.238.700. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 2.000.000) y registró casi 112 mil víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con aproximadamente 740 mil casos, y lo sigue Rusia, con 500 mil.

Europa comienza a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con más fallecidos: casi 41 mil. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad".

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. La Argentina superó los mil casos en 24 horas. Con 1226 nuevos infectados, hay - hasta el momento- 27.373 casos positivos, 765 muertes y más de 7568 personas recuperadas en el país . Tal como anunció el Gobierno, la cuarentena se extendió hasta el 28 de junio, y su flexibilicación está segmentada por regiones, siendo el AMBA la zona con mayor cantidad de contagios.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.40 | La OMS advierte que se desconoce si influye el cambio de estación climática

El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, advirtió hoy que se desconoce la influencia que puedan tener los cambios de estación climática de las próximas semanas en todo el planeta sobre la eventual facilidad o dificultad de transmisión del nuevo coronavirus.

22.30 | Kicillof pidió "un aislamiento más estricto"

22.00 | Maduro reporta 76 nuevo casos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que en las últimas 24 horas se confirmaron 76 nuevos casos positivos de Covid-19 que elevan a 2.814 el número de infectados en el país.

"Tenemos 36 nuevos casos de transmisión comunitaria, de esos, 34 son del foco del Mercado de Las Pulgas en Maracaibo. Los otros dos son, uno de la parroquia Coche y uno del estado Bolívar", dijo a través de la televisora estatal.

20.50 | Perú suma casi 6.000 nuevos casos de coronavirus

El Ministerio de Salud de Perú comunicó hoy que en las últimas 24 horas se registraron un total de 5.965 casos nuevos de coronavirus, con los que el cómputo global llegó a 214.788 positivos.

Asimismo, las autoridades sanitarias peruanas informaron de 206 muertes como consecuencia de la Covid-19 en el mismo lapso de tiempo, con las que la suma total de víctimas fatales de la enfermedad llegó a 6.109.

20.00 | Parte diario

Treinta personas murieron y 1.386 -la cifra más alta de casos positivos en un día- fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que son 765 los fallecidos y 27.373 los infectados desde el inicio de la pandemia, mientras el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que la calle "es un elemento peligroso de contagio" y pidió "no tirar por la borda" el esfuerzo hecho para mitigar los efectos de la pandemia.

19.54 | Brasil superó los 800 mil infectados

Brasil superó hoy los 800 mil infectados de coronavirus luego de sumar casi 100 mil en los últimos tres días, mientras aún no se alcanzó el pico de la pandemia. El ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se contabilizaron 30.412 contaminados, elevando la cifra total a 802.828 pacientes. Entre miércoles y jueves se registraron 1.239 fallecimientos, con lo cual hasta el momento 40.919 personas perdieron la vida por el Covid-19.

19.43 | Aumento de casos y hospitalizaciones en EEUU

Cerca de media docena de estados, que incluyen a Texas y Arizona, están lidiando con un aumento del número de pacientes con coronavirus que llenan las camas de los hospitales, avivando el temor a que la reapertura de la economía de Estados Unidos pueda desencadenar una segunda ola de infecciones . "Realmente, se está cruzando un umbral en Arizona", dijo Jared Baeten, un epidemiólogo de la Universidad de Washington. "Lo alarmante sería que las cifras empiecen a aumentar en lugares que ya han alcanzado claramente su punto máximo y que están en tendencia descendente", dijo, refiriéndose a Nueva York y otros estados del noreste donde los nuevos casos y muertes han caído en picada.

18.00 | Ecuador supera los 45.000 casos de Covid-19

El Ministerio de Sanidad de Ecuador informó hoy que se han registrado otros 642 casos de coronavirus, lo que sitúa el total de infectados en 45.082 desde el inicio de la pandemia, si bien la cifra de fallecidos asciende a 3768. En el último día se han sumado 48 decesos, tal y como indican los datos del Gobierno, que ha detallado que se han realizado 132.181 test en todo el país.

15.43 | Coronavirus: En Israel, las escuelas impulsaron un brote

Las víctimas de Covid-19 en Israel suman 300, mientras crece el número de nuevos infectados , según datos ministerio de Salud, que dijo que totalizaron 106 los positivos confirmados en las últimas 24 horas. El total de enfermos es de 18.461, de estos unos 1.700 tuvieron lugar en dos semanas mientras en todo mayo las infecciones fueron menos de 1.200. El ministerio atribuyó la mayor parte de los nuevos casos a las escuelas que reabrieron en mayo tras dos meses de cierre . Según el organismo de educación, desde la reapertura de las escuelas fueron 442 los estudiantes y el personal infectados, 144 los institutos y las guarderías cerradas, con cerca de 24.000 personas en cuarentena.

15.28 | El barrio San Jorge de Tigre, el principal foco bonaerense

Más de la mitad de los casos testeados dieron positivo en el barrio San Jorge, en Tigre, que se convirtió en el principal foco de Covid-19 en la provincia y suma 92 contagios detectados este jueves. Las autoridades salieron a detectar y testear más casos sospechosos.

15.25 | La UE quiere comprar vacunas por adelantado, menos a EEUU

La Comisión Europea está en busca de la autorización de los países de la Unión Europea para comprar por anticipado a farmacéuticas sus candidatas a vacunas contra el Covid-19, siempre y cuando no se produzcan sólo en Estados Unidos, dijeron autoridades. Esto es así porque ese país no permitirá ventas al exterior hasta que sus propias necesidades hayan sido atendidas, dijeron funcionarios europeos en una conferencia de prensa.

"Buscar entre productores que sólo tendrán capacidad de manufactura en Estados Unidos no sería realmente una opción para nosotros", dijo una funcionaria de la Comisión Europea, ya que ello no es garantía de que las vacunas estarán disponibles para la población de la UE. El ejecutivo europeo pedirá a los ministros de Salud de la UE en una video conferencia el viernes que respalden el plan, que fue rápidamente trazado por el bloque ante el temor de no contar con acceso a suficientes dosis una vez que una vacuna sea autorizada para su producción a gran escala.

14.35 | Chile pasa los 150 mil contagios a 100 días del primer caso

Chile superó este jueves los 150.000 contagios de coronavirus , 10 días después de pasar el umbral de los 100.000, y sumó 2.648 fallecidos, con la red sanitaria a su capacidad máxima. Cuando el país cumple 100 días de haber registrado el primer infectado , con las tres últimas semanas en las que se ha acelerado la expansión del virus, las autoridades locales y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que todavía no se ha llegado al pico de la pandemia en esta parte del hemisferio sur .

14.20 | Temen segunda ola de Covid-19 en Europa por multitudinarias marchas

Europa podría afrontar un aumento de las infecciones por Covid-19 en las próximas semanas debido a las multitudinarias protestas de los últimos días , dijeron hoy políticos, funcionarios y expertos de salud. Se refieren a las miles de personas que se han congregado en las grandes ciudades contra el racismo tras el asesinato en Estados Unidos de George Floyd. "Si se aconseja a todos que se mantengan a un metro y medio de distancia, y todos se paran uno al lado del otro, abrazados, entonces no tengo un buen presentimiento", dijo Jozef Kesecioglu, quien preside la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos . Al ser consultado sobre si podría haber un aumento de infecciones en las próximas dos semanas, dijo: "Sí, pero espero estar equivocado".

12.58 | Sin muertes por 4 días

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 242.707, con un aumento de 156 contagios respecto a los diagnosticados el día anterior. Por su parte, el número de muertos en los últimos 7 días fue de 32, manteniéndose no obstante el cómputo global en 27.136 por cuarto día consecutivo.

12.35 | Camas ocupadas

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, aseguró que "están ocupadas un 43% de las camas de terapia intensiva" del sistema sanitario bonaerense y explicó que desde el gobierno se trabaja para evitar la "saturación" de los hospitales mediante la derivación de pacientes. "Hace un mes teníamos un 30% de las camas de terapia ocupadas, hoy estamos en 43%", dijo.

12.12 | Coronavirus en la Argentina

11.58 | Youtuber

Un joven que realiza crónicas de viajes y las comparte a través de la plataforma de videos fue denunciado penalmente por el gobierno de Tierra del Fuego, acusado de hacer una caminata por una zona rural en violación al decreto que establece el aislamiento. La denuncia es contra Pablo Imhoff, un santafesino que quedó varado en Ushuaia por la cuarentena antes de iniciar una travesía en moto hasta Alaska.

11.33 | Menos accidentes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que los fallecimientos en incidentes automovilísticos se redujeron 80%, a causa de las actuales restricciones de circulación y señaló que cuando se pueda volver a transitar con normalidad se deberá insistir en las medidas de prevención, para bajar la alta incidencia de esa problemática en la salud pública. Cada año mueren cerca de 6000 personas en accidentes.

11.05 | ¿Por qué?

10.43 | ¿Mentira?

China tildó de "desinformación" un estudio estadounidense que apunta a que el coronavirus habría surgido en el país en agosto pasado, varios meses antes de lo que se pensaba. El estudio de las universidades de Boston y Harvard deja entrever que la pandemia pudo haber surgido en el verano de 2019 en Wuhan, en base a las imágenes de satélite que muestran una afluencia poco habitual en los estacionamientos de los hospitales desde agosto.

10.20 | Bomba de tiempo

India reportó hoy un récord de contagios que rozó los 10.000 en 24 horas y los servicios de salud de las grandes ciudades del segundo país más poblado del mundo advierten de una "bomba de tiempo" a punto de explotar. La mitad de las 8200 camas de hospital de la región de Delhi ya están ocupadas y las autoridades proyectan más de 500.000 casos solo en la ciudad para el 31 de julio. "Estamos sentados sobre una bomba de tiempo activada", dijo el doctor Harjit Singh Bhatti, presidente del Foro de Médicos y Científicos Progresistas de la India.

9.48 | El teletrabajo de Putin

El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, aseguró que el mandatario Vladimir Putin va a seguir de momento trabajando a distancia y que "no hay fecha concreta" para que se reincopore a la modalidad presencial. "Dependerá de su decisión", dijo. Asimismo destacó las ventajas de esta modalidad porque permite "organizar una reunión de manera más rápida" y congregar "a los líderes regionales sin convocarles a Moscú u otras ciudades". "El formato no puede reemplazar el modo de operación habitual y, probablemente, esto no es necesario pero algunos elementos, desde el punto de vista de la optimización, la mejora del trabajo y el ahorro de tiempo sí se utilizarán", explicó.

9.23 | Seis muertos

El Ministerio de Salud de la Nación reportó seis nuevos fallecimientos en el país, lo que eleva a 741 la cifra de muertos desde marzo pasado. Asimismo indicó que son 1226 los casos de Covid-19 que se registraron en la Argentina en las últimas 24 horas y 25.987 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 57,3 casos cada 100.000 habitantes.

8.51 | Contra el virus

8.24 | G-20

El Producto Bruto Interno del G-20 sufrió una caída récord del 3,4% en el primer trimestre por los efectos del coronavirus en las economías del grupo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó en un documento que la actividad no había bajado de forma tan severa en un trimestre desde el inicio de la serie histórica en 1998.

7.50 | Paraguay

Los albergues de cuarentena contra el coronavirus en Paraguay, obligatorios para cualquier persona que ingrese al país, recibieron elogios de organismos internacionales de salud por ayudar a detener la propagación de la epidemia. Sin embargo varios de los que pasaron por estos centros, la mayoría administrados por militares, mostraron su preocupación por las condiciones de cientos de repatriados retenidos en su interior.

7.28 | Los elefantes

Cerca de mil elefantes amenazados por el hambre abandonaron los sitios turísticos de Tailandia, vaciados por el brote, para regresar a su lugar de origen en una ola migratoria sin precedentes. Explotados en parques de atracciones o en "santuarios" a costa de un adiestramiento brutal aunque sus amos hagan alarde de cuidarlos según criterios éticos, los 3000 elefantes empleados en el turismo se quedaron sin ayuda desde el cierre súbito de estos centros a mediados de marzo.

7.06 | Nuevo récord

La India sobrepasó los 286.000 casos después de sumar en un solo día 9996 positivos, una cifra récord desde que se detectaron las primeras infecciones en esta nación, donde viven 1300 millones de personas. El país lleva nueve días encadenando subidas por encima de los 9000, en un momento en que ya está en marcha la retirada progresiva de las restricciones adoptadas para contener la pandemia.

6.40 | 100 días

6.13 | Aislamiento extrahospitalario

El gobernador bonaerense Axel Kicillof creó el Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes con Covid-19, con el objetivo de contribuir con los distritos para solventar los gastos que se deriven de la atención de pacientes con coronavirus en los centros de aislamiento extrahospitalarios temporales acondicionados para tal fin. El fondo estará integrado con recursos de rentas generales de la provincia, Aportes del Tesoro Nacional o cualquier otra fuente que al efecto determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

5.45 | En Alemania

El país registró en las últimas 24 horas 555 nuevos casos, con lo que la cifra de infectados confirmados asciende al menos a 185.416. El Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas, informó por su parte que los fallecidos ya son 8755. Los recuperados superan los 170.000.

5.20 | Abrazos

En un mundo donde los abrazos están casi prohibidos, un grupo de científicos japoneses está buscando la fórmula del abrazo perfecto para los bebés. ¿El secreto? Que provenga del padre o madre y no sea muy apretado. Investigadores de la Universidad de Toho, en Tokio, midieron el consuelo y el efecto calmante de los abrazos que dan padres y madres a sus hijos cuando son pequeños, teniendo en cuenta su intensidad. También realizaron las mismas pruebas cuando personas desconocidas abrazaban a los bebés, para comparar los resultados.

4.52 | 500.000

Rusia superó el medio millón de enfermos, después de que las autoridades sanitarias reportaran 8779 nuevos contagios. El total del país era de 502.436 positivos confirmados hasta ahora, incluidos 6532 muertos. Expertos tanto dentro de la nación liderada por Vladimir Putin como en el extranjero se mostraron escépticos respecto de la baja tasa de mortalidad de la pandemia. De hecho, algunos afirmaron que se habían manipulado los datos por motivos políticos. El gobierno ruso negó las acusaciones de forma reiterada.

4.25 | Puestos de trabajo

La aerolínea alemana Lufthansa prevé suprimir miles de puestos en el mundo. Según anunció, un 16% de su plantilla, debido a la crisis provocada por la pandemia. "Vamos a tener 22.000 puestos a tiempo completo menos dentro de Lufthansa, la mitad de ellos en Alemania", dijeron desde la empresa, tras subrayar que se desea evitar "en la medida de lo posible" los despidos directos.

4.03 | Nuevo brote

Corea del Sur reportó 45 nuevos infectados, todos a excepción de dos en el área metropolitana de la capital. La cifra confirma que continúa el rebrote ya por semanas, por lo que las autoridades temen que derive en una oleada masiva de contagios. Las cifras anunciadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades elevaron el total nacional de casos a 11.947, con 276 decesos. El país anuncia entre 30 y 50 nuevos casos diarios desde finales de mayo.

3.35 | América, epicentro

El continente se mantiene como el centro de la crisis sanitaria y concentra casi la mitad de los 415.661 fallecimientos alrededor del mundo y de los más de 7,3 millones de contagios. Pese al sostenido avance en Brasil, el país latinoamericano más afectado y tercero del mundo en número de muertes, la ciudad de San Pablo reabrió comercios, como parte de un proceso de reanudación gradual de la actividad.

3.11 | Por enfermedades que no son Covid-19

Se lanzó una aplicación para facilitar las consultas médicas por enfermedades no asociadas al coronavirus ante la disminución de personas que concurren a profesionales de la salud al detectar los primeros síntomas de dolencias. "Al prolongarse en el tiempo el aislamiento es evidente que los pacientes con enfermedades crónicas que necesitan de control profesional quedan 'descuidadas' con las consecuencias que eso acarrea", aseguró Miguel Galmes, presidente de la Asociación Médica Argentina.

2.30 Estados Unidos superó la barrera de los 2 millones de casos

Los datos actualizados, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins, muestran que el país, el más afectado por el Covid-19 del mundo, cuenta con 2.000.464 positivos, mientras que las víctimas mortales se sitúan en 112.924.

2.00 | "Extremadamente grave"

La ONG Amnistía Internacional calificó la omisión de datos acumulados sobre la pandemia de Covid-19 del gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como "extremadamente grave", lo que se suma a las denuncias sobre la ausencia de medidas adecuadas por parte de las autoridades federales para afrontar la crisis sanitaria.

01.50 | China confirma once nuevos casos, todos importados

El Ministerio de Salud informó que seis de ellos fueron diagnosticados en Shanghái, tres en la provincia de Cantón, uno en Tianjin y el otro en Fujian. Asimismo indicó que no se registró ninguna nueva muerte a causa del coronavirus, por lo que el número de fallecidos se mantiene en 4634

00.10 | República Dominicana: un referente de la oposición contrajo Covid-19

Luis Abinader, candidato a la presidencia de República Dominicana por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó que se hizo el test y dio positivo. "Me dirijo a ustedes para comunicarles que me he realizado una prueba con resultado positivo. Tengo Covid-19", dijo en un video publicado en su cuenta en Twitter.

